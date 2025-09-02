İstanbul’da Eylül 2025 etkinlik takvimi: Konser, tiyatro, festival ve daha fazlası

İstanbul, Eylül 2025 boyunca dopdolu bir kültür-sanat atmosferine ev sahipliği yapacak. Konserlerden tiyatroya, sinemadan stand-up gösterilerine kadar onlarca farklı etkinlik, şehrin enerjisini yükseltecek.

Büyük Festivaller Başlıyor

Eylül ayında İstanbul, hem yerli hem de yabancı sanatçıların sahne alacağı büyük festivallere hazırlanıyor. Dünyaca ünlü isimlerin yanı sıra Türkiye’de ilk kez konser verecek sanatçılar da bu ay şehre geliyor. Müzik tutkunları için adeta unutulmaz bir ay olacak.

Tiyatro ve Sinema Sezonu Açılıyor

Sonbaharın başlamasıyla birlikte İstanbul tiyatroları da perde açıyor. Yeni oyunların prömiyerleri, usta oyuncuların sahneleri ve genç yeteneklerin performansları Eylül ayında izleyicilerle buluşacak. Ayrıca vizyona girecek yeni filmler, sinema salonlarını hareketlendirecek.

Stand-Up Gösterileri ve Özel Etkinlikler

Komedi severler için Eylül 2025 ayrı bir heyecan taşıyor. Ünlü stand-up sanatçıları İstanbul sahnelerinde seyirciyle buluşacak. Bunun yanı sıra şehir genelinde sergiler, atölyeler ve keşfedilmeyi bekleyen deneyimler de takvimde yer alıyor.

GecceGusto ile Etkinlik Takvimine Göz Atın

Eylül ayında yapılacak tüm etkinlikleri kolayca takip etmek isteyenler için GecceGusto’nun İstanbul etkinlik takvimi rehber niteliğinde olacak. Konserlerden tiyatro oyunlarına, festivallerden sinema gösterimlerine kadar her ayrıntı burada yer alacak.

İstanbul’un kültür ve sanat tutkunları için hazırladığı bu yoğun program, şehrin enerjisini artıracak. Siz de unutulmaz bir ay yaşamak için etkinlik takvimine göz atmayı unutmayın!





İstanbul Eylül Ayı Konserleri

Kadebostany – 1 Eylül 2025

Yer: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

Saat: 21:00

Bilet: Bubilet

Elektronik popun öncüsü Kadebostany, sınırları zorlayan sahne şovları ve etkileyici melodileriyle Türkiye’ye geliyor. Pacha Ibiza ve Şampiyonlar Ligi finalinde milyonları coşturan sanatçı, house ve elektro müziğin birleştiği DJ setiyle sürpriz parçalar ve yeni rework’ler sunacak.

Bagjan Oktyabr – Ruh Terapisi – 2 Eylül 2025

Yer: Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu

Saat: 21:00

Bilet: Biletix

Dünyaca ünlü çellist Bagjan Oktyabr, bir oda orkestrası eşliğinde Türk dizilerinden ezgiler, dünya hitleri ve romantik baladları kendi yorumuyla seslendirecek. Sahnedeki karizması ve çello ustalığı, izleyicilere adeta müzikle terapi deneyimi sunacak.

Musicandle Concerts – Müziğin Aydınlığı ve Işığın Sesi – 2 Eylül 2025

Yer: Swissotel The Bosphorus

Saat: 21:00

Bilet: Biletix

Mum ışıkları eşliğinde klasik batı müziğinin en değerli eserlerini sunan kuartet; Shostakovich, Brahms, Ravel gibi ustaların eserlerini Türk ezgileri ve film müzikleriyle birleştiriyor.

Beliz – 2 Eylül 2025

Yer: Blind

Saat: 21:30

Bilet: Biletix

Akustikhane Records’un çıkış sanatçısı Beliz, katılımcılara duygusal bir deneyim sunacak. Konserde, izleyiciler tüm duyguları birlikte kucaklayacak.

Marilyn Manson – 3 Eylül 2025

Yer: Bonus Parkorman

Saat: 18:00

Bilet: Biletix

Alternatif rock sahnesinin efsanesi Manson, hem klasik hitlerini hem de yeni albüm parçalarını sahnede seslendirecek. Enerjik performansı rock müzik tutkunları için unutulmaz olacak.

Chalet Garden 90’lar Türkçe Pop – 3, 10, 17, 24 Eylül 2025

Yer: Chalet Garden Swissotel The Bosphorus

Saat: 19:30

Bilet: biletix

90’ların hitleri “Hadi Yine İyisin”, “Karam”, “Aboneyim” gibi şarkılarla bahçede yeniden hayat bulacak. Geçmişin neşeli anılarına dans ederek dokunabilirsiniz.

Evgeny Grinko – 3 Eylül 2025

Yer: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

Saat: 21:00

Bilet: Biletix

Modern klasik müziğin zarif ismi Grinko, piyano ve yaylı orkestra eşliğinde “Valse” ve “Morning in the Garden” gibi eserleri seslendirecek.

Taner Öngür – Serap Yağız – 3 Eylül 2025

Yer: Blind

Saat: 21:30

Bilet: Biletix

Caz, Anadolu rock ve progresif rock tınılarının birleştiği gece, özel repertuarla sahnede hayat bulacak.

Kayo Dot – 3 Eylül 2025

Yer: Noh Extended

Saat: 22:00

Bilet: Biletix

Amerikan avant-garde sahnesinin dikkat çeken grubu Kayo Dot, Avrupa turnesi kapsamında ilk kez İstanbul’da sahne alacak. Çellodan saksafona, vibrafondan flüte kadar farklı enstrümanlarla zenginleşen sahne performansı, deneysel müzik tutkunları için unutulmaz bir deneyim sunacak.

Mabel Matiz – 4, 8, 9 Eylül 2025

Yer: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

Saat: 21:00

Bilet: Biletix / Bubilet

Türk pop müziğinin özgün isimlerinden Mabel Matiz, üç gece üst üste sahne alacak. “A Canım”, “Antidepresan” ve “Fırtınadayım” gibi parçalarıyla sahnedeki enerjisi ve yenilikçi prodüksiyon anlayışıyla izleyicileri büyüleyecek.

Brek – 4 Eylül 2025

Yer: Blind İstanbul

Saat: 21:30

Bilet: Bubilet

Dream pop, synth pop ve krautrock etkilerini bir araya getiren Brek, “Mikrodalga Sörfü” albümüyle Türkçe sözlerle sürpriz ve heyecan dolu bir performans sergileyecek.

Luvcat – 4 Eylül 2025

Yer: PSM %100 Studio

Saat: 21:30

Bilet: Passo

Romantizm ve eski usul rock’n’roll’u karanlık hikaye anlatımıyla birleştiren Luvcat, Türkiye’deki ilk konserinde izleyicileri müzik ve hikâyenin iç içe geçtiği eşsiz bir dünyaya davet ediyor.

Altın Gün – 5 Eylül 2025

Yer: Yapı Kredi bomontiada

Saat: 18:00

Bilet: Biletix

Amsterdam merkezli Altın Gün, Anadolu halk müziği ile psychedelic rock ve synthpop’u harmanlayarak benzersiz bir sound sunacak. EP’si “I Think We Should Just Move In Together” ile büyük ilgi topladı.

Saxback Ensemble – 5 Eylül 2025

Yer: Kadıköy Süreyya Operası

Saat: 20:00

Bilet: Biletix

Oda müziği sahnesine yeni soluk getiren Saxback, bakır ve tahta üflemeli çalgılarıyla İstanbul’da festival açılışını gerçekleştirecek.

Enrico Macias – 5 Eylül 2025

Yer: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

Saat: 21:00

Bilet: Bubilet

Akdeniz ezgilerinin unutulmaz sesi Enrico Macias, sevgi ve hasret temalarını Harbiye’nin büyülü atmosferine taşıyacak.

Balık Ekmek Caz: Riad Mammadov Trio – 5 Eylül 2025

Yer: İstanbul Boğazı

Saat: 20:00

Bilet: Bubilet

Boğaz esintisi ve gün batımı manzarası eşliğinde Riad Mammadov Trio, modern caz ve mugham yorumlarıyla izleyicilere unutulmaz bir gece sunacak.

Bora Öztoprak – Akustik Geceler – 5 Eylül 2025

Yer: Chalet Garden Swissôtel The Bosphorus

Saat: 21:00

Bilet: Biletix

90’ların güçlü sesi Bora Öztoprak, yıldızlar altında özel akustik repertuvarıyla dinleyicilere zarif bir müzik deneyimi yaşatacak.

Cem Adrian – 5, 19, 30 Eylül 2025

Yer: Jolly Joker Vadistanbul / Atakent Tema / Swissôtel The Bosphorus

Saat: 21:00

Bilet: Biletix / Passo

Müzikte sınırları aşan Cem Adrian, güçlü sesi ve özgün tarzıyla izleyicilere unutulmaz bir performans sunacak.

Türkan Şoray Film Müzikleri – Cahit Berkay Orkestrası

Yer: Kadıköy Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro

Kadıköy Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro Tarih: 5 Eylül 2025 21:00

5 Eylül 2025 21:00 Bilet: Bubilet

Türk sinemasının “Sultan”ı Türkan Şoray’ın unutulmaz filmlerine hayat veren müzikler, usta müzisyen Cahit Berkay ve orkestrası eşliğinde yeniden izleyiciyle buluşuyor.

Sinema tarihimizin en değerli oyuncularından biri olan Şoray’ın rol aldığı filmlerde yer alan melodiler, bu özel konserde sahneye taşınarak izleyenleri nostaljik bir yolculuğa çıkaracak. Cahit Berkay, yıllara damgasını vurmuş film müziklerinin bestecisi ve yorumcusu olarak, orkestrasıyla birlikte bu konserin merkezinde yer alıyor.

Kenan Doğulu

Yer: BtcTurk Vadi Açıkhava

BtcTurk Vadi Açıkhava Tarih: 5 Eylül 2025 21.00

5 Eylül 2025 21.00 Bilet: Biletix

Kenan Doğulu, sevilen pop şarkıları ve enerjik sahne performansıyla müzikseverlerle buluşmaya devam ediyor.

Kariyerinin başından beri “Çakkıdı”, “Tutamıyorum Zamanı”, “Bumaya” gibi hit parçalarıyla hafızalara kazınan sanatçı, her konserinde hayranlarına hem nostaljik hem de yeni şarkılarından oluşan güçlü bir repertuvar sunuyor.

Yakın zamanda açıklanan konser programında da Türkiye’nin farklı şehirlerindeki sahnelerde yer alacak. Doğulu’nun konserleri, dans koreografileri, ışık şovları ve izleyiciyle kurduğu sıcak diyaloglarla tam bir festival havasında geçiyor.

K-Pop Festival 2 – KARD & YOUNG POSSE

Yer: Life Park

Life Park Tarih: 6 Eylül 2025 15.00

6 Eylül 2025 15.00 Bilet: Passo

K‑Pop tutkunlarını yeniden bir araya getirecek büyük gün yaklaşıyor. Geçtiğimiz yıl Life Park’ta düzenlenen ve binlerce kişiyi coşkuyla buluşturan festival, bu kez KARD ve YOUNG POSSE ile çok daha güçlü geliyor.

Sahne enerjisiyle adından söz ettiren KARD, İstanbul’da sevenleriyle yeniden buluşmaya hazırlanıyor.

Latin tınılarıyla harmanladıkları K‑Pop sound’ları, akılda kalan koreografileri ve eşsiz sahne uyumlarıyla bu dört kişilik grup dünya çapında geniş bir hayran kitlesine sahip. “Don’t Recall”, “Dumb Litty” ve “Ring The Alarm” gibi parçalarıyla tanınan KARD, Life Park’ta bir kez daha unutulmaz bir atmosfer yaratacak.

Nükhet Duru – Akustik Geceler

Yer: Chalet Garden Swissôtel The Bosphorus

Chalet Garden Swissôtel The Bosphorus Tarih: 6 Eylül 2025 21.00

6 Eylül 2025 21.00 Bilet: Biletix

Nükhet Duru, 6 Eylül’de Swissôtel Chalet Garden’da sahne alıyor. Güçlü sesi, etkileyici yorum gücü ve sahnedeki zarif tavrıyla izleyicilere unutulmaz bir gece yaşatacak.

Swissôtel The Bosphorus’un göz alıcı Chalet Garden’ında gerçekleşen “Akustik Geceler” serisi, yıldızların altında zarif ve dingin bir müzik deneyimi sunuyor. Doğayla iç içe bu özel atmosferde, özenle seçilmiş akustik repertuvarlar ruhunuza dokunurken, özel menülerle gece tüm duyulara hitap ediyor. Müziğin en sade ve etkileyici hâliyle tanışmak isteyen herkesi bu unutulmaz yolculuğa eşlik edin.

Manifest

Yer: KüçükÇiftlik Park

KüçükÇiftlik Park Tarih: 6 Eylül 2025 21.00

6 Eylül 2025 21.00 Bilet: Biletix

Manifestival, 5 Eylül’de çıkacak yeni albümü Deluxe Album’ün çıkışını kutluyor!

Albüm lansmanına özel olarak düzenlenen “Deluxe Day” konseri, 6 Eylül’de KüçükÇiftlik Park’ta gerçekleşecek. Son dönemin en çok konuşulan grubu Manifest; bu konserde yeni şarkılarıyla beraber hit şarkılarına da yer verecek.

Dikkat çeken klipleri ve sosyal medya üzerindeki etkisiyle başarı basamaklarını birer birer tırmanan grup, harika bir sahne performanslarıyla da izleyenleri büyülemeye geliyor!

Emir Can İğrek

Yer: Büyükçekmece Kültürpark Kemal Sunal Amfi Tiyatro

Büyükçekmece Kültürpark Kemal Sunal Amfi Tiyatro Tarih: 6 Eylül 2025 21.00

6 Eylül 2025 21.00 Bilet: Bubilet

Bubilet Yer: BtcTurk Vadi Açıkhava

BtcTurk Vadi Açıkhava Tarih: 12 Eylül 2025 21.00

12 Eylül 2025 21.00 Bilet: Bubilet

Türk alternatif pop-rock sahnesinin güçlü söz yazarı ve yorumcusu Emir Can İğrek, kendine has hikâye anlatımı ve duygusal şarkı sözleriyle bir kez daha sahnede!

“Kor”, “Nalan”, “Ali Cabbar” ve “Beyaz Skandalım” gibi hitleriyle geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan sanatçı, konserinde hem sevilen parçalarını hem de sürpriz şarkılarını seslendirecek.

Güçlü vokali, samimi sahne enerjisi ve izleyiciyle kurduğu yakın bağ sayesinde her konseri adeta bir ortak söyleme deneyimine dönüşen Emir Can İğrek, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatmaya hazırlanıyor.



Yeni Türkü

Yer: Yapı Kredi Bomontiada

Yapı Kredi Bomontiada Tarih: 6 Eylül 2025 21.00

6 Eylül 2025 21.00 Bilet: Biletix

Türk müziğinin efsane gruplarından Yeni Türkü, zamansız şarkılarıyla sahnede.

“Telli Telli”, “Fırtına”, “Maskeli Balo” ve “Olmasa Mektubun” gibi unutulmaz parçalarıyla hafızalara kazınan grup, özgün sözleri ve farklı müzik türlerini harmanlayan benzersiz sound’u ile her dönem dinleyicisinin gönlünde yer etmeyi başardı. Konserlerinde hem eski hem de yeni repertuvarlarından şarkılar seslendiren Yeni Türkü, dinleyicilerini nostalji dolu bir müzik yolculuğuna çıkaracak.

Gökhan Özen

Yer: BtcTurk Vadi Açıkhava

BtcTurk Vadi Açıkhava Tarih: 6 Eylül 2025 21.00

6 Eylül 2025 21.00 Bilet: Biletix

Türk popunun önde gelen isimlerinden Gökhan Özen, kariyerinin 25. yılına özel olarak sahneye çıkıyor!

Gökhan Özen’in profesyonel müzik kariyeri 2000 yılında çıkan “Özelsin” isimli albümle başladı. 2001 yılında çıkan “Duman Gözlüm” albümünün çıkış parçası olan “Aramazsan Arama” ile ünlendi.

“Civciv”, “Bize Aşk Lazım”, “Başka” gibi birçok başarılı albüme imza attı.

Müzik kariyeriyle beraber dizi oyunculuğu da yapan Özen, “Sevda Çiçeği”, “Yalan Dünya” ve “Yıldız Masalı” gibi televizyon yapımlarında yer aldı.

Müzik kariyerinin 25. yılına adım atan Gökhan Özen, sahnede sevenleriyle buluşuyor. Siz de bu özel konseri kaçırmayın!



Can Gox

Yer: Dorock XL by Holly Stone

Dorock XL by Holly Stone Tarih: 6 Eylül 2025 21.30

6 Eylül 2025 21.30 Bilet: Bubilet

Farklı tarzı ve dikkat çeken yıru gücüyle Can Gox, hayranlarıyla buluşmak için sahneye çıkıyor!

Kendi müziğini Anadolu blues olarak tanımlayan Can Gox, sesi ve yorumu ile birçok müzikseverin aklına efsane Cem Karaca’yı getiriyor. Drama Köprüsü, Neredesin Sen gibi geleneksel Anadolu ezgilerini, caz tınıları ve kendi özgün enstrüman düzenlemeleriyle yeniden yorumlayan sanatçı, geçmiş ile bugünün kültürel öğeleri arasında güçlü bir köprü kuruyor.



Sena Şener

Yer: IF Performance Hall Beşiktaş

IF Performance Hall Beşiktaş Tarih: 6 Eylül 2025 21.30

6 Eylül 2025 21.30 Bilet: Bubilet

Büyüleyici sesi ve etkileyici sahne performansıyla dikkat çeken Sena Şener, dinleyicilerini müzikle dolu bir yolculuğa çıkarıyor.

Şener; “Bak Bana,” “Sevmemeliyiz” ve “Teni Tenime” gibi sevilen parçalarıyla beraber eşsiz cover’larına da yer verecek. Yerli ve yabancı şarkılarıyla izleyenlere harika bir gece vadeden genç şarkıcı, kariyerindeki yükselişini de adım adım sürdürüyor.

Güçlü vokali, derinlikli şarkı sözleri ve sahnedeki enerjisiyle Sena Şener’i dinlemek için biletinizi alın.



Trompicavalas Amor – 5. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali

Y er: Kadıköy Süreyya Operası

Kadıköy Süreyya Operası Tarih: 7 Eylül 2025 20.00

7 Eylül 2025 20.00 Bilet: Biletix

Trompicávalas Amor, üç seçkin sanatçıyı bir araya getirerek 17. yüzyılın İtalyan ve İspanyol müzik geleneklerini sahneye taşıyor.

Konserde, Juan Hidalgo’nun eserleri, Pasquini, Cavalli ve Scarlatti gibi dönemin İtalyan bestecilerinin yapıtlarıyla bir araya gelerek dinleyicileri tarihi bir yolculuğa çıkarıyor. Repertuar, saray yaşamlarını, aşk oyunlarını ve dönemin romantik atmosferini yansıtan eserlerle zenginleşiyor.



Teoman

Yer: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu Tarih: 10 Eylül 2025 21.00

10 Eylül 2025 21.00 Bilet: Biletix

Teoman, Bayhan Müzik organizasyonuyla Türkiye turnesine devam ediyor.

Türk rock müziğinin efsanevi ismi Teoman, unutulmaz bir konserle daha hayranlarıyla buluşuyor. “N’apim Tabiatım Böyle”, “Kalbin Yok Mu?”, “İstanbul’da Sonbahar”, “Koma Hali” ve “Ruhun Sarışın” gibi sevilen parçalarını seslendirecek olan sanatçı, hit dolu repertuarıyla müzikseverlere büyüleyici bir gece yaşatacak.



Balık Ekmek Caz: Peter Sarik Trio

Yer: İstanbul Boğazı

İstanbul Boğazı Tarih: 12 Eylül 2025 20.00

12 Eylül 2025 20.00 Bilet: Bubilet

Caz müziği, Boğaz esintisi, gün batımı manzarası ve nefis balık ekmek… Hepsi aynı teknede, İstanbul’un en keyifli caz etkinliğinde buluşuyor!

Peter Sarik Trio, Macar caz piyanisti Peter Sarik tarafından kurulan bir caz topluluğudur. Grup, modern cazın yanı sıra klasik müzik ve popüler melodileri de caz düzenlemeleriyle sahneye taşımaktadır.



Aşkın Nur Yengi

Yer: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu Tarih: 12 Eylül 2025 21.00

12 Eylül 2025 21.00 Bilet: Biletix

Türk pop müziğinin unutulmaz sesi Aşkın Nur Yengi, bu kez senfonik orkestra ile unutulmaz bir geceye hazırlanıyor!

Zamana meydan okuyan şarkıları ve senfoni orkestrasının eşsiz performansıyla Aşkın Nur Yengi, Harbiye Açık Hava’da olacak.Her biri hafızalara kazınan eserleriyle gönüllerde taht kuran sanatçı, dinleyicilerine nostalji ve duygu dolu bir müzik şöleni sunmaya hazırlanıyor.

Sezen Aksu’nun vokalisti olarak başladığı kariyerinde birçok başarıya imza atan sanatçı, şimdilerde olgunluk çağlarında ve sanatının ustalık dönemini icra ediyor. Siz de Aşkın Nur Yengi konseri için biletinizi alın unutulmaz bir gece yaşayın.



Fatih Erkoç – Akustik Geceler

Yer: Chalet Garden Swissôtel The Bosphorus

Chalet Garden Swissôtel The Bosphorus Tarih: 12 Eylül 2025 21.00

12 Eylül 2025 21.00 Bilet: Biletix

Fatih Erkoç, “Akustik Geceler” kapsamında sahneye çıkıyor ve dinleyicileri samimi bir müzik yolculuğuna davet ediyor.

Sanatçı, jazz, pop ve Türk müziğini kendine has bir biçimde harmanlayarak akustik seçkisini sunuyor; her parçayı detaylı ve etkileyici bir şekilde yorumluyor.

Swissôtel Chalet Garden’ın huzurlu ortamında gerçekleşecek bu özel gecede, müziğin sıcak ve doğal tonlarıyla keyifli bir akşam sizi bekliyor.



Emre Altuğ

Yer: Jolly Joker Kıyı İstanbul

Jolly Joker Kıyı İstanbul Tarih: 12 Eylül 2025 21.00

12 Eylül 2025 21.00 Bilet: Bubilet

Emre Altuğ, enerjik performansıyla izleyicilere unutulmaz bir akşam yaşatacak.

Pop müziğin sevilen ismi, hem eski hem yeni şarkılarıyla dinleyicilerini coşturacak ve geceyi büyülü bir atmosfere dönüştürecek. Müzik ve eğlence dolu bu özel akşamda yerinizi almayı unutmayın!

Mirkelam

Yer: Jolly Joker Kartal İstMarina

Jolly Joker Kartal İstMarina Tarih: 12 Eylül 2025 21.00

12 Eylül 2025 21.00 Bilet: Biletix

Biletix Yer: Jolly Joker Vadistanbul

Jolly Joker Vadistanbul Tarih: 13 Eylül 2025 21.00

13 Eylül 2025 21.00 Bilet: Biletix

Türk popunun “koşan adam”ı Mirkelam, konserlerine devam ediyor!

1995 yılında başladığı kariyerinde 30. senesini dolduran ünlü şarkıcı, sahnelere hala ilk günkü enerjisiyle çıkıyor. Mirkelam en sevilen şarkılarını söylemek için sahneye koşuyor! Koştukça coşuyor, coştukça enerjisi sahneyi kaplıyor.

Mirkelam’ın yıllara meydan okuyan enerjisine ve kıpır kıpır şarkılarına eşlik etmek için bu konseri kaçırmayın.



Melike Şahin

Yer: JJ Arena Ataşehir

JJ Arena Ataşehir Tarih: 12 Eylül 2025 21.00

12 Eylül 2025 21.00 Bilet: Biletix

Kendine has güçlü vokali, etkileyici sahne enerjisi ve geniş hayran kitlesiyle Türk müzik sahnesinin en özel isimlerinden biri olan Melike Şahin, sevilen şarkılarını seslendirecek.

Bu özel konserde, hem eski hem de yeni parçalarından oluşan geniş bir repertuvarla müzikseverlere unutulmaz bir akşam yaşatacak.



