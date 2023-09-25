Küçük banyo sorununu ortadan kaldırmak elinizde! Dar alanları bu yöntemlerle daha şık ve verimli kullanabilirsiniz

Genellikle banyolar evin en küçük kullanım alanı olacak şekilde tasarlanır. Küçük ve dar bir alana sığmaya çalışırken, banyoda durması gereken ve banyoda kullanılan bir çok şeye yer bulmakta zorlanırız. Artık bu yöntemleri kullanarak dar banyoları çok daha verimli şekilde kullanmanız mümkün.

Günümüzde inşaat maliyetlerinin artması nedeniyle evlerin kullanım alanları ciddi manada küçüldü. Bundan banyolarda nasibini aldı. Ne yazık ki dar ve küçük banyolara eşyalarımızı sığdırmak zorunda kalıyor ve bu konuda çoğu zaman başarısız oluyoruz. Ancak dar alanları daha verimli kullanmanın bazı yolları var. İşte dar banyolarınızı çok daha şık ve verimli kullanabileceğiniz o yöntemler.

Banyo Dolaplarınızın Aynalı Olmasına Özen Gösterin

Ayna banyoların vazgeçilmezlerinden biridir. Aynalı dolapları tercih ettiğiniz takdirde dolap ve ayna için ayrı ayrı alanlar ayırmanıza gerek kalmaz. Böylelikle banyoda bulunması gereken diş fırçası, diş macunu, tarak, makyaj malzemeleri gibi kişisel bakım ürünlerinizi buralara yerleştirebilir ve alandan tasarruf edebilirsiniz. Ayrıca ayna bulunduğu alanı olduğundan daha büyük ve ferah gösterir.

Sepet ve Kutular Kullanın

Banyoda bulunan saç kurutma makinesi, deterjan, kişisel bakım ürünleri gibi ürünler açıkta durduğunda oldukça dağınık bir görüntüye sebep olur. Bu ürünleri dekoratif saklama kuruları ve sepetlerin içinde muhafaza etmeniz durumunda hem banyonuz derli toplu duracak hem de yerden tasarruf edeceksiniz. Rafların içine ve tezgah üzerine rahatlıkla sığacak şekilde tasarlanan saklama kutuları ve sepetler ortalığı toparlayacağından banyonuz daha ferah bir görüntüye kavuşacak.

Ayrıca dar banyolarda kurtarıcı olabilcek açık raf tasarımlarından da faydalanabilirsiniz. Her ölçüde kolaylıkla hazırlanabilen açık raflar, dar ve ölü alanları küçük bir dokunuşla depolama alanına dönüştürebilir. Şık görüntüsüyle banyonuzun havasını değiştirecek açık raflar, aynı zamanda ortalıkta duran birçok ürünü toparlamanıza yardımcı olur. Ayrıca dekoratif şekilde tasarlanan hasır sepetler de içinin görünmemesi sebebiyle güzel bir depolama alternatifi sunar.

Dolap İçi Organizerler Dolabınızı Verimli Kullanmanızı Sağlar

Banyo dolapları ciddi bir depolama alanı sağlasa da bu dolapları çok daha verimli bir şekilde kullanabilmek için dolap içi organizerlerden faydalanabilirsiniz. Dolap içi organizerler, dolaplarındaki kapak arkası veya raf altı gibi ölü alanları da kullanabilmenizi sağlar. Montaj gerektirmeyecek şekilde tasarlanan organizerleri rahatlıkla başka yerlere taşıyabilmeniz de bir avantaj sağlamaktadır.

Çamaşır Makinası ve Klozet Üstüne Dolap Yaptırın

Banyonuzda en çok yeri kaplayan eşyalarınız klozet ve çamaşır makinasıdır. Çoğunlukla klozet ve çamaşır makinasının üzeri olü alan olarak kalır. Hazır şekilde satılan klozet ve çamaşır makinası üstü dolaplardan birini tercih edebilirsiniz. Bu dolapların ölçüsü sizin banyonuza uygun değilse kendi çamaşır makinanıza ve klozetinize uygun bir dolap yaptırabilirsiniz. Böylelikle banyo tasarımlarında çoğunlukla kullanılmayan bu alanları bir depolama alanına çevirebilirsiniz.