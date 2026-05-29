Jennifer Lopez’den Ben Affleck’e Göndermeli Sözler!

Hollywood’un en çok konuşulan isimlerinden Jennifer Lopez katıldığı programda yaptığı açıklamalarla yeniden gündeme oturdu. Ünlü yıldızın bekarlık ve özgürlük vurgusu eski eşi Ben Affleck’e gönderme olarak yorumlanınca sosyal medyada tartışma büyüdü.

Canlı Yayında Dikkat Çeken Sözler

Jimmy Kimmel Live! programına konuk olan Jennifer Lopez yeni projeleriyle ilgili konuşurken sohbeti özel hayatına çevirdi. Lopez’in enerjik halleri ve rahat tavırları stüdyoda dikkat çekti. Bekarlık döneminden memnun olduğunu dile getiren ünlü yıldız hayatında yeni bir düzen kurduğunu açık bir dille anlattı.

Lopez “Şu an kendimi çok iyi hissediyorum. Uzun zamandır ilk kez bu kadar hafifim” sözleriyle hem izleyiciyi hem sunucuyu şaşırttı. Seyirciler alkışlarla karşılık verirken Lopez’in yüzündeki gülümseme dikkatlerden kaçmadı.

Ben Affleck Detayı Gündem Yarattı

Jennifer Lopez ile Ben Affleck’in 2022’de başlayan evliliği 2025’in başında sona ermişti. İkilinin yıllar sonra yeniden bir araya gelişi Hollywood’da büyük ses getirmişti. Ancak ilişki beklenenden kısa sürdü ve ayrılık kararı magazin dünyasında geniş yankı buldu.

Lopez’in son açıklamaları bu geçmişi yeniden gündeme taşıdı. “Bazı şeyleri çok daha önce farklı yapmalıydım” sözleri Affleck dönemine üstü kapalı bir mesaj olarak değerlendirildi.

“Özgürlükten Vazgeçmem” Çıkışı

Program sırasında sunucunun esprili sorularına da yanıt veren Lopez bekarlık halini değiştirme niyetinde olmadığını söyledi. Bir yarışma programına katılma fikrine gülerek karşılık veren ünlü sanatçı “Şu anki hayatımı bozacak hiçbir şeye girmem” diyerek net bir duruş sergiledi. Lopez’in bu açıklaması stüdyoda kahkahalara neden olurken sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu.

Hayatında Yeni Dönem

Ünlü yıldız sadece aşk hayatıyla değil ailesiyle ilgili gelişmelerle de farklı bir sürece giriyor. 18 yaşına gelen ikizleri Max ve Emme’nin eğitim için evden ayrılacak olması Lopez için duygusal bir dönemi beraberinde getiriyor.

Yakın çevresine göre Lopez hem kariyerine hem kişisel hayatına daha fazla odaklanmak istiyor. Yoğun tempoya rağmen yeni projeler için hazırlıklarını sürdürüyor.

Sosyal Medyada Tartışma Büyüdü

Lopez’in açıklamaları sonrası sosyal medya ikiye bölündü. Bir kesim ünlü yıldızın sözlerini “özgürlük ilanı” olarak yorumladı bir kesim ise Affleck’e gönderme yapıldığını savundu. Tartışma büyürken Hollywood kulislerinde bu açıklamaların uzun süre konuşulacağı yorumları yapıldı.