Wishbone Ash

Yer: IF Performance Hall Beşiktaş

IF Performance Hall Beşiktaş Tarih: 12 Eylül 2025 21.30

12 Eylül 2025 21.30 Bilet: Biletix

Rock efsanesi Wishbone Ash, en iyi şarkılarıyla Türkiye’ye geliyor!

Melodik hard rock ve progresif rock çizgisinde müzik yapan Wishbone Ash, 12 Eylül 2025’te If Performance Hall Beşiktaş’ta sahne alıyor. Epifoni organizasyonu ve %100 Müzik iş birliğiyle gerçekleşecek konserde grup, klasikleşmiş hitlerini canlı olarak seslendirecek.





JAmZZ Masterclass – 35. Akbank Caz Festivali

Yer: Bahçeşehir Üniversitesi Pera Sahne

Bahçeşehir Üniversitesi Pera Sahne Tarih: 13 Eylül 2025 10.00

13 Eylül 2025 10.00 Bilet: Biletix

Akbank Caz Festivali kapsamında, BAU Konservatuvar ve Zuhal Müzik iş birliğiyle hayata geçirilen JAmZZ Masterclass programı, genç müzisyenleri desteklemeyi ve yeni yeteneklere alan açmayı amaçlıyor. Program, Baki Duyarlar, Bulut Gülen, Ediz Hafızoğlu, Kağan Yıldız, Sibel Köse, Şevket Akıncı ve Yeşim Pekiner gibi isimlerin eğitmenliğinde 13-14 Eylül tarihlerinde BAU Pera Sahne’de gerçekleştirilecek.

Kevin de Vries – 8Kays – Layla

Yer: Life Park

Life Park Tarih: 13 Eylül 2025 18:00

13 Eylül 2025 18:00 Bilet: Passo

Kevin de Vries, 8Kays ve Layla Benitez ile elektronik müziğin tadını çıkarmaya hazır olun.

Elektronik müziğin önde gelen isimlerinden Kevin de Vries, unutulmaz bir performansla ülkemizde sahneye çıkıyor. Dünyanın dört bir yanındaki festivallerde sergilediği yüksek enerjili setlerini bu kez burada müzikseverlerle buluşturacak.

Geceye, özgün tarzıyla dikkat çeken 8Kays ve dinamik performanslarıyla öne çıkan Layla Benitez eşlik edecek. Özel olarak seçilmiş setlerle dolu bu buluşma, elektronik müzik tutkunlarına benzersiz bir deneyim sunacak.

Takviminizi işaretleyin, bu özel gecenin bir parçası olmayı kaçırmayın.

Fatma Turgut

Yer: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu Tarih: 13 Eylül 2025 21.00

13 Eylül 2025 21.00 Bilet: Biletix

Fatma Turgut, solo kariyerinde verdiği muhteşem konserlerin bir yenisiyle daha sahneye çıkıyor!

2007 yılında kurulan Model grubunun solisti olarak adını duyuran Turgut, 2016 yılında grubun dağılmasıyla kariyerine tek başına devam etmeye başladı.

2016’dan beri müzik ve sahne çalışmalarını hızla sürdüren şarkıcı, önemli performanslar sergiledi. Sıradaki konseriyle de sevenlerine muhteşem bir gece vadediyor.

Simge Sağın

Yer: Jolly Joker Kartal İstMarina

Jolly Joker Kartal İstMarina Tarih: 13 Eylül 2025 21.00

13 Eylül 2025 21.00 Bilet: Bubilet

Bubilet Yer: BtcTurk Vadi Açıkhava

BtcTurk Vadi Açıkhava Tarih: 27 Eylül 2025 21.00

27 Eylül 2025 21.00 Bilet: Bubilet

Sahne şovları, hit parçaları ve harika sesiyle Simge Sağın yine sahnede!

2010’ların başında çıkardığı şarkılarla Türk pop müziği sahnesinde yer almaya başlayan Simge Sağın, “Aşkın Olayım”, “Yankı”, “Ben Bazen”, “Üzülmedin mi?” ve “Prens & Prenses” gibi parçalarıyla tanınmaktadır. Türk pop müziğinin başarılı isimlerinden Simge, geniş repertuvarı ve başarılı sesi ile sevenleriyle buluşuyor.

Jakuzi

Yer: Blind İstanbul

Blind İstanbul Tarih: 13 Eylül 2025 21.30

13 Eylül 2025 21.30 Bilet: Biletix

Yerli alternatif müzik sahnesinin en özgün temsilcilerinden biri olan Jakuzi, enerjisi yüksek performansıyla sahneye çıkıyor.

Synth melodilerini güçlü sözlerle birleştiren grup, dinleyicilere hem melankolik hem de dans edilebilir bir atmosfer sunuyor. Jakuzi’yi canlı izlemek, son yılların en etkileyici konser deneyimlerinden biri olacak.

The White Buffalo

Yer: IF Performance Hall Beşiktaş

IF Performance Hall Beşiktaş Tarih: 13 Eylül 2025 21.30

13 Eylül 2025 21.30 Bilet: Biletix

Amerikan folk rock sahnesinin güçlü temsilcilerinden The White Buffalo, 13 Eylül 2025’te İstanbul’da IF Performance Hall Beşiktaş’ta sahne alacak.

Jake Smith’in sahne adıyla tanınan The White Buffalo, derinlikli şarkı sözleri, güçlü hikâye anlatımı ve kendine has vokaliyle dünya çapında geniş bir hayran kitlesi edindi.

Folk, blues ve Amerikan kökenli müziği harmanlayan sanatçı, bariton sesi ve gitar performansıyla öne çıkıyor. Konserlerinde kimi zaman vokaline ıslıkla eşlik eden The White Buffalo, sahnedeki güçlü enerjisiyle dinleyicilerine hem duygusal hem de unutulmaz bir deneyim sunmaya hazırlanıyor.

Gaye Su Akyol

Yer: Dorock XL by Holly Stone

Dorock XL by Holly Stone Tarih: 13 Eylül 2025 21.30

13 Eylül 2025 21.30 Bilet: Biletix

Anadolu müziğini saykodelik altyapılar ve punk tınılarıyla sentezleyip kendine has bir tarz oluşturan Gaye Su Akyol, sevenlerini harika bir geceye davet ediyor.

Müziğe genç yaşta adım atan Gaye Su Akyol, ortaokul yıllarından itibaren çeşitli müzik faaliyetlerinde bulundu. İlk olarak Seni Görmem İmkânsız grubuyla tanınan sanatçı, deneysel yaklaşımı ve özgün tarzıyla dikkat çekiyor.

Franz Ferdinand

Yer: JJ Arena Ataşehir

JJ Arena Ataşehir Tarih: 13 Eylül 2025 22.00

13 Eylül 2025 22.00 Bilet: Biletix

Franz Ferdinand, indie rock sahnesinin enerjik ve etkileyici isimlerinden biri olarak 13 Eylül’de JJ Arena Ataşehir’de sahne alacak.

İskoç grup, dans ettiren hareketli şarkılarıyla dinleyicilerine eşsiz bir gece yaşatmaya hazırlanıyor. “The Human Fear” adlı son albümünden yepyeni şarkılarla beraber, başta “Take Me Out” olmak üzere en sevilen şarkılar sizlerle olacak.

Franz Ferdinand’ın yıllar sonra Türkiye’de vereceği ilk konser olan bu eşsiz geceyi kaçırmayın!

Nailed to Obscurity & Yoth Iria & Khepra

Yer: IF Performance Hall Beşiktaş

IF Performance Hall Beşiktaş Tarih: 14 Eylül 2025 20.00

14 Eylül 2025 20.00 Bilet: Biletix

İstanbul metal sahnesinin tarihine tanıklık etmeye hazır olun!

Bu özel konser, metal müzik tutkunlarına rüya gibi bir gece sunuyor. Draconian’ın 30. yıl turnesinde özel konuk olarak sahne alan ve dünya çapında beğeni toplayan Nailed to Obscurity, bu kez başrol olarak İstanbul’da sahne alacak.

Opaque ve Black Frost albümleriyle melodic death/doom metal sahnesinde kendini kanıtlayan grup, ağır riff’leri ve etkileyici melodileriyle metalin güçlü ve etkileyici yanını dinleyicilere sunacak.

Stockholm Syndrome Ensemble – 5. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali

Yer: Kadıköy Süreyya Operası

Kadıköy Süreyya Operası Tarih: 14 Eylül 2025 20.00

14 Eylül 2025 20.00 Bilet: Biletix

Stockholm Syndrome Ensemble, Türkiye’de ilk kez 5. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali kapsamında müzikseverlerle buluşacak.

2016 yılında Channel Classics etiketiyle yayınlanan ilk albümleri Moveable Feast, Ravel, de Falla ve Vaughan Williams eserlerini içeriyor ve eleştirmenlerden tam not aldı. İsveç televizyonu tarafından belgesel konusu edilen topluluk, hem klasik hem modern eserleri kendine özgü yorumlarıyla sahneye taşıyor.

The Godfather Live in Concert

Yer: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi Tarih: 14 Eylül 2025 20:30

14 Eylül 2025 20:30 Bilet: Biletinial

CineConcerts, The Godfather Live ile sinema tarihinin unutulmaz hikâyesini canlı orkestra eşliğinde İstanbul’da yeniden yaşatacak.

Sicilyalı bir ailenin iktidara yükselişi ve çöküşe yaklaşan mücadelelerini konu alan The Godfather, Nino Rota’nın Oscar adaylığı kazanan müzikleriyle dev perdede hayat bulacak. 65 kişilik senfoni orkestrası, film boyunca performanslarıyla sahnede olacak ve izleyicilere eşsiz bir görsel-işitsel deneyim sunacak.

Filmde Marlon Brando efsanevi Corleone ailesinin otoritesini temsil ederken, Al Pacino, James Caan ve Robert Duvall gibi dev oyuncular kariyerlerini şekillendiren performanslarıyla izleyiciyle buluşuyor. Orijinal diliyle ve Türkçe altyazılı olarak gösterilecek bu başyapıt, sinema ve müziğin büyüleyici buluşmasını deneyimlemek için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor.

Hogwarts Magic Symphony

Yer: İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu

İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu Tarih: 14 Eylül 2025 20.00

14 Eylül 2025 20.00 Bilet: Bubilet

Harry Potter’ın büyülü dünyası “Hogwarts Magic Symphony” konseriyle yeniden hayat buluyor.

Dünyaca ünlü Lords of the Sound senfoni orkestrası, Harry Potter serisinin en unutulmaz müziklerini sahnede canlı olarak seslendiriyor.

Hogwarts Ekspresi’ndeki ilk yolculuktan karanlık güçlere karşı verilen epik savaşlara kadar, filmlerin en ikonik anları eşsiz bir orkestra deneyimiyle canlanıyor. Konser boyunca sadece müzik değil, ışıklar ve görsel efektlerle zenginleştirilmiş büyüleyici bir atmosfer de izleyicileri bekliyor.

Her nota, sizi sihirli dünyanın içine çekerken konser salonu adeta Hogwarts’a dönüşüyor. Bu özel deneyimde sürprizler de eksik olmayacak; belki de beklenmedik bir anda sahnede tanıdık bir karakterle karşılaşacaksınız.

Emel Mathlouthi

Yer: BtcTurk Vadi Açıkhava

BtcTurk Vadi Açıkhava Tarih: 14 Eylül 2025 21.00

14 Eylül 2025 21.00 Bilet: Bubilet

Tunuslu şarkıcı, söz yazarı ve besteci Emel Mathlouthi, protest ruhu, duygusal vokali ve Arap müziğini elektronik tınılarla harmanlayan özgün tarzıyla tanınıyor.

Özellikle 2011 Arap Baharı sırasında, “Kelmti Horra” (Sözüm Özgür) şarkısıyla bir direniş ve özgürlük sembolüne dönüşmüştü.

Uluslararası festivallerde sahne alan Mathlouthi, hem Kuzey Afrika müzik geleneğini hem de trip-hop, ambient ve folk unsurlarını harmanlayarak evrensel bir sound yaratıyor. Paris’te yaşayan sanatçı, sahne enerjisi, politik duruşu ve güçlü sahne görselliği ile izleyicilerini büyülüyor.

Scott Bradlee’s Postmodern Jukebox

Yer: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu Tarih: 15 Eylül 2025 21.00

15 Eylül 2025 21.00 Bilet: Biletix

YouTube’da milyarları bulan izlenmeleriyle dünya çapında bir fenomene dönüşen Postmodern Jukebox, yeniden Türkiye’de.

Michael Jackson’dan Radiohead’e, Billie Eilish’ten Nirvana’ya kadar geniş bir yelpazede, 1920’lerden 1970’lere uzanan vintage tarzlarda yorumladıkları parçalarla her konsere farklı bir hava katıyorlar. Caz, swing, soul ve doo-wop gibi klasik türleri günümüzle buluşturan grup, sahnede her anı canlı ve eğlenceli kılmayı başarıyor.

Rick Stotijn & Burak Marlalı & Zsuzsa Balint – İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali

Yer: Kadıköy Süreyya Operası

Kadıköy Süreyya Operası Tarih: 16 Eylül 2025 20.00

16 Eylül 2025 20.00 Bilet: Biletix

İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali, bu yıl kontrbasın iki ustasını ve uzun yıllara dayanan müzikal iş birliğini aynı sahnede ağırlıyor.

Balint, Stotijn ve Marlalı; sahnede kontrbas ve piyano repertuvarının inceliklerini dinleyicilerle buluşturacak. Bu özel buluşma, hem uzun yıllara dayanan bir müzikal dostluğa tanıklık etmek hem de kontrbasın zengin ve etkileyici dünyasını keşfetmek isteyenler için unutulmaz bir deneyim vadediyor.

Can Ozan

Yer: Yapı Kredi bomontiada

Yapı Kredi bomontiada Tarih: 16 Eylül 2025 21.00

16 Eylül 2025 21.00 Bilet: Biletix

Alternatif müzik sahnesinin sevilen isimlerinden Can Ozan, kendine özgü tarzı ve samimi şarkı sözleriyle dinleyicisiyle buluşuyor.

“Sar Bu Şehri”, “Toprak Yağmura” ve “Ağlama Ben Ağlarım” gibi sevilen şarkılarını canlı dinleyebileceğiniz bu özel konser, duygusal melodiler ve samimi bir atmosfer eşliğinde gerçekleşecek.

Black Lips

Y er: Blind İstanbul

Blind İstanbul Tarih: 17 Eylül 2025 20.00

17 Eylül 2025 20.00 Bilet: Biletix

Rock ‘n’ roll’un asi ve enerjik temsilcilerinden Black Lips, 17 Eylül’de Blind sahnesinde İstanbul’u sallamaya geliyor!

Grup, daha önce Rock’n Coke gibi büyük festivallerde unutulmaz performanslar sergilemişti. Yıllar sonra tekrar İstanbul’da sahne alacak olan Black Lips, dinleyicilerini çılgın ve enerjik bir geceye davet ediyor.

The King’s Singer – 5. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali Kapanış Konseri

Yer: Kadıköy Süreyya Operası

Kadıköy Süreyya Operası Tarih: 18 Eylül 2025 Perşembe

18 Eylül 2025 Perşembe Bilet: Biletix

Acapella müziğin efsanesi The King’s Singers, 55 yılı aşkın süredir sahnedeki eşsiz enerjisi ve kusursuz vokal uyumuyla Türkiye’de ilk kez müzikseverlerle buluşuyor!

The King’s Singers, kazandıkları iki Grammy, Emmy ve Gramophone Hall of Fame gibi prestijli ödüllerle uluslararası alanda saygınlığını pekiştirdi.

5. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali kapsamında gerçekleşecek bu özel konser, The King’s Singers’in sesi ve sözü ustalıkla buluşturduğu performansıyla hafızalarda yer edecek eşsiz bir deneyim vadediyor.

The Kovenant

Yer: IF Performance Hall Beşiktaş

IF Performance Hall Beşiktaş Tarih: 18 Eylül 2025 21.30

18 Eylül 2025 21.30 Biletler: Biletix

Norveçli efsane grup The Kovenant, IF Beşiktaş sahnesinde kozmosu ayağınıza getiriyor!

1993 yılında Covenant adıyla kurulan ve 1999’dan sonra The Kovenant adını alan grup, Senfonik ve Melodik Black Metal’in öncülerinden biri olarak müzik tarihine geçti.

IF Beşiktaş’ta gerçekleşecek bu özel konserde The Kovenant, Nexus Polaris albümünü baştan sona çalacak ve ayrıca grup tarihinden seçilmiş özel parçalarla dinleyicilerine unutulmaz bir deneyim sunacak. Metal müziğin bu nadir anına tanıklık etmek ve kadrosunda yer alan efsanelerle tarihe geçecek performansı canlı izlemek için biletinizi şimdiden alın.

Hallows

Yer: Kadıköy Sahne

Kadıköy Sahne Tarih: 18 Eylül 2025 21.30

18 Eylül 2025 21.30 Bilet: Biletix

Los Angeles merkezli dark wave ikilisi HALLOWS, 18 Eylül Perşembe akşamı İstanbul Kadıköy Sahne’de sahne alıyor!

Vanee Dusoruth ve Dom Rolando’dan oluşan Hallows, 80’lerin synth nostaljisinden ilham alan, modern elektronik, disko ve punk etkilerini birleştiren melankolik ve baştan çıkarıcı bir sound sunuyor. Müziklerinde huzursuzluk, özlem ve hüzün temalarını işleyen ikili, sahnede benzersiz bir atmosfer yaratıyor ve dark wave sahnesinin dikkat çeken temsilcileri arasında yer alıyor.

Eda Baba – Akustik Geceler

Yer: Swissotel The Bosphorus Chalet Garden

Swissotel The Bosphorus Chalet Garden Tarih: 19 Eylül 2025 21.00

19 Eylül 2025 21.00 Bilet: Biletix

Eda Baba, sevenleriyle Swissôtel Chalet Garden’da buluşacak. Güçlü sahnesi ve akılda kalan yorumlarıyla izleyicilere unutulmaz bir gece yaşatacak.

Swissôtel The Bosphorus’un göz alıcı Chalet Garden’ında gerçekleşen “Akustik Geceler” serisi, yıldızların altında zarif ve dingin bir müzik deneyimi sunuyor. Doğayla iç içe bu özel atmosferde, özenle seçilmiş akustik repertuvarlar ruhunuza dokunurken, özel menülerle gece tüm duyulara hitap ediyor. Müziğin en sade ve etkileyici hâliyle tanışmak isteyen herkesi bu unutulmaz yolculuğa eşlik edin.

Jasper Steverlinck

Yer: Zorlu PSM %100 Studio

Zorlu PSM %100 Studio Tarih: 19 Eylül 2025 21.30

19 Eylül 2025 21.30 Bilet: Biletix

Belçika’nın efsane sesi Jasper Steverlinck, 19 Eylül 2025’te Zorlu PSM %100 Studio’da sahnede! Steverlinck, 31 Ocak 2025’te yayımlayacağı yeni albümüyle müzik yolculuğunu sürdürecek. Zorlu PSM %100 Studio’daki bu konser, sanatçının etkileyici vokali ve sahne performansıyla unutulmaz bir deneyim sunmayı vaat ediyor.

Müzikseverler için hem Belçika rock tarihine kısa bir yolculuk hem de Steverlinck’in eşsiz solo dünyasını keşfetme fırsatı bu gecede bir araya geliyor.

Sevda Deniz Karali

Yer: Rebel Kadıköy

Rebel Kadıköy Tarih: 19 Eylül 2025 22.00

19 Eylül 2025 22.00 Bilet: Bubilet

Sevda Deniz Karali, Sakin Konser serisiyle 30 Eylül’de dinleyicilerine unutulmaz bir akşam yaşatacak.

Ukulele ve gitarıyla sahne alan Karali, şarkılarıyla izleyicileri duygusal bir yolculuğa çıkarıyor. Yer yer hüzünlü; bazen hep bir ağızdan isyan ettiren şarkılar arasında, konser boyunca müziğiyle umut aşılıyor.

Sakin Konserin samimi atmosferi, şarkılar ve eğlenceli sohbetlerle birleşerek dinleyicilere keyifli ve içten bir deneyim sunacak.

Lebanon Hanover

Yer: IF Performance Hall Beşiktaş

IF Performance Hall Beşiktaş Tarih: 19 Eylül 2025 21.30

19 Eylül 2025 21.30 Bilet: Biletix

Lebanon Hanover, 19 Eylül’de İstanbul’da post-punk tınılarıyla unutulmaz bir konser deneyimi sunacak.

2010 yılında Berlin ve Newcastle merkezli Larissa Iceglass (gitar, vokal) ve William Maybelline (bas, vokal) tarafından kurulan ikili, müzik aracılığıyla tanıştı.

İlk olarak internet üzerinden, müzik öneri platformu LastFM’de birbirlerine ’80’ler videoları göndererek ortak müzik zevklerini keşfettiler. Daha sonra Iceglass, Maybelline’in İngiltere’deki Sunderland evine giderek bu yaratıcı iş birliğinin temellerini attı.

Lebanon Hanover, art nouveau estetiğinin büyüsünden ilham alarak, Britanya kıyıları ve ormanlarını gece gezintileriyle, Berlin’in şehir yaşamının dinamizmiyle harmanlayan soğuk ve etkileyici post-punk müzikleriyle tanınıyor.

Levent Yüksel

Yer: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu Tarih: 19 Eylül 2025 21.00

19 Eylül 2025 21.00 Bilet: Bubilet

Kendine has yorumuyla her konserinde seyircisine unutulmaz anlar yaşatan Levent Yüksel, yaz boyunca özel performanslarıyla müzikseverleri yine mest edecek. Yeriniz şimdiden ayırtın.

Türk pop müziğinin efsane yorumcusu Levent Yüksel, unutulmaz şarkıları ve güçlü sahne performansıyla sevenleriyle buluşuyor. “Med Cezir”, “Tuana”, “Zalim”, “Dedikodu” ve daha birçok hit parçasıyla hafızalara kazınan sanatçı, hem nostalji hem de enerji dolu geceler yaşatacak.

Armin Van Buuren

Yer: KüçükÇiftlik Park

KüçükÇiftlik Park Tarih: 20 Eylül 2025 17.00

20 Eylül 2025 17.00 Bilet: Biletix

Elektronik müziğin efsanesi Armin Van Buuren, 18 Ekim’de Türkiye’de ilk kez sahne alıyor! Bu özel gecede, sanatçının canlı prodüksiyonu The Orb, gelişmiş ses ve ışık sistemleriyle izleyiciyi içine çekecek bir sahne deneyimi sunacak.

Armin’in uluslararası seçkin sanatçılardan oluşan ekibiyle performansı, elektronik müzik severler için tam bir görsel ve işitsel şölen vadediyor.

Kas:st

Yer: Klein Phönix

Klein Phönix Tarih: 20 Eylül 2025 21:00

20 Eylül 2025 21:00 Bilet: Biletino

Elektronik müzik sahnesinde farklı bir duyguyu yakalayan Fransız ikili KAS:ST, Karol Herse ve Manuel Sene’nin yaratıcı birlikteliğiyle ortaya çıktı. Müziğe olan yaklaşımları, sadece dans pistini değil, zihni de harekete geçirmeyi hedefliyor.

Flyance Records çatısı altında başladıkları yolculuk, zamanla sınırların ötesine taşındı. 2019’da yayınladıkları “Road to Nowhere” albümüyle birçok türü bir araya getirdiler; techno’nun içine trap ritimleri, senfonik geçişler ve sinematik dokular yerleştirdiler.

Afterlife etiketiyle çıkan “Hold Me To The Light” parçası ve Tale of Us dokunuşuyla gelen remix, ikilinin küresel sahnede daha da görünür olmasını sağladı. Müziğin sadece kulakla değil, duyguyla da dinlenmesi gerektiğini düşünen KAS:ST, bu anlayışıyla kısa sürede geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı.

Parov Stelar

Yer: Life Park

Life Park Tarih: 20 Eylül 2025 Cumartesi

20 Eylül 2025 Cumartesi Bilet: Passo

Parov Stelar, 20. yıl özel turnesiyle 20 Eylül’de İstanbul’da sahne alıyor!

