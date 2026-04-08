Karaca’dan Taraftarlara Özel Koleksiyon: Büyük Takımların Ruhu Sofralara Taşınıyor

Yenilikçi ürünleriyle fark yaratan Karaca, Türkiye’nin üç büyük kulübü için özel olarak tasarladığı lisanslı koleksiyon serisiyle taraftar ruhunu yaşam alanlarına taşıyor. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’a özel hazırlanan bu geniş ürün gamı; marş çalan kahve makinelerinden kupa ve termoslara, çatal-bıçak setlerinden tabak ve fincanlara kadar uzanan seçenekleriyle dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi : 08-04-2026 14:39

Taraftarlık kültürünü günlük yaşamın doğal bir parçası haline getiren Karaca, Türkiye’nin üç büyük kulübü için özel olarak tasarladığı lisanslı koleksiyon serisiyle sadece fonksiyonel ürünler sunmakla kalmıyor, aynı zamanda duygusal bir bağ da kuruyor. Her bir parça, kulüp aidiyetini estetik ve modern tasarım anlayışıyla buluşturarak kullanıcı deneyimini farklı bir boyuta taşıyor.

Fonksiyonelliği, estetik tasarımı ve teknolojiyi bir arada sunan marka, yeni koleksiyonuyla taraftarlığın yalnızca maç günleriyle sınırlı olmadığını vurguluyor. Marş çalan kahve makineleriyle güne enerjik bir başlangıç yapmak, çatal-bıçak setleri, tabaklar, fincanlar ve servis ürünleri ile takım ruhunu sofralara taşımak ve günün her anında bu tutkuyu hissetmek artık Karaca ile mümkün. 

Günlük kullanım ürünlerini taraftar kimliğiyle yeniden yorumlayan bu özel seri, aynı zamanda sevdiklerine anlamlı, özgün ve karakterli bir hediye alternatifi arayanlar için de güçlü bir seçenek sunuyor.

Benzer Haberler
Dijital Devrim: 15 Yaş Altına Sosyal Medya Resmen Yasaklanıyor! Dijital Devrim: 15 Yaş Altına Sosyal Medya Resmen Yasaklanıyor!
Çorum'da Sarsıntı mı Hissedildi? İşte Günün Dakika Dakika Deprem Verileri. Çorum'da Sarsıntı mı Hissedildi? İşte Günün Dakika Dakika Deprem Verileri.
Nisan 2026 Kira Zam Oranı Netleşti: İşte Yeni Tavan Nisan 2026 Kira Zam Oranı Netleşti: İşte Yeni Tavan
Bedelli askerlik ücreti kabul edildi Bedelli askerlik ücreti kabul edildi
deneme test deneme test
Araç Sahipleri Dikkat: Motorin Fiyatlarına Bir Kez Daha Zam Geliyor. Araç Sahipleri Dikkat: Motorin Fiyatlarına Bir Kez Daha Zam Geliyor.
  • 06-04-2026 10:41

"Tek Kişilik Motordan Belli": Fatih Altaylı’dan Mert Ramazan Demir’e İnce Gönderme.

Uzak Şehir’de Şok Veda: Diziye Veda mı Ediyor?
  • 02-04-2026 19:32

Uzak Şehir’de Şok Veda: Diziye Veda mı Ediyor?

Caner Cindoruk’tan Sektöre
  • 03-04-2026 23:05

Caner Cindoruk’tan Sektöre "Takipçi" Resti: "İyi Oyuncuyu Seçmelisiniz!"

Nevzat ve Evgenia Buluştu: İstanbul Hatırası’nda Nejat İşler’e Özge Borak Eşlik Edecek.
  • 01-04-2026 18:46

Nevzat ve Evgenia Buluştu: İstanbul Hatırası’nda Nejat İşler’e Özge Borak Eşlik Edecek.

Mert Ramazan Demir’den Servet Değerinde Yatırım: Türkiye’de Sadece 7 Kişide Var!
  • 02-04-2026 16:22

Mert Ramazan Demir’den Servet Değerinde Yatırım: Türkiye’de Sadece 7 Kişide Var!