Kalp Sağlığı İçin İhmale Gelmez 7 Öneri!

Acıbadem Dr. Şinasi Can (Kadıköy) Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Ufuk Gürkan "Günümüzde aşırı tuz, şeker, doymuş yağ ve trans içeriği yüksek olan işlenmiş gıdaların tüketilmesi, hareketsiz yaşam tarzı, sigara ve stres sırasında kalp ve damar hastalıklarının yol açtığı şikayetlerle kardiyoloji polikliniğine hızlanarak hızla devam ediyor. Bu, en sık göğüs, nefes darlığı ve çarpıntı şikayeti ile başvurular. Erken tanı ve tedavi kalpi ve hayati risklida kritik önem" diyor. Kalp ve damar hastalıklarının, tüm ölümlerin yüzde 33'ünü oluşturduğu, üstelik artık çocuk yaşlarında da sık sık karşılaşıldığını belirten Doç. Dr. Gürkan 14-20 Nisan Kalp Sağlığı Haftası kapsamında yaptığı açıklamada kalp sağlığı için ihmal edilmemesi gerektiğini belirten 7 öneride bulundu, önemli açıklamalar yaptı.

Riski dikkate alın!

Ailesinde birinci derecede yaşamış kalp hastalığı öyküsü olanlar, diyabet ve hipertansiyon öyküsü olanlar, sigara kullananlar ve aşırı stresi yönetemeyenler kalp-damar hastalıkları açısından yüksek risk alacaklar. Yapılan birçok çalışmaya göre; kanda gerek trigliserid alınması LDL konsantrasyonunun kötü yoğunluğu yüksek olanlar mutlaka kardiyolojik açıdan düzenli kontrol edilmeli, yaşam şekli ve ilaç tedavisinin değerlendirilmesi yapılmalıdır.

Bu belirtileri mutlaka önemseyin!

Göğüs göğüs ve nefes darlığı gibi şikayetleri olanların mutlaka gecikmeden doktora başvurusunu vurgulayan Kardiyoloji Uzmanı Doç. Ufuk Gürkan “Yürüyüş sırasında olan bir göğüs ağrısı ya da nefes darlığı, kişi konferansı sonlandırdığında geriler ve bazen gün içinde tekrar katılabilirler. sık sık yanıldığı konu da budur. Bu şikayetler aslında kalp ve damar hastalıklarının çok tipik ve önemsenmesi belirtilen belirtilerdir. Aslında sorun yeni başladı ve gelmekte olan tehlikenin habercisidir” diyor.Hiçbir risk faktörü olmayan, de kalp krizi oluşturabildiğini belirten Doç.

Ancak mutlaka egzersiz yapın!

Düzenli egzersiz kalp hastalarının olmazsa olmazları arasındadır. Ancak egzersiz tedavisi yapılmadan önce hastaların egzersize engel olan önemli kalp damar sorunu olup olmadığı hekim tarafından kanıtlanmalıdır. önerilen egzersiz miktarı genellikle haftada 5-7 gün; günde 45-60 dk arası olmalıdır. Amerika'da ağır bir yemek sonrası egzersiz yapılmamalıdır. Ağır egzersizlerden ve yüksek tempoda koşudan kaçınılmalı, göğüste baskı hissi, yanma, ağrı ve nefes darlığı olduğunda egzersiz mutlaka sonlandırılmalıdır. Özellikle göğüs egzersizi ile yeni başlayansa mutlaka kardiyoloji hekiminin alması ve değerlendirmesini alması gerekmektedir.

Koroner anjiyografiden yararlanın!

Kalp sağlığı açısından düzenli bir muayene ve gerekli muayenelerin yaptırılmasının büyük önem taşıdığını belirten Kardiyoloji Uzmanı Doç. Ufuk Gürkan şöyle konuşuyor: "Maalesef çok hasta göğüs ağrısı şikayeti olmasına rağmen, tedavi anjiyografi ile ilgili yanlış bilgiler işlemden uzak durmakta, işleme giderken ve başka yerde kalp krizi kaybedilebilir. Damar balonu ve stent takılır. Bazen ameliyat (bypass) iptali alınabilmektedir. İşlem sonrasında genellikle 3-6 saat içinde taburcu edilebilmektedir.

Sağlıklı yaşam tarzı benimseyin!

Özellikle son yıllarda sağlıksız beslenme (fast-food tarzı yiyecekler, ambalajlı gıdaların sık tüketilmesi, aşırı tuzlu, yağlı, şekerli besinler vb), hareketsiz (sedanter) yaşam tarzı, sigara, alkol ve keyif verici dağıtıcıların kullanımı, yetersiz ve kalitesiz uyku ile yönetilemeyen aşırı stres kalp rahatsızlıklarını şiddetli şekilde şiddetlendiren Doç. Gürkan, "Genetik ve sağlıklı yaşam yanı sıra sağlıksız yaşam dağılımı da kalp sağlığı açısından çok ciddi bir şekilde tehdit etmektedir. Bu nedenle günümüzde çocuk çağında da ve damar hastalıklarının yol açtığı kalp rahatsızlıklarıyla kardiyoloji polikliniğine kalp sayıları hızla devam ediyor. Oysa sağlıklı yaşam tarzı ile kalp sağlığımızı mümkün kılıyor" diyor.

İlaçlarınızı düzenli kullanın!

Kalp sağlığı için beslenme programının mutlaka düzenli kullanılması, internetten ya da kulaktan dolma bilgilerle ilaç kullanarak son vermenin hayati riske neden olabileceğini vurgulayan Kardiyoloji Uzmanı Doç. Ufuk Gürkan sözlerine devam ediyor: "Özellikle stent işlemi için verilen kan inceltici sistemleri ilk bir yıl içinde mutlaka her gün düzenli olarak aksatmadan kullanılmalıdır. Çünkü bu paralardaki metalik yapıdaki stentlerin üzerine trombositlerin (kan pulcukları) durmasını engellemektedir. Bu sayede yeni takılmış olan stentlerin pıhtı ile pıhtı ile engellenir ve stentin, kalp damarının performansının ötesine geçilir."

Bu yanılgıya düşmeyin!

Kardiyoloji Uzmanı Doç. Ufuk Gürkan kalp damar hastalığı tedavisi bypass cerrahisi geçiren ya da stent kırıkları çok sık düştükleri bir yanılgıya dikkat çekerek “Bazı cihazlar bu operasyonları kapı sonra iyileşmekleri yanılgısına alınabilmekte ve kontrole gidiyor. Hatta bir süre sonra ilaçlarını da tedavi etmek ya da tamamen bıraktıkları görülüyor. Klinik araştırmada; stentlerin ya da bypassın yeniden tıkanabildiği yerde. Ayrıca işlem yapılabiliyor damarlar dışında başka damarlarda da problemler olabiliyor. Bu nedenle kalp hastalığına yakalanan kişinin düzenli aralıklarla poliklinik kontrolüne gitmeleri ve düzenli ilaç almalarını önemsiyorlar” diyor.

Kalp değişiminde bu biçimlere dikkat!

Acıbadem Dr. Şinasi Can (Kadıköy) Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Ufuk Gürkan, kalp krizinin çoğu zaman 'geliyorum' dediğini belirtti, bu belirtileri şöyle anlattı: “Kalp krizinin en sık ayırma; göğüs orta kısmında baskı yanma veya kırılma hissidir. Bununla birlikte sırt ağrısı, mide ağrısı (reflü ile karşılaşırır) kola ağrı, alt çeneye vuran ağrılar da bu elden bir parçası olabilir. tıslayabilir. Bu durumda alarmın geçmiş olması riskin bittiği anlamına gelmez, aksi takdirde acilen erişim yerine bir şans verir.” Hemen 112 Acil Servis haber değişimini vurgulayan Doç. Dr. Gürkan “Kendi başına araçla teslim etmek kesinlikle yanlış ve tehlikelidir” diyor.