Elektro swing ve elektronik müziğin öncüsü Parov Stelar, iki yıl aradan sonra İstanbul Life Park’ta müzikseverlerle buluşuyor. Bayhan Müzik organizasyonuyla gerçekleşecek konser, sanatçının 20. yıl turnesinin İstanbul’daki özel duraklarından biri olarak, unutulmaz bir sahne deneyimi sunuyor.

Elektronik ritimlerle caz ve swing öğelerini ustalıkla birleştiren Parov Stelar, İstanbul Life Park’ta hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatacak. Bu özel performansı kaçırmamak için biletlerinizi şimdiden alın!

Pentagram

Yer: BtcTurk Vadi Açıkhava

BtcTurk Vadi Açıkhava Tarih: 20 Eylül 2025 21.00

20 Eylül 2025 21.00 Bilet: Biletix

1987’den beri metal müziğin öncüsü olarak sahnede olan Pentagram, enerjisiyle geceyi sallamaya geliyor.

Kuruldukları günden beri Anadolu ezgileri ve ağır metal riff’leri arasında adeta köprü kuran Pentagram, sahnedeki performansıyla her zaman gönüllerde taht kurdu.

Aradan geçen yıllar ve grupta değişen isimlere rağmen Anadolu motiflerinin modern metalle buluştuğu düzenlemeleriyle hayranlarını hala büyülemeye devam ediyorlar. Sahne hakimiyetleri, güçlü vokalleri, enstrmanlarındaki virtüözlükleri ve atmosferi titreten ara geçişleriyle Pentagram, bir kez daha sahne alacak.

Metalseverler için bu konser, Türkiye’nin metal mirasını canlı deneyimleyip, kültleşmiş bir sahne anına tanıklık etmenin fırsatı olacak.

The Away Days

Yer: The Wall Saloon & Performance

The Wall Saloon & Performance Tarih: 20 Eylül 2025 21.00

20 Eylül 2025 21.00 Bilet: Biletix

Biletix Yer: Babylon

Babylon Tarih: 24 Eylül 21.30

24 Eylül 21.30 Bilet: Biletix

İstanbul’un dikkat çeken indie/shoegaze sahnesinden The Away Days, hayranlarıyla buluşuyor.

The Away Days, indie rock, shoegaze ve dream pop öğelerini bir araya getirerek dinleyicilere etkileyici ve unutulmaz bir müzik deneyimi sunuyor.

Can Özen ve Orkun Atik tarafından kurulan grup, kısa sürede kendine sadık bir dinleyici kitlesi oluşturdu. Kendine has gitar tonları ve atmosferik sound’u, grubun Türkiye’de ve yurt dışında fark edilmesini sağladı.

Soft Analog

Yer: Blind İstanbul

Blind İstanbul Tarih: 20 Eylül 2025 Cumartesi

20 Eylül 2025 Cumartesi Bilet: Biletix

Ankara çıkışlı synth-pop ve indie pop ikilisi Soft Analog, hayranlarıyla buluşmak için sahne alıyor.

2019 yılında kurulan grup, İdil Tavşanlı ve Ömer Çelik’in öncülüğünde, şehir yaşamını ve modern zamanın duygularını yansıtan parçalarını canlı performanslarla dinleyiciye sunuyor.

İlk teklileri “Boşluğun İçinde” ile dikkat çeken Soft Analog, synth-pop ve dream pop tınılarını etkileyici vokal ve ritimlerle harmanlıyor. Albümlerinde modern dünyanın karmaşıklığını, bireysel duyguları ve şehir hayatının detaylarını melankolik ve eleştirel bir dille işleyen ikili, sahnede de bu atmosferi yansıtıyor.

Platinum Night Bosphours

Yer: Kabataş İskelesi

Kabataş İskelesi Tarih: 20 Eylül 2025 19:00

20 Eylül 2025 19:00 Bilet: Bubilet

İstanbul’un en büyük yat partisi, 30 Eylül’de Boğaz’da denizin ortasında sonsuz ritim ve müzikle eğlence tutkunlarını bekliyor.

Müzik, ışık ve sınırsız enerjiyle dolu bu özel etkinlikte, katılımcılar Boğaz’ın eşsiz manzarası eşliğinde unutulmaz bir gece yaşayacak. Yat partisi, hem görsel hem işitsel olarak katılımcılara benzersiz bir deneyim sunmayı vaat ediyor.

DJ kadrosunda Berfinmiss, Ayda Kutay ve Selen Kaba yer alacak ve yüksek setleriyle geceyi kusursuz bir partiye dönüştürecekler.

Duman

Yer: KüçükÇiftlik Park

KüçükÇiftlik Park Tarih: 21 Eylül 2025 18.00

21 Eylül 2025 18.00 Bilet: Biletix

Duman, 11 yıllık bir aradan sonra çıkardığı “KUFİ” albümüyle hayranlarının özlemini giderdi. Türkiye’de rock denildiğinde akla gelen ilk gruplardan biri olan Duman, sahne enerjisi ve unutulmaz performanslarıyla tanınıyor.

Grup, klasikleşmiş şarkıları ve yeni albümden parçalarıyla müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatacak.

Ferit Odman Quintet

Yer: Swissotel The Bosphorus

Swissotel The Bosphorus Tarih: 21 Eylül 2025 20.30

21 Eylül 2025 20.30 Bilet: Biletix

Türkiye caz sahnesinin önde gelen davulcusu Ferit Odman, birbirinden yetenekli müzisyenlerle kurduğu Ferit Odman Quintet ile Jazz & Chill sahnesinde dinleyicilerle buluşuyor. Grup, özgün caz yorumları ve etkileyici performansıyla sahnede unutulmaz bir deneyim sunacak.

Downbeat dergisinden dört yıldız alan “Autumn in New York” ve “Nommo” albümlerinin quintet aranjmanlarını içeren bu konser, cazın klasik dönemine zarif bir selam niteliğinde. Barış Doğukan Yazıcı (trompet), Engin Recepoğulları (saksofon), Ercüment Orkut (piyano), Ozan Musluoğlu (kontrbas) ve Ferit Odman (davul) cazın hard-bop geleneğini sofistike bir yorumla sahneye taşıyor.

Uffie

Yer: Blind İstanbul

Blind İstanbul Tarih: 21 Eylül 2025 20.30

21 Eylül 2025 20.30 Bilet: Biletix

Elektronik müzik ve dans dünyasının ilham perisi Uffie, 21 Eylül akşamı Blind sahnesinde sahne alacak.

Bloghouse efsanesi Los Angeles merkezli sanatçı, Pop The Glock ve TThhEe PPaARRtTYY gibi hitlerle müzikseverlerin hafızasına kazındı.

İlk stüdyo albümü Sex Dreams and Denim Jeans, Victoires de la Musique’de “En İyi Elektronik Albüm” dalında aday gösterilen Uffie, kariyeri boyunca Pharrell Williams, Charli XCX ve Toro y Moi gibi önemli isimlerle iş birlikleri yaptı.

2018’den bu yana ise Pink ve Khalid gibi sanatçılar için söz yazarlığı yapıyor.

The Blessed Madonna ve Doss gibi DJ’lerle sahne enerjisini pekiştiren Uffie, Blind sahnesinde dans müziğinin en güçlü ve özgün yorumlarını sunacak.

Bülent Ersoy

Yer: BtcTurk Vadi Açıkhava

BtcTurk Vadi Açıkhava Tarih: 21 Eylül 2025 21.00

21 Eylül 2025 21.00 Bilet: Bubilet

Türk sanat müziğinin efsane ismi Bülent Ersoy, güçlü sesi ve unutulmaz repertuvarıyla sahnede. Müzikseverlere benzersiz bir gece yaşatacak olan Diva, klasikleşmiş eserleri ve özel yorumlarıyla izleyicisini büyülemeye hazırlanıyor.

Gökhan Türkmen

Yer: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu Tarih: 21 Eylül 2025 21.00

21 Eylül 2025 21.00 Bilet: Bubilet

2005 yılında çıkardığı ‘Büyük İnsan’ şarkısıyla ismini geniş kitlelere duyurmayı başaran Gökhan Türkmen, ardından çıkardığı ‘Çatı Katı’, ‘Dön’, ‘Bir Öykü’ ve ‘Bitmesin’ şarkılarıyla ismini müzik dünyasına adını yazdırdı. 2005 yılında amatör olarak seslendirdiği “Büyük İnsan” adlı parçası ile video paylaşım sitesi Youtube’da beş milyondan fazla dinlenen Gökhan Türkmen, dinleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.

Megadeth

Yer: Küçükçiftlik Park

Küçükçiftlik Park Tarih: 22 Eylül 2025 18.00

22 Eylül 2025 18.00 Bilet: Bubilet

Alireza Ghorbani

Yer: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu Tarih: 22 Eylül 2025 21.00

22 Eylül 2025 21.00 Bilet: Bubilet

Alireza Ghorbani, 22 Eylül’de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda İstanbul’un büyüsüne kendi sesiyle eşlik edecek.

İran müziğinin uluslararası temsilcisi olan Ghorbani, sadece bir şarkıcı değil; sesini bir enstrüman gibi kullanarak dinleyiciyi derin bir duygusal yolculuğa çıkaran bir anlatıcı. Klasik İran müziğinden modern düzenlemelere, Fars şiirinin zarafetinden evrensel temalara uzanan geniş repertuvarıyla, izleyicilerini kültürler arası bir köprünün parçası olmaya davet ediyor.

Mario Frangoulis

Yer: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu Tarih: 23 Eylül 2025 21.00

23 Eylül 2025 21.00 Bilet: Passo

Dünyaca ünlü tenor Mario Frangoulis, 35. yılına özel “So In Love” Türkiye turnesi kapsamında sahne alıyor.

Şef Stathis Soulis yönetimindeki orkestrasıyla performans sergileyecek Frangoulis’e, repertuvarındaki seçkin eserlerde soprano Burcu Hancı eşlik edecek.

Piu Entertainment organizasyonuyla gerçekleşecek bu büyüleyici gece, klasik ve popüler müzik tutkunları için kaçırılmayacak bir deneyim vaat ediyor.

Valse, Valse, Valse

Yer: ENKA Oditoryumu

ENKA Oditoryumu Tarih: 24 Eylül 2025 20.30

24 Eylül 2025 20.30 Bilet: Biletix

Istanbul Fringe Festival 2025 kapsamında, İsviçreli koreograf Johanna Heusser’in yönettiği Valse, Valse, Valse, ENKA Sanat iş birliğiyle İstanbul seyircisiyle buluşuyor.

60 dakikalık performans, valsin toplumsal normlara başkaldırdığı geçmişini ve bugün ayrıcalık ile zarafetin simgesi hâline gelmiş çelişkili doğasını keşfe çıkarıyor.

Mohsen Namjoo

Yer: İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu

İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu Tarih: 24-25 Eylül 2025 21.00

24-25 Eylül 2025 21.00 Bilet: Bubilet

İran müziğinin özgün ve cesur sesi Mohsen Namjoo, yıllar sonra yeniden Türkiye sahnelerinde!

Geleneksel İran makamlarını rock, caz ve blues gibi modern tınılarla harmanlayan sanatçı, hem besteci hem yorumcu hem de bir müzik devrimcisi olarak tanınıyor.

Şiirsel sözleri, edebiyatla harmanlanmış derin anlatımı ve doğaçlamaya dayalı sahne performanslarıyla dinleyicilerine unutulmaz bir deneyim yaşatan Namjoo; İstanbul, Ankara, İzmir ve Diyarbakır’da hayranlarıyla buluşacak.

Candan Erçetin

Yer: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu Tarih: 24 Eylül 2025 21.00

24 Eylül 2025 21.00 Bilet: Bubilet

Bubilet Yer: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu Tarih: 25 Eylül 2025 21.00

25 Eylül 2025 21.00 Bilet: Bubilet

Candan Erçetin, profesyonel müzik kariyerinin 30. yılına özel hazırladığı “Konser ve Daha Bir Sürü Şey…” turnesiyle Türkiye’nin farklı şehirlerinde sevenleriyle buluşuyor.

Bu seri her şehirde, 30 yıla özel sürprizlerle dolu, anılar ve paylaşımın ön planda olduğu bir kutlama niteliğinde.

Seyirciler; Erçetin’in hafızalara kazınan şarkılarını, güçlü sahne performansını ve 30 yıllık yolculuğundan özel hikâyeleri aynı gecede deneyimleme şansı bulacak.

Daniska

Yer: Kadıköy Sahne

Kadıköy Sahne Tarih: 24 Eylül 2025 21.30

24 Eylül 2025 21.30 Bilet: Biletix

Türk müziğinin usta sahne ve stüdyo müzisyenlerinden oluşan Daniska, 24 Eylül Çarşamba akşamı Kadıköy Sahne’de hayranlarıyla buluşuyor.

2017’de yayımladığı ilk teklisi “Hep Böyle Olur” ile müzikseverlerin beğenisini kazanan grup, 2019’da çıkardığı ilk albümü “Mış Gibi” ile geniş kitlelere ulaştı.

2021’de başlayan ikinci albümü “Keşke Meyhanesi”, Türkiye’nin önemli isimlerini konuk ederek büyük ilgi topladı ve 2022’de plak formatında yayımlandı. Aynı yıl, geçmiş televizyon dizileri için yazdığı şarkılardan oluşan “Mazi Çıkmazı” albümünden üç şarkıyı da hayranlarıyla buluşturdu.

Grup, üçüncü albümü “Ayrılanlar İçin Hava Tahmini” için çalışmalarını sürdürürken, sahne performanslarıyla da müzikseverlerle buluşmaya devam ediyor.

Mahmut Orhan

Yer: Klein Phönix

Klein Phönix Tarih: 24 Eylül 2025 21:30

24 Eylül 2025 21:30 Bilet: Biletino

Elektronik müziğin uluslararası yıldızı Mahmut Orhan, kendine özgü sound’u ve enerjik sahne performansıyla müzikseverlerle buluşuyor. Deep house, indie dance ve etnik tınıları harmanlayan setleriyle dünya çapında büyük bir hayran kitlesine sahip olan sanatçı, “Feel”, “Save Me” ve “6 Days” gibi hit parçalarıyla elektronik müzik tutkunlarına unutulmaz bir gece yaşatacak.

Görsel şovlar ve yüksek tempolu ritimlerle dolu bu özel performansı kaçırmayın. Yeriniz şimdiden ayırtın.

Kalben

Yer: Mask Beach

Mask Beach Tarih: 26 Eylül 2025 22.00

26 Eylül 2025 22.00 Bilet: Bubilet

Türk müziğinin özgün seslerinden Kalben, duygu dolu şarkıları ve kendine has yorumuyla sahnesinde!

14 yaşından beri elinden düşürmediği gitarı ve içten sözleriyle dinleyicilerin kalbine dokunan sanatçı, beş albüm ve sayısız teklisiyle müzik yolculuğunu sürdürüyor. Bu özel gecede, en sevilen şarkılarıyla buluşmaya hazır olun!

J. Bernardt

Yer: JJ Pub Kanyon

JJ Pub Kanyon Tarih: 26 Eylül 2025 22.00

26 Eylül 2025 22.00 Bilet: Biletix

İstanbul’un kendine özgü büyüsüyle buluşmaya hazırlanan J. Bernardt, Belçikalı indie rock grubu Balthazar’ın vokali ve sahnedeki güçlü yüzlerinden biri olan Jinte Deprez’in solo projesi olarak dikkat çekiyor.

Sanatçı, partnerinin birkaç ay önce JJ Arena’daki performansının ardından bu kez farklı bir enerjiyle 26 Eylül’de JJ Pub Kanyon sahnesinde dinleyicilerle buluşacak. Balthazar hayranları için ise yeni sürprizler ufukta görünüyor. Pulse organizasyonuyla 2025’in bahar ve sonbahar dönemlerinde iki ayrı konser planlanıyor.

Modern indie ezgileri ve şiirsel vokalleri yakından dinleme fırsatı için yerinizi şimdiden ayırtmayı unutmayın.

Alex Tataryan

Yer: Sheraton İstanbul Ataköy

Sheraton İstanbul Ataköy Tarih: 26 Eylül 2025 21.45

26 Eylül 2025 21.45 Bilet: Bubilet

Alex Tataryan, en sevilen şarkılarıyla 30 Eylül’de Sheraton İstanbul Ataköy sahnesinde müzikseverlerle buluşacak.

Çıkış albümü Çok Zor ile dikkatleri üzerine çeken Alex, en sevilen şarkılarını canlı performansla seslendirerek izleyicilere unutulmaz bir gece yaşatacak.

Gece, DJ performanslarıyla açılacak ve kapanışa kadar müzik dolu anlarla devam edecek. Alex Tataryan’ın sahnesi ise21.45-00.30 saatleri arasında olacak. Ardından geceyi yine DJ performansı tamamlayacak.

Mor ve Ötesi

Yer: KüçükÇiftlik Park

KüçükÇiftlik Park Tarih: 26 Eylül 2025 18.00

26 Eylül 2025 18.00 Bilet: Biletix

Mor ve Ötesi, hayranlarıyla buluşuyor! Türkçe rock müziğin efsane grubu, özel bir setlist ve görkemli sahne prodüksiyonuyla unutulmaz bir geceye imza atmaya hazırlanıyor.

Barry Can’t Swim

Yer: Zorlu PSM – Turkcell Sahnesi

Zorlu PSM – Turkcell Sahnesi Tarih: 26 Eylül 2025 21.30

26 Eylül 2025 21.30 Bilet: Passo

Edinburgh doğumlu, Londra merkezli prodüktör Barry Can’t Swim, dünyadan ilham alan ve caz etkili elektronik dans müziği ile Birleşik Krallık elektronik sahnesinde yeni bir dalga yarattı. “Because I Wanted You To Know” adlı kendi çıkardığı bir kayıtla 2020’de yayınladığı ilk albümüyle Mainnie, kısa zamanda sahnedeki en heyecan verici elektronik sanatçılardan biri haline geldi.

Çoklu enstrümanist, prodüktör ve DJ Barry, gerçek adıyla Joshua Mainnie, 26 Eylül’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde dinleyicilerine unutulmaz bir gece sunmaya hazırlanıyor.

Elif Sanchez

Yer: Swissotel The Bosphorus Chalet Garden

Swissotel The Bosphorus Chalet Garden Tarih: 26 Eylül 2025 21.00

26 Eylül 2025 21.00 Bilet: Biletix

Latin ezgileri, zarafeti ve etkileyici tınısıyla Elif Sanchez, Akustik Geceler serisi kapsamında İstanbul’da sahne alıyor. Flamenkodan Latin caza uzanan geniş repertuvarıyla sanatçı, müziğin en sade ve dokunaklı hâlini Swissôtel The Bosphorus Chalet Garden’da müzikseverlerle buluşturuyor.

Doğayla iç içe, yıldızların altında gerçekleşecek bu özel akustik gece, hem gözlere hem kulağa hitap ediyor. Elif Sanchez’in özenle hazırladığı repertuvar, sıcak ve samimi performansıyla dinleyicileri farklı bir müzik yolculuğuna çıkarıyor. Gece boyunca özenle hazırlanmış özel menüler, atmosferi tamamlayarak tüm duyulara hitap ediyor.

Akustik Geceler, müziğin saf ve etkileyici hâlini yaşamak isteyenler için benzersiz bir deneyim sunuyor. Elif Sanchez’in büyüleyici sesi ve sahne zarafetiyle, İstanbul gecesi unutulmaz bir akustik konserle taçlanacak.

Nilüfer Verdi Trio – 35. Akbank Caz Festivali

Yer: Yeldeğirmeni Sanat Merkezi

Yeldeğirmeni Sanat Merkezi Tarih: 27 Eylül 2025 19.00

27 Eylül 2025 19.00 Bilet: Biletix

Nilüfer Verdi, 35. Akbank Caz Festivali kapsamında sahne alarak dinleyicilerine özel bir konser sunuyor. Üçlü düzenindeki performansında, barış temalı parçalarla festival izleyicilerini buluşturacak.

Konser, 27 Eylül’de Yeldeğirmeni Sanat Merkezi’nde gerçekleşecek. Nilüfer Verdi, bu özel etkinlik öncesinde, “Dünyanın şu anda zor bir dönemden geçtiği günlerde, müzik ruhumuzu iyileştirebilecek en önemli araçlardan biri. Enerjimizi yeniden toplamak için çok değerli” ifadelerini paylaştı.

Blind Guardian

Yer: Zorlu PSM – Turkcell Sahnesi

Zorlu PSM – Turkcell Sahnesi Tarih: 27 Eylül 2025 21.30

27 Eylül 2025 21.30 Bilet: Biletix

Alman power metal efsanesi Blind Guardian, “The God Machine” Avrupa turnesi kapsamında Ankara’da ve İstanbul’da sahne alıyor.

1980’lerden bu yana heavy metal ve senfonik metalin öncülerinden biri olan grup, fantastik edebiyattan ilham alan şarkı sözleri ve sahnedeki hikaye anlatıcılığıyla “The Bards” (Ozanlar) olarak anılıyor.

Blind Guardian’ın 2022 tarihli The God Machine albümü, geçmiş ve bugünü bir araya getiren güçlü bir rota sunuyor.

Albüm, agresif, dinamik ve sinematik anlar barındırıyor; modern cadı avları, paranoya, savaş temaları ve Hansi Kürsch’ün kişisel deneyimlerini konu alıyor. Öne çıkan parçalar arasında “Violent Shadow”, “Architects of Doom”, “Secrets Of The American Gods” ve “Blood Of The Elves” bulunuyor.

Twin Tribes

Yer: Life Park

Life Park Tarih: 27 Eylül 2025 21.30

27 Eylül 2025 21.30 Bilet: Biletix

Brownsville, Teksas merkezli Dark Synth / Post-Punk ikilisi Twin Tribes, özgün melodileri ve benzersiz sahne enerjisiyle önce Ankara’da, ardından İstanbul’da sahne alıyor.

2017’de Luis Navarro (vokal, gitar, synth, davul makineleri) ve Joel Nino, Jr. (bas, synth, vokal) tarafından kurulan grup, 1980’lerin Dark Wave ve Post-Punk döneminden ilham alıyor.

Twin Tribes, analog synthesizer ve davul makineleriyle Post-Punk, Dark Wave ve Cold Wave tınılarını birleştirerek ölüler, okült temalar ve paralel evrenler üzerine sözler sunuyor. Sahnedeki performanslarıyla izleyicileri kendine özgü, mistik ve atmosferik bir dünyaya davet ediyor.

Ludovico Einaudi

Yer: Volkswagen Arena

Volkswagen Arena Tarih: 27 Eylül 2025 20.00

27 Eylül 2025 20.00 Bilet: Biletinial

27 Eylül 2025’te İstanbul Volkswagen Arena’da Ludovico Einaudi, piyanosunun başında büyülü bir gece yaşatacak. Modern klasik müziğin öncü isimlerinden İtalyan piyanist ve besteci Ludovico Einaudi, yıllar içinde geliştirdiği eşsiz müzikal diliyle dünya çapında milyonlarca müzikseveri etkilemeye devam ediyor.

Stagepass organizasyonuyla gerçekleşecek konserinde, Einaudi’nin zamansız besteleri ve etkileyici sahne performansı izleyicileri notaların büyüsüne kaptıracak. İstanbul’da biletleri günler öncesinden tükenen konserleriyle tanınan Einaudi, bu özel gecede piyanosunun başında en sevilen eserlerini seslendirerek izleyicileri duygusal ve unutulmaz bir yolculuğa davet edecek.

Yaşar

Yer: Jolly Joker Kartal İstMarina

Jolly Joker Kartal İstMarina Tarih: 27 Eylül 2025 22:30

27 Eylül 2025 22:30 Bilet: Biletix

Türk pop müziğinin güçlü sesi Yaşar, sevilen şarkıları ve etkileyici sahne performansıyla müzikseverleri nostaljik bir yolculuğa çıkarıyor.

Kendine has yorumu ve duygusal besteleriyle dinleyicilerine unutulmaz anlar yaşatan sanatçı, romantik baladlardan enerjik parçalara uzanan geniş repertuvarıyla sahnede büyüleyici bir atmosfer yaratacak!

Dire Straits

Yer: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu Tarih: 27 Eylül 2025 21.00

27 Eylül 2025 21.00 Bilet: Biletix

Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda, Dire Straits’in efsanevi klasikleri “Dire Straits Legacy” ile canlı olarak sahnede!

