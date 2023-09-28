Kelime Oyunu yarışmasının yeni sunucusu izleyicileri şaşırttı

Ülkemizin en sevilen bilgi yarışmalarından biri olan Kelime Oyunu, yeni sunucusuyla seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Ali İhsan Varol'un uzun yıllar boyunca sunuculuğunu yaptığı programın yeni sunucusu, izleyicileri şaşırtacak bir isimle karşımıza çıkıyor: İbrahim Selim.

13 Sezon Boyunca Değişmeyen Sunucu Koltuğunda Yeni İsim

Kelime Oyunu, 13 sezon boyunca Ali İhsan Varol'un başarılı sunumuyla izleyicilerine keyifli dakikalar yaşattı. Ancak yeni sezonda programın reytinglerini daha da artırmak ve izleyicilere farklı bir deneyim sunmak adına büyük bir değişikliğe gidildi. Bu değişiklik, programın sunucusuyla ilgili.

İbrahim Selim'in Sunuculuğuyla Kelime Oyunu Farklı Bir Boyut Kazanacak

İbrahim Selim, kariyeri boyunca sunduğu programlarla ve oyunculuğuyla büyük bir ilgi görmüş bir isim. Enerjisi ve esprili sunumuyla bilinen İbrahim Selim'in, Kelime Oyunu'nda nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu. Programın izleyici kitlesi, bu değişikliği nasıl karşılayacak, İbrahim Selim programı daha eğlenceli ve ilgi çekici bir hale getirebilecek mi? Bu soruların yanıtları yeni sezonun başlamasıyla netleşecek.

Yeni Sezon, Yeni Sunucu, Aynı Heyecan

Kelime Oyunu, bilgi yarışması olmanın yanı sıra eğlendirici sunumuyla da dikkat çekiyor. İbrahim Selim’in sunumuyla yeni sezonda da aynı heyecan ve eğlence devam edecek. Teve2 ekranlarında hafta içi her gün izleyicisiyle buluşacak olan Kelime Oyunu, yeni sunucusuyla izleyicilerini selamlayacak.

Kelime Oyunu'nun bu yeni döneminde izleyicilere sürprizlerle dolu, eğlenceli ve bilgi dolu bölümler sunması bekleniyor.