İstanbulkart Sahiplerine Müjde: Yenikapı İSPARK'ta Park Edene Nakit İade!

İstanbulkart, İstanbul'un ulaşımında vazgeçilmez bir araç haline gelmiş durumda. Şehirde yaşayanlar için hayatı kolaylaştıran İstanbulkart, şimdi de yeni bir kampanya ile gündeme oturuyor. Yapılan duyuruya göre, İstanbulkart sahipleri artık Yenikapı İSPARK'a araçlarını park edip ödemelerini İstanbulkart ile yaptıklarında, aynı gün kullanacakları PD1 hatlı otobüste 2 geçişe kadar nakit iade kazanacaklar. Detaylar ise oldukça ilgi çekici!

İstanbulkart sahipleri için müjdeli bir haber geldi. Yapılan kampanya duyurusuna göre, Yenikapı Spor ve Kültür Merkezi İSPARK otoparkında araçlarını park eden ve ödemelerini İstanbulkart ile gerçekleştiren vatandaşlar, aynı gün içerisinde kullanacakları PD1 otobüs hattında 2 geçişe kadar nakit iade kazanacaklar. Bu kampanya, İstanbulkart sahiplerine ek bir avantaj sunarak, hem park sorununu çözmelerine hem de ulaşımda tasarruf etmelerine olanak sağlıyor.

Kampanyanın detaylarına göre, kampanyadan faydalanabilmek için ulaşım ödemelerinin abonmanla veya ücretsiz yapılmaması gerekiyor. İstanbulkart sahipleri, Yenikapı İSPARK'ta park ettikten sonra ödemelerini İstanbulkart ile yaparak, aynı gün içinde PD1 otobüs hattında kullanacakları 2 geçişe kadar nakit iade kazanabilecekler. Kazanılan nakit iadeler, İSPARK ödemesinin ardından en geç 2 saat içerisinde otobüs hattında kullanılan İstanbulkart'a yüklenecek.

Ancak kampanyadan faydalanabilmek için belirli kurallara uyulması gerekiyor. Örneğin, aynı gün içinde maksimum 2 ulaşım geçişi için ödüllendirme yapılacağı gibi, İSPARK ödemesi ve İETT geçişlerinin aynı takvim günü içerisinde yapılması gerekiyor. Ayrıca, ödüllendirmenin yapılabilmesi için İSPARK ödemesi ve İETT geçişlerinin aynı TC kimlik numarasına bağlı İstanbulkart veya İstanbulkartlar ile yapılması gerekiyor.

İstanbulkart sahipleri için sunulan bu yeni kampanya, şehir içi ulaşımda İstanbulkart'ın avantajlarını bir adım daha ileriye taşıyor. Yenikapı İSPARK'ta araçlarını park eden ve İstanbulkart ile ödemelerini yapan vatandaşlar, aynı gün içinde kullanacakları otobüslerde nakit iade kazanarak ulaşım maliyetlerini azaltma fırsatı buluyorlar. Bu kampanya, İstanbulkart sahiplerine ek bir kolaylık ve tasarruf imkanı sunarken, şehir içi ulaşımda daha ekonomik bir seçenek sunuyor. İstanbulkart kullanıcıları, kampanyadan faydalanmak için gerekli şartları yerine getirerek bu avantajdan kolayca yararlanabilirler.