Rock müziğin ikonlarından biri olarak kabul edilen ve dünya genelinde 120 milyondan fazla albüm satışıyla tarihe geçen İngiliz grup Dire Straits, 1995 yılında yollarını ayırmıştı. Ancak grup üyelerinden Alan Clark ve efsanevi müzisyenler Phil Palmer, Danny Cummings, Mel Collins ile Marco Caviglia, “Dire Straits Legacy” adıyla bu unutulmaz müzikleri yeniden sahneye taşıyor.

Stereoclip

Yer: Blind İstanbul

Blind İstanbul Tarih: 27 Eylül 2025 23.45

27 Eylül 2025 23.45 Bilet: Biletix

Stereoclip, 27 Eylül 2025’te Blind sahnesinde İstanbul’u deep house ve elektro akustik ritimlerle coşturacak.

Belçikalı DJ ve prodüktör Maxime Merkpoel, yani Stereoclip, müzik yolculuğuna 2010 yılında Brüksel’de başladı. Görsel-işitsel projelere olan ilgisi, Berlin’e yaptığı bir ziyaretin ardından elektronik müzik bestelemeye yönelmesini sağladı.

İlk büyük çıkışını ‘Easy Field’ ile yakalayan Stereoclip, Delicieuse Musique tarafından keşfedildi ve Brüksel’de bestelediği EP ve LP’si Hometown için Delicieuse Records ile anlaşma imzaladı.

Jazz & Chill – Demet Sağıroğlu / Barbaros

Yer: Swissotel The Bosphorus Chalet Garden

Swissotel The Bosphorus Chalet Garden Tarih: 28 Eylül 2025 20.30

28 Eylül 2025 20.30 Bilet: Biletix

İki güçlü ses, Demet Sağıroğlu ve Barbaros, 28 Eylül’de Jazz & Chill sahnesinde unutulmaz bir gece yaşatacak.

Türk pop müziğinin en etkileyici isimlerinden Demet Sağıroğlu, en sevilen şarkılarıyla sahnede yer alacak. Onun güçlü sesi, Barbaros’un enerjik ve etkileyici yorumlarıyla birleşerek müzikseverlere eşsiz bir deneyim sunacak.

Chalet Garden’ın özel atmosferinde 70’lerden günümüze uzanan hit parçalar ve alaturka şarkılarla dolu bir repertuvar sizleri bekliyor. Konser, 28 Eylül’de kapıların 16.00’da açılması ve 20.30’da başlamasıyla müzik dolu bir geceye davet ediyor.

Bu eşsiz performansı kaçırmayın ve unutulmaz bir müzik yolculuğuna hazırlanın.

Gipsy Kings by Andre Reyes

Yer: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu Tarih: 28 Eylül 2025 21.00

28 Eylül 2025 21.00 Bilet: Bubilet

Grammy ödüllü Gipsy Kings by Andre Reyes, Akdeniz ezgilerini Latin tutkusuyla harmanlayan unutulmaz performanslarıyla yeniden Türkiye sahnelerinde!

60 milyonluk albüm satışı ve 30 yıllık kariyerin getirdiği tecrübeyle, Flamenko, Rumba, Pop ve Latin müziğini kendi benzersiz yorumlarıyla seslendiren grup; Bamboleo, Djobi Djoba, Baila Baila, Volare gibi klasikleşmiş parçalarıyla İzmir, Bursa, İstanbul, Samsun, Ankara ve Antalya’da müzikseverlere coşku dolu anlar yaşatacak.

Kurucu üye Andre Reyes ve aileden diğer müzisyenlerin sahne alacağı bu özel turne, Piu Entertainment organizasyonuyla gerçekleşiyor.

Refree Presents “El Espacio Entre” – 35. Akbank Caz Festivali

Yer: Yeldeğirmeni Sanat Merkezi

Yeldeğirmeni Sanat Merkezi Tarih: 28 Eylül 2025 19.00

28 Eylül 2025 19.00 Bilet: Biletix

Akbank Caz Festivali kapsamında gerçekleşecek konserde Raül Refree piyano, elektrik gitar ve sampler çalarken, Núria Andorrà perküsyonda ona eşlik edecek.

Raül Refree, son on yılda İspanyol müzik sahnesinin en etkileyici isimlerinden biri olarak öne çıktı. Prodüktörlük, film müziği besteciliği ve farklı türlerdeki iş birlikleriyle kariyerini sürekli genişleten Refree, geleneksel müziği modern bir bakış açısıyla yorumlamasıyla tanınıyor ve İspanya’da yeni flamenkonun öncülerinden biri olarak kabul ediliyor.

Cosimo And The Hot Coals

Yer: Babylon

Babylon Tarih: 28 Eylül 2025 21.30

28 Eylül 2025 21.30 Bilet: Biletix

Cosimo And The Hot Coals, 28 Eylül’de Babylon sahnesinde İtalyan swing ve cazını İstanbul’a taşıyacak. Yeni İtalyan swing ve caz sahnesinin öne çıkan isimlerinden Cosimo and the Hot Coals, TikTok ve Instagram’da 100 milyondan fazla izlenmeye ulaşarak global bir hayran kitlesi edindi.

Grup, 1910’lar ve 1920’lerin Hot Jazz ve New Orleans cazına olan tutkularını, İtalyan şarkı yazımının zarafetiyle sahneye taşıyor. Bugüne kadar birçok farklı ülkede sahne alan Cosimo and the Hot Coals, yüksek enerjili performansı ve etkileyici sahne duruşuyla 28 Eylül’de Babylon’da müzikseverlerle buluşacak.

Bdrmm

Yer: Blind İstanbul

Blind İstanbul Tarih: 28 Eylül 2025 21.30

28 Eylül 2025 21.30 Bilet: Biletix

İngiliz shoegaze grubu Bdrmm, 28 Eylül’de Blind sahnesinde İstanbul’da ilk kez hayranlarıyla buluşacak.

Baş vokalist Ryan Smith’in yatak odası projesi olarak başlayan Bdrmm, adını da buradan alıyor. Grup, 2020’de dünya korona virüs yüzünden sosyal olarak uzaklaşırken, Hull merkezli post-shoegaze, dream pop ve yoğun gitar efektleriyle dikkat çeken tarzıyla ilk albümlerini yayımladı ve genç müzik gruplarının hayalini kuracağı türden bir etki yarattı.

Grup, üçüncü albümleri Microtonic’i önümüzdeki yılın başında yayınlayacak ve bu albümün turnesi kapsamında İstanbul’daki ilk performansını 28 Eylül’de Blind sahnesinde sergileyecek.

Buena Vista All Stars

Yer: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu Tarih: 30 Eylül 2025 21.00

30 Eylül 2025 21.00 Bilet: Bubilet

Efsanevi Buena Vista All Stars, 30 Eylül’de Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde Küba ritimleri ve zamansız melodilerle İstanbul’u büyüleyecek. “Chan Chan”, “Dos Gardenias”, “El Cuarto de Tula”, “Quizás, Quizás, Quizás” ve “Candela” gibi Küba klasiklerinin ikonik performanslarıyla geceye damga vuracak olan grup, Latin cazı ve Afro-Küba ritimlerini eşsiz biçimde harmanlayarak izleyicilere unutulmaz bir deneyim yaşatacak.

Kit Sebastian

Yer: Babylon

Babylon Tarih: 30 Eylül 2025 21.30

30 Eylül 2025 21.30 Bilet: Biletix

London merkezli Kit Sebastian, Kit Martin ve Merve Erdem’den oluşan bir müzik ikilisi. Dinleyicilerini, evrensel pop melodileri, nostaljik dokunuşlar ve sofistike derinliklerle büyülüyorlar. Sesleri, Bahia’nın plajlarından İstanbul ve Paris sokaklarına uzanan bir dünya turu gibi; vintage synthler, melankolik tonlar ve psikedelik dokularla örülü, sınır tanımayan bir müzik deneyimi sunuyor.

Kit Sebastian, sınırları aşan ritimler ve zengin lirikleriyle, hem geleneksel hem modern kültürleri harmanlayan benzersiz bir dünya müziği deneyimi sunuyor. Çalışmaları, dinleyiciye hem tanıdık hem de keşfedilmemiş bir evrensel ses manzarası vadediyor.

İstanbul Eylül Ayı Tiyatroları

Tutunamayanlar

Yer: Trump Sahne

Trump Sahne Tarih: 1 Eylül 2025 20.30

1 Eylül 2025 20.30 Bilet: Bubilet

Bubilet Yer: House of Performance – HoP

House of Performance – HoP Tarih: 23 Eylül 2025 20.30

23 Eylül 2025 20.30 Bilet: Bubilet

“Bir Yalnızlık Hikayesi: Selim Işık”, Oğuz Atay’ın unutulmaz romanından sahneye taşınan etkileyici bir uyarlama olarak tiyatroseverlerle buluşuyor.

Bu özel yapım, modern dünyanın gürültüsü içinde kaybolmuş bir ruhun iç sesini görünür kılıyor. Selim Işık’ın kelimelerinde yankılanan derin yalnızlık, kalabalığın ortasında bile hissedilen o tarifsiz boşluğa ışık tutuyor.



Oğuz Atay’ın kült eseri Tutunamayanlar’dan ilham alınarak sahneye uyarlanan eser, bireyin içsel çatışmalarını, suskunluklarını ve görünmeyen yaralarını yalın bir dille anlatıyor. Bu yönüyle sadece bir karakterin değil, aslında hepimizin hikâyesini gözler önüne seriyor.

Kumbara Görsel Sanatlar Tiyatrosu tarafından sahnelenen tek kişilik bu güçlü performans, tiyatroda samimi ve sarsıcı bir deneyim arayan seyirciler için kaçırılmayacak bir buluşma vadediyor.

Seninle Evlenir Miyim?

Yer: Kadıköy Key Koleji Sahnesi

Kadıköy Key Koleji Sahnesi Tarih: 1 Eylül 2025 20.30

1 Eylül 2025 20.30 Bilet: Bubilet

Bubilet Yer: Beylikdüzü Key Koleji Sahnesi

Beylikdüzü Key Koleji Sahnesi Tarih: 2 Eylül 2025 20.30

2 Eylül 2025 20.30 Bilet: Bubilet

Bubilet Yer: Beylikdüzü Key Koleji Sahnesi

Beylikdüzü Key Koleji Sahnesi Tarih: 21 Eylül 2025 20.00

21 Eylül 2025 20.00 Bilet: Bubilet

Bubilet Yer: Atakent Kültür ve Sanat Merkezi

Atakent Kültür ve Sanat Merkezi Tarih: 26 Eylül 2025 20.00

26 Eylül 2025 20.00 Bilet: Bubilet

Haldun Dormen süpervizörlüğünde sahnelenen Seninle Evlenir Miyim?, Melda Gür ve Barbaros Uzunöner’in rol aldığı mizah dozu yüksek bir komedi.

Tanışmadan evliliğe giden sürecin eğlenceli ve absürt yanlarını ele alan bu ödüllü oyun, izleyiciyi kahkahalarla güldürüyor. Barbaros Uzunöner’in yazıp yönettiği bu ilişkiler komedisi, sahneleniş tarzı ve kurgusuyla keyifli bir tiyatro deneyimi sunuyor.

Fanatik

Yer: Kadıköy Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro

Kadıköy Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro Tarih: 1 Eylül 2025 21:00

1 Eylül 2025 21:00 Bilet: Bubilet

Fanatik, bir aile komedisiyle inançlar, kimlikler ve futbol tutkusunun çarpıştığı eğlenceli bir hikaye sunuyor. Fanatik Fenerbahçeli Tanju, dedesinin gizlice Galatasaraylı yaptığı oğlunu bu “felaketten” kurtarmak için sıra dışı yöntemlere başvururken, aile içinde kahkaha dolu bir çatışma başlıyor. Hem düşündüren hem güldüren oyun, çocuk yetiştirmenin zorluklarına mizahi bir pencereden bakıyor.

Muskat

Yer: Kadıköy Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro

Kadıköy Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro Tarih: 3 Eylül 2025 21.00

3 Eylül 2025 21.00 Bilet: Bubilet

Bir kadın, bir gece ve bir cenaze… İstanbul ile Paris arasında gidip gelen zehirli bir zihin akışında, hayatın en mutlu gününe dair beklenmedik bir yüzleşme.

Parça parça dağılan anılar ve yapamayacaklarının ağırlığıyla sessiz bir kopuş yaşayan kadının hikâyesi, derin bir içsel yolculuğa davet ediyor.

50 dakikalık tek perdelik oyun; ışık, müzik ve kostüm tasarımlarıyla minimalist ama yoğun bir atmosfer kuruyor. Lara Di Lara’nın müzikleri, Özlem Kaya’nın kostüm tasarımları ve Arek Nişanyan’ın ışık düzeni, hikâyenin duygusal yoğunluğunu pekiştiriyor.

Şirreti Evcilleştirmek

Yer: Moda Sahnesi

Moda Sahnesi Tarih: 3-7 Eylül 2025 20.30

3-7 Eylül 2025 20.30 Bilet: Biletinial

William Shakespeare’in ünlü eserini yeni bir edisyonla sahneye taşınıyor!

Daha önce “Hırçın Kız” olarak tanınan The Taming of the Shrew, bu kez Emine Ayhan’ın “Şirreti Evcilleştirmek” çevirisiyle izleyiciyle buluşuyor.

Yönetmen Kemal Aydoğan’ın sahneye koyduğu bu güçlü yapımda, Melis Birkan ve Timur Acar başrolü paylaşıyor.

Müzede Sahne: Yarın Belki de

Yer: Sakıp Sabancı Müzesi – Fıstıklı Teras

Sakıp Sabancı Müzesi – Fıstıklı Teras Tarih: 4 Eylül 2025 21.15

4 Eylül 2025 21.15 Bilet: Biletinial

Yarın Belki, geleceğe dair ütopyalar ve distopyalar arasında eğlenceli ve düşündürücü bir yolculuk sunuyor.

Forced Entertainment’ın Tomorrow’s Parties eserinden esinlenen bu uyarlama, klasik tiyatro yapısından uzaklaşıp iki kişinin canlı performansına odaklanıyor. Renkli panayır ışıklarıyla çerçevelenmiş sahnede oyuncular, geleceğe dair ihtimalleri sözlerle yarıştırarak bugünün umutlarını ve korkularını görünür kılıyor.

Ütopik hayallerden distopik senaryolara, politik kabuslardan absürt fantezilere uzanan bu performans; merak uyandıran, güldüren, düşündüren ve zaman zaman da çılgınca eğlendiren bir deneyim yaşatıyor. Yarın Belki, izleyiciyi geleceğe dair sonsuz olasılıklar içinde yolculuğa çıkarıyor.

Hiçbi Şey Olmamış Gibi

Yer: Kadıköy Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro

Kadıköy Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro Tarih: 4 Eylül 2025 21.00

4 Eylül 2025 21.00 Bilet: Bubilet

Hiçbi Şey Olmamış Gibi, bastırılmış duygular, öğrenilmiş çaresizlik ve günlük rutinin absürtlüğü üzerine mizahi bir yolculuk sunuyor. Komedi ve hicvi ustalıkla birleştiren oyun, hem bireysel hem toplumsal suskunluklara ayna tutuyor.

On İkinci Ev

Yer: Moda Sahnesi

Moda Sahnesi Tarih: 5-6 Eylül 2025 18.00

5-6 Eylül 2025 18.00 Bilet: Biletinial

On İkinci Ev, sesini arayan bir kadının otobiyografik yolculuğunu sahneye taşıyor.

Melek Ceylan’ın kendi yaşamından beslenen anlatısı, rehberli otobiyografi çalışmalarıyla şekillenen metinlerin performatif bir dile dönüşmesiyle ortaya çıkıyor. Yönetmen Salih Usta’nın sahnelemesiyle ses, beden ve mekân üzerinden kurgulanan oyun, izleyiciyi samimi ve derin bir yolculuğa davet ediyor.

Moda Sahnesi’nin “Stüdyo Sahne” alanı ise bu özel anlatının çıkış noktası olarak oyuna ayrı bir anlam katıyor. On İkinci Ev, sessizliğin içinden bir ses, bir bakışın içinden eylem yaratma arayışında. Evlerden, şehirlerden ve geçmişin yüklerinden yola çıkan bu kadın hikâyesi, sahnede seyirciyle diyalog kurmayı hedefliyor. Kendi sesini bulmaya çalışan herkes için etkileyici bir deneyim sunuyor.

Korkunç Komik Ölümler

Yer: Altı Üstü Kabare

Altı Üstü Kabare Tarih: 5 Eylül 2025 20.390

5 Eylül 2025 20.390 Bilet: Bubilet

Bubilet Yer: Altı Üstü Kabare

Altı Üstü Kabare Tarih: 12 Eylül 2025 20.30

12 Eylül 2025 20.30 Bilet: Bubilet

Bubilet Yer: Altı Üstü Kabare

Altı Üstü Kabare Tarih: 19 Eylül 2025 20.30

19 Eylül 2025 20.30 Bilet: Bubilet

Bubilet Yer: Altı Üstü Kabare

Altı Üstü Kabare Tarih: 26 Eylül 2025 20.30

26 Eylül 2025 20.30 Bilet: Bubilet

Altı Üstü Kabare, bu kez ölüler diyarından sesleniyor: Korkunç Komik Ölümler sahnede!

Tırsıkzade Abülveli Efendi’nin yarım kalan hayalleri, sakarlıklarıyla cinayete sürüklenen berber İsmet, seçim telaşındaki vampir ailesi ve Hitler ile Eva’nın son anları… Hepsi absürt, mizahi ve bir o kadar çarpıcı hikâyelerle seyircinin karşısına çıkıyor.

Gündelik hayattan tarihe, efsanelerden siyasete kadar uzanan dört farklı “kötü” karakterin hikâyesi, kara mizahın sınırlarını zorlayarak izleyiciye unutulmaz bir kabare deneyimi sunuyor. “Korkunç Komik Ölümler”, eğlenceyi düşündürücü bir anlatıyla buluşturuyor.

Hamlet

Yer: Hilltown Seyirlik Sahne

Hilltown Seyirlik Sahne Tarih: 5 Eylül 2025 20:30

5 Eylül 2025 20:30 Bilet: Bubilet

Bubilet Yer: Hilltown Seyirlik Sahne

Hilltown Seyirlik Sahne Tarih: 19 Eylül 2025 20:30

19 Eylül 2025 20:30 Bilet: Biletix

1600’lerin başında, İngiltere’ye meydan okuyan Danimarka Krallığı’nın hikayesi… Güç için kardeşler birbirine düşerken, birisi katil, diğeri kurban oluyor. Tahtın sahibi olmak uğruna aşkını ve evlat sevgisini geride bırakan güçlü bir eş ve anne… Tüm bu karmaşanın ortasında, geleceğin varisi Genç Prens Hamlet’i yetiştiren ailesi duruyor.

Çiftler Çiftler

Yer: Altı Üstü Kabare

Altı Üstü Kabare Tarih: 6 Eylül 2025 20:30

6 Eylül 2025 20:30 Bilet: Bubilet

Bubilet Tarih: 13 Eylül 2025 20:30

13 Eylül 2025 20:30 Bilet: Bubilet

Bubilet Tarih: 20 Eylül 2025 20:30

20 Eylül 2025 20:30 Bilet: Bubilet

Bubilet Tarih: 27 Eylül 2025 20:30

27 Eylül 2025 20:30 Bilet: Bubilet

Dört farklı aşk hikâyesi, tek sahnede buluşuyor: müzikli kabarede dört çiftin öyküsü izleyiciyle buluşuyor.

Konut kredisiyle aldıkları evin taksitlerini ödeyebilmek için gündüzü geceye katan Tanju ve Hülya, aşkın sabrını ve günlük hayatın zorluklarını sahneye taşıyor. İstanbul’a kaçmak zorunda kalan Mehmet ve Zeynep, kız isteme töreninde yapılan gafletler ve beklenmedik olaylarla sınanan duygularını izleyiciye aktarıyor.

Sanal bir telefon görüşmesiyle başlayan Cemil ve Vesile’nin dijital aşk serüveni, modern ilişkilerin karmaşıklığını eğlenceli bir dille sunarken; çocukluk aşkı için futbolu bırakıp baleye adım atan Bülent ile biricik Sude’nin platonik tutkusunu anlatan hikâye, izleyenleri duygulandırıyor. Her biri farklı dünyanın içinde kendi aşkını arayan dört çift, sahnede birleşiyor ve izleyicilere hem kahkaha hem de dokunaklı anlar vaat ediyor.

Cihat Tamer Ve Zihni Göktay ile Bir Varmış Bir Yokmuş

Yer: Kadıköy Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro

Kadıköy Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro Tarih: 6 Eylül 2025 21.00

6 Eylül 2025 21.00 Bilet: Bubilet

Bubilet Yer: BtcTurk Vadi Açıkhava

BtcTurk Vadi Açıkhava Tarih: 7 Eylül 2025 21:00

7 Eylül 2025 21:00 Bilet: Bubilet

Cihat Tamer ve Zihni Göktay’ın 60 yıllık muhteşem hikâyesi, “Bir Varmış Bir Yokmuş” müzikli gösterisiyle sahneye taşınıyor! Tiyatrodan sinemaya, kabarelerden dizilere uzanan bu yolculuk, izleyicilere acı-tatlı anılarla dolu bir deneyim sunacak.

Sanat Yönetmenliğini Serkan Budak’ın üstlendiği gösteri, müzik ve şarkılar eşliğinde masalsı bir atmosfer yaratırken, halkın kalbinde taht kurmuş iki ustanın yaşamlarına dair derin bir bakış sunuyor.

Seyfi Bey

Yer: Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro

Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro Tarih: 7 Eylül 2025 21:00

7 Eylül 2025 21:00 Bilet: Biletinial

Armağan Çağlayan’ın Seyfi Dursunoğlu’na hayat verdiği bu özel oyun, Huysuz Virjin karakteriyle Türkiye eğlence dünyasında devrim yaratan bir ikonu sahneye taşıyor. Celal Kadri Kınoğlu’nun rejisiyle sahnelenen eser, bir kış gecesi Günay Restoran kulisinde başlayarak izleyiciyi ortak geçmişin hatıralarına ve geleceğin hayallerine davet ediyor.

Hem duygu yüklü hem de mizahi bir yolculuk sunan bu yapım, ustaya bir saygı duruşu niteliğinde.

Hayat Bir İllüzyon

Yer: Trump Sahne

Trump Sahne Tarih: 7 Eylül 2025 13:00

7 Eylül 2025 13:00 Bilet: Bubilet

Hayat bir illüzyon: Levent Maruf’un tiyatral illüzyon gösterisiyle büyüleyici bir deneyim sizi bekliyor.

Levent Maruf, sahnede özdeşleştiği oyunlarının yanı sıra yenilenen gösterileriyle izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. “Hayat bir İllüzyon” performansı, illüzyonun şaşırtıcı dünyasını, izleyiciyi derinden etkileyen hikâyelerle birleştiriyor ve sahnede unutulmaz anlar yaratıyor.

Ailece izlenebilecek bu özel gösteri, hem şaşırtıcı görsel illüzyonlar hem de eğlenceli hikâyeler sunarak izleyicilere büyülü bir tiyatro deneyimi yaşatıyor. Her yaştan seyirciyi kendine çeken bu performans, illüzyon sanatını hikâye anlatımıyla buluşturan eşsiz bir fırsat sunuyor.

Yapay Zeka vs Sivri Zeka

Yer: Kadıköy Key Koleji Sahnesi

Kadıköy Key Koleji Sahnesi Tarih: 8 Eylül 2025 20.30

8 Eylül 2025 20.30 Bilet: Biletix

Barbaros Uzunöner, sahneyi ilk kez yapay zekâ ile paylaşıyor.

Stand-up sahnesinde alışılmadık bir buluşma yaşanıyor: sahnedeki görünüşünden pek de memnun olmayan yapay zekâ, sözlerine kendi bakış açısıyla başlıyor. Ardından sivri zekâ devreye giriyor ve ortaya hem eğlenceli hem de düşündürücü bir sohbet çıkıyor.

Farklı dünyaların zekâlarını aynı sahnede buluşturan bu gösteri, tiyatro ve mizahın sınırlarını zorlayan özgün bir deneyim sunuyor. Barbaros Uzunöner’in keskin mizah anlayışı ile yapay zekânın sahnedeki varlığı birleşerek izleyicilere sıradışı bir stand-up deneyimi yaşatıyor.

