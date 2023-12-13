Kadınlar oyladı: İdeal penis boyu belli oldu

Bilinen bir gerçek olarak pek çok erkeğin penis boyutu nedeniyle depresyona girdiği durumu, kadınlarla yapılan son ankette penis uzunluğunun aslında çok da sorun teşkil etmediği ortaya çıktı.

Kadınlar oyladı: İdeal penis boyu belli oldu
KADIN
Yayın Tarihi : 13-12-2023 10:07

XFHub, 2.000 kadın içerik oluşturucuyla gerçekleştirdiği ankete göre, kadınların büyük çoğunluğu partnerlerinin penis boyutundan memnun.

Ankete katılan kadınların yüzde 57'si, ideal penis boyutunu 6,1 ila 6,5 cm arasında tercih ettiğini belirtti. İlginç bir şekilde, hiçbir kadın katılımcı 7,6 ila 9,5 cm boyutlarındaki penisleri tercih etmiyor.

Anket, sadece "ideal" penis boyutuna odaklanmakla kalmayıp aynı zamanda kadınların tercihleri hakkında da bilgi verdi.

Katılımcıların yüzde 28'i uzunluğa önem verirken, yüzde 39'u kavisli bir penisten hoşlandığını ifade etti.

Dünya genelinde 88 ülkeyi kapsayan verilere göre ortalama erekte penis boyu 13,58 cm iken, Türkiye'de bu ortalama 12,99 cm olarak ölçüldü.

Bilgiler arasında, en uzun penisli erkeklerin Ekvador'da yaşadığı da belirtiliyor.

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