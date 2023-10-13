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Kızılcık Şerbeti 35. Bölüm Fragmanı Yayında!

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin 35. bölüm fragmanını merak edenler için son bilgiler.

Kızılcık Şerbeti 35. Bölüm Fragmanı Yayında!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 13-10-2023 23:43

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin 35. bölüm fragmanını merak edenler için son bilgiler. Sevilen dizi Kızılcık Şerbeti'nin her yeni bölümü, izleyiciler tarafından büyük bir ilgiyle bekleniyor. Peki, 35. bölüm fragmanı izle yayınlandı mı? İşte detaylar...

35. Bölüm Fragmanı Yayımlandı mı?

Maalesef, Kızılcık Şerbeti'nin 35. bölüm fragmanı henüz izleyiciyle buluşmadı. Ancak fragmanın yayınlanır yayınlanmaz bu haberde sizlerle paylaşılacağını belirtelim.

Dizinin Son Bölümünde Neler Oldu?

Kızılcık Şerbeti'nin 34. Bölümünde aileler arasındaki gerginlikler devam ediyor. Kıvılcım'ın istifası en büyük gündem maddesi oldu ve bu durum, Rüzgar'ın Kıvılcım hakkında düşündüklerini değiştirdi, iki aileyi birbirine düşürdü.

Ünal ve Arslan aileleri arasında yaşananlar dikkat çekti. Doğa, bebeğiyle birlikte Ünallar’ın evine dönmek zorunda kaldı ve bu durumdan oldukça rahatsız. Kızına kavuştu ancak ailesinden uzak kaldı. Fatih'in bu tutumuna karşı Abdullah araya girdi ve sağduyu çağrısında bulundu.

Alev ile Rüzgar arasında ilginç gelişmeler yaşandı. Rüzgar, Alev'in teklifine olumlu yanıt verdi. Öte yandan, Nursema'nın ısrarları sonucu Umut, Abdullah'ın yanında çalışma kararını aldı.

Kıvılcım, okulunun el değiştirmesi sonrası işinden istifa etti. Bu zor dönemde en büyük destekçisi Ömer oldu. Ancak Ertuğrul’un davetine katılan Ünal ailesini zor bir süreç bekliyor.

Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölüm fragmanını bekleyen izleyicilere sabırlı olmalarını öneriyoruz. Yeni bölüm fragmanı ve detaylarıyla birlikte en güncel haberler burada olacak.

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