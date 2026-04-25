Kıskanmak Dizisinin Nalan'ı Beril Pozam’dan Eşi Hakkında Dikkat Çeken İtiraf! “Kıskancım Ama Kısıtlamam”

Beril Pozam Danlacast Programına Konuk Oldu

“Kıskanmak” dizisinde Nalan karakterine hayat veren Beril Pozam, Danla Biliç’in “Danlacast” adlı programına konuk oldu. Programda hem kariyerine hem de özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulunan oyuncu, dikkat çeken ifadeler kullandı.

Kendisi gibi oyuncu olan Ersin Arıcı ile evliliğini sürdüren Beril Pozam, özellikle ilişki dinamikleri hakkında yaptığı açıklamalarla gündeme geldi.

“Kıskancım Ama Kısıtlamam” Açıklaması

Program sırasında eşine dair duygularını açıkça dile getiren Beril Pozam, kıskançlık konusuna değindi. Oyuncu, “Kıskancım ama kısıtlamam” sözleriyle dikkat çekti.

Danla Biliç’ten Yanıt Gecikmedi

Pozam’ın sözleri üzerine Danla Biliç de kendi görüşünü paylaştı. Biliç, “Ben kıskanç olduğum için kıskanç kadın görünce çok seviniyorum” ifadelerini kullandı.

Özel Hayat Açıklamaları Gündem Oldu

Program boyunca yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Beril Pozam, hem evliliğine hem de kişisel özelliklerine dair net ifadeler kullandı.

Özellikle kıskançlık konusundaki yaklaşımı, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Böylece oyuncunun açıklamaları kısa sürede magazin gündeminde yer aldı.