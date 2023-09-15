Kredi Kartı ve Kredilerde Bütçe Planlamanız Zorlaşacak! Vadeler Kısalıp, Faizler O Tarihte Artıyor

Geçtiğimiz günlerde OVP açıklanması ile birlikte önümüzdeki 3 yıllık süreç için ekonomi planları oluşturulmaya başlandı. Zamlar konusunda, enflasyon oranı konusunda önemli adımların atılacağı konusunun yanı sıra kredi kartı ya da kredi kullananlara da üzücü haber geldi. Kredi kartı borçlarının geri ödenmesi zorlaşmaya başlayacak. Öte yandan kredi kullanmak isteyenlere de kötü haber tez verilecek. 36 aya kadar verilen ihtiyaç kredilerinin vadeleri kısaltılacak iken, diğer taraftan da faiz oranlarının artacağı ön görülüyor.

Kredi kartı ve kredi kullanımına yönelik yeni önlemler geliyor. Milyonlarca vatandaşın ödemelerini kolaylaştıran daha fazla refah ortamı Sunam kredi kartı ve krediler ile alakalı son dakika gelişmeler mevcut Her bireyin yaşamını kolaylaştırmasında etkili finansal araç olan krediler ya da kredi kartı kullanımı aşırıya kaçtığında ya da öğrenemediği durumlarda bireyi zora sokmakta ve böylece de hane ekonomisinin zararlı çıkmasına Mahal verebilmektedir.. Bu kapsamda hükümet krediler ve kredi kartları ile alakalı yeni planlar oluşturmaya hazırlanıyor. Kredi kartı ve kredilerde sınırlayıcı kapsamında önlemlerin açıklanması planlanırken kullanıcılar ise kredi kartı ve kredilerde alınacak olan önlemleri merak ediyor.

KREDİ KARTINDA LİMİT SINIRI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek geçtiğimiz hafta OVP planlarını açıklamıştı. Kredi kartı harcamaları ile birlikte Kredi çekimi limitlerinde ve vadelerinde yeni düzenlemeler yapılacağını açıklayan Şimşek kredi kartının ödenmeyen bakiyesinin azaltılmasını amaçlandığını söyledi. Öte yandan kredi kartı ile taksitle alışveriş yapanlara da kötü haber verildi. Kredi kartı taksit sayıları kısıtlanacak. Kredi kullanan birey için de vadelerin kısalacağı faiz oranlarının da artacağı iddia ediliyor.

KREDİLERDE BÜYÜK DARALMA

Devletin aldığı bu önlemin amacı ise enflasyonu düşürmek olurken öte yandan cari açığı azaltmak da hedefleniyor. Kredi kartı ve kredi kullanan vatandaşlar arasında en çok etkilenecek bireylerin ise kredi kartı borcu olanlar, konut kredisi ya da diğer kredileri kullananlar olduğu ortaya çıkıyor. Kredi kartı borcu olanlar için kredi kartının asgari ödeme tutarının arttırılması planlanacağı ortaya atılıyor. Bu kapsamda taksit sayısında da azaltılmaya gidileceği öte yandan faiz oranlarının yükselebileceği öngörülüyor. Kredi kullanımlarında ise faiz oranlarının yükselebileceği vade sürelerinin kısılabileceği öngörülürken Diğer yandan teminat şartlarının da daha zorlaşacağı söyleniyor. Yani hükümet tarafından onay verilmesi durumunda gerek Kredi kullanan gerekse de kredi kartına borcu olan vatandaş için bir daralma yaşanacak gibi duruyor.