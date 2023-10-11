Advert

Krem Karamel nasıl yapılır? MasterChef Krem Karamel tarifi ve malzemeleri

Ekranların en çok izlenen yemek yarışması MasterChef'te Allstar heyecanı devam ediyor. Yarışmacılar bu akşam yayınlanan yeni bölümde en iyi krem karameli yapmak için ter döktü. Programı ekranları başında izleyen MasterChef hayranları ise evlerinde denemek için krem karamel nasıl yapılır? MasterChef krem karamel tarifini aramaya başladı.

Krem Karamel nasıl yapılır? MasterChef Krem Karamel tarifi ve malzemeleri
YAŞAM
Yayın Tarihi : 11-10-2023 19:46

Türkiye'nin fenomen yarışma programı MasterChef'te yarışmacıların hazırladığı tatlılar, izleyenlerin damaklarında iz bırakmaya devam ediyor. Bu haftanın en gözde tatlısı krem karamel oldu. Evde de bu lezzeti tatmak isteyenler için krem karamel tarifi ve malzemeleri sizlerle.

MasterChef'te gerçekleşen son düello yarışmasında yarışmacılar, krem karamel yapımında yeteneklerini konuşturdu. Bu tatlı, ekran başındaki izleyicilere de ilham kaynağı oldu. Peki evde MasterChef kalitesinde krem karamel nasıl yapılır?

Krem Karamel Tarifi

Malzemeler:

  • Şeker (karamel için): 1 su bardağı
  • Süt: 500 ml
  • Şeker (muhallebi için): 1 su bardağı
  • Yumurta: 3 adet
  • Vanilya özü: 1 çay kaşığı

Yapılışı:

  1. Bir tencerede 1 su bardağı şekeri kısık ateşte eritin ve altın rengini alana kadar karamelize edin.
  2. Karamel şekeri, tercih ettiğiniz kaplara dökün.
  3. Bir kapta yumurtaları çırpın, şekerle karıştırın. Ardından sütü ekleyin.
  4. Karışımı kısık ateşte sürekli karıştırarak pişirin.
  5. Vanilya özünü ekleyip karıştırın ve ardından karamel şekeri döktüğünüz kaplara dökün.
  6. Kapları, önceden ısıtılmış 170 derece fırında su dolu bir tepsi içerisinde yaklaşık 40 dakika pişirin.
  7. Oda sıcaklığında soğuduktan sonra buzdolabında birkaç saat dinlendirin.

Servis yaparken kapları ters çevirerek tabağa alabilirsiniz. Bu eşsiz lezzeti evinizde deneyerek, MasterChef'in büyülü dünyasına adım atabilirsiniz!

Benzer Haberler
Günde 1 bardak limonlu su içerek sağlığınızı koruma altına alın! İşte limon suyunun mucizevi faydaları Günde 1 bardak limonlu su içerek sağlığınızı koruma altına alın! İşte limon suyunun mucizevi faydaları
Dönence Neden Final Yaptı? Dönence Dizisi Bitti Mi Dönence Neden Final Yaptı? Dönence Dizisi Bitti Mi
Acun Ilıcalı'dan Hasan Can Kaya ve Feyyaz Yiğit açıklaması Acun Ilıcalı'dan Hasan Can Kaya ve Feyyaz Yiğit açıklaması
TOKİ 43 ilde 216 konut ve 17 ilde 393 iş yeri ne zaman satılacak? TOKİ 43 ilde 216 konut ve 17 ilde 393 iş yeri ne zaman satılacak?
TRT'nin sevilen dizisi final yapıyor TRT'nin sevilen dizisi final yapıyor
Engin Altan Düzyatan ile Elçin Sangu'dan Çöp Adam dizisine veda Engin Altan Düzyatan ile Elçin Sangu'dan Çöp Adam dizisine veda
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye dünya medyasında manşetlerde! Birkaç ülkeden biri
  • 10-10-2023 21:39

Türkiye dünya medyasında manşetlerde! Birkaç ülkeden biri

Şeker hastalığına karşı kalkan gibi koruyor! Sadece 1 bardak içmek bile yetiyor
  • 07-10-2023 14:19

Şeker hastalığına karşı kalkan gibi koruyor! Sadece 1 bardak içmek bile yetiyor

Son dakika haberi: TOKi herkesi ev sahibi yapıyor! Bu şehirlerde 1+1-2+1-3+1 konut başvurusu başladı
  • 10-10-2023 10:01

Son dakika haberi: TOKi herkesi ev sahibi yapıyor! Bu şehirlerde 1+1-2+1-3+1 konut başvurusu başladı

TPAO 48 bin TL maaşla işçi alıyor! TPAO işçi alımı ne zaman? Personel alımı başvuru nereye ve nasıl yapılır?
  • 08-10-2023 17:14

TPAO 48 bin TL maaşla işçi alıyor! TPAO işçi alımı ne zaman? Personel alımı başvuru nereye ve nasıl yapılır?

Rektörün lüks makam aracı isteğini karşılayabilen firma olmadı
  • 11-10-2023 15:53

Rektörün lüks makam aracı isteğini karşılayabilen firma olmadı