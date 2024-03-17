Kasımpaşa Galatasaray maçını izle canlı şifresiz Paşa GS jestyayın taraftarium24 canlı maç izle

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Kasımpaşa Galatasaray canlı yayını!

Süper Lig'de günün maçında lider Galatasaray, Kasımpaşa deplasmanında. Şampiyonluk yolunda dev engeli aşmak isteyen Galatasaray, Kasımpaşa maçını geçerek, akşam oynanacak Trabzonspor Fenerbahçe maçını rahat izlemek istiyor. Kasımpaşa Galatasaray jestyayın izle. Kasımpaşa Galatasaray taraftarium24 canlı maç izle kesintisiz yayını sizlerle.

Berkan Kutlu sürprizi!

Galatasaray'da Nelsson'un yanında kim oyanacak sorusu cevap buldu. Okan Buruk, zorlu Kasımpaşa maçında Berkan Kutlu'yu stopere çekti. Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakçı riske edilmedi ve Berkan stoperde yerini aldı.

Nelsson ve Berkan Kutlu tandemine Köhn ve Kaan Ayhan beklerde yer alacak. Okan Buruk, Kaan Ayhan'ı beke çekerek sürpriz yaptı.

Orta sahanın yıldızları değişmedi!

Galatasaray'da orta alan dayı lakaplı Kerem Demirbay ve Torreira'ya emanet olarak sahaya çıkıyor. Ligin en formda iki orta sahası Galatasaray'a Kasımpaşa deplasmanında güven veriyor.

Barış Alper Yılmaz formayı vermiyor!

Hemen hemen Tete, Ziyech ve Zaha gibi yıldızlardan formayı kapan Barış Alper Yılmaz, forvet, sol bek, sağ bek sonrası sağ açığa da alıştı. Kasımpaşa Galatasaray maçında Barış Alper Yılmaz formayı kaptı!

Forvette Mauro İcardi'ye şans veren Okan Buruk, Mertens ve Kerem Aktürkoğlu'ndan yine vazgeçmedi.

Kulübe dolu!

Galatasaray ikinci yarı hamle şansı en yüksek takımlardan biri. Hakim Ziyech, Tete ve Zaha ikinci yarı forma şansı bulmak için yedekler arasında. Abdülkerim Bardakçı riske edilmeyerek yedeklerde yer alıyor. Vinicius ve Ndombele'de kadroya ikinci yarı girmek için bekliyor.