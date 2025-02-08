Karaca sunar: Tarzıyla yaşayanlar

İnovatif ürünleriyle evlerde fark yaratan Karaca; “Habitat, Cosmos ve Symmetry” koleksiyonlarında yer alan küçük ev aletleri, sofra, mutfak ve dekoratif ürünleriyle, yepyeni yaşam alanları sunuyor.  

Karaca sunar: Tarzıyla yaşayanlar
YAŞAM
Yayın Tarihi : 08-02-2025 10:21

Yenilikçi yaklaşımı, modern tasarımları ile her evin vazgeçilmez markası olan Karaca; evini kişiselleştirmek, özel alanlar tasarlamak ve evinde kendi tarzını yaratmak isteyenler için seçtiği konsept ürünlerle, yenilenen dünyasını keşfetmeye davet diyor.

Kendi Yaşam Alanını Kendi Belirleyenlere “Habitat “ Koleksiyonu

Doğal tonları ve bohem estetiği bir araya getiren Habitat koleksiyonu; hasır parçaları, natural, krem ve ahşap tonları birleştiriyor. Sadeliği ve doğallığı yansıtan yumuşak renklerin kullanıldığı Habitat koleksiyonunda küçük ev aletleri, sofra  ve mutfak ürünleri yer alıyor.

Kendi Evini Kendi Evreni Haline Getirenlere “Cosmos” Koleksiyonu

Şık detaylarla ve spiritüel hislerle dolu bir dünyaya dikkat çekmek isteyenleri buluşturan Cosmos; dark konseptiyle maximalist tasarımı birleştirerek evrenin gizemli, merak uyandırıcı dünyasına göz kırpıyor.

Yaşam alanlarının konforunu artırarak hem görsel hem de işlevsel olarak ön plana çıkan Cosmos konsepti küçük ev aletleri grubunda; kahve makinesi, Air Pro Cook Duo, sofra grubunda ise kahve fincanı gibi ürünleriyle ön plana çıkıyor. 

Kendi Evinde Kendi Uyumunu Yakayanlara  ”Symmetry” Koleksiyonu

Inox dünyasının hâkim olduğu symmetry konsepti; yalın tasarım severlerin gözdesi oluyor. Günlük yaşamda ihtiyaç duyulan ürünleri işlevsellik mantığıyla oluşturan konseptin dikkat çekici parçaları arasında kahve makineleri, yemek takımları bulunuyor. 

Ayrıca; 12 kişilik yemek takımı alan Karacaseverleri, seçili ürünlerde yüzde 15 indirim fırsatı bekliyor.

 

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