Seviyorsan Git Ayrıl Bence

Yer: Hilltown Seyirlik Sahne

Hilltown Seyirlik Sahne Tarih: 11 Eylül 20.00

11 Eylül 20.00 Bilet: Biletinial

Boşanmayı eğlenceli bir dille masaya yatıran komedi oyunu “Seviyorsan Git Ayrıl Bence” sahnede!

Boşanmak üzere olan bir çiftin son buluşmasında neler yaşanabilir? Ya bu buluşma aslında ilk buluşulan yerde gerçekleşiyorsa? Ayhan ve Özlem çifti, geçmişi masaya yatırmak için Krizantem çay bahçesini seçince ortaya hem düşündürücü hem de kahkaha dolu bir hikâye çıkar.

“Her Aşk Biraz Komiktir”, “Arabesk Müzikali”, “Kadın Kafası” ve “Emlakçıyı Beklerken” gibi oyunların yazarı İrfan Kangı’dan çıkan bu tek perdelik komedi, boşanmayı düşünen çiftlerin gerçekte nasıl davrandıklarını esprili bir şekilde sahneye taşıyor. Seyircinin tarafsız hakemi rolünü üstlenen garsonun da dâhil olmasıyla oyun, 1 saat 15 dakikalık eğlenceli bir yolculuğa dönüşüyor.

Oyuncular: Ufuk Özkan, Bahar Süer, Eray Türk

Kürk Mantolu Madonna – Taner Barlas Rejisiyle

Yer: Trump Sahne

Trump Sahne Tarih: 11 Eylül 2025 20.30

11 Eylül 2025 20.30 Bilet: Bubilet

Bubilet Y er: Kadıköy Eğitim Sahnesi – Moda

Kadıköy Eğitim Sahnesi – Moda Tarih: 17 Eylül 2025 20.30

17 Eylül 2025 20.30 Bilet: Bubilet

Bubilet Y er: Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi

Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi Tarih: 27 Eylül 2025 20.30

27 Eylül 2025 20.30 Bilet: Biletix

Biletix Y er: Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi

Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi Tarih: 30 Eylül 2025 20.30

30 Eylül 2025 20.30 Bilet: Biletix

Taner Barlas’ın, Ağustos 2023 yılında uyarladığı ve yönetmenliğini yaptığı Kürk Mantolu Madonna, tiyatro seyircisiyle de buluşuyor ve sahnelerdeki yerini alıyor.

Sabahattin Ali’nin, aslında kendisinin yaşadığı bir aşk hikayesi olarak da söylenen, romanı Kürk Mantolu Madonna, 1943 yılında, yazarın ilk ve son aşk romanı olarak yerini almıştır.

İnsan ruhunun derinliklerine inen bu dramatik uyarlama, önyargıların ve insan ilişkilerinin karmaşıklığını sorgulayan güçlü temalarla izleyiciyi derin bir yolculuğa çıkarıyor. Hikaye, gözümüzün önündeki insanlara dair beslediğimiz yanlış düşünceleri ve bu önyargıların aslında birer zaafımız olduğunu keşfettiriyor.

Takımyıldızları

Yer: Minoa Pera

Minoa Pera Tarih: 12 Eylül 2025 20:00

12 Eylül 2025 20:00 Bilet: Bubilet

Bubilet Tarih: 21 Eylül 2025 17:00

21 Eylül 2025 17:00 Bilet: Bubilet

Bubilet Tarih: 26 Eylül 2025 20:00

26 Eylül 2025 20:00 Bilet: Bubilet

Takımyıldızları, İngiliz yazar Nick Payne’in büyüleyici kaleminden çıkan, aşkın ve zamanın paralel evrenlerdeki yankılarını keşfe çıkan unutulmaz bir deneyim sunuyor.

Özge Erdem ve Kemal Kayaoğlu’nun olağanüstü performanslarıyla hayat bulan oyun, bir partide tanışan iki insanın romantik ilişkisini, her seçimin ve her kararın aynı anda farklı evrenlerde nasıl şekillendiğini sorguluyor.

Sezon boyunca Beyoğlu’nun kültürel kalbinin attığı Tarihi Meşrutiyet Binası’nda yer alan Minoa Pera’da sahnelenecek bu derinlikli yapım, izleyiciyi evrenler arası bir yolculuğa davet ediyor.

Hayvan Çiftliği

Yer: Hilltown Seyirlik Sahne

Hilltown Seyirlik Sahne Tarih: 12 Eylül 2025 20:30

12 Eylül 2025 20:30 Bilet: Bubilet

Bubilet Yer: Trump Sahne

Trump Sahne Tarih: 28 Eylül 2025 20:00

28 Eylül 2025 20:00 Bilet: Bubilet

George Orwell’in Hayvan Çiftliği hikayesi, güç ve ideallerin yozlaşmasını ele alan güçlü bir alegoridir. Orwell, hayvanlar üzerinden bie çiftlikte yaşanan devrim ve sonrasında ortaya çıkan diktatörlüğü eleştirir.

Oyunda, devrim sonrası ideal eşitlik düzeninin hızla otoriter bir rejime dönüşmesi, liderlerin gücü kendi çıkarları için kullanmasının tehlikelerine işaret eder. Hayvanların başlangıçtaki saf umutları, Napolyon’un manipülasyonları ve despotizmiyle bozulur, bu da devrimlerin insan zaafları nedeniyle kolayca rayından çıkabileceğini gösterir.

Orwell, eğitimsizlik ve sorgulamayan bir toplumun otoriter rejimlere nasıl boyun eğdiğini etkileyici bir şekilde vurgular. Hikaye, hayvanlar üzerinden sınıfsal ayrımları ve ideolojilerin kolayca çarpıtılabileceğini gözler önüne serer. Hayvan Çiftliği, hem siyasi bir eleştiri hem de insan doğasının karanlık yönlerine dair evrensel bir uyarıdır.

Saatleri Ayarlama Enstitüsü

Yer: Büyükçekmece Kültürpark Kemal Sunal Amfi Tiyatro

Büyükçekmece Kültürpark Kemal Sunal Amfi Tiyatro Tarih: 13 Eylül 2025 21.00

13 Eylül 2025 21.00 Bilet: Bubilet

Bubilet Yer: Zorlu PSM

Zorlu PSM Tarih: 21 Eylül 2025 19.00

21 Eylül 2025 19.00 Bilet: Passo

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın ölümsüz eseri Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Serkan Keskin’in onlarca karaktere hayat verdiği büyüleyici bir performansla sahnede.

Serdar Biliş’in sinema ve tiyatroyu harmanlayan çağdaş yorumuyla, Tuluğ Tırpan’ın eşsiz müzikleri bu etkileyici uyarlamaya hayat katıyor. Doğu ve Batı, gelenek ve modernlik arasındaki bu unutulmaz yolculuğu kaçırmayın!

Boşanma Teklifi

Yer: Beylikdüzü Key Koleji Sahnesi

Beylikdüzü Key Koleji Sahnesi Tarih: 13 Eylül 2025 20:30

13 Eylül 2025 20:30 Bilet: Bubilet

Tek Celse Komedi: Merve Sevi ve Barbaros Uzunöner’den sahnede kahkaha dolu bir oyun sizleri bekliyor.

İktidarı destekleyen bir erkek ile muhalefeti savunan bir kadının ilişkisi, tüm komik detaylarıyla sahnede can buluyor.

Farklı siyasi görüşlerden gelen bu iki karakter, sevgiyle bir koalisyon kuruyor; adı evlilik olan bu birlikteliğin istikrarı ise beklenildiği gibi gitmiyor. Tanıştıkları andan itibaren tartışmaların fitili ateşleniyor ve bu ateş düğün gününe kadar sönmeden devam ediyor.

Barbaros Uzunöner’in kaleminden çıkan oyun, “Seninle Evlenir Miyim?”, “Freud’un İnsanları” ve “Etik Alkol” gibi eserlerdeki mizahi dokuyu sahneye taşıyor. İzleyiciler, eğlenceli diyaloglar ve sürpriz olaylarla dolu bu komediyi izlerken kahkahalara boğulacak.

Hizmetçiler

Yer: Moda Sahnesi

Moda Sahnesi Tarih: 12-13-14 Eylül 2025

12-13-14 Eylül 2025 Bilet: Biletinial

Yıllardır Hanımefendi’ye hizmet eden Solange ve Claire, itaatle şekillenmiş yaşamlarının sınırına gelmiştir. Tapınır gibi bağlı oldukları Hanımefendi’yi öldürme kararı, sıradan bir geceyi kaos ve hesaplaşmanın arenasına çevirir.

Roller değişir, maskeler düşer, arzular dizginlerinden boşanır. Şiddetin serbest kaldığı bu gece, yıkımla gelen özgürlüğün ve gücün çarpıcı yüzünü ortaya koyar.

Bu Işıltılı Hayali Ben Seçtim

Yer: All Saints Moda Kilisesi

All Saints Moda Kilisesi Tarih: 14 Eylül 2025 20:30

14 Eylül 2025 20:30 Bilet: Bubilet

Hakan Altıner’in 50 yıllık sanat yolculuğu, sahnede canlı müziklerle hayat buluyor.

Müzik ve tiyatronun buluştuğu bu özel gösteride, Altıner’in kariyerinin dönüm noktaları ve sahne maceraları izleyicilere aktarılıyor. Her parça, onun sanat yolculuğundaki unutulmaz anları ve müzikal birikimini yansıtıyor.

Seyirciler, sadece izlemekle kalmayıp, müzikle örülü anlatım sayesinde Altıner’in yaratıcılığını ve sahne enerjisini birebir deneyimleme fırsatı bulacak. Bu oyun, hem sanatseverler hem de müzik tutkunları için unutulmaz bir performans sunuyor.

Deli Bayramı

Yer: DasDas Sahne

DasDas Sahne Tarih: 14 Eylül 2025 17.00

14 Eylül 2025 17.00 Bilet: Biletinial

Çocukken sevdiğimiz bazı şeyler asla peşimizi bırakmaz, tıpkı Devekuşu Kabare gibi… Şimdi, Turgut Özakman’ın 1987 yılında kaleme aldığı Deliler oyunu, Deli Bayramı adıyla yeniden sahnede! Bu kez tüm karakterler DasDas’ı ele geçiriyor, 1980’lerin atmosferine göndermeler yaparak, komediyle harmanlanmış bir kaos içinde izleyiciyi büyülüyor.

Her bir deli, zamanın ötesine geçip geçmişin izlerini bugüne taşıyor. DasDas’ın yeni oyununda, geçmişin delilikleriyle günümüzün absürtlüğü bir araya gelirken, siz de bu renkli dünyada kahkaha dolu bir yolculuğa çıkacaksınız!

Güzel Son

Yer: Zorlu PSM – %100 Studio

Zorlu PSM – %100 Studio Tarih: 14 Eylül 2025 15.00

14 Eylül 2025 15.00 Bilet: Passo

Passo Tarih: 14 Eylül 2025 19.00

14 Eylül 2025 19.00 Bilet: Passo

Orhan Veli, Melih Cevdet, Nurullah Ataç, Sait Faik, Suat Derviş, Halim Şefik, Lambo ve Aslında Hepimizin İhtiyacı Olan Bir Güzel Son…

İKSV Tiyatro Festivali kapsamında, Işıl Kasapoğlu’nun 30 yıl önce tasarladığı Semaver Kumpanya olarak hayata geçirilen ve “İstanbul Mon Amour” projesinin parçası olan, Hakan Tabakan’ın kaleme aldığı ve Orhan Veli Kanık, Melih Cevdet Anday, Nurullah Ataç, Sait Faik Abasıyanık, Suat Derviş, Halim Şefik Güzelson gibi karakterlerin dünyasından İstanbul’u anlatan “Güzel Son” oyununu yeniden sahnede!

Kel Diva

Yer: Zorlu PSM

Zorlu PSM Tarih: 15 Eylül 2025 20.30

15 Eylül 2025 20.30 Bilet: Zorlu PSM

Bir İngiliz burjuva ailesi olan Bay ve Bayan Smith, geleneksel İngiliz akşamını yaşarken, konukları Bay ve Bayan Martin’i ağırlamaya hazırlanırlar. Ancak, sıradan görünen bu buluşma, tuhaf ve absürt olaylarla dolu bir karmaşaya dönüşür.

İtfaiye Şefi’nin gereksiz yere ortaya çıkışı, anlam verilemeyen diyaloglar ve zamanın sürekli kaybolduğu bu evrende, gerçeklik sorgulanır ve her şeyin anlamsızlığı ortaya çıkar. Oyunun hikayesi, bilinçli bir şekilde seyircinin beklentilerini altüst eder ve olayları çözmeye çalışmanın gereksiz olduğunu vurgular.

Amadeus

Yer: Zorlu PSM – Turkcell Sahnesi

Zorlu PSM – Turkcell Sahnesi Tarih: 16 Eylül 2025 20:30

16 Eylül 2025 20:30 Bilet: Bubilet

Peter Shaffer’ın metninden uyarlanan ve dünya müzik tarihinin iki efsanevi ismini, Mozart ve Salieri’yi merkeze alan “Amadeus” oyunu usta yönetmen Işıl Kasapoğlu rejisiyle, 6’ncı sezonunda da kapalı gişe sahnelenmeye devam ediyor.

Selçuk Yöntem’in etkileyici performansıyla hayat verdiği Salieri karakteri, Tansu Biçer’in yorumuyla sahnede vücut bulan Mozart ve bu kez Costanze karakterinde Özlem Öçalmaz’lı kadrosuyla Amadeus, İstanbul’un en özel açık hava sahnesinde izleyicisiyle buluşuyor.

Çok Güzel Hareketler 2

Yer: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu Tarih: 17 Eylül 2025 21:00

17 Eylül 2025 21:00 Bilet: Bubilet

Çok Güzel Hareketler 2, BKM Mutfak organizasyonuyla şehir şehir kahkaha dağıtmaya devam ediyor!

7 sezondur BKM sahnesinde kapalı gişe oynayan program, yepyeni skeçleriyle Türkiye turnesinde izleyiciyle buluşuyor.

BKM Mutfak’ın 20 kişilik enerjik ekibi, atölyeden taze çıkan espriler ve sürpriz sahnelerle sahneye çıkıyor. Seyirciyle interaktif anlar, eğlenceli göndermeler ve bol kahkaha garantili bu gösteri, turne duraklarında komedi severleri bekliyor.

The Dogs

Yer: Paribu Art – Ana Sahne

Paribu Art – Ana Sahne Tarih: 16-17-18 Eylül 2025 20.30

16-17-18 Eylül 2025 20.30 Bilet: Biletix

Paribu Art, açılışını Cem Yiğit Üzümoğlu’nun da rol aldığı “The Dogs” ile yapıyor.

Kadıköy’de sanatseverlere kapılarını açan Paribu Art, ilk oyun olarak Anestis Azas’ın yönettiği “The Dogs”u ağırlıyor. 2024 Atina Festivali’nde prömiyer yapan ve kısa sürede beğeni toplayan oyun, farklı ülkelerden gelen köpek dedektiflerin gizemli bir olayı çözme çabasını konu alıyor. Kara mizah, belgesel tiyatro öğeleri ve sıra dışı anlatımıyla dikkat çeken yapım, Türkiye’deki ilk gösterimini Paribu Art’ta yapıyor.

Oyunun güçlü kadrosunda Xhulio – Giorgos Katsis, Konstantinos Moraitis, Panagiotis Manouilidis, Elena Mavridou, Maria Petevi, Gary Salomon ve Türkiye’den başarılı oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu yer alıyor. Özellikle Üzümoğlu’nun sahnedeki performansı, bu uluslararası yapımda ayrı bir heyecan yaratıyor.

Sinema ve tiyatro anlatımını bir araya getiren “The Dogs”, mizah ve gerilimi harmanlayan yapısıyla yılın öne çıkan prodüksiyonlarından biri olarak öne çıkıyor. Paribu Art’ın açılışına ev sahipliği yapan bu özel oyun, Atina Epidaurus Festivali’nin desteğiyle sahneleniyor.

Sınır

Yer: İstanbul Tiyatrosu Ataşehir

İstanbul Tiyatrosu Ataşehir Tarih: 18 Eylül 2025 20.30

18 Eylül 2025 20.30 Bilet: Bubilet

Muzaffer İzgü’nün kaleme aldığı Sınır, evlerinden, sevdiklerinden uzakta, silahların gölgesinde, ülkelerinin sınırını korumakla görevlendirilmiş ve birbirlerine düşman oldukları öğretilmiş iki komşu ülkenin askerleri arasında geçen, kara mizah öğeleriyle yüklü, savaş karşıtı bir oyun.

Aşk Listesi

Yer: HOP Sahne

HOP Sahne Tarih: 18 Eylül 2025 20.30

18 Eylül 2025 20.30 Bilet: Biletix

Kahkaha garantili Aşk Listesi, Serkan Üstüner rejisiyle Sevinç Erbulak, Hakan Bilgin ve Yosi Mizrahi’yi aynı sahnede buluşturuyor.

Norm Foster’ın kaleminden çıkan bu keyifli komedi, “Hayalinizdeki insanı tüm detaylarıyla seçme şansınız olsaydı ne olurdu?” sorusunu eğlenceli bir hikâyeye dönüştürüyor.

Oktay ve Kenan’ın dostluk, aşk ve tesadüfler etrafında gelişen hikâyesi, 90 dakika boyunca izleyiciyi kahkahaya boğuyor. Geçmiş ile hayaller, gerçek ile kurgu arasında gidip gelen oyun, ertesi gün bile aklınıza geldikçe gülümsetecek sahnelerle dolu.

Seni Seviyorum İyi Ki Ayrılmışız

Yer: Sahne Dragos

Sahne Dragos Tarih: 19 Eylül 2025 20.30

19 Eylül 2025 20.30 Bilet: Biletix

Yıllar sonra bir düğün salonunda karşılaşan eski eşler, geçmişleriyle yüzleşirken beklenmedik bir yolculuğa çıkar. Biri damat, diğeri düğün organizatörü olarak aynı organizasyonu tamamlamak zorunda kaldıklarında, anılar ve duygular yeniden gün yüzüne çıkar.

Geçmiş hesaplaşmalar ve komik tesadüflerle dolu bu buluşma, mutlu son kavramını sorgularken izleyiciyi kahkahaya ve duygu dolu anlara davet ediyor.

Harem Kabare

Yer: Dada Salon Kabarett

Dada Salon Kabarett Tarih: 19 Eylül 2025 20.30

19 Eylül 2025 20.30 Bilet: Biletix

Biletix Tarih: 27 Eylül 2025 20.30

27 Eylül 2025 20.30 Bilet: Bubilet

Harem Kabare efsanesi, Okan Bayülgen’in yazıp yönettiği çarpıcı bir gösteriyle geri dönüyor!

Yurt içi ve yurt dışında yüzbinlerce seyirciye ulaşan bu unutulmaz yapım, canlı orkestrası eşliğinde sahneye çıkıyor ve müziğin gücüyle izleyiciyi koltuğunda bırakmıyor. Merve Sevi, Selin Atasoy, Didem Sökmen, Nazlı Kurbal ve Kayra Ural’ın hayat verdiği farklı, eğlenceli, karanlık, vahşi ve tanıdık kadın karakterler, seyirciyi hem şaşırtacak hem de güldürecek.

“Bu kadınlar sizsiniz, geçmişiniz, belki de geleceğiniz!” diyen Bayülgen, geceyi sadece izlemekle kalmayacağımızı, bizzat yaşayacağımızı vaat ediyor. Peki, sahnede bu adam ne olacak? Tepelesinler mi, sevsinler mi, yoksa öldürsünler mi? Bu kararın nasıl verileceğini hep birlikte keşfedeceğiz!

Mercaniye Çok Yaşa

Yer: Kadıköy Eğitim Sahnesi

Kadıköy Eğitim Sahnesi Tarih: 19 Eylül 2025 Cuma

19 Eylül 2025 Cuma Bilet: Biletix

Biletix Yer: Sahne Dragos

Sahne Dragos Tarih: 23 Eylül 2025 20.30

23 Eylül 2025 20.30 Bilet: Biletix

Osmanlı’nın son döneminde, çürümüş bir savaş gemisi olan Mercaniye ve mürettebatının trajikomik hikayesi, kahramanlık hayalleri ve hayatın mizahi gerçekleri arasında şekilleniyor. Asaf Kaptan ve tayfalarının hayalleriyle tarihin çelişkilerini ele alan oyun, izleyiciyi güldürürken düşündürüyor.

Aşk Biter Mi?

Yer: Zorlu PSM – Turkcell Platinum Sahnesi

Zorlu PSM – Turkcell Platinum Sahnesi Tarih: 19 Eylül 2025 20:30

19 Eylül 2025 20:30 Bilet: Bubilet

Aşk Biter mi?, iki eski sevgilinin yüzleşmesini aşkın derinliklerinde bir yolculuğa dönüştürüyor. Kerem Alışık ve Evrim Alasya’nın seslendirdiği şiirler ve şarkılarla, Attila İlhan’dan Didem Madak’a uzanan unutulmaz aşk hikayeleri sahnede hayat buluyor.

Eğlenceli Cinayetler Kumpanyası: Metres Özel Gazino Gecesi!

Yer: Dada Salon Kabarett İstanbul

Dada Salon Kabarett İstanbul Tarih: 20 Eylül 2025 20:30

20 Eylül 2025 20:30 Bilet: Bubilet

Bubilet Tarih: 26 Eylül 2025 20:30

26 Eylül 2025 20:30 Bilet: Bubilet

Dada Salon Kabarett, Eğlenceli Cinayetler Kumpanyası – Metres ile izleyicilerine unutulmaz bir gazino gecesi sunuyor! Aşk, ihanet ve intikamın iç içe geçtiği bir buluşma, eski defterlerin açılmasıyla karmaşıklaşırken, karanlık köşelerde bir kiralık katil hedefini arıyor. Seyirciler, dedektif gibi ipuçlarını takip ederek gizemi çözmeye çalışacak, katili ortaya çıkarabilecek mi?

Aşk Hikayen Düşmüş

Yer: Kadıköy Eğitim Sahnesi

Kadıköy Eğitim Sahnesi Tarih: 20 Eylül 2025 20.30

20 Eylül 2025 20.30 Bilet: Biletix

“Aşk Hikayen Düşmüş”, hiç kavuşmamış iki aşığın masalsı yolculuğunu sahneye taşıyor.

Ödüllü yazar Ahmet Sami Özbudak’ın kaleminden çıkan, yönetmenliğini Emrah Eren’in üstlendiği ve Tiyatro Hayali’nin ilk oyunu olan bu yapım, Ayça Koyunoğlu ve Fatih Koyunoğlu’nun etkileyici performanslarıyla hayat buluyor. Parmak boyunda insanlar, hayaletler, kanatlı müzisyenler ve ışıklı yollar eşliğinde izleyici, ruh eşlerini bulmaya çalışan iki karakterin oyunlarına tanıklık ediyor.

Bir yandan masalsı bir dünya kuran, diğer yandan aşkın uzaklıkları, yılları ve engelleri aşıp aşamayacağını sorgulayan “Aşk Hikayen Düşmüş”, izleyiciyi hem çocukluk saflığına hem de derin bir duygu yolculuğuna davet ediyor. Belki de oyun bitiminde herkes kendi cebine bakıp, unuttuğu bir aşkı hatırlayacak.

Feramuz Pis!

Yer: DasDas Açık Sahne

DasDas Açık Sahne Tarih: 21 Eylül 2025 19.00

21 Eylül 2025 19.00 Bilet: Biletinial

Feramuz, İstanbul Feriköy’de yaşayan Mardin göçmeni Süryani bir ailenin doğuştan özel gereksinimli en büyük çocuğudur.

Feramuz’un ailesi bu eski apartman dairesinde, dışarıdaki kocaman dünya ile var olma savaşını sürdürürken, Feramuz da benzer bir savaşı büyülü gerçek dünyasında kendi yöntemleriyle vermektedir.

İKSV’nin düzenlediği 24. İstanbul Tiyatro Festivali’nde prömiyerini yapan Feramuz Pis! farklı tiyatro biçimlerinin armonisiyle düş ve gerçeğin sınırlarını ortadan kaldırıyor.

