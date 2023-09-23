Kışlıkları çıkarma vakti geldi! Hava sıcaklıkları hissedilir derecede düşecek

Bu yaz dünya genelinde sıcaklık rekorları kırıldı. Tarihin en yüksek değerlerinin kaydedildiği yaz ayları sonunda geride kaldı. Yaz boyunca mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları önümüzdeki hafta ortasından itibaren düşüşe geçiyor. Artık yazlık kıyafetlere veda ederek montları çıkarma vakti geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından resmi internet sitesinde yayımlanan haftalık tahminlere göre önümüzdeki birkaç gün ülke genelinde önemli bir hadise beklenmiyor. Doğu Kradeniz kıyıları haricinde ülke geneli az bulutlu ve açık geçecek. Ege kıyıları, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise hava sıcaklıkları yine mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Önümüzdeki hafta başında Türkiye'nin batısı yeni bir alçak basınç sisteminin etkisine girecek. Akdeniz'in batısında kalan ülkelerin büyük çoğunluğunda yağışlı bir hava görülecek. Yağışlı hava kütlesi Türkiye'ye doğru ilerleyecek.

Türkiye'de Çarşamba gününe kadar mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, az bulutlu ve açık havanın yerini bulutlu bir havaya bırakmasıyla birlikte birkaç derece düşecek. Asıl düşüş ise yağışlı havanın ülkemizi etkisi altına almasıyla yaşanacak.

Perşembe gününden itibaren batıdan gelen yağışlı hava kütlesi, Akdeniz, Marmara bölgeleriyle birlikte İç Anadolu'nun batısı, Akdeniz'in kuzeyini de etkisi altına alacak.

Eylül ayının son günlerini yaşamaya başladığımız günlerde, artık yağışlı havanın da etkisiyle hava sıcaklıkları batı bölgelerde hissedilir derecede düşecek. Artık yaz mevsimini terkedip son bahar mevsimini hissetmeye başlayacağız.