Kadınlara 3.200 TL Ödeme Gece Yarısı RESMİ Gazete'de Onay Aldı!

Devlet kadınlara özel birçok destek ödemesi yapıyor. Özellikle de ihtiyaç sahibi tek başına yaşayan ve geliri olmayan kadınlara sunulan destek ödemeleri kalem sayısı Gün geçtikçe artıyor. Geçtiğimiz yıl yeni ödeme olarak gündeme çıkan ve halen daha çoğu kadının haberi olmadığı 1100 TL destek ödemesi yapılıyor. Çalışmayan ev hanımları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na başvuru şartı ile 2 ayda bir 1100 TL ödeme alırken yılda 6600 TL'ye Varan destek sağlanıyor.

Öte yandan kadınlar ile alakalı yeni programlar mevcut. Aile Bakanlığı süzgecinden geçen Yalnız yaşayan ihtiyaç sahibi kadınları yakından ilgilendiren gelişmelerde yapılan başvuru ve hak kazanılması süreci sonrasında yeni bir destek ödemesi açıklanmış bulunuyor.

Kadınlara yeni destek başvuruları başladı

Dar gelirli vatandaşa çok fazla sayıda, ihtiyaca göre ek destek ödemeleri sunulurken, hükümet kadınlara verdiği destek ile onların yanında olduğunu adeta ispatlıyor. Hükümet tarafından sunulan ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başvuru sağlanan destek ödemeleri kimi zaman maaş kimi zaman da özel ihtiyaçların karşılanması amacıyla ödeniyor.

Elektronik ortam üzerinden e-devlet sayesinde başvurular sağlanırken bağlı bulunulan kaymakamlıklara da başvuru yapılabiliyor. Sunulan başvuru dosyasının eksiksiz ve yanlışsız şekilde doldurulması sonrasında, yaklaşık 2 hafta süre içerisinde aile Bakanlığı hak kazanılıp kazanılmadığı konusu ile alakalı bilgilendirmeyi tekrardan e-devlet üzerinden sunuyor.

Ev hanımlarına çeşit çeşit destek ödemesi yapılmaktayken birçok ödeme de aynı anda alınabiliyor. 1100 TL destek 2 ayda bir cep harçlığı niteliğinde ödenirken ev hanımının temel ihtiyaçları karşılanması hedefleniyor. Destek ödemelerinin yanı sıra ülkede en fazla hanenin faydalandığı Aile Destek programı kapsamında da 850 TL ile 1250 TL arasında destek ödemesi yapılabiliyor. Aile Destek programı başvuruları da e-devlet üzerinden yapılmaktayken kadının çocuğu olması durumunda 650 TL'ye Varan Çocuk bileşeni yardımı ile birlikte 360 TL'ye Varan elektrik desteği ödemesi de hak kazanılabiliyor. Kadınların yeni haberi olduğu bu destek ödemelerinden faydalanabilmesi için hemen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na başvurması gerekiyor