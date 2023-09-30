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Kuruluş Osman Geri Dönüyor! Yeni sezon tanıtımı sosyal medyayı salladı

atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman, 5. sezonuyla 4 Ekim'de ekranlara dönüyor. Başarılı oyuncu Burak Özçivit'in canlandırdığı Osman Bey karakteriyle izleyici karşısına çıkacak dizi, yeni sezonda da aksiyon dolu sahnelerle adından söz ettirecek.

Kuruluş Osman Geri Dönüyor! Yeni sezon tanıtımı sosyal medyayı salladı
YAŞAM
Yayın Tarihi : 30-09-2023 20:58

Kuruluş Osman'ın Yeni Sezon Tanıtımı Göz Kamaştırıyor: Sosyal Medya Sallandı! Ünlü televizyon kanalı atv'nin Çarşamba akşamlarını aydınlatan efsane dizisi 'Kuruluş Osman', 4 Ekim Çarşamba 20.00'de ekranlara bomba gibi geri dönüyor. Başarılı oyuncu Burak Özçivit'in, Osman Bey karakteriyle büyülediği dizi, 5. sezon tanıtımıyla izleyicilerini mest etti.

Reytinglerin Zirvesindeki Dizi: Kuruluş Osman

Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen ve Burak Özçivit'in Osman Bey karakteriyle parladığı Kuruluş Osman, yeni sezonunda da tansiyonu yüksek tutmayı vaat ediyor. Dizi, kadrosuna eklediği yeni isimlerle de dikkatleri üzerine çekmeye hazırlanıyor.

Yeni Sezonda Aksiyon Durmak Bilmiyor!

Bozdağ Film'in büyük bir ustalıkla hazırladığı Kuruluş Osman, dünya genelinde büyük bir hayran kitlesine sahip. Yeni sezonda da aksiyon dolu sahnelerle izleyicilerini kenara çivileyecek. Peki, yeni sezonda bizi hangi sürprizler bekliyor?

Kuruluş Osman, Çarşamba Akşamlarının Kralı Olmaya Devam Ediyor

Mehmet Bozdağ'ın kaleminden çıkan ve başrolünde Burak Özçivit'in olduğu 'Kuruluş Osman', yeni sezonla birlikte atv ekranlarında tahtını korumaya hazırlanıyor. Dizi, Çarşamba gecelerini aydınlatmaya devam edecek.

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