Günümüzde istenmeyen tüyler kadın erkek fark etmeksizin hemen herkesin sorunu. İstenmeyen tüylerden kurtulmanın farklı yolları bulunuyor. Ancak bu yollardan bazıları geçici ve fazlasıyla acılı, bazıları ise oldukça maliyetli. Peki istenmeyen tüylerden sonsuza dek kurtulmanın oldukça ekonomik bir yolu olduğunu biliyor musunuz? hem de tamamen doğal bir karışımla.

İstenmeyen Tüy Sorununu Kökten Çözen Doğal Karışım

İstenmeyen tüy sorunu bazı hormonal dengesizlikler sonucunda ortaya çıkar. İstenmeyen tüylerden kurtulma yolları ise çoğunlukla acılı ve geçicidir. Ağda, jilet, tüy dökücü gibi yöntemler size kısa süreli çözümler sunar. Son zamanlarda oldukça popüler hale gelen lazer epilasyon uzun süreli bir çözüm yolu olsa da maliyetine bakıldığında giderek ulaşılması zor bir yol haline geldi. İstenmeyen tüy sorununu tarihe gömecek bir karşım bulunuyor. Üstelik her evde bulunan ve tamamen doğal malzemelerle hazırlanıyor.

Limon Tuz Karışımı

İstenmeyen tüy sorununu yok edecek doğal karışımlardan biri de tuz ve limon karışımıdır. Bir kabın içine bir limonu sıkın. Limon suyuna iki çay kaşığı kadar tuzu limon suyuna ekleyin ve karıştırın. İstenmeyen tüylerin bulunduğu yere epilasyon uygulayın. Harıladığınız limon tuz karışımı bu bölgeye uygulayın. Epilasyon esnasında cildiniz tahriş olmuş olabilir. Bu sebeple bölgede kısa süreli bir yanma hissi oluşabilir. Söz konusu yanma hissi geçmediği takdirde hemen bölgeyi yıkayın ve bir daha bu yöntemi kullanmayın. Limon tuz karışımını düzenli kullanmanız durumunda kıl köklerinin zamanla zayıfladığını ve istenmeye tüylerden kurtulduğunuzu göreceksiniz.

Yumurta Akı Uydulaması

İstenmeyen tüylerin tarihe karışmasını sağlayan bir diğer etkili yöntem de yumurta akı uygulamasıdır. Bir yumurtayı kırarak akını beyazından ayırın. Yumurta akını bir kaba alarak 1 tatlı kaşığı mısır unu ve 1 tatlı kaşığı şeker ile karıştırarak macun kıvamında bir karışım elde edin. İstenmeyen tüylerinizin bulunduğu bölgeye bu karışımı masaj yaparak uygulayın ve yaklaşın 10-15 dakika kadar bekletin. İstenmeyen tüyleri yok edecek bu doğal yöntemi haftada 4 kez uyguladığında kısa sürede gözle görülür sonuçlar alacaksınız.