İstanbul’da Edis rüyası

Şarkıları, dansı ve sahne performansıyla hayranlarına her daim büyüleyici konser deneyimi yaşatan Edis, İstanbullu müzik severlerle bir araya geldi. Bir yandan yeni şarkı çalışmalarını sürdüren bir yandan da Türkiye’yi dolaşarak hayranlarıyla buluşan Edis, pop müziğine damgasını vuran şarkılarıyla Yenikapı’daydı. Yenikapı İstanbul Festivali kapsamında sevenleriyle buluşan Edis, uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir konsere imza attı.

Hit şarkılarından oluşan repertuvarıyla müzikseverlerin beğenisini toplayan ünlü şarkıcı yaklaşık 2 saat boyunca sahnede kaldı. Aralarında ‘Martılar’, ‘Benim Ol’, ‘Arıyorum’, ‘Yalan’, ‘Çok Çok’ gibi en sevilen şarkılarını seslendiren Edis, tüm parçaları kendisiyle birlikte seslendiren hayranlarına teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

Edis, Enerjisi ile Nefes Kesti

Sahnede enerjisi bir an bile düşmeyen Edis’in şovuna dansçıları da eşlik etti. Performansıyla olduğu kadar sahnede giydiği kıyafetleriyle de adından söz ettiren şarkıcı, sahneye ‘Benim Ol’ ile çıktı. Coşkunun bir an olsun eksilmediği gecede Edis'i on binlerce kişi izledi. Konser için özel olarak hazırlanan ışık şovları da büyük beğeni topladı.

5 Ağustos’ta Alanya’da sahne alacak olan Edis, Eylül ve Ekim aylarında da Türkiye’yi gezmeye ve hayranlarıyla buluşmaya devam edecek.