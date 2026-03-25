İstanbul'da Play-Off Heyecanı: Bizim Çocuklar Romanya Karşısında Final Arayacak!

A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası hayallerine bir adım daha yaklaşmak için kritik bir viraja giriyor. Play-off turu yarı finalinde yarın akşam İstanbul’da Romanya ile karşılaşacak olan "Bizim Çocuklar", Beşiktaş Park’ın büyüleyici atmosferinde galibiyet arayacak. Kazanan ekibin finale yükseleceği bu dev mücadele, tüm Türkiye’yi ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor.

Beşiktaş Park'ta Dev Randevu

Yarın saat 20.00'de başlayacak olan bu hayati karşılaşma, Beşiktaş Park'ta (Tüpraş Stadyumu) oynanacak ve TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadeleyi Fransız hakem François Letexier yönetecek. Millilerimiz bu maçı kazandığı takdirde, 31 Mart'ta Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle deplasmanda Dünya Kupası bileti için final maçına çıkacak.

Merih ve Zeki Seferberliği

Kritik maç öncesinde Ay-yıldızlı ekipte savunma hattı için endişeli bir bekleyiş hakim. Sakatlıkları bulunan Merih Demiral ve Zeki Çelik'in durumları belirsizliğini korurken, her iki oyuncunun maç saatindeki durumu son kontrollerin ardından netleşecek. Sakatlığı nedeniyle daha önce aday kadrodan çıkarılan Aral Şimşir ise bu önemli randevuda takımdaki yerini alamayacak.

Tarihi İstatistikler: Romanya En Çok Gol Yediğimiz Rakip

Türkiye ile Romanya, tarihlerindeki 27. randevuya çıkıyor. İki ülke arasında bugüne kadar oynanan 26 maçın 14'ünü Romanya kazanırken, Millilerimiz sadece 5 kez sahadan galibiyetle ayrılabildi. İlginç bir istatistik ise Türkiye'nin 103 yıllık tarihinde en çok golü (49 gol) Romanya'dan yemiş olması. Son olarak 2017'de karşılaşan iki ekipten gülen taraf 2-0'lık skorla yine Romanya olmuştu. Ancak bu kez İstanbul'da, taraftar desteğiyle tarihin akışını değiştirmek isteyen bir Milli Takım sahada olacak.





A MİLLİ TAKIMIN ADAY KADROSU

A Milli Takım'ın Romanya maçı aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Fenerbahçe), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Galatasaray)

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Galatasaray), Mert Müldür (Fenerbahçe), Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Ahmetcan Kaplan (NEC Nijmegen), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Ozan Kabak (Hoffenheim), Zeki Çelik (Roma), Merih Demiral (Al Ahli)

Orta saha: Kaan Ayhan (Galatasaray), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Salih Özcan (Borussia Dortmund), Atakan Karazor (Stuttgart)

Forvet: Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), İrfan Can Kahveci (Kasımpaşa), Arda Güler (Real Madrid), Deniz Gül (Porto), Kenan Yıldız (Juventus), Semih Kılıçsoy (Cagliari)





ROMANYA'NIN ADAY KADROSU

Teknik direktör Mircea Lucescu tarafından belirlenen Romanya'nın aday kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:

Kaleci: Ionut Radu (Real Club Celta), Marian Aioani (Rapid Bükreş), Catalin Cabuz (FC Argeș)

Defans: Andrei Ratiu (Rayo Vallecano), Deian Sorescu (Gaziantep), Radu Dragușin (Tottenham Hotspur), Andrei Burca (Yunnan Yukun), Virgil Ghita (Hannover 96), Adrian Rus (Universitatea Craiova), Andrei Coubiş (Universitatea Cluj), Nicușor Bancu (Universitatea Craiova), Kevin Ciubotaru (FC Hermannstadt)

Orta saha: Vladimir Screciu (Universitatea Craiova), Vlad Dragomir (Pafos), Razvan Marin (AEK Atina), Nicolae Stanciu (Dalian Yingbo), Florin Tanase (FCSB), Ianis Hagi (Corendon Alanyaspor), Dennis Man (PSV), Alexandru Dobre (Rapid Bükreş), Valentin Mihaila (Çaykur Rizespor), Claudiu Petrila (Rapid Bükreş), Ștefan Baiaram (Universitatea Craiova)

Forvet: Daniel Birligea (FCSB), David Miculescu (FCSB), Marius Coman (UTA Arad)