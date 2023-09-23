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Kamu'dan Emekliye Para Yağmuru! Bin Lirayı 3'er 3'er Dağıtacak

Emekliler kendilerine karşılıksız olarak sunulan ek ödemeleri yakından takip ediyor

Kamu'dan Emekliye Para Yağmuru! Bin Lirayı 3'er 3'er Dağıtacak
YAŞAM
Yayın Tarihi : 23-09-2023 14:50

Emekliler kendilerine karşılıksız olarak sunulan ek ödemeleri yakından takip ediyor. Bu ek ödemeler ya emekli promosyonu ya da banka kampanyaları olarak karşımıza çıkıyor. Emekli promosyonu hakkında faydalanan emekli, bankaya maaşını taşıması şartına promosyonu ek kampanyalardan da faydalanabiliyor. Bu kapsamda Halkbank tarafından da yeni bir kampanya duyurulmuş bulunuyor. Kamu Bankaları son zamanlar da emekli portföyünü genişletmek adına bir çok kampanya düzenlerken, bunlardan yeni emekli müşteriye 3.000 TL sözü dikkat çekiyor. Emekli, Halk Bankası 3.000 TL kampanyasını yakından araştırıyor.

Halkbank tarafından duyurulan yeni kampanyada maaşını Halk Bankası'na Taşıyan emekli Emekli promosyonuna ek olarak 3.000 TL'ye Varan ödeme alıyor. 22 Eylül tarihinde başlayan kampanyanın 31 Aralık 2023 tarihine kadar devam edeceği bankanın resmi internet sitesinde açıklanmış bulunuyor. Banka tarafından yapılan açıklama da ''Kampanya kapsamında emekli müşterilerimize Paraf veya Parafly bireysel kredi kartları ile 1 Temmuz – 31 Aralık 2023 tarihleri arasında dilediği sektörde ve tüm banka POS’larında yapacakları aylık 5.000 TL ve üzeri alışverişe 500 TL, toplamda 3.000 TL ParafPara verilecektir''. deniliyor

Ocak ayının yaklaşmaya başlaması emekli de zam gündemini ısıtırken son dakika kamu bankaları arasında yer alan Halk Bankasından gelen haber emekliyi mutlu edeceğe benziyor. Yeni başlayan kampanya kapsamında emeklilere 3.000 TL ödeme yapılacağı belirtiliyor. Ancak 3.000 TL'den faydalanmak isteyen emeklinin sunulan şartları karşılaması gerekiyor.

Halkbank emekli kampanyası

Halkbank tarafından emekli müşterilerine özel olarak başlatılan kampanyada 3.000 TL'ye kadar Parafpara para ödemesi yapılacak. 31 Aralık tarihine kadar sürecek olan kampanyada belirlenen şartları Taşıyan Emekli 3.000 TL alacak. Halk Bankası resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre Paraf ya da Parafly kredi kartı başvurusu yapıp 31 Aralık tarihine kadar da ₺5.000 alışveriş yapan emekli toplamda 3000 TL'ye kadar Parafpara kazanabilecek. Emeklinin harcama yapmadan önce kampanyaya dahil olması gerekliliği mevcut iken kampanyaya katılmak isteyen bireyin ''katıl' yazıp 34 04'e SMS göndermesi yeterli oluyor.

 

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