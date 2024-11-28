Kış soğuğunda bu hatalar cildi erken yaşlandırıyor

Acıbadem Dr. Şinasi Can (Kadıköy) Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Funda Güneri “Kış aylarıyla birlikte bazı cilt hastalıklarının ortaya çıktığını, özellikle ellerde ve dudaklarda egzamanın arttığını görüyoruz. Bazı yanlış yaşam alışkanlıkları da soğuk havalarda cilt hastalıklarının artmasına, cildin erken yaşlanmasına ve kişinin yaşam kalitesinin azalmasına neden olduğu gibi tedavi edilmediğinde bakteriyel enfeksiyonlara da yol açabiliyor” diyor. Bazı basit ama etkili önlemlerle kış aylarında cilt sağlığını korumanın mümkün olduğunu belirten Dr. Funda Güneri, sıklıkla yapılan hataları ve alınabilecek etkili önlemleri anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

Çok sıcak su ile duş almak

Kış soğuklarında banyo yaparken çok sıcak su tercih edilebiliyor ve banyoda uzun zaman geçirilebiliyor. Ancak çok sıcak sudan kaçınmak, ılık suyla banyo yapmak ve süreyi en fazla 15 dakika ile sınırlamak gerekir. Çünkü çok sıcak su ile banyo yapmak cildi kurutup tahrişe neden olarak cilt sağlığına da zarar verebiliyor.

Elleri gün içinde aşırı yıkamak

Kışın özellikle el yıkarken sık yapılan bazı hatalar, ellerde yara oluşumuna, egzamaya, cildin kurumasına ve kırışıklığın artmasına neden olabiliyor. Elleri gün içerisinde aşırı yıkamaktan kaçınmalı, çok sıcak suya ve deterjana maruz bırakmamalı, bulaşık yıkarken ince eldiven kullanmalı, güçlü kimyasallar içeren sabunlardan uzak durmalı, nemlendirici içerikli ve özellikle PH dengeli sabun kullanmalı, sabun ve deterjan kalıntılarının ciltte kalmaması çin mutlaka çok iyi durulamalı ve ardından mutlaka kurulamalısınız.

Düzenli nemlendirici kullanmamak

Soğuk havalarda yüz, vücut ve ellere krem veya yağ bazlı merhem yapısındaki nemlendirici ürünlerin kullanılması cilt problemlerinin ortaya çıkmasını engelleyecektir. Ürün içeriği olarak, hyaluronik asit, termal su, cilt onarıcı etkisi olanların seçilmesi uygundur. Dudak ve göz çevresi için de balm ve nem sağlayıcı ürünler kullanılmalıdır. Ellere her yıkamadan sonra nemlendirici uygulanmalıdır. Yüze peeling, maske, alkollü tonik ve kese gibi iritasyon yapan uygulamalardan kaçınılmalıdır.

Nemlendirici alırken kokusuna ve ambalajına aldanmak

Dermatoloji Uzmanı Dr. Funda Güneri “Nemlendirici alırken özellikle ambalajına ve güzel kokusuna aldanılabiliyor, içeriğine dikkat edilmiyor. Oysa içeriğinde özellikle; paraben, petrol türevleri, alkol, yapay kokular ve sentetik boyalar bulunan nemlendiriciler cilde fayda yerine ciddi zararlar verebiliyor. Uzun vadede alerjiden solunum problemlerine, cilt tahrişinden kansere dek ciddi hastalıklara neden olabiliyor” diyor.

Sık sık dezenfektan ve ıslak mendil kullanmak

Ellerimizin temiz olması şüphesiz hastalıklardan korunmada çok önemli. Ancak el hijyenini abartmamak, gereksiz yere elleri yıkamamak, sık sık dezenfektan ve ıslak mendil kullanımından kaçınmak gerekir. Ellerin gerekmediği halde sık yıkanması ve dezenfektan ya da ıslak mendille temas etmesi kısa vadede hijyen sağlasa da, uzun vadede cildin koruyucu bariyerini zayıflatarak enfeksiyonlara daha açık hale gelmesine, ciltte kuruluğa, tahrişe, egzamaya, alerjik reaksiyonlara ve toksik etkilerin ciltte birikmesi sonucu kalıcı hasarlara yol açabilir.

Sağlıksız yaşam alışkanlıkları sürdürmek

Dermatoloji Uzmanı Dr. Funda Güneri, sağlıklı yaşam tarzının cilt sağlığı ile de çok yakından ilişkisi olduğunu belirterek şöyle konuşuyor: “Sağlıklı bir yaşam tarzına sahip olmak genel sağlığa katkıları gibi cilt sağlığı için de son derece önemlidir. Örneğin; her mevsimde olduğu gibi, kışın da sigara içmekten kaçınılmalıdır. Nikotinin diüretik yani vücuttan su atıcı etkisi cilt tabakasında su içeriğinde azalmaya neden olarak cilt sorunlarında artışa yol açar. Sağlıksız beslenmek, fast-food yiyecekler tüketmek, yeterince sebze ve meyve tüketmemek, hareketsizlik, egzersiz yapmamak ve kışın eve kapanıp kış güneşinden faydalanmamak da cilde ciddi zararlar verdiğinden sağlıklı yaşam alışkanlıkları benimsemek gerekir” diyor.