Sema Elcim’in yazdığı, Oğuz Utku Güneş’in yönettiği oyunun koreografisini Çağdaş Tekin, müzik tasarımını Vehbi Can Uyaroğlu, yardımcı yönetmenliğini ve ışık tasarımını Ayşe Ayter üstleniyor.

Ölün Bizi Ayırana Dek

Yer: Kadıköy Eğitim Sahnesi

Kadıköy Eğitim Sahnesi Tarih: 21 Eylül 2025 20.00

21 Eylül 2025 20.00 Bilet: Biletix

Cansu ve Serdar; evlilik hayatı canlarına tak etmiş ve boşanmaya karar vermiş bir çifttir. Boşanmadan bir gece önce, kendilerine düzenlenen bir “kutlama” partisi ardından, sabah uyandıklarında ise birbirlerini sızmış olarak aynı yatakta bulurlar.

Bir gece öncesine dair çok az şey hatırlayan Cansu ve Serdar’ı bekleyen asıl sürpriz salondaki kanepede uzanmakta olan cesettir.

Ne yapacağını bilemeyen çiftimiz bir yandan “Hangimiz katil?” sorusuna yanıt ararken bir yandan da ilişkilerini, evliliklerini, geçmişlerini, kendilerini bulundukları noktaya taşıyan olayları yeniden değerlendirecek ve karşılarına çıkacak bambaşka sürprizlerle mücadele etmeye çalışacaktır.

Plastik Aşklar

Yer: Trump Sahne

Trump Sahne Tarih: 21 Eylül 2025 20:00

21 Eylül 2025 20:00 Bilet: Bubilet

Plastik Aşklar, iki kadının hayatın yapaylıklarına karşı verdikleri komik ve dokunaklı mücadeleyi sahneye taşıyor. Biri avam ama alaturka, diğeri ise saf ve geleneklerden uzak bu iki kadın, Hıdırellez gecesinde yolları kesişince kendi baharlarını yeniden keşfediyor. Ödüllü bu komedi, izleyicilere kahkaha dolu anlar sunarken, aşk ve yaşam üzerine düşündürüyor. Sımsıcak bir hikayeye hazır olun!

Aydınlıkevler

Yer: Maximum Uniq Açıkhava

Maximum Uniq Açıkhava Tarih: 23 Eylül 2025 21:00

23 Eylül 2025 21:00 Bilet: Bubilet

Yapımını BKM’nin üstlendiği, Demet Akbağ’ın devleşen performansı ile Yılmaz Erdoğan’ın kalemini buluşturan ‘Aydınlıkevler’ üç senedir ara vermeden kapalı gişe oyunlarına devam ediyor.

İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin çeşitli illerinde sahnelenen, her oyun ayakta alkışlanan ‘Aydınlıkevler’, 70’li yılların samimiyetini sahneye aktarıyor. Seyircileri soğuk Ankara günlerine doğru yolculuğa çıkaran oyun, bir babaanne ile torunun hayatından, zamansız ama ‘her zamana ait’ bir hikaye anlatıyor.

Herkes Kocama Benziyor

Yer: Kartal Sanat Tiyatrosu

Kartal Sanat Tiyatrosu Tarih: 26 Eylül 2025 20:30

26 Eylül 2025 20:30 Bilet: Bubilet

Avustralyalı yazar Kendall Feaver’ın kaleminden çıkan bu çarpıcı metin, bir çocuğun ruhsal dünyasından hareketle modern psikiyatrinin sınırlarını ve insanın kendini bulma çabasını sorguluyor. “Çoğunlukla Bazen”, çocuk yaşta yaşadığı kayıpların ardından ilaçlarla susturulan Anna’nın içsel isyanını, kelimelerle ördüğü bir başkaldırıya dönüştürüyor.

Yönetmen Barış Gönenen’in sahnelemesiyle güçlü bir anlatı formuna bürünen oyun; ilaçlar, terapiler ve bastırılmış yaratıcılık üzerinden “gerçek benlik” sorusunu masaya yatırıyor. Selen Uçer’in etkileyici performansı başta olmak üzere, sahnede hayat bulan her karakter, izleyiciyi zihinsel sağlık, sevgi, kontrol ve özgürlük kavramları etrafında düşünmeye davet ediyor.

Meçhul Paşa

Yer: Trump Sahne

Trump Sahne Tarih: 26 Eylül 2025 20.30

26 Eylül 2025 20.30 Bilet: Biletix

Biletix Yer: Sahne Dragos

Sahne Dragos Tarih: 12 Eylül 2025 20.30

12 Eylül 2025 20.30 Bilet: Biletinial

Biletinial Yer: Kadıköy Eğitim Sahnesi

Kadıköy Eğitim Sahnesi Tarih: 13 Eylül 2025 20.30

13 Eylül 2025 20.30 Bilet: Biletinial

Tarihin en cesur mizah gazetelerinden Markopaşa’nın hikayesini anlatan Meçhul Paşa, Sabahattin Ali, Aziz Nesin, Rıfat Ilgaz ve Mustafa Mim Uykusuz’un katkılarıyla şekillenen bu gazetenin zorlu yolculuğunu sahneye taşıyor. Dönemin toplumsal ve siyasal ortamına mizahi bir bakış sunan oyun, direncin ve özgürlüğün önemini vurgularken izleyicilere düşündüren ve eğlendiren bir deneyim sunuyor.

No Name

Yer: Kadıköy Belediyesi SelamiçeşmKadıköy Eğitim Sahnesi – Moda

Kadıköy Belediyesi SelamiçeşmKadıköy Eğitim Sahnesi – Moda Tarih: 26 Eylül 2025 20:30

26 Eylül 2025 20:30 Bilet: Bubilet

Gerçek yaşam öykülerinden ilham alan bu gösteri, bir şarkıcının ünlü olamama serüvenini ve hayatındaki kadınları sahneye taşıyor.

Gösteride, oyuncu Neslihan Yeldan bir şarkıcının hayatındaki 15 farklı kadını canlandırıyor. İlk aşklarından, aile fertlerine, okul hayatındaki öğretmenlerden hayatına dokunan önemli isimlere kadar pek çok karakter, şarkılar ve hikâyeler eşliğinde izleyiciye aktarılıyor.

Cenk Rofe’nin sahnedeki performansı, aryalardan Türk Sanat Müziği’ne, 80’ler ve 90’lar Türk popundan türkülere uzanan geniş bir müzik repertuarıyla hikâyeleri destekliyor. Bu eşsiz gösteri, müzik ve tiyatronun iç içe geçtiği unutulmaz bir deneyim sunuyor.

Don Quixote (Don Kişot)

Yer: Zorlu PSM – Turkcell Sahnesi

Zorlu PSM – Turkcell Sahnesi Tarih: 30 Eylül 2025 20:30

30 Eylül 2025 20:30 Bilet: Biletix

Don Quixote, sahnede müzikal bir uyarlama ile yeniden hayat buluyor.

Cervantes’in ölümsüz eseri, Selçuk Yöntem, Zuhal Olcay ve Cengiz Bozkurt’un performanslarıyla sahnede izleyiciyle buluşuyor. Usta yönetmen Işıl Kasapoğlu’nun rejisi ve Volkan Akkoç’un müzik direktörlüğü, esere modern bir dokunuş katıyor.

Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ile Piu Entertainment ortak yapımında sahnelenen bu özel müzikal, klasik bir hikâyeyi güçlü oyunculuk ve etkileyici müziklerle yeniden deneyimleme fırsatı sunuyor.

Kürk Mantolu Madonna

Yer: Fatih Ali Emiri Sahnesi

Fatih Ali Emiri Sahnesi Tarih: 27 Eylül 2025 20.30

27 Eylül 2025 20.30 Bilet: Biletix

Biletix Yer: Sefaköy Kültür Sanat Merkezi

Sefaköy Kültür Sanat Merkezi Tarih: 30 Eylül 2025 20.30

30 Eylül 2025 20.30 Bilet: Biletix

Sabahattin Ali’nin unutulmaz eseri Kürk Mantolu Madonna, İstanbul Tiyatro Topluluğu tarafından sahneye taşınıyor.

İnsan ruhunun derinliklerine inen bu dramatik uyarlama, önyargıların ve insan ilişkilerinin karmaşıklığını sorgulayan güçlü temalarla izleyiciyi derin bir yolculuğa çıkarıyor. Hikaye, gözümüzün önündeki insanlara dair beslediğimiz yanlış düşünceleri ve bu önyargıların aslında birer zaafımız olduğunu keşfettiriyor.

İstanbul Eylül Ayı Bale Gösterileri

Bolşoy Tiyatrosu – Romeo ve Juliet

Yer: Atatürk Kültür Merkezi

Atatürk Kültür Merkezi Tarih: 26-27 Eylül 2025 20:30

26-27 Eylül 2025 20:30 Bilet: Biletinial

Dünyanın en saygın bale topluluklarından biri olan, Rusya’nın efsanevi Bolşoy Tiyatrosu, tarihinde ilk kez İstanbul’da sahne alıyor.

26-30 Eylül tarihlerinde Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleşecek bu özel turne kapsamında, iki klasik başyapıt izleyiciyle buluşacak: Romeo ve Juliet ile Kuğu Gölü. Her iki baleye de Anton Grişanin yönetimindeki Bolşoy Tiyatrosu Orkestrası eşlik edecek. Turne, Art Seasons yapım şirketi tarafından düzenleniyor ve Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin bir parçası olarak hayata geçiyor.

Bolşoy Tiyatrosu – Kuğu Gölü

Yer: Atatürk Kültür Merkezi

Atatürk Kültür Merkezi Tarih: 29-30 Eylül 2025 20:30

29-30 Eylül 2025 20:30 Bilet: Biletinial

Dünyanın en saygın bale topluluklarından biri olan, Rusya’nın efsanevi Bolşoy Tiyatrosu, tarihinde ilk kez İstanbul’da sahne alıyor.

26–30 Eylül 2025 tarihlerinde Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleşecek bu özel turne kapsamında, iki klasik başyapıt izleyiciyle buluşacak: Romeo ve Juliet ile Kuğu Gölü. Her iki baleye de Anton Grişanin yönetimindeki Bolşoy Tiyatrosu Orkestrası eşlik edecek. Turne, Art Seasons yapım şirketi tarafından düzenleniyor ve Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin bir parçası olarak hayata geçiyor.

İstanbul Eylül Ayı Açık Hava Sinemaları

The Roof’ta Açık Hava Sineması

Yer: The Ritz-Carlton, The Roof

The Ritz-Carlton, The Roof Film: 2 Eylül 2025, MOULIN ROUGE – Biletino 9 Eylül 2025, MINORITY REPORT – Biletino 16 Eylül 2025, FLY ME TO THE MOON – Biletino 24 Eylül 2025, SHAPE OF WATER – Biletino 30 Eylül 2025, PRETTY WOMAN – Biletino



The Ritz-Carlton İstanbul’un terası The Roof, bu yaz da açık hava sineması etkinlikleriyle şehre renk katıyor. Eşsiz bir manzara eşliğinde, keyifli bir akşam geçirmek isteyenleri bekleyen bu özel etkinliklerde, her film gösterimiyle birlikte sıcak popcorn ikramı da sinema tutkunlarına sunuluyor. The Roof’un zarif atmosferinde, yaz gecelerini unutulmaz kılacak sinema deneyimini kaçırmayın.

Conrad İstanbul Bosphorus Açık Hava Sineması

Yer: Conrad İstanbul Bosphorus

Conrad İstanbul Bosphorus Filmler: 6 Eylül 2025, The Devil’s Advocate – Biletix 13 Eylül 2025, Burlesque – Biletix 20 Eylül 2025, La La Land – Biletix 27 Eylül 2025, A Star Is Born – Biletix



Şehrin tam merkezinde, geçmişin büyüsünü ve sinemanın eşsiz atmosferini bir arada yaşayabileceğiniz nostaljik bir açık hava sineması sizleri bekliyor! Yıldızların altında, unutulmaz bir sinema gecesi için yerinizi hemen ayırtın.

Feriye Açık Hava Sineması

Yer: Feriye Sarayı

Feriye Sarayı Filmler: 8 Eylül 2025, Intern – Biletinial 15 Eylül 2025, Up – Biletinial 22 Eylül 2025, Dead Poet Society – Biletinial 29 Eylül 2025, Deadpool & Wolverine – Biletinial



Feriye, tarihi dokusu ve Boğaz’ın eşsiz manzarasıyla yaz akşamlarına hayat katıyor! Kült film seçkileriyle İstanbul’da açık hava sinema deneyimi sunan Feriye, bu muhteşem etkinliğe sizleri bekliyor. GetirFinans ana sponsorluğunda gerçekleşen ve sınırlı sayıda biletin satışta olduğu bu benzersiz geceyi kaçırmamak için hemen yerinizi ayırtın!

ENKA Açıkhava Sineması

Yer: ENKA Eşref Denizhan Açık Hava Tiyatrosu

ENKA Eşref Denizhan Açık Hava Tiyatrosu Filmler: 1 Eylül 2025, Caniko – Biletix 3 Eylül 2025, Anlatmadan Yapamam – Biletix 5 Eylül 2025, Ferhangi Bir Yaşam – Biletix 8 Eylül 2025, Ferhangi Bir Yaşam – Biletix



Swissotel The Bosphorus – Açık Hava Sinemaları

Yer: Swissotel The Bosphorus – İstanbul

Swissotel The Bosphorus – İstanbul Filmler: 1 Eylül 2025 21.00 Paris’te Gece Yarısı – Passo 8 Eylül 2025 21.00 Spotlight – Passo 22 Eylül 2025 21.00 Ters Yüz II – Passo 29 Eylül 2025 21.00 Barbie – Passo



Wings Boğaz’da Açık Hava Sineması

Yer: Swissotel The Bosphorus – İstanbul

Swissotel The Bosphorus – İstanbul Filmler: 1 Eylül 2025 21.00 ATATÜRK 1881 – 1919 (1. Film) – Passo 8 Eylül 2025 21.00 ATATÜRK 1881 – 1919 (2. Film) – Passo 15 Eylül 2025 21.00 Bizim İçin Şampiyon – Passo 22 Eylül 2025 21.00 Ayla – Passo 29 Eylül 2025 21.00 Aşk Mevsimi – Passo



İstanbul Eylül Ayı Stand-Up Gösterileri

Serhat Osman Karagöz ”Travmalarıma Gülmeyin”

Yer: BKM Mutfak Comedy Club Kadıköy

BKM Mutfak Comedy Club Kadıköy Tarih: 4 Eylül 2025 20:00

4 Eylül 2025 20:00 Bilet: Bubilet

Serhat Osman Karagöz, nam-ı diğer Osi, sıra dışı hikayeleriyle stand-up sahnesine damgasını vuruyor! Hapishanede geçen yıllarından trajikomik aşk hayatına uzanan maceralarını kendine has üslubuyla anlatan Osi, kara komediye yeni bir soluk getiriyor. Kahkahalarla dolu bu gösteride hayatın absürtlüğüne gülmeye hazır olun!

Musti Kusti – Kara Mizah

Yer: BKM Mutfak Comedy Club Kadıköy

BKM Mutfak Comedy Club Kadıköy Tarih: 6 Eylül 2025 19:00

6 Eylül 2025 19:00 Bilet: Bubilet

Bubilet Yer: BKM Mutfak Comedy Club Beşiktaş

BKM Mutfak Comedy Club Beşiktaş Tarih: 20 Eylül 2025 19:00

20 Eylül 2025 19:00 Bilet: Bubilet

Musti Kusti, Senegalli bir komedyen olarak Türkiye’nin dört bir yanını keşfetmiş ve buradaki ilginç insanlarla yaşadığı deneyimleri mizah dolu bir şekilde sahneye taşıyor.

Türkçeyi sonradan öğrenmiş olmanın verdiği tatlı zorluklarla, gözlemlerini kendine has üslubuyla anlatırken, sizi kahkahalarla eğlendirecek. Anadolu’nun farklı renkleri ve insanları üzerine eğlenceli bir bakış açısı arıyorsanız, bu gösteri tam size göre!

Okan Çabalar

Yer: Kartal Sanat Tiyatrosu

Kartal Sanat Tiyatrosu Tarih: 6 Eylül 2025 20:30

6 Eylül 2025 20:30 Bilet: Bubilet

Sevilen komedyen Okan Çabalar, stand-up gösterisiyle izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Eğlenceli ve enerjik performansıyla tanınan Çabalar, yeni şovunda seyircilerine yine kahkahalarla dolu bir gece yaşatacak.

Pınar Fidan

Yer: Moda Sahnesi

Moda Sahnesi Tarih: 7 Eylül 2025 20.30

7 Eylül 2025 20.30 Bilet: Biletinial

Pınar Fidan, sahneye çıktığı gösterisinde, ailevi meselelerden kaşarlara, piyonlardan dirty talk’a kadar birçok farklı konuyu mizahi bir dille ele alıyor. Sosyalistlerden gladyoya, Menemen Olayı’ndan Kutsi’ye uzanan bir yolculuğa çıkaran Fidan, izleyicilerine unutulmaz bir performans sunuyor. Söz, espiriler ve absürd mizahın harmanlandığı bu gösteri, sahnedeki enerjisiyle keyifli bir akşam vaat ediyor.

Alpay Erdem

Yer: BKM Mutfak Comedy Club Kadıköy / BKM Mutfak Comedy Club Beşiktaş

BKM Mutfak Comedy Club Kadıköy / BKM Mutfak Comedy Club Beşiktaş Tarih: 11-18-25 Eylül

11-18-25 Eylül Bilet: Bubilet

Mizah dergilerinin sevilen ismi Alpay Erdem, kendine özgü anlatım tarzıyla stand-up sahnesine damgasını vuruyor! Hayatın absürtlüğünü incelikli bir tavırla işleyen Alpay, izleyicilere hem kahkaha dolu anlar hem de unutulmaz bir performans sunuyor. Eğlence garantili bu gösteriyi kaçırmayın!

Miray Akovalıgil “Ya Bende Bir Şey Yoksa?”

Yer: Kartal Sanat Tiyatrosu/Kadıköy Eğitim Sahnesi – Moda

Kartal Sanat Tiyatrosu/Kadıköy Eğitim Sahnesi – Moda Tarih: 12-18 Eylül 2025 20.30

12-18 Eylül 2025 20.30 Bilet: Bubilet

Miray Akovalıgil, başarı kavramını kariyer, aşk ve sağlık gibi farklı açılardan ele aldığı stand-up gösterisiyle sahneye çıkıyor. Keskin mizahı ve samimi anlatımıyla izleyicileri kahkahalarla düşündüren sanatçı, hayata dair alışılmış kalıpları sorgulamaya davet ediyor.

Bu eğlenceli ve ilham dolu gösteri, hem güldürmek hem de düşündürmek isteyenler için kaçırılmayacak bir deneyim sunuyor.

Kaan Sezyum – Beyin Nakli

Yer: BKM Mutfak Comedy Club Beşiktaş

BKM Mutfak Comedy Club Beşiktaş Tarih: 14 Eylül 2025 20.00

14 Eylül 2025 20.00 Bilet: Biletix

Kaan Sezyum, yeni stand up gösterisinde zamanda ve mekânda yolculuk yaparak absürt muhabbetleriyle izleyicinin aklını allak bullak ediyor!

Kendine has tarzıyla her gösterisinde sınırları zorlayan Kaan Sezyum, bu kez izleyicisini alışılmadık bir zaman yolculuğuna çıkarıyor. Gündelik hayatın tuhaflıklarını, saçma sapan diyalogları ve sıra dışı gözlemleriyle harmanlayan Sezyum, izleyenlere farklı bir mizah deneyimi sunuyor.

Hem kahkahalarla güldüren hem de “ben ne izledim şimdi” dedirten bu gösteri, Sezyum’un absürt zekâsını sahnede bir kez daha kanıtlıyor.

Yasemin Sakallıoğlu- Doğru Koca Nasıl Seçilir?

Yer: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu Tarih: 16 Eylül 2025 21:00

16 Eylül 2025 21:00 Bilet: Passo

Yasemin Sakallıoğlu, “Doğru Koca Nasıl Seçilir?” isimli tek kişilik gösterisinde; aile ilişkileri, kadın–erkek dinamikleri ve bu ilişkilerin psikolojik yansımalarını, kendi hayatından hikâyelerle harmanlayarak sahneye taşıyor.

Kemal Ayça – Rahat

Yer: Kadıköy Sineması

Kadıköy Sineması Tarih: 17 Eylül 2025 21:00

17 Eylül 2025 21:00 Bilet: Bubilet

Kemal Ayça, dördüncü tek kişilik gösterisi “Rahat” ile sahnede! Kendi deyimiyle “hatalarla dolu fikirleriyle” izleyicinin sinir uçlarına dokunan Ayça, yine sivri mizahıyla kahkaha ve gerilimi bir arada sunuyor. Rahatsız olmaya hazırsanız, bu gösteriyi kaçırmayın!

Baturay Özdemir

Yer: DasDas – Ataşehir

DasDas – Ataşehir Tarih: 18 Eylül 2025 20:30

18 Eylül 2025 20:30 Bilet: Bubilet

Bubilet Yer: Atlas 1948 Sahnesi

Atlas 1948 Sahnesi Tarih: 26 Eylül 2025 20:30

26 Eylül 2025 20:30 Bilet: Bubilet

YouTube’da yayınladığı “Kemikleşmiş Travma” gösterisiyle yüz binlerce izlenmeye ulaşan Yunus Emre Gündüz; sosyal medyada paylaştığı karikatürler, animasyonlar ve podcast’leriyle de geniş bir takipçi kitlesine ulaştı.

“Varınca Ara” adını verdiği bu yeni gösterisinde ise ilişkilerden şehir hayatına, arkadaşlıktan politikaya uzanan eğlenceli hikâyeler ve keskin gözlemlerle sahnede izleyiciyle buluşuyor. Süresi 60 ila 90 dakika arasında değişen gösteri, kahkaha ile gerçeBaturay Özdemir, sahnedeki cesur şakaları ve kendine has tarzıyla yıllardır büyük ilgi görüyor.

Yerli ve Kirli, Cevap Hakkı ve Biraz Daha gibi gösterileriyle milyonlarca izleyiciye ulaşan komedyen, şimdi yeni gösterisiyle Türkiye turnesine hız kesmeden devam ediyor. Mizahi zekâsıyla her gösteride izleyenleri güldürmeye devam eden Baturay, bu kez farklı bir mizah anlayışıyla karşınızda. Sürprizler, bolca kahkaha ve yeni bir deneyimin iç içe geçtiği bir yolculuğa davet ediyor.

Mustafa Sağır

Yer: Kadıköy Key Koleji Sahnesi

Kadıköy Key Koleji Sahnesi Tarih: 18 Eylül 2025 20:30

18 Eylül 2025 20:30 Bilet: Bubilet

Bubilet Yer: Beylikdüzü Key Koleji Sahnesi

Beylikdüzü Key Koleji Sahnesi Tarih: 26 Eylül 2025 20:30

26 Eylül 2025 20:30 Bilet: Bubilet

Sahnelerde büyük beğeni toplayan Sevgiyle gösterisini YouTube’a taşıyan Mustafa Sağır, şimdi yepyeni gösterisiyle karşınızda! Bu kez yalnızca ileri viteste, enerjik ve dinamik bir performansla sahneye çıkıyor. Hem güldüren hem de düşündüren bu gösteri, izleyenlere unutulmaz anlar yaşatacak. Hazır olun, Mustafa Sağır’ın yeni şovunda hız kesmek yok!

Doğu Demirkol

Yer: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu Tarih: 18 Eylül 2025 21:00

18 Eylül 2025 21:00 Bilet: Bubilet

Ahlat Ağacı, Ölümlü Dünya ve Bayi Toplantısı’ndaki unutulmaz performanslarının ardından, “Doğu” dizisinin ilk sezonunu tamamlayan Doğu Demirkol, yeni tek kişilik gösterisiyle yeniden sahnede!

Türkiye, Avrupa, Amerika ve dünyanın farklı şehirlerinde kapalı gişe oynayan stand-up gösterisiyle geniş bir hayran kitlesi edinen komedyen; kendi yaşamından, toplumsal gözlemlerinden ve bu topraklara özgü absürt olaylardan beslenen mizah anlayışıyla seyircisine hem kahkaha hem de düşündürücü anlar vaat ediyor.

