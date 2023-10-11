Krem Karamel nasıl yapılır? MasterChef Krem Karamel tarifi ve malzemeleri

Türkiye'nin fenomen yarışma programı MasterChef'te yarışmacıların hazırladığı tatlılar, izleyenlerin damaklarında iz bırakmaya devam ediyor. Bu haftanın en gözde tatlısı krem karamel oldu. Evde de bu lezzeti tatmak isteyenler için krem karamel tarifi ve malzemeleri sizlerle.

MasterChef'te gerçekleşen son düello yarışmasında yarışmacılar, krem karamel yapımında yeteneklerini konuşturdu. Bu tatlı, ekran başındaki izleyicilere de ilham kaynağı oldu. Peki evde MasterChef kalitesinde krem karamel nasıl yapılır?

Krem Karamel Tarifi

Malzemeler:

Şeker (karamel için): 1 su bardağı

Süt: 500 ml

Şeker (muhallebi için): 1 su bardağı

Yumurta: 3 adet

Vanilya özü: 1 çay kaşığı

Yapılışı:

Bir tencerede 1 su bardağı şekeri kısık ateşte eritin ve altın rengini alana kadar karamelize edin. Karamel şekeri, tercih ettiğiniz kaplara dökün. Bir kapta yumurtaları çırpın, şekerle karıştırın. Ardından sütü ekleyin. Karışımı kısık ateşte sürekli karıştırarak pişirin. Vanilya özünü ekleyip karıştırın ve ardından karamel şekeri döktüğünüz kaplara dökün. Kapları, önceden ısıtılmış 170 derece fırında su dolu bir tepsi içerisinde yaklaşık 40 dakika pişirin. Oda sıcaklığında soğuduktan sonra buzdolabında birkaç saat dinlendirin.

Servis yaparken kapları ters çevirerek tabağa alabilirsiniz. Bu eşsiz lezzeti evinizde deneyerek, MasterChef'in büyülü dünyasına adım atabilirsiniz!