Kilo Verirken Kalp Sağlığında Göz Ardı Edilen Risklere Dikkat!

Batıgöz Sağlık Grubu Balçova Cerrahi Tıp Merkezi Kardiyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Yusuf Altınkaynak, kilo verme sürecinin kalp sağlığı üzerindeki etkileriyle birlikte değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

Kilo Vermek Değil, Doğru Kilo Vermek Önemlidir

Kilo verme sürecinde yapılan en yaygın hatalardan biri, hızlı sonuç elde etme isteğiyle uygulanan düşük kalorili ve dengesiz diyetlerdir. Bu tür beslenme modelleri kısa vadede kilo kaybı sağlasa da, uzun vadede kalp ritim bozuklukları, tansiyon dalgalanmaları ve elektrolit dengesizlikleri gibi ciddi sorunlara yol açabilir.

Uzm. Dr. Yusuf Altınkaynak, özellikle ani kilo kaybının kalp kası üzerinde stres oluşturabileceğini belirterek, “Vücudun ihtiyaç duyduğu temel besin öğelerinden mahrum bırakılması, kalp kasının da yeterince beslenememesi anlamına gelir. Bu durum, fark edilmeden ilerleyen ciddi kardiyak problemlere zemin hazırlayabilir” değerlendirmesinde bulunuyor.

Kilo Verme Sürecindeki Hatalarda Damar Sertliği Sessiz İlerler

Kalp krizi çoğu zaman ani gelişen bir tablo olarak algılansa da arka planda yıllar süren bir süreç yer alır. Bu sürecin temelinde ise damar sertliği, yani Ateroskleroz bulunmaktadır.

Damar sertliği; damar duvarının iç yüzeyinde başlayan mikroskobik hasarlarla gelişir.

Özellikle kontrolsüz seyreden yüksek tansiyon, damar duvarına her kalp atımıyla birlikte sürekli bir basınç uygular. Bu durum zamanla damar yüzeyinde küçük çatlaklara neden olur. Vücut bu hasarı onarmaya çalışırken kolesterol ve yağ parçacıkları bu alanlara yerleşir ve plak oluşumu başlar.

Zaman içinde bu plaklar büyüyerek damar iç çapını daraltır ve kan akışını zorlaştırır. Bu durumda pıhtı oluşumu hızlanır ve kalp krizi riski yaşanabilir. Bu nedenle damar sertliği, belirti vermeden ilerleyen ancak sonuçları hayati olabilen bir süreçtir.

Yağ Dokusu Metabolik Öneme Sahiptir

Toplumda yaygın bir yanlış inanış, yağ dokusunun yalnızca enerji depolayan pasif bir yapı olduğu yönündedir. Oysa günümüzde yağ dokusunun aktif bir endokrin organ gibi çalıştığı bilinmektedir.

Fazla yağ dokusu, vücutta birçok hormon ve kimyasal sinyal üretir. Bu durum özellikle insülin direncinin gelişmesine zemin hazırlar. İnsülin direnci ise kan şekeri kontrolünü bozarak diyabet riskini artırırken, aynı zamanda damar yapısını da olumsuz etkileyerek kalp hastalıklarına zemin hazırlar.

Hormonal denge de bu süreçten etkilenir. Erkeklerde testosteron seviyelerinde düşüş, kadınlarda ise adet düzensizlikleri görülebilir. Özellikle karın bölgesinde biriken yağ dokusu, yani visseral yağlanma, kalp-damar hastalıkları açısından en riskli yağlanma türü olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle kilo artışı yalnızca estetik değil, sistemik bir sağlık sorunu olarak ele alınmalıdır.

Kas Kaybı Metabolizmayı Yavaşlatır, Kalbi ise Zorlayabilir

Kilo verme sürecinde en sık göz ardı edilen konulardan biri kas kütlesinin korunmasıdır. İnsan vücudu 30’lu yaşlardan itibaren doğal olarak kas kaybetmeye başlar. Bu sürece yanlış diyetler ve yetersiz fiziksel aktivite eklendiğinde kas kaybı hızlanır.

Kas oranı azaldıkça vücudun enerji harcaması düşer ve metabolizma yavaşlar. Bu durum hem kilo vermeyi zorlaştırır hem de verilen kiloların tekrar alınmasına neden olabilir.

Kkas kaybı arttıkça yağ dokusu oranı yükselir ve bu durum kalbin iş yükünü artırır. Kalp, artan yağ kütlesine kan pompalamak için daha fazla çalışmak zorunda kalır. Bu da uzun vadede kalp-damar sistemi üzerinde ek bir stres oluşturur.

Bu nedenle sağlıklı kilo verme sürecinde amaç; kas kütlesini koruyarak yağ oranını azaltmak olmalıdır.

Küçük Sinyalleri Göz Ardı Etmeyin

Kilo verme sürecinde bazı belirtiler, kalp sağlığı açısından uyarıcı olabilir. Çarpıntı, nefes darlığı, baş dönmesi veya egzersiz sırasında aşırı yorgunluk hissi gibi durumlar, çoğu zaman normal kabul edilerek ihmal edilmektedir.

Uzm. Dr. Yusuf Altınkaynak, bu noktada önemli bir uyarıda bulunuyor:

“Sağlıklı bir birey günlük yaşamında kalp atışlarını belirgin şekilde hissetmez. Eğer kişi kalp ritmini fark etmeye başladıysa, bu durum mutlaka değerlendirilmelidir.”

Kilo Sorunu Her Zaman İrade Meselesi Değildir

Hormonal dengesizlikler, metabolik hastalıklar ve psikolojik faktörler de bu sürecin önemli bir parçasıdır. Özellikle kilo verememe, hızlı kilo alımı, yüksek tansiyon başlangıcı veya kan şekeri düzensizlikleri gibi durumlarda sürecin bir uzman tarafından değerlendirilmesi gerekir. Bu yaklaşım, hem kalp sağlığını korumak hem de sürdürülebilir kilo yönetimi sağlamak açısından önemlidir.

Sağlıklı Yaşam Bir Bütün Olarak Ele Alınmalıdır

Kalp sağlığını koruyarak kilo vermek; yalnızca diyetle değil, yaşam tarzı değişikliği ile mümkündür. Düzenli fiziksel aktivite, kaliteli uyku, stres yönetimi ve zararlı alışkanlıklardan uzak durmak, bu sürecin temel yapı taşlarını oluşturur.

Batıgöz Sağlık Grubu Balçova Cerrahi Tıp Merkezi Kardiyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Yusuf Altınkaynak,

“Kilo verme süreci yalnızca estetik bir hedef olarak değerlendirilmemelidir. Kalp sağlığını koruyarak ilerlemek, bu sürecin en önemli unsurudur. Bilinçsiz uygulamalar kısa vadede sonuç verse de uzun vadede ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle kişiye özel, dengeli ve sürdürülebilir bir yaklaşım benimsenmelidir” diyerek sözlerini tamamlıyor.