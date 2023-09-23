Advert

Kışlıkları çıkarma vakti geldi! Hava sıcaklıkları hissedilir derecede düşecek

Uzun ve sıcak bir yaz geride kaldı. Bir çok bölgede sıcaklık rekorları kırılırken, bunaltan yaz sıcakları geride kaldı. Hiç bitmeyecek gibi gibi kavurucu sıcak geçen yaz son buldu. Artık kışlık kıyafetleri çıkarma vakti geldi. Hava sıcaklıkları önümüzdeki hafta hissedilir derecede düşecek.

Kışlıkları çıkarma vakti geldi! Hava sıcaklıkları hissedilir derecede düşecek
YAŞAM
Yayın Tarihi : 23-09-2023 19:55

Bu yaz dünya genelinde sıcaklık rekorları kırıldı. Tarihin en yüksek değerlerinin kaydedildiği yaz ayları sonunda geride kaldı. Yaz boyunca mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları önümüzdeki hafta ortasından itibaren düşüşe geçiyor. Artık yazlık kıyafetlere veda ederek montları çıkarma vakti geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından resmi internet sitesinde yayımlanan haftalık tahminlere göre önümüzdeki birkaç gün ülke genelinde önemli bir hadise beklenmiyor. Doğu Kradeniz kıyıları haricinde ülke geneli az bulutlu ve açık geçecek. Ege kıyıları, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise hava sıcaklıkları yine mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Önümüzdeki hafta başında Türkiye'nin batısı yeni bir alçak basınç sisteminin etkisine girecek. Akdeniz'in batısında kalan ülkelerin büyük çoğunluğunda yağışlı bir hava görülecek. Yağışlı hava kütlesi Türkiye'ye doğru ilerleyecek. 

Türkiye'de Çarşamba gününe kadar mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, az bulutlu ve açık havanın yerini bulutlu bir havaya bırakmasıyla birlikte birkaç derece düşecek. Asıl düşüş ise yağışlı havanın ülkemizi etkisi altına almasıyla yaşanacak. 

Perşembe gününden itibaren batıdan gelen yağışlı hava kütlesi, Akdeniz, Marmara bölgeleriyle birlikte İç Anadolu'nun batısı, Akdeniz'in kuzeyini de etkisi altına alacak.

Eylül ayının son günlerini yaşamaya başladığımız günlerde, artık yağışlı havanın da etkisiyle hava sıcaklıkları batı bölgelerde hissedilir derecede düşecek. Artık yaz mevsimini terkedip son bahar mevsimini hissetmeye başlayacağız.

Benzer Haberler
Gönül Dağı Veysel öldü mü, yaşıyor mu? Semih Ertürk diziden ayrılıyor mu Gönül Dağı Veysel öldü mü, yaşıyor mu? Semih Ertürk diziden ayrılıyor mu
Squid Game 2. sezon çıkış tarihi açıklandı! İşte ilk fragman Squid Game 2. sezon çıkış tarihi açıklandı! İşte ilk fragman
Keçilerin bile baş edemeyeceği 3 inatçı burç Keçilerin bile baş edemeyeceği 3 inatçı burç
Ruhun Duymaz final mi yaptı neden? Ruhun Duymaz final mi yaptı neden?
Eşinizin yalan söylediğini nasıl anlarsınız? Bunları yapıyorsa şüphelenmekte haklısınız Eşinizin yalan söylediğini nasıl anlarsınız? Bunları yapıyorsa şüphelenmekte haklısınız
Gönül Dağı Veysel öldü! Taner diziden ayrılıyor mu? Gönül Dağı Veysel öldü! Taner diziden ayrılıyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
Club Brugge 1-1 Beşiktaş özet ve golleri EXXEN
  • 22-09-2023 00:01

Club Brugge 1-1 Beşiktaş özet ve golleri EXXEN

Yalı Çapkını Dizisinde Sular Durulmayacak! Ferit'in Talih'i Aklını Başından Alacak
  • 22-09-2023 15:21

Yalı Çapkını Dizisinde Sular Durulmayacak! Ferit'in Talih'i Aklını Başından Alacak

Herkesin yemek pişirirken yaptığı o yanlış! Yemeğe tuz ve şeker atmanın püf noktası
  • 23-09-2023 19:07

Herkesin yemek pişirirken yaptığı o yanlış! Yemeğe tuz ve şeker atmanın püf noktası

Ev sahibi, ünlü rapçi Uzi'nin oturduğu evin halini paylaştı: 4 aylık kirasını ödemeden kaçtı!
  • 18-09-2023 11:35

Ev sahibi, ünlü rapçi Uzi'nin oturduğu evin halini paylaştı: 4 aylık kirasını ödemeden kaçtı!

Biricik Suden'in karın kasları olay oldu! Takipçisine cevap gecikmedi
  • 20-09-2023 09:57

Biricik Suden'in karın kasları olay oldu! Takipçisine cevap gecikmedi