Bu sezon da seyirciyle buluşacak olan Demirkol, sahnede yine keskin gözlemleri, kendine has üslubu ve samimi enerjisiyle izleyenleri kahkaha tufanına sürükleyecek.

Alnıtemiz

Yer: BKM Mutfak Comedy Club Kadıköy

BKM Mutfak Comedy Club Kadıköy Tarih: 19 Eylül 2025 23.30

19 Eylül 2025 23.30 Bilet: Biletix

Yeni nesil stand-up denince akla gelen isimlerden biri olan Deniz Alnıtemiz, YouTube kanalındaki Breakdown gösterisinin ardından yeni seti ve şakalarıyla İstanbul’a geri dönüyor! Uzun bir aradan sonra, 75 dakikalık gösterisiyle BKM Mutfak Comedy Club sahnesinde olacak.

Sizin gününüz nasıl geçti podcast’i ve Kısmet Şov doğaçlama şovu ile tanınan Alnıtemiz, izleyicilerine unutulmaz bir kahkaha dolu akşam vadediyor. Hem eğlenceli hem de düşündüren bu etkinliği kaçırmamanız gerektiğini unutmayın!

Lady Malumat

Yer: BKM Mutfak Comedy Club Kadıköy

BKM Mutfak Comedy Club Kadıköy Tarih: 20 Eylül 2025 19:00

20 Eylül 2025 19:00 Bilet: Bubilet

Yıllarca Türkiye’nin önde gelen reklam ajanslarında yaratıcı fikirler üreten, ödüllerle dolup taşan bir kariyeri geride bırakan Lady Malumat, dört yıl önce sahneye adım atarak komedyenliğe başladı. Yaklaşık on yıl süren drama eğitiminin ardından oyuncu olmak yerine hikâyelerini sahnede anlatmayı seçti.

Reklam yazarlığıyla başlayan anlatıcılığı şimdi stand-up gösterileriyle sürdürüyor. Zekâ dolu esprileri, sivri dili ve samimi üslubuyla Lady Malumat, izleyicileri kahkahaya ve düşünceye davet ediyor.

Benyunusyılmaz – Olay Yeri İnceleme Stand Up

Yer: İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi Şener Şen Sahnesi

İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi Şener Şen Sahnesi Tarih: 20 Eylül 2025 19:30

20 Eylül 2025 19:30 Bilet: Bubilet

Bubilet Yer: Mall of İstanbul MOİ Sahne

Mall of İstanbul MOİ Sahne Tarih: 21 Eylül 2025 19:30

21 Eylül 2025 19:30 Bilet: Bubilet

Yunus Yılmaz, sahnede peri kanatlarını takıyor ve mikrofonuyla eğlenceye kanat açıyor!

Olay Yeri İnceleme stand-up gösterisinde, sıradan olaylara bambaşka bir gözle bakarak komik şakalarla bezeli, lakayıt ama düşündüren bir yolculuğa çıkarıyor. Kahkahalarla dolu bu rüya gibi gecede, hem gülecek hem de olayları Yunus’un mizahi süzgecinden geçireceksiniz.

Anlatanadam

Yer: Kartal Sanat Tiyatrosu

Kartal Sanat Tiyatrosu Tarih: 20 Eylül 2025 20:30

20 Eylül 2025 20:30 Bilet: Bubilet

Bubilet Yer: Kadıköy Sineması

Kadıköy Sineması Tarih: 26 Eylül 2025 21:00

26 Eylül 2025 21:00 Bilet: Bubilet

Türkiye’nin en çok dinlenen mizah programlarından Meksika Açmazı’nın nevi şahsına münhasır sesi, Rabarba’nın en unutulmaz konuklarından biri: Anlatanadam, kendi dünyasının komik haritasını Bodrum’un sofistike atmosferine getiriyor.

İki perdelik bu stand-up gösterisinde; gündelik saçmalıklar, ilişkilerin tuhaf dengesi ve hayata dair küçük ama vurucu tespitler, seyirciyle ustalıkla örülmüş bir kahkaha köprüsünde buluşuyor. Anlatanadam’ın ironik mizahı, dinleyiciyi yalnızca güldürmüyor; çoğu zaman kendine de gülümsetiyor.

S-ekstra

Yer: The Mentalist Pub – Beşiktaş | Maltica Gastro Pub Beşiktaş

The Mentalist Pub – Beşiktaş | Maltica Gastro Pub Beşiktaş Tarih: 20 Eylül 2025 20:30

20 Eylül 2025 20:30 Bilet: Bubilet

Deliriyo Muyuz yayınlarından tanıdığımız Kübra Sevimgin, bu kez stand-up sahnesinde izleyiciyle buluşuyor. Yeni gösterisi S – Ekstra Stand-up ile kendine özgü mizah anlayışını ve enerjik sahne performansını sahneye taşıyan Sevimgin, izleyicilerine keyifli ve unutulmaz bir akşam vadediyor. Sürprizlere açık, kahkahası bol bu gösteriyi kaçırmayın.

Özgür Turhan – Yenisi

Yer: DasDas Sahne

DasDas Sahne Tarih: 22 Eylül 2025 20.30

22 Eylül 2025 20.30 Yer: Kartal Sanat Tiyatrosu

Kartal Sanat Tiyatrosu Tarih: 27 Eylül 2025 20.30

27 Eylül 2025 20.30 Bilet: Biletinial

Özgür Turhan, yeni gösterisi “Yenisi” ile sezona enerjik bir başlangıç yapıyor!

Bu taze gösterisinde, günlük yaşamın sıradan anlarını mizahi bir dille ele alarak izleyicileri güldürmeyi hedefliyor. Kendi yaşamından kesitler ve gözlemleriyle dolu olan “Yenisi”, hem eğlenceli hem de düşündürücü anekdotlarla dolu.

Çimen Show Cem İşçiler & Fazlı Polat

Yer: Sahne Beşiktaş

Sahne Beşiktaş Tarih: 23 Eylül 2025 21.00

23 Eylül 2025 21.00 Bilet: Biletix

Cem İşçiler ve Fazlı Polat, Çimen Show Bizbize ile kahkaha dolu bir geceye davet ediyor!

Samimi sohbetleri ve eğlenceli anılarıyla seyirciyi kucaklayan ikili, sahnede içten ve keyifli bir atmosfer yaratıyor.

Stand up gösterisinin enerjisi, seyircilerle kurulan sıcak diyaloglar ve bitmeyen esprilerle birleşerek unutulmaz bir deneyime dönüşüyor. Mizahın ustaları Cem İşçiler ve Fazlı Polat’ın sahnesi, kahkaha dolu anlar arayan herkese birebir.

Ali Congun – Adliye Çayı

Yer: BKM Mutfak Comedy Club Beşiktaş

BKM Mutfak Comedy Club Beşiktaş Tarih: 23 Eylül 2025 20:00

23 Eylül 2025 20:00 Bilet: Bubilet

Bubilet Yer: BKM Mutfak Comedy Club Kadıköy

BKM Mutfak Comedy Club Kadıköy Tarih: 28 Eylül 2025 20:00

28 Eylül 2025 20:00 Bilet: Bubilet

Ali Congun, yeni stand up gösterisi “Adliye Çayı” ile BKM Mutfak Comedy Club sahnesinde!

“Şehir Eliti” ve “Aşk Acısı” gösterileriyle büyük beğeni toplayan Ali Congun, bu kez günlük hayatın absürtlüğünü, adliye koridorlarının mizahi yanını ve insan ilişkilerinin tuhaf hallerini sahneye taşıyor.

Keskin gözlemleri, samimi anlatımı ve sürpriz esprileriyle izleyiciyi kahkahaya boğan Congun, yeni gösterisi Adliye Çayı ile yine unutulmaz bir stand up deneyimi vadediyor.

Eda Özyurt “Uyanan Güzel”

Yer: BKM Mutfak Comedy Club Kadıköy

BKM Mutfak Comedy Club Kadıköy Tarih: 26 Eylül 2025 19:30

26 Eylül 2025 19:30 Bilet: Bubilet

Eda Özyurt, kurumsal hayattan sahnelere uzanan yolculuğunu esprili bir dille paylaşıyor. İş dünyasının ciddiyetini geride bırakıp, komediyle hayatı taçlandıran Özyurt, izleyicilere kahkaha dolu bir akşam vadediyor. Bu eğlenceli şovda, hem mizah hem de samimiyet bir arada!

Seda Yüz

Yer: DasDas İstinyePark

DasDas İstinyePark Tarih: 26 Eylül 2025 20:30

26 Eylül 2025 20:30 Bilet: Bubilet

Seda Yüz, mizahi bakış açısıyla sahneye koyduğu tek kişilik stand-up gösterisiyle sevenleriyle buluşuyor! Samimi ve etkileyici anlatımıyla günlük hayatın absürtlüklerini sahneye taşıyan komedyen, kahkaha dolu anlarla izleyicilerine unutulmaz bir deneyim sunuyor.

Melikşah Altuntaş – Bunu Kendime Neden Yapıyorum?

Yer: Kadıköy Sineması

Kadıköy Sineması Tarih: 27 Eylül 2025 18:00

27 Eylül 2025 18:00 Bilet: Biletinial

Hayır diyememe sorunu ve mesleki kaygılarla boğuşan Melikşah Altuntaş, beklentiler, önyargılar ve hayal kırıklıkları üzerine, batılı bakış açısıyla ilk Elazığlılık deneyimini görsel ve işitsel bir anksiyete krizine dönüştürüyor.

Yoshi Enomoto

Yer: BKM Mutfak Comedy Club Beşiktaş

BKM Mutfak Comedy Club Beşiktaş Tarih: 27 Eylül 2025 19.00

27 Eylül 2025 19.00 Bilet: Biletix

Ülkenin en eğlenceli isimlerinden, kendine has tarzı ve enerjisiyle Yoshi Enomoto, tek kişilik stand-up gösterisiyle sahne alıyor! Mizahın sınırlarını zorlayan bu özel gecede kahkahalar havada uçuşacak. Kaçırmayın!

Bar Psikoloğu

Yer: BKM Mutfak Comedy Club Beşiktaş

BKM Mutfak Comedy Club Beşiktaş Tarih: 28 Eylül 2025 19:30

28 Eylül 2025 19:30 Bilet: Bubilet

Gerçek ve girişimci bir psikolog olan Ferhat Aydıni psikoloji-psikoterapi klişelerini konu aldığı bir psikoloji talk show’u Bar Psikoloğu ile sahnede!

İlk perdede sıklıkla sorulan ve merak edilen konuları tiyatral, keyifli ve bar muhabbeti tadında yalın bir dille anlatan Bar Psikoloğu, ikinci perdede seyircilerden gelen sorulara bilimsel bulgular aracılığıyla ve kendi süzgecinden geçirdikten sonra cevaplar vererek interaktif bir muhabbet ortamı sunuyor.

Lesli Karavil

Yer: DasDas Alternatif Sahne

DasDas Alternatif Sahne Tarih: 28 Eylül Pazar 19.00

28 Eylül Pazar 19.00 Bilet: Biletinial

Oyuncu ve komedyen Lesli Karavil, 3. stand-up gösterisiyle DasDas sahnesine geri dönüyor!

Kendine has üslubu, doğaçlama gücü ve seyirciyle kurduğu samimi iletişimiyle Karavil, yine kahkahalarla dolu bir gece vadediyor. İlişkilerden dizi setlerine, ekonomik sıkıntılardan gelecek hayallerine uzanan hikâyeler, onun mizahi dokunuşuyla bambaşka bir hale geliyor.

Zeki esprileri, enerjik sahnesi ve sürpriz anlarıyla Lesli Karavil’in bu gösterisi, izleyen herkese unutulmaz bir stand-up deneyimi yaşatacak.

İstanbul Eylül Ayı Festivalleri

MilyonFest Metal Kampı 2025

Yer: Milyon Beach Kilyos

Milyon Beach Kilyos Tarih: 5-6-7 Eylül 2025

5-6-7 Eylül 2025 Bilet: Bubilet

MilyonFest Metal Kampı, 5-6-7 Eylül’de Milyon Beach Kilyos’ta sizlerle.

İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali

Yer: Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası

Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası Tarih: 5-18 Eylül 2025

5-18 Eylül 2025 Bilet: Biletix

İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali, 5-18 Eylül 2025 tarihleri arasında Kadıköy Süreyya Operası’nda klasik müzik tutkunlarını ağırlıyor. Her yıl daha geniş bir kitleye ulaşan İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali, bu yıl da klasik müzik meraklılarını zengin bir programla karşılayacak. Sanatın evrensel dilinde buluşmak isteyen tüm müzikseverler festival boyunca Süreyya Operası’nda bir araya gelecek.

Festival Programı

5 Eylül 2025, Cuma – Açılış Konseri: Saxback Ensemble

7 Eylül 2025, Pazar – Trompicavalas Amor

11 Eylül 2025, Perşembe – Festival Buluşması Özel Konseri

14 Eylül 2025, Pazar – Stockholm Syndrome Ensemble

16 Eylül 2025, Salı – Rick Stotijn, Burak Marlalı & Zsuzsa Balint

18 Eylül 2025, Perşembe – Kapanış Konseri: The King’s Singers

Yer: Ayazma Manastırı – Habbele Beach

Ayazma Manastırı – Habbele Beach Tarih: 5-6-7 Eylül 2025

5-6-7 Eylül 2025 Bilet: Bubilet

Müzik programının yanı sıra farklı disiplinlerle dirsek teması kuran ve her yıl yeni bir tema etrafında şekillenen KEŞİF etkinlikleriyle de zengin bir festival deneyimi sunan Bozcaada Caz Festivali, 5-6-7 Eylül tarihlerinde dokuzuncu edisyonuyla katılımcılarını ağırlamaya hazırlanıyor.

Rooftop Festival İstanbul 2025

Yer: Çeşitli Teraslar

Çeşitli Teraslar Tarih: 6 Eylül 2025

6 Eylül 2025 Bilet: Biletix

Rooftop Festival Istanbul, 6 Eylül Cumartesi günü şehrin en ikonik teraslarını müzik, eğlence ve keşifle bir araya getirerek yazın en büyük veda partisine ev sahipliği yapıyor.

Her yıl İstanbul’un festival takviminde özel bir yere sahip olan Rooftop Festival, tek biletle tüm teraslarda sınırsız deneyim sunuyor.

Katılımcılar gün boyunca farklı mekanlarda yerli ve yabancı sanatçıların performanslarını dinleyebilecek, yaratıcı atölyelere katılabilecek, imza kokteyller tadabilecek ve şehir manzarasının keyfini çıkarabilecek.

Mekanlar

The Roof at The Ritz-Carlton

Swissotel The Bosphorus 16 Roof

Klein Garten

Komun On The Bosphorus

The Bank Hotel Roof Bar

Klein Harbiye (After Hours)

Yves Rocher ile Festival Doğada

Yer: Swissotel The Bosphorus

Swissotel The Bosphorus Tarih: 7 Eylül 2025 15.00

7 Eylül 2025 15.00 Bilet: Biletix

Yves Rocher ile Festival Doğada, 7 Eylül’de Swissôtel The Bosphorus’un yeşil atmosferinde doğa, sürdürülebilirlik ve eğlenceyi bir araya getiriyor.

Festival, sürdürülebilirlik temalı atölyeler, ilham verici söyleşiler ve gurme lezzetlerle katılımcılara doğayla iç içe bir deneyim sunuyor. Gün boyu sürecek konserlerde Duman, Selin ve Cem Pilevneli sahne alacak, ziyaretçiler hem müzikle hem de doğayla bütünleşerek unutulmaz bir gün yaşayacak.

İstanbul Coffee Festival

Yer: Tepe Nautilus AVM

Tepe Nautilus AVM Tarih: 11-14 Eylül 2025

11-14 Eylül 2025 Bilet: Biletino

İstanbul Coffee Festival 2025, kahve tutkunlarını yeniden bir araya getiriyor. 11. kez düzenlenecek festivalde nitelikli kahveler, özenle seçilmiş kavurmahaneler, kahve dükkanları ve dünyaca bilinen markalar aynı çatı altında buluşacak. Ziyaretçiler, kahve endüstrisinin en güncel trendlerini keşfederken atölyeler, seminerler ve konserlerle dopdolu bir programın parçası olacak.

Festibağ 2025

Yer: Swissotel The Bosphorus Sultanpark – Chalet Garden

Swissotel The Bosphorus Sultanpark – Chalet Garden Tarih: 13-14 Eylül 2025

13-14 Eylül 2025 Bilet: Passo

Festibağ Festivali, üçüncü yılında da benzersiz bir bağ bozumu deneyimi sunmaya hazırlanıyor! Müzik, sanat ve lezzet dolu anlar için Swissotel The Bosphorus Sultanpark ve Chalet Garden’da buluşuyoruz.

Seçkin şaraplar, keyifli sohbetler ve eşsiz müzik performanslarıyla dolu iki gün sizleri bekliyor.

Tadımlar ve bağ bozumu ritüelleri ile katılımcılar unutulmaz bir deneyim yaşayacak. Festivalde, gastronomi tutkunları için özel yöresel tatlar ve keyifli atölyeler de yer alacak.

Eksen On Fair

Yer: Yapı Kredi bomontiada

Yapı Kredi bomontiada Tarih: 13-14 Eylül 2025

13-14 Eylül 2025 Bilet: Biletix

Radyo Eksen, 25. yaşını Eksen on Fair ile iki gün boyunca müzik ve enerji dolu bir kutlamayla İstanbul’da taçlandırıyor. Festivalin ilk günü Baxter Dury, Honeyglaze ve Jools gibi isimlerle sahneyi paylaşırken, Mojave ve Kalabalıklar yerli sahneye renk katacak. Gecenin ritmi ise Blur’un davulcusu Dave Rowntree’nin özel DJ setiyle yükseliyor.

Festivalin ikinci gününde ise Jake Bugg izleyicileri etkileyici performansıyla sahnede buluşturacak. She Wants Revenge’den Justin’in yeni projesi WARFIELD özgün tınılarıyla sahneyi devralırken, Yangın, Baba Sad ve vicotüco yerli sahnede enerjiyi zirveye taşıyor. Gecenin kapanışı, Bastille’den Woody ve Kyle’ın özel DJ setiyle dans dolu bir final sunuyor.

Uluslararası Çikolata Festivali

Yer: İstanbul Kongre Merkezi

İstanbul Kongre Merkezi Tarih: 19-21 Eylül 2025

19-21 Eylül 2025 Bilet: Biletix

Uluslararası Çikolata Festivali’nde tat ve eğlence bir arada!

Birbirinden lezzetli çikolata çeşitlerinin tadılacağı, konserler ve yarışmalarla renklenecek bu özel festivalde keyif dolu anlar yaşayacaksınız. Tadım atölyeleri, sürpriz etkinlikler ve çikolata severleri buluşturan atmosferle festival unutulmaz bir deneyim sunuyor.

Çikolatanın eşsiz dünyasını keşfetmek, eğlenirken yeni tatlar denemek isteyenler için bu festival kaçırılmayacak bir fırsat. Hem lezzet hem de müzik dolu dolu bir gün sizi bekliyor.

Bosphorus Open Air Metal Fest 2025

Yer: Maximum Uniq Açıkhava

Maximum Uniq Açıkhava Tarih: 20-21 Eylül 2025

20-21 Eylül 2025 Bilet: Passo

Bosphorus Metal Open Air Fest, 20-21 Eylül 2025 tarihlerinde iki gün boyunca İstanbul’da metal müziğin en güçlü isimlerini sahnesinde ağırlıyor.

20 Eylül’de sahneyi Amorphis, Asphyx, Necrophobic, Susperia, Infected, Black Tooth ve Doomas paylaşacak. 21 Eylül programında ise Lacuna Coil, Old Man’s Child, Belphegor, Obscura, Korry Shadwell, What Is Tec ve Kaptan Kadavra metal tutkunlarıyla buluşacak.

Ormanda Caz & Piknik

Yer: Life Park

Life Park Tarih: 21 Eylül 2025 12.00

21 Eylül 2025 12.00 Bilet: Biletix

Lifepark’ın en sevilen etkinliklerinden Ormanda Caz & Piknik, yoğun ilgi üzerine 21 Eylül’de tekrar sahnede. Ağaçların gölgesinde, kuş sesleri ve doğanın huzurlu ritmi eşliğinde gerçekleşecek festival, cazın farklı renklerini bir araya getiren dopdolu programıyla müzikseverleri bekliyor.

Festival boyunca birbirinden özel isim ve gruplar sahne alacak:

13:00 – Leyanner Chibas Duporte: Küba kökenli enerjik ritimlerle festivalin coşkulu açılışı.

15:00 – Önder Focan Trio feat. Ceren Temel: Türk caz gitarının efsane ismi ve genç vokal Ceren Temel ile sahnede.

16:30 – Kerem Görsev Trio (Volkan Hürsever & Ferit Odman): Cazın klasik ruhunu modern tınılarla buluşturan performans.

18:00 – Selen Beytekin – A Tribute to Aretha Franklin: Efsane soul divasına unutulmaz bir saygı duruşu.

Akbank Caz Festivali

Yer: Çeşitli Mekanlar

Çeşitli Mekanlar Tarih: 27 Eylül-12 Ekim 2025

27 Eylül-12 Ekim 2025 Bilet: Biletix

İstanbul’un caz sahnesi, Akbank Caz Festivali ile 27 Eylül – 12 Ekim tarihleri arasında yeniden canlanıyor.

35 yılı aşkın süredir hem usta isimleri hem de genç yetenekleri ağırlayan festival, şehrin müzik kültürüne önemli katkılar sunuyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da cazın farklı tonları, ritimleri ve yorumları festival kapsamında izleyiciyle buluşacak.

Akbank Sanat iş birliği ve BKM organizasyonuyla düzenlenen etkinlik, 200’ün üzerinde sanatçıyı sahneye taşıyor. Çeşitli müzik türlerini bir araya getiren program, katılımcılara sonbaharı caz dolu bir deneyimle karşılamanın kapılarını açıyor.

Festival, sadece konserlerle sınırlı kalmayıp İstanbul’un caz hafızasına dokunan özel etkinliklerle de ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim sunmayı vaat ediyor.

İstanbul Oktoberfest 2025

Yer: Life Park

Life Park Tarih: 27-28 Eylül 2025

27-28 Eylül 2025 Bilet: Biletix

İstanbul Oktoberfest, 27-28 Eylül’de Life Park’ta Bavyera’nın canlı ve renkli atmosferini İstanbul’a taşıyor.

Festival, doğayla iç içe bir ortamda ziyaretçilerine hem geleneksel Bavyera lezzetlerini hem de coşkulu eğlenceyi bir arada sunuyor. Müziğin ritmi, yarışmaların heyecanı ve dans dolu anlar, etkinliği hem gençler hem de aileler için unutulmaz kılıyor.

İstanbul Kültür Yolu Festivali

Yer: Life Park

Life Park Tarih: 27 Eylül – 5 Ekim 2025

27 Eylül – 5 Ekim 2025 Bilet: Bilet

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali, kentin tarihi dokusunu sanatın tüm renkleriyle buluşturarak benzersiz bir kültür deneyimi sunuyor.

Şehrin sokakları, meydanları ve mimari mirası; edebiyat, tiyatro, müzik, opera, gastronomi, resim ve sinema gibi kültürel değerlerle iç içe geçerek yeniden hayat buluyor. Festival, kentin somut mirası ile sanatın yaratıcı gücünü bir araya getirerek katılımcılara geçmiş ile bugünü aynı anda yaşatma fırsatı veriyor.

İstanbul Eylül Ayı Spor Etkinlikleri

Denizbank Tersane İstanbul Rowing Cup

Yer: Tersane İstanbul

Tersane İstanbul Tarih: 6 Eylül 2025 10.00

6 Eylül 2025 10.00 Bilet: Bubilet

Denizbank Tersane İstanbul Rowing Cup, 6-7 Eylül tarihlerinde kapılarını açıyor!

6 Eylül’de kapılar saat 10:00’da açılacak ve izleyiciler gün boyu yarışların heyecanına ortak olacak. 7 Eylül’de de kapılar aynı saatte açılıyor ve gün boyunca etkinlik alanında çeşitli aktiviteler yer alacak.

Günün en özel anı ise 7 Eylül akşamı saat 19:00’da gerçekleşecek Fazıl Say & Haliç Orkestrası konseri olacak. Yarışların ardından müziğin büyülü dünyasında unutulmaz bir akşam sizleri bekliyor.

İstanbul Eylül Ayı Atölyeleri

Boğaz’da Yoga

Yer: Sait Halim Paşa Yalısı

Sait Halim Paşa Yalısı Tarih: 3 Eylül 2025 19.00

3 Eylül 2025 19.00 Bilet: Biletix

Biletix Tarih: 10 Eylül 2025 19.00

10 Eylül 2025 19.00 Bilet: Biletix

Biletix Tarih: 17 Eylül 2025 19.00

17 Eylül 2025 19.00 Bilet: Biletix

Biletix Tarih: 24 Eylül 2025 19.00

24 Eylül 2025 19.00 Bilet: Biletix

Boğaz’ın eşsiz manzarasında yoga keyfi Sait Halim Paşa Yalısı’nda!

Her seviyeden katılımcıya açık olan yoga dersleri, deneyimli eğitmen Betül Eroğlu rehberliğinde Vinyasa Yoga pratiğiyle ruhunuza ve bedeninize denge katıyor. Çarşamba sabahları 09.00-10.00 saatleri arasında Harem Bahçe Salonu’nda gerçekleşecek dersler, güne taze bir başlangıç yapmanız için ideal bir fırsat sunuyor.

Boğaz’ın mavisiyle iç içe bu özel deneyimde, yoga matınızı getirmeniz yeterli. Tarihi Sait Halim Paşa Yalısı’nın büyüleyici atmosferinde, dinginlik ve huzuru aynı anda keşfedeceksiniz.

İtalyan Parti

Yer: Eataly Mutfak Atölyesi

Eataly Mutfak Atölyesi Tarih: 3 Eylül 2025 19.00

3 Eylül 2025 19.00 Bilet: Biletix

Biletix Tarih: 10 Eylül 2025 19.00

10 Eylül 2025 19.00 Bilet: Biletix

Biletix Tarih: 17 Eylül 2025 19.00

17 Eylül 2025 19.00 Bilet: Biletix

Biletix Tarih: 24 Eylül 2025 19.00

24 Eylül 2025 19.00 Bilet: Biletix

İtalyan mutfağının en keyifli anlarını bu atölyede keşfetmeye ne dersiniz? Rengârenk yaz kokteylleri ve nefis atıştırmalıklarla dolu bu workshop’ta, sebzeli ve fümeli bruschetta’lardan kızarmış mozzarella toplarına, Aperol Spritz’ten Tiramisu Martini’ye kadar gerçek bir İtalyan partisi hazırlamayı öğreneceksiniz. Tiramisu’nun yapım incelikleriyle finali taçlandırırken, bu lezzet dolu deneyimi kaçırmak istemeyeceksiniz!

Favori Kokteyller

Yer: Eataly Mutfak Atölyesi

Eataly Mutfak Atölyesi Tarih: 5 Eylül 2025 19.00

5 Eylül 2025 19.00 Bilet: Biletix

Biletix Tarih: 12 Eylül 2025 19.00

12 Eylül 2025 19.00 Bilet: Biletix

Biletix Tarih: 19 Eylül 2025 19.00

19 Eylül 2025 19.00 Bilet: Biletix

Biletix Tarih: 26 Eylül 2025 19.00

26 Eylül 2025 19.00 Bilet: Biletix

Kokteyl tutkunlarını Eataly Mutfak Atölyesi’nde keyifli ve lezzet dolu bir deneyim bekliyor! Bu atölyede, dünyanın en sevilen kokteyllerinden Aperol Spritz, Chili Passion, Viski Sour ve Tiramisu Martini’nin yapım aşamalarını uzman şefler eşliğinde öğrenme fırsatı bulacaksınız.

Hem öğrenip hem de kendi hazırladığınız kokteylleri sevdiklerinizle paylaşmanın tadına varın. Eğlence, sohbet ve aromalarla dolu bu workshop’u kaçırmayın!

Güney İtalya’yı Keşfediyoruz Napoli Yemekleri

Yer: Eataly Mutfak Atölyesi

Eataly Mutfak Atölyesi Tarih: 6 Eylül 2025 19.00

6 Eylül 2025 19.00 Bilet: Biletix

Eataly Mutfak Atölyesi, Napoli’nin özgün lezzetlerini keşfetmek isteyenler için özel bir deneyim sunuyor. Pizzanın doğduğu şehirden ilham alan bu atölyede, Napoli mutfağının karakteristik tarifleriyle tanışma ve bu tariflerin inceliklerini öğrenme fırsatı var.

Menüde Napoli usulü levrek “Orata all’acqua pazza”, siyah zeytin, sarımsak ve domatesle hazırlanan “Puttanesca” makarna ve Capri’nin meşhur bademli çikolatalı tatlısı “Torta Caprese” yer alıyor.

Madhu’s İstanbul

Yer: Swissotel The Bosphorus

Swissotel The Bosphorus Tarih: 6 Eylül 2025 16.00

6 Eylül 2025 16.00 Bilet: Biletix

Biletix Tarih: 20 Eylül 2025 16.00

20 Eylül 2025 16.00 Bilet: Biletix

Madhu’s İstanbul’da kendi imza kokteylinizi hazırlayacağınız unutulmaz bir deneyim sizi bekliyor!

Madhu’s İstanbul’un şık ve keyifli ortamında düzenlenecek bu özel atölyede, profesyonel barmenlerin rehberliğinde kokteyl yapımının inceliklerini öğreneceksiniz. Katılımcılar, farklı teknikleri deneyimleyerek kendi yaratıcılıklarını ortaya koyma fırsatı bulacak.

Etkinlik boyunca iki farklı kokteyl hazırlanacak ve her biri, özgün tarifler ile lezzetli deneyimler sunacak. İçerik seçiminden süslemeye kadar tüm aşamalarda birebir yönlendirme alarak, kendi imzanızı taşıyan kokteyller ortaya çıkaracaksınız.

Eğlenceli, öğretici ve lezzet dolu bu etkinlik, hem arkadaşlarınızla keyifli vakit geçirmek hem de yeni bir beceri kazanmak için harika bir fırsat. Madhu’s İstanbul’un atmosferi, bu deneyimi daha da özel kılacak.

AKM Uluslararası Güher-Süher Pekinel Masterclass Piyano Resitali

Yer: AKM Tiyatro Salonu

AKM Tiyatro Salonu Tarih: 11 Eylül 2025 20.00

11 Eylül 2025 20.00 Bilet: Biletinial

AKM Uluslararası Güher-Süher Pekinel Masterclass’ında Markus Becker ile benzersiz bir resital deneyimi sizleri bekliyor.

Virtüözlüğün tanımı Becker ile yeniden şekilleniyor; klasik, caz ve avangard müziğin kesişiminde yarattığı büyüleyici performanslar, her dinleyicide unutulmaz bir etki bırakıyor. Max Reger’in tüm piyano eserlerinin kayıtları ve seçilmiş Haydn sonatları ile uluslararası alanda takdir toplayan Becker, aynı zamanda ustaca caz doğaçlamalarıyla da müzik dünyasında fark yaratıyor.

Sahnedeki hakimiyeti, teknik zarafeti ve kusursuz biçim duygusuyla her eseri ışık huzmesinde süzülen bir toz zerresi gibi canlandırıyor.

İtalya’da Bir Yaz Akşamı

Yer: Eataly Mutfak Atölyesi

Eataly Mutfak Atölyesi Tarih: 11 Eylül 2025 19.00

11 Eylül 2025 19.00 Bilet: Biletix

Biletix Tarih: 27 Eylül 2025 19.00

27 Eylül 2025 19.00 Bilet: Biletix

İtalyan yaz akşamlarının ruhunu ve Akdeniz mutfağının büyüleyici tatlarını bir araya getiren özel bir gece sizi bekliyor!

Lezzetli yemekler ve sıcak atmosferin buluştuğu bu etkinlik, misafirlerine İtalya’nın yaz akşamlarını anımsatan keyifli bir deneyim sunuyor. Akdeniz mutfağının en sevilen tatları, özenle hazırlanan menülerle sofranıza taşınıyor.

Canlı müzikler ve keyifli sohbetlerle zenginleşen gece, katılımcılara hem damaklarda hem de hafızalarda iz bırakacak bir şölen yaşatacak. İtalya’nın yaz akşamlarındaki coşku, İstanbul’un kalbinde hayat buluyor. Bu benzersiz deneyimi kaçırmamak için yerinizi şimdiden ayırtın ve kendinizi Akdeniz’in büyüleyici dünyasında unutulmaz bir yolculuğa bırakın.

Sushi Workshop

Yer: JW Marriott Hotel – Akira Back

JW Marriott Hotel – Akira Back Tarih: 13 Eylül 2025 14.00

13 Eylül 2025 14.00 Bilet: Biletix

JW Marriott Hotel içindeki Akira Back İstanbul’da, Executive Chef Fatih Alkan ve Sushi Şefi Talha Yeğen eşliğinde şarap eşleşmeli sushi atölyesi başlıyor!

Akira Back İstanbul’un şık atmosferinde gerçekleşecek bu workshop, sushi yapımını hem keyifle hem de profesyonel tekniklerle öğrenmek isteyenler için tasarlandı. Usta şefler, pirincin hazırlanmasından denge ve tazeliğe, bıçak tutuşundan sunum estetiğine kadar temel ilkeleri paylaşacak.

Katılımcılar, nigiri ve maki gibi farklı stilleri adım adım uygulayarak kendi rulolarını hazırlayacak; malzeme seçimi, kesim teknikleri ve sarma yöntemleri üzerine pratik ipuçları edinecek. Özenle seçilmiş şaraplar, hazırlanan sushi’lerle eşleştirilerek lezzet katmanlarını keşfetmenizi sağlayacak.

Gastronomi meraklıları için hem öğretici hem de lezzet dolu bu deneyim, sınırlı kontenjanla düzenleniyor. Yerinizi ayırtın ve Akira Back İstanbul’da unutulmaz bir akşamın parçası olun.

Doç. Dr. Ahmet Erdem ile Hipnoz ve Ötesi

Yer: THINK House

THINK House Tarih: 16 Eylül 2025 20.30

16 Eylül 2025 20.30 Bilet: Biletix

Bilinçaltınızı keşfetmeye hazır mısınız? Doç. Dr. Ahmet Erdem’in rehberliğinde gerçekleşecek bu özel seminer, hipnozun bilimsel temellerini ve Gerçeklik Terapisi’nin insancıl bakış açısını bir araya getiriyor.

Katılımcılar, zihinsel odaklanma, telkinin gücü ve trans halinin işleyişini uygulamalı olarak deneyimleme fırsatı bulacak.

Bilinçaltının derinliklerine yapılan bu yolculuk, hem bireysel farkındalık hem de içsel dönüşüm için eşsiz bir deneyim sunuyor. Kısa trans çalışmaları, telkin uygulamaları ve bilinç-bilinçaltı ilişkisine dair kapsamlı içerikler sayesinde, katılımcılar günlük yaşamda kullanabilecekleri kalıcı iç görüler kazanacaklar.

Mozarella ve Taze İtalyan Peynirleri

Yer: Eataly Mutfak Atölyesi

Eataly Mutfak Atölyesi Tarih: 16 Eylül 2025 13.00

16 Eylül 2025 13.00 Bilet: Biletix

İtalyan mutfağının kalbine, peynirin en taze ve en lezzetli haline adım atmaya ne dersiniz? Eataly’nin ustaları eşliğinde gerçekleşecek bu workshop’ta, mozzarella’dan burrata’ya, nodini’den stracciatella’ya kadar ustalık gerektiren artizanal İtalyan peynirlerinin yapımını öğrenme fırsatı bulacaksınız.

Kendi ellerinizle hazırladığınız bu özel lezzetlerle sevdiklerinizi şaşırtmak için yerinizi ayırtın!

İtalyan Tatlıları

Yer: Eataly Mutfak Atölyesi

Eataly Mutfak Atölyesi Tarih: 14 Eylül 2025 13.00

14 Eylül 2025 13.00 Bilet: Biletix

İtalyan mutfağının enfes tatlılarını keşfetmeye ne dersiniz? Burada düzenlenen “İtalyan Tatlıları” workshopunda, Tiramisu, Panna Cotta ve Beyaz Fondanlı Çikolatalı Kek gibi lezzetleri yapmayı öğrenebilirsiniz. Sevdiklerinizle ya da tek başınıza unutulmaz bir tatlı deneyimi için bu atölyeyi kaçırmayın!

Şef Gibi Et

Yer: Eataly Mutfak Atölyesi

Eataly Mutfak Atölyesi Tarih: 13 Eylül 2025 19.00

13 Eylül 2025 19.00 Bilet: Biletix

Şeflerin eşsiz et pişirme sırlarını keşfetmeye hazır mısınız? İtalyan mutfağından ilham alan teknikleri öğrenerek, sofranızın yıldızı olacak lezzetleri evinizde hazırlamak için “Şef Gibi Et” workshopu sizi Eataly Mutfak Atölyesi’nde bekliyor! Menüde ossobuco, gremolata, polenta, cotoletta milanese, mevsim salatası ve hardal citronette var.

Ekmek Sanatı

Yer: Eataly Mutfak Atölyesi

Eataly Mutfak Atölyesi Tarih: 20 Eylül 2025 13.00

20 Eylül 2025 13.00 Bilet: Biletix

“Ekmek yapmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!” dedirtecek bir deneyime hazır olun. Eataly Mutfak Atölyesi’nde gerçekleşecek “Ekmek Sanatı” workshop’unda, La Panetteria’daki Eataly ekmeklerinin sırrı açıklanıyor. Katılımcılar, mutfaklarına ilham verecek Rustik Ceviz-Zeytin ve Otto ekmeğini adım adım öğrenme fırsatı bulacak.

Milano Yemekleri

Yer: Eataly Mutfak Atölyesi

Eataly Mutfak Atölyesi Tarih: 25 Eylül 2025 19.00

25 Eylül 2025 19.00 Bilet: Biletix

Milano mutfağının zarif lezzetleriyle tanışmaya davetlisiniz! Eataly Atölyesi’nde düzenlenen “Milano Yemekleri” workshop’unda, İtalya’nın özgün tatlarını keşfedecek, hem pişirme hem de tatma deneyiminin keyfini çıkaracaksınız. Menüde, arugula salatası eşliğinde armut carpaccio, safranlı risotto ve gremolada soslu ossobuco, kuşkonmaz ipuçlarıyla harmanlanmış tatlar ve çilekli tiramisu yer alacak. Bu büyüleyici deneyimi kaçırmayın!

Ev Yapımı Burger

Yer: Eataly Mutfak Atölyesi

Eataly Mutfak Atölyesi Tarih: 28 Eylül 2025 19.00

28 Eylül 2025 19.00 Bilet: Biletix

Ev yapımı malzemelerle hazırlayacağınız nefis hamburgerin sırlarını keşfedin! Bu atölyede yumuşacık köfte, ev yapımı sosları ve eşlikçileriyle birlikte, çok sevdiğiniz hamburgeri bir profesyonel gibi yapmayı öğreneceksiniz.

Şimdiden Yerinizi Ayırın!

İstanbul Maratonu

Yer: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Metrobüs Durağı Önü

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Metrobüs Durağı Önü Tarih: 2 Kasım 2025

2 Kasım 2025 Bilet: Kayıt

Asya’dan Avrupa’ya uzanan, dünyanın kıtalar arası tek maratonu yaklaşıyor! 47. İstanbul Maratonu, 2 Kasım 2025’te koşulacak. İstanbul’un kalbinde düzenlenecek maratonda yer almak için hemen kaydınızı yapın. İstanbul Maratonu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün Anadolu yakası girişinden start alacak.

Kurumsal Koşu Kategorisi için [email protected] adresinden bilgi alabilirsiniz.

Her sene renkli görüntülere sahne olan halk koşusu ise yine ücretsiz olacak.

Fuar kapsamında ayrıca 1 Kasım Cumartesi günü Çocuk Maratonu koşulacak.

Alessandro Safina

Yer: Harbiye Açık Hava Sahnesi

Harbiye Açık Hava Sahnesi Tarih: 5 Ekim 2025

5 Ekim 2025 Bilet: Bubilet

Dünyaca ünlü tenor Alessandro Safina, 5 Ekim’de Harbiye Açık Hava Sahnesi’nde sahne alıyor!

İtalyan sanatçı, eşsiz sesi ve enerjisiyle İstanbul’da hayranlarıyla buluşacak. Klasik müziği pop ve rock ile harmanlayan Safina, “Luna” ve “Incanto” gibi eserleriyle unutulmaz bir akşam yaşatacak.

Romantik melodiler ve opera tutkunları için tasarlanan bu özel gece, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi’nde gerçekleşecek. Safina’nın büyüleyici performansı izleyicileri etkisi altına alacak.

Sabaton

Yer: Zorlu PSM Turkcell Sahnesi

Zorlu PSM Turkcell Sahnesi Tarih: 6 Ekim 2025 15.00

6 Ekim 2025 15.00 Bilet: Bubilet

Sabaton, 6 Ekim’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde İstanbul’a geliyor!

İsveç’in Falun kentinde 1999’da kurulan Sabaton, savaş tarihini ve kahramanlık öykülerini etkileyici şarkı sözleriyle power metal sahnesine taşıyor. Enerjik performansları ve tutkulu hayran kitlesiyle metal dünyasının önde gelen isimlerinden biri olarak tanınıyor.

Modern power metalin en önemli temsilcilerinden olan Sabaton, sahnede tarih ve müziği buluşturarak izleyicilere unutulmaz bir deneyim yaşatacak. Coşku dolu konser, Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde metal severleri bekliyor.

The Rasmus

Yer: IF Beşiktaş

IF Beşiktaş Tarih: 6 Kasım 2025

6 Kasım 2025 Bilet: Biletix

The Rasmus, 6 Kasım 2025’te IF Beşiktaş’ta sahne alarak alternatif rock ve gotik esintili sound’uyla İstanbul’u sallayacak.

1994’te kurulan Finlandiyalı grup, 2003’te yayımladıkları Dead Letters albümüyle dünya çapında büyük bir hayran kitlesi kazandı. “In the Shadows”, “First Day of My Life” ve “Guilty” gibi hitleriyle milyonlarca dinleyiciye ulaşan The Rasmus, sahnedeki enerjisi ve duygusal derinliği yüksek performanslarıyla tanınıyor.

Uzun bir aradan sonra Türkiye’de hayranlarıyla buluşacak grup, hem nostaljik şarkılarını hem de son albümleri Weirde Tour kapsamında yeni bestelerini seslendirecek.

Baby Lasagna

Yer: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu Tarih: 23 Kasım 2025

23 Kasım 2025 Bilet: Biletix

Baby Lasagna, Eurovision 2024’te “Rim Tim Tagi Dim” ile büyük ses getirdi. Eurovision sahnesinde Hırvatistan’a tarihinin en iyi derecesi olan ikinciliği kazandırdı. Yüksek enerjisi, özgün tarzı ve akılda kalan melodileriyle Baby Lasagna, Avrupa sahnesinde kalıcı izler bırakmaya devam ediyor. Grup, 23 Kasım tarihinde İstanbul’da sevenleriyle buluşacak.

Nikos Vertis

Yer: Volkswagen Arena

Volkswagen Arena Tarih: 28 Kasım 2025

28 Kasım 2025 Bilet: Bubilet

Yunan müziğini global sahnelere taşıyan bir kültür elçisi olarak anılan ve Türkiye’de de ciddi bir hayran kitlesine sahip olan Nikos Vertis, İstanbul’a geliyor. Türkiye’de hayranlarının uzun süredir beklediği bu özel gece, 28 Kasım’da müzikseverleri Yunan ezgilerinin coşkulu ve romantik atmosferine davet ediyor.

Ennio Morricone & Nino Rota

Yer: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu Tarih: 4 Ekim 2025 21:00

4 Ekim 2025 21:00 Bilet: Bubilet

Ennio Morricone ve Nino Rota, dünya film müziğinin efsaneleri olarak kabul ediliyor. Onların çalışmalarına adanmış olan bu gösteri, iki büyük bestecinin kariyerlerinin en önemli dönemlerini gözler önüne serecek.

60’lı yılların unutulmaz şarkılarından, Sergio Leone’nin filmleri için yazılan melodilere ve Hollywood yapımları için bestelenen eserlerine kadar geniş bir yelpazede, Morricone ve Rota’nın müzikleri izleyicilere sunulacak.

Andy Timmons

Yer: IF Beşiktaş

IF Beşiktaş Tarih: 26 Mart 2026

26 Mart 2026 Bilet: Bubilet

Andy Timmons, 26 Mart 2026’da IF Beşiktaş sahnesinde unutulmaz bir performansla hayranlarıyla buluşuyor!

%100 Metal’in katkılarıyla gerçekleşecek bu özel konser, gitar virtüözü Andy Timmons’un benzersiz teknik ustalığı ve duygusal derinliğiyle izleyicilere farklı bir müzik deneyimi sunacak. Rock’tan caz’a, blues’tan progressive tınılara kadar geniş bir yelpazede dolaşan Timmons, sahnede sınırları zorlamaya hazırlanıyor.

Kariyeri boyunca hem solo çalışmalarıyla hem de sahne aldığı projelerle adından söz ettiren sanatçı, İstanbul’daki bu konserinde müzikseverleri büyüleyici bir yolculuğa çıkaracak. Gitarın eşsiz tınılarını canlı dinlemek isteyenler için kaçırılmayacak bir gece olacak.

Gizmo Varillas

Yer: Babylon

Babylon Tarih: 26 Ekim 2025 21:30

26 Ekim 2025 21:30 Bilet: Biletinial

İspanyol şarkı yazarı ve müzisyen Gizmo Varillas, The World in Colour Tour kapsamında Babylon’da!

Latin ritimlerinden folk melodilerine, indie tınılardan neşeli ve umut dolu sözlere uzanan enerjisiyle tanınan Varillas, sahnede renkli ve özgün bir dünya sunuyor. Manu Chao, Bob Marley ve Paul Simon gibi isimlerden ilham alan sanatçı; müziğinde kültürlerarası bir köprü kurarken, dinleyicisini daima iyi hissettiren bir deneyimle karşılıyor.

TV dizilerinden reklam kampanyalarına birçok projede yer bulan parçalarıyla uluslararası başarı yakalayan Gizmo Varillas, 2025 boyunca Avrupa’yı kapsayan büyük turnesinin bir parçası olarak Babylon sahnesinde.

Peter Bence

Yer: Zorlu PSM Turkcell Sahnesi

Zorlu PSM Turkcell Sahnesi Tarih: 4 Aralık 2025 21:00

4 Aralık 2025 21:00 Bilet: Biletinial

Dünyanın En Hızlı Piyanisti” Peter Bence, “Pianosphere” Turnesi Kapsamında İstanbul’da! Dünyaca ünlü ödüllü piyanist, besteci ve prodüktör Peter Bence, müziğin sınırlarını zorlayan ustalığıyla 4 Aralık 2025’te Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde! StagePass organizasyonuyla gerçekleşecek bu özel konserde, sanatçının büyük ilgi gören Pianosphere turnesi kapsamında müzikseverlerle buluşacak.

La Femme

Yer: JJ Arena

JJ Arena Tarih: 1 Kasım 2025 21:00

1 Kasım 2025 21:00 Bilet: Bubilet

La Femme’in yurtdışı festivallerinden tasdikli dillere destan canlı performansı ayağınıza geliyor: Fransız saykedelik punk grubu La Femme 1 Kasım’da JJ Arena Ataşehir’de; new wave, elektro, punk ve disco aynı sahnede! Makinelerle rock’a, kesintisiz dans ve eğlenceye hazır olun.

Vicente Amigo

Yer: Turkcell Sahnesi

Turkcell Sahnesi Tarih: 1 Ekim 2025 21.30

1 Ekim 2025 21.30 Bilet: Biletinial

Flamenko gitarının yaşayan efsanesi Vicente Amigo, İstanbul’da!

Grammy ve Latin Grammy ödüllü usta sanatçı, 1 Ekim’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde müzikseverlerle buluşuyor.

Paco de Lucia’nın tahtının varisi…

Sting, Bob Dylan, John McLaughlin gibi efsanelerle aynı sahneyi paylaşmış bir virtüöz…

Vicente Amigo, büyüleyici tekniği ve duygusal derinliğiyle flamenkonun sınırlarını yeniden çiziyor.