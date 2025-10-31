Karaca’dan Mutfakta Devrim Yaratan Teknoloji: BioDiamond Pro

Sofra ve mutfak ürünlerinde geniş ürün yelpazesine sahip Karaca, mutfak ürünleri alanındaki yenilikçi vizyonunu bir kez daha ortaya koyarak, doğanın en dayanıklı maddesi olan elmas kristallerinden üretilenBioDiamond Proserisi ile mutfaklarda yerini aldı.

Karaca’dan Mutfakta Devrim Yaratan Teknoloji: BioDiamond Pro
Yayın Tarihi : 31-10-2025 18:03

Karaca, İsviçre’de üç yıl süren Ar-Ge çalışmaları sonucu geliştirdiği ve tam 300.000 adet gerçek elmas kristaliyle kaplanan yüzeyi sayesinde, eşsiz bir dayanıklılık ve performans sunan BioDiamond Pro, ultra dayanıklı yapısıyla geleneksel tencere kaplamalarının önüne geçerek fark yaratıyor.

İç ve dış yüzeyinde kullanılan özel diamond kaplama, yanmaz ve yapışmaz bir kullanım sağlayarak yemeklerin hem daha sağlıklı hem de daha lezzetli pişmesini mümkün kılıyor. Aynı zamanda, bu özel kaplama sayesinde yağsız yumurta ve sebze pişirmek bile mümkün hale geliyor.

Isıyı homojen şekilde dağıtan gelişmiş yapısı sayesinde, yemeklerin her noktası eşit şekilde pişirmeyi sağlayan BioDiamond Pro, bakıra kıyasla dört kat daha fazla ısı iletkenliğine sahip alüminyum ara katmanı sayesinde pişirme kalitesini artırmakla kalmayıp aynı zamanda enerji tasarrufu da sağlıyor. Leke tutmayan dış yüzeyi ve kolayca temizlenebilen iç kaplaması sayesinde, her kullanımdan sonra zahmetsiz bir temizlik imkânı sağlayan ürün bulaşık makinesinde yıkanmaya uygun yapısıyla da kullanıcıya pratiklik kazandırıyor.

BioDiamond Pro sadece teknik özellikleriyle değil, tasarımıyla da fark yaratıyor. Ergonomik tasarımı ve modern çizgileriyle mutfaklara estetik bir dokunuş katan ürün; Türkiye’nin ilk bütünsel indüksiyon tabanına sahip ve aynı zamanda döküm çelik kulpları sayesinde fırın kullanımına da uygun.

Uzun ömürlü performansı ve sağlam yapısıyla dikkat çeken BioDiamond Pro, sağlıklı pişirme için önemli bir kriter olan PFOA içermeyen yapısıyla da gönül rahatlığıyla tercih edilebilecek bir ürün haline geliyor.

Karaca BioDiamond Pro, yenilikçi teknolojisi, doğadan ilham alan güçlü yapısı ve şık tasarımıyla mutfaklarda yeni bir çağ başlatıyor. Karaca, bu ürünle kullanıcılarına sadece bir tencere değil, aynı zamanda konfor, dayanıklılık ve estetik sunan ileri bir mutfak deneyimi vadediyor. 

