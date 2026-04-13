Kerem Kazaz'dan 7 Startta 7 Finiş

Henüz 20 yaşında üst üste iki Türkiye şampiyonluğu bulunan, Petrol Ofisi’nin yıldızı ve alanında Türkiye’nin tek Red Bull sporcusu Kerem Kazaz, co-pilotu Corentin Silvestre ile birlikte Team Petrol Ofisi adına 9–12 Nisan 2026 tarihlerinde düzenlenen Dünya Gençler Ralli Şampiyonası’nın ikinci yarışı Hırvatistan Rallisi’nde Gençler klasmanında üçüncülük elde ederek podyuma çıktı.

Dünya Gençler Ralli Şampiyonası’nın bir sonraki yarışı, 7–10 Mayıs 2026 tarihlerinde düzenlenecek Portekiz Rallisi olacak.