Kalem, Silgi, Defter Masraflarına Destek Bankadan! Geri İade Yapılacak

Eğitim öğretim yılı başladı. Enflasyonun hat safhada ilerleiği günümüzde her ürün ve hizmete yapılan zam, vatandaşın belini bükmekte. Okul masrafları da geçtiğimiz seneya nazaran bile kat be kat artmış bulunuyor. Maaşların enflasyon karşısında erdiği günümüzde, okula giden çocuğu bulunan ebeven, bu masraflar konusunda ek destek kapılarını araştırmakra. Hal bu iken bankaların sınduğu kampanyalar merakla takip ediliyor. Öğretmenlerin okul listesini hazırladığı, alınması veliye sunduğu okulun şlk ayı boyunca bankalar da çeşitli kampanyaları ile, gönülleri fethederek, gerek yeni müşteri kapmayı sağlıyor gerekse de kend müşterilerini başka bankaya kaptırmamayı. Ziraat Bankası okula dönüş kampanyası ile tüm müşterilere hizmet veriyor.

Ziraat Bankası eğitim hayatına giriş yapan öğrencilerin velilerin yükünü hafifletmek amacıyla yeni bir eğitim kampanyası düzenledi . Bu kampanya kapsamında yapılan alışverişlere karşılık Ziraat Bankası okul masraflarına 250 TL geri ödeme yapacak. Ziraat Bankası resmi internet sitesinde açıklanan eğitim öğretim kampanyasında belirli bir süreye kadar öğrencilere maddi destek sağlama Hedefi belirtirken öğrencilerin okula masraflarına karşılık 250 TL ödeme yapacak. Ziraat Bankası resmi internet sitesinde açıklanan bilgide "1 Eylül-15 Ekim 2023 tarihleri arasında Bankkart'ınız ile Bankkart anlaşmalı kitap, kırtasiye, giyim ve ayakkabı sektöründe yer alan üye işyerlerimizde Bankkart POS'undan tek seferde yapacağınız 750 TL ve üzeri her alışverişinize 50 TL, toplam 250 TL Bankkart Lira verilecektir" denildi.

1 Eylül'de başlayan kampanya 15 Ekim 2023 tarihine kadar devam edecek. Alışveriş yapmadan önce Ziraat Bankası'na SMS ile kampanyaya katılınabilecek. Kampanyaya dahil olmak için OKULyazıp 47 57'ye SMS gönderilmesi şartı mevcut. Öğrencinin Kitap Kırtasiye okul kıyafeti okul alışverişi gibi Alışverişlerini üye iş yerlerinde sağlamanız durumunda tek seferde yapılacak olan 750 TL her alışverişe 50 TL toplamda 250 TL bankkart lira verileceği bildirilmiş bulunuyor