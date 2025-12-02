İstanbul Aralık 2025 Etkinlik Takvimi: Konser, Tiyatro, Stand Up...

Türk Müziğinin Parlayan Yıldızları İş Sanat Sahnesinde!

İş Sanat, genç müzisyenlere sahne deneyimi kazandırmak amacıyla sürdürdüğü Parlayan Yıldızlar serisinin bu sezonki Türk müziği konserinde, Dilara Kaya sahne alacak.

İkinci bölümde ise klasik kemençe sanatçısı Eylül Ravza Madenbaş ve tar ustası Berat Aktaş, Türk müziğinin zengin melodilerini ve ritimlerini izleyicilerle buluşturacak.

Fantastik dünyanın en sevilen serilerinden biri olan Harry Potter, “Harry Potter ve Sırlar Odası™ In Concert” ile İstanbul’da yeniden büyüleyici bir atmosfer yaratıyor. CineConcerts imzası taşıyan bu özel etkinlik, John Williams’ın efsaneleşmiş müziklerini dev bir orkestranın canlı performansıyla sunuyor. Şef Cale Young yönetimindeki İstanbul Film Orkestrası, 100 kişilik etkileyici kadrosuyla filmi dev perdede orijinal diliyle gösterirken Türkçe altyazı eşliğinde izleyicilere benzersiz bir deneyim yaşatıyor.

İzleyiciler, orkestranın her sahneye kattığı güçle büyülü dünyanın kapılarını yeniden aralıyor. Uçan araba sahnesinden dev örümceklerle dolu ormana, Dobby’nin unutulmaz sahnelerinden gizemli günlüğün karanlık sırlarına kadar tüm anlar müzikle birlikte daha da etkileyici bir hâle geliyor.

Etkinlik, Harry, Ron ve Hermione’nin Hogwarts’taki ikinci yılında yaşadığı maceraları daha önce hiç hissedilmediği kadar canlı sunuyor. İzleyiciler, film boyunca orkestranın büyüleyici performansıyla adeta filmin bir parçası hâline geliyor. Böylece hem görsel hem işitsel olarak güçlü bir atmosfer oluşuyor ve duygu yoğunluğu her sahnede artıyor.

Ayrıca Harry Potter evrenine gönülden bağlı hayranlar için etkinlik çok daha özel bir deneyim sunuyor. Katılımcılar, büyücü cübbeleri, asa koleksiyonları, tematik aksesuarlar veya sevdiği karakterlerin kostümleriyle etkinliğe katılarak bu büyülü dünyanın ruhuna tamamen uyum sağlayabiliyor. Bu sayede her yaştan izleyici, Hogwarts’ın kapısından içeri giriyormuş gibi hissediyor.

Dünya genelinde büyük ilgi gören bu özel konser serisi, sinema ve müziğin gücünü birleştirirken aynı zamanda hayranların hafızasında yer eden sahneleri yeniden canlandırıyor. John Williams’ın efsanevi besteleri salonda yankılanırken, sinemanın büyüsü orkestrayla birlikte daha da derinleşiyor. Bu yüzden etkinlik, hem film tutkunlarına hem de klasik müzik sevenlere eşsiz bir şölen sunuyor.

Deneysel sahneleme anlayışıyla öne çıkan Autopsy, bireyin toplumla kurduğu karmaşık ilişkiyi merkezine alarak izleyiciyi son derece çarpıcı bir deneyime davet ediyor. Performans, kişinin kendi kimliğini nasıl oluşturduğunu ve bu kimliğin dış etkenler tarafından nasıl şekillendiğini adım adım inceliyor. Özellikle normlar, beklentiler ve sosyal baskılar altında sıkışan bireyin içsel çatışmaları sahnede güçlü bir anlatımla görünür hâle geliyor.

Gösteri, kendilik duygusunun dış müdahalelerle nasıl aşındığını sorgularken izleyiciyi bu sürecin sessiz tanığı olarak konumlandırıyor. Böylece performans sadece bir sahne deneyimi olmaktan çıkıp aynı zamanda düşünsel bir karşılaşmaya dönüşüyor. “Autopsy” adının Latince karşılığı olan “kendi gözlerinle görmek”, tam da bu noktada performansın temel yaklaşımını özetliyor.

Performans, özellikle kimlik kavramı üzerinden güçlü bir tartışma alanı yaratıyor. Çünkü bireyin mahremiyet algısı, toplumsal kodlarla çatıştığında sınırlar hızla belirsizleşiyor. Autopsy, bu bulanıklığı teatral bir üslupla ele alırken beden, mekân ve ışık kullanımıyla izleyicinin algısını sürekli tetikliyor. Bu nedenle sahnedeki her hareket ve her geçiş, kimlik üzerindeki baskı mekanizmalarını görünür kılıyor.

Ayrıca gösteri, yalnızca sorular sormakla kalmıyor; aynı zamanda izleyiciyi kendi içsel “otopsi”sini yapmaya yönlendiriyor. Kişinin toplum içindeki konumuna, sosyal rollere ve aidiyet kavramına dair düşünceler performansın ilerleyişiyle birlikte su yüzüne çıkıyor. Böylece Autopsy, izleyen herkes için kişisel bir yüzleşme alanı oluşturuyor.

Autopsy, deneysel yapısıyla sahne sanatlarına farklı bir soluk getiriyor. Performans boyunca baskı, yönlendirme ve gözetim kavramlarının bireyin “benlik” algısı üzerindeki etkileri çarpıcı biçimde açığa çıkarılıyor. Ancak bu etki, didaktik bir anlatıyla değil; izleyiciyi olayın içine alan, sorgulamaya teşvik eden bir sahne diliyle sağlanıyor. Dolayısıyla Autopsy, yalnızca izlenen değil aynı zamanda hissedilen ve yaşanan bir performans olarak öne çıkıyor.

Dünyanın saygın keman virtüözlerinden Davide Alogna ile Türkiye’nin en seçkin piyanistlerinden Cana Gürmen, ENKA Oditoryumu’nda gerçekleşecek özel konserle sanatseverlere unutulmaz bir akşam sunmaya hazırlanıyor. Daha önce Türkiye ve İtalya’da gerçekleştirdikleri konserlerde büyük beğeni toplayan ikili, sahne üzerindeki uyumlarıyla geniş bir dinleyici kitlesi tarafından takip ediliyor.

Alogna’nın teknik ustalığı ve sahne hakimiyeti, Gürmen’in zarif dokunuşlarıyla birleştiğinde ortaya güçlü bir müzikal bütünlük çıkıyor. Bu nedenle iki sanatçının performansları yalnızca klasik müzik tutkunlarına değil, sahnede duygu yoğunluğu arayan tüm izleyicilere hitap ediyor. Ayrıca konser programları her defasında özenle hazırlanıyor ve dinleyicilere müziğin sınırlarını aşan bir yolculuk sunuyor.

İkilinin ENKA Oditoryumu’ndaki buluşması, sadece bir konser değil; aynı zamanda iki ülke kültürü arasında kurulan güçlü bir sanat bağı niteliği taşıyor. Çünkü Davide Alogna ve Cana Gürmen, sahnedeki enerjileriyle müziğin evrensel dilini en yalın hâliyle izleyiciye aktarıyor. Konser boyunca klasik repertuvarın farklı dönemlerine uzanan zengin bir seçki sunulması bekleniyor.

Özellikle Alogna’nın dünya sahnelerinde edindiği birikim ile Gürmen’in Türkiye’deki derin müzikal tecrübesi birleştiğinde, izleyicilere hem teknik ustalık hem de duygusal yoğunluk açısından zengin bir atmosfer yaratılıyor. Böylece konser, sadece bir performans değil; Türkiye ve İtalya arasında kurulan sanatsal bir köprü hâline geliyor.

Sanatseverler, bu özel gece sayesinde iki usta müzisyenin aynı sahneyi paylaşacağı güçlü ve etkileyici bir yorumla buluşacak. Ayrıca ENKA Oditoryumu’nun akustiği, ikilinin performansındaki nüansları daha da belirgin hâle getirerek unutulmaz bir dinleti sunacak. Bu nedenle konser, hem klasik müzik tutkunları hem de yeni keşifler arayan izleyiciler için önemli bir deneyim olacak.

Zorlu PSM, İstanbul’un canlı müzik atmosferine yeniden renk katacak özel bir buluşmaya ev sahipliği yapıyor. Türkiye caz sahnesinin en güçlü ekiplerinden Ozan Musluoğlu Quintet, modern cazın yüksek enerjisini ve rafine yorumlarını izleyiciyle buluşturmaya hazırlanıyor. Kontrbas virtüözü Ozan Musluoğlu liderliğinde sahne alacak beşli, hem özgün besteleri hem de doğaçlamaya dayalı performanslarıyla caz tutkunlarına unutulmaz bir gece yaşatmayı hedefliyor.

Grubun sahnedeki dinamizmini artıran isimler arasında trompette Barış Doğukan Yazıcı, tenor saksafonda Engin Recepoğulları, piyanoda Kaan Bıyıkoğlu ve davulda Ferit Odman bulunuyor. Her biri uluslararası sahnelerde sayısız kez performans sergilemiş bu deneyimli müzisyenler, modern cazın melodik yapısını kendilerine özgü yorumlarla birleştiriyor. Böylece izleyicinin ruhuna dokunan, aynı zamanda enerjisi yüksek bir müzikal atmosfer ortaya çıkıyor.

Zorlu PSM izleyicisi, bu özel gecede yalnızca bir konser dinlemeyecek; aynı zamanda çağdaş cazın dönüşen ve gelişen yapısına yakından tanık olacak. Quintet, sahnede anlık doğaçlamalara yer verirken müzisyenler arasında kurulan iletişim de performansın enerjisini yükseltiyor. Üstelik bu gece, Musluoğlu’nun kariyeri boyunca imzasını attığı özgün bestelerin yeniden yorumlanmasına da sahne olacak.

Şehrin yoğun temposundan uzaklaşıp yüksek kaliteli bir müzik deneyimi yaşamak isteyenler için Ozan Musluoğlu Quintet konseri ideal bir seçenek olarak öne çıkıyor. Grubun modern cazı hem samimi hem de etkileyici bir dille sunması, Zorlu PSM’nin akustik avantajlarıyla birleşince dinleyiciler için benzersiz bir atmosfer oluşturuyor. Caz severler, bu özel buluşmada modern cazın geniş renk paletini deneyimlerken aynı zamanda sahnedeki ustalığın keyfini çıkaracak.





Genç yaşına rağmen sahnede olgun ve özgün bir yorum sergileyen Alara Noyan, kariyer basamaklarını hızla tırmanarak Türkiye caz sahnesinde dikkat çekmeyi başarıyor. Çocukluk döneminde klasik piyano ile müzik eğitimine başlayan genç sanatçı, yıllar içinde caz vokalin derin dünyasına yöneldi. Üstelik bu yönelim, yalnızca teknik gelişimle sınırlı kalmadı; aynı zamanda sahnedeki duygusal aktarımı da güçlendirdi. Böylece Noyan’ın vokal yolculuğu, dinleyicileri her performansında etkileyen bir müzikal kimliğe dönüştü.

Saint Benoît’daki eğitim hayatında solistlik deneyimi kazanan Noyan, kısa sürede geniş bir repertuvara hâkim oldu. Ardından Fransa’da yayınlanan Music Explorer yarışmasında finale kaldı ve Türkiye’yi temsil ederek uluslararası arenada adından söz ettirdi. Bu deneyim, kariyerinde önemli bir dönüm noktası oluşturdu. Daha sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi’ndeki eğitimi ve Belçika IHECS’teki akademik süreci, müzikal vizyonunun gelişmesine katkı sağladı. Şu sıralar Sibel Köse ve Randy Esen ile caz vokal eğitimine devam eden Noyan, sahne duruşunu ve ses tekniğini her geçen gün daha da güçlendiriyor. Ayrıca farklı projelerle sahnelerde yer alarak geniş bir dinleyici kitlesine ulaşıyor.

Bu özel gecede Alara Noyan, cazın büyülü atmosferini deneyimlemek isteyen izleyicilere güçlü bir müzikal birliktelik sunacak. Noyan’a; trompette Kaan Karadavut, piyanoda Onat Murat, kontrbasta Anıl Deniz ve davulda Burak Bulut eşlik edecek. Her biri kendi alanında deneyimli olan bu müzisyenler, modern cazın zengin armonilerini sahneye taşırken dinleyicilere aynı zamanda sıcak ve doğal bir performans sunacak. Böylece gece, hem genç yeteneklerin enerjisini hem de caz müziğinin köklü ruhunu bir araya getiren özel bir buluşmaya dönüşecek.

Konser, caz vokalin duygusal yapısını deneyimli enstrümanistlerin ustalığıyla birleştirerek izleyicilere unutulmaz bir atmosfer vaat ediyor. Şehrin yoğun temposundan uzaklaşmak ve etkileyici bir müzik deneyimi yaşamak isteyenler için Alara Noyan konseri, caz dolu keyifli bir gece sunuyor. Hem genç sanatçıların enerjisi hem de sahnedeki uyum, gecenin akılda kalmasını sağlayacak.





Bu albüm, yalnızca yeni bir proje değil; aynı zamanda Cavanagh’ın zihinsel ve duygusal yenilenme sürecinin bir yansıması. Dinleyiciler, albüm boyunca içsel bir keşfe davet ediliyor. Her parça, hem karanlık hem de aydınlık duyguları bir arada taşıyor. Böylece Ocean Without A Shore, yalnızca müzikal bir deneyim değil; aynı zamanda ruhsal bir yolculuk hâline geliyor. Modern rock ve atmosferik müzik tutkunları için bu albüm, hem tanıdık hem de yeniden keşfedilecek bir dünya sunuyor.

Ocean Without A Shore, bir yandan Anathema’nın alışıldık atmosferik dokusunu korurken, diğer yandan daha samimi ve spiritüel bir ifade biçimi sunuyor. Cavanagh, röportajlarında bu dönemi “daha dürüst, daha doğrudan ve kalpten gelen bir yolculuk” olarak tanımlıyor. Albümün tüm parçalarında bu yaklaşım açıkça hissediliyor. Duygusal yoğunluk, derin bir içsel sorgulama ve temiz bir müzikal sadelik, Weather Systems’ın yeni yolculuğunu besliyor. Ayrıca Cardoso’nun prodüksiyon gücü, albümün hem teknik hem de duygusal örgüsünü daha güçlü bir noktaya taşıyor.

Cavanagh ve Cardoso, uzun yıllara yayılan ortak müzikal enerjilerini bu projede yeniden birleştirirken, aynı zamanda geçmişin izlerini de yeniden yorumladı. Ocean Without A Shore’un temelleri 2019’da atıldı. Bu süreçte yazılan şarkılar, aslında Anathema’nın bir sonraki albümünde yer alacaktı. Ancak grubun ara verme kararıyla birlikte eserler, farklı bir yola girdi. Cavanagh, bu şarkıları kişisel bir yenilenme hikâyesine dönüştürdü. Böylece albüm, hem yaratıcı bir özgürleşme hem de müzikal bir arayışın ürünü hâline geldi.

Alternatif rock ve atmosferik müziğin dünyada bıraktığı en güçlü izlerden biri olan Anathema , uzun yıllar boyunca duygusal yoğunluğu yüksek, ruhani bir müzikal dil yarattı. Grubun kurucu üyelerinden Danial Cavanagh , bu yaratım sürecini farklı bir boyuta taşımak için yeni bir yolculuğa çıktı. Üstelik bu yolculukta ona, Anathema’nın eski davulcusu ve prodüktörü Daniel Cardoso eşlik etti. Böylece ortaya hem tanıdık hem de taptaze bir oluşum çıktı: Weather Systems .

Redd grubunun solisti, bas gitaristi, söz yazarı, besteci ve tenor Doğan Duru, yayınladığı üçüncü solo albümü Climax ile müzikseverlerle buluştu. Duru, albümdeki “Boş Laflarla Süslü” adlı şarkının klibinde tamamen yapay zekâ ile üretilen görseller kullanıldı.

Eliott Tordo, etkileyici yorumuyla İstanbul’da dinleyicileri büyülemeye hazırlanıyor.

Dünyaca tanınan Fransız müzisyen Eliott Tordo, klasik müzik geleneklerini modern tınılarla harmanlayan kendine özgü tarzıyla sahnede güçlü bir anlatım sunuyor. Zengin teknik donanımı, bestelerindeki derinlik ve dikkat çekici yorumuyla uluslararası müzik çevrelerinde adından söz ettiren sanatçı, performanslarında dinleyiciyi duygudan duyguya taşıyor. Klasik köklerden beslenen müziğini çağdaş bir yaklaşımla şekillendiren Tordo, kariyerinin farklı dönemlerinden izler taşıyan repertuvarıyla geniş bir kitleye hitap ediyor.

Dünyaca ünlü ödüllü piyanist, besteci ve prodüktör Peter Bence, müziğin sınırlarını zorlayan ustalığıyla 4 Aralık’ta Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde!

Ocak 2012’de, 765 tuş vuruşuyla “bir dakika içinde en fazla piyano tuş vuruşu” dalında Guinