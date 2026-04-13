Kerem Kazaz'dan 7 Startta 7 Finiş

Yayın Tarihi : 13-04-2026 17:30

Henüz 20 yaşında üst üste iki Türkiye şampiyonluğu bulunan, Petrol Ofisi’nin yıldızı ve alanında Türkiye’nin tek Red Bull sporcusu Kerem Kazaz, co-pilotu Corentin Silvestre ile birlikte Team Petrol Ofisi adına 9–12 Nisan 2026 tarihlerinde düzenlenen Dünya Gençler Ralli Şampiyonası’nın ikinci yarışı Hırvatistan Rallisi’nde Gençler klasmanında üçüncülük elde ederek podyuma çıktı.

Türkiye’nin en genç ralli şampiyonu unvanına sahip Kerem Kazaz, Dünya Ralli Şampiyonası’nın ikinci yarışında WRC3 podyumuna çıkmayı başardı ve Hırvatistan’dan kupa ile ayrıldı.

Dünya Gençler Ralli Şampiyonası’nın bir sonraki yarışı, 7–10 Mayıs 2026 tarihlerinde düzenlenecek Portekiz Rallisi olacak.

