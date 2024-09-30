Kemal Doğulu'yu kızdıran soru: "Seni eşcinsel olarak biliyoruz"

Hülya Avşar’ın programında Kemal Doğulu gergin anlar yaşadı! İşte detaylar...

Kemal Doğulu'yu kızdıran soru:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 30-09-2024 17:46

Moda dünyasının ünlü ismi Kemal Doğulu, yıllar önce büyük bir çıkış yakaladığı İşte Benim Stilim programının ardından şöhret basamaklarını hızla tırmanmıştı. Doğulu, son olarak Hülya Avşar’ın YouTube programına konuk oldu. Ancak programda yaşanan bir diyalog, gergin anlara sahne oldu.

Kemal Doğulu, program sırasında kardeşi Kadir Doğulu ve ailesi hakkında konuştu. Bektaşi olduklarını belirten Doğulu, bu inanç sisteminin "ilim, irfan ve bilime" dayalı olduğunu vurguladı. Ancak programda asıl dikkat çeken anlar, Hülya Avşar’ın Doğulu'ya yönelttiği sorular oldu.

Avşar, "Hepimiz seni eşcinsel olarak biliyoruz" diyerek Kemal Doğulu’ya cinsiyet tercihleriyle ilgili bir soru yöneltti. Bunun üzerine Doğulu, "Ben hiçbir zaman öyleyim ya da böyleyim demedim. Ben cinsiyetçi değilim" yanıtını verdi. Ancak Hülya Avşar’ın "Heh! Kerimcan hoş geldin" demesi Kemal Doğulu’yu oldukça sinirlendirdi. Doğulu, "Hayır! Allah aşkına. Midem bulandı ismini duyunca! Sakın!" sözleriyle tepkisini gösterdi.

Program, Kemal Doğulu’nun bu çıkışıyla kısa süreli bir gerilime sahne olurken, Doğulu’nun samimi ve net açıklamaları dikkat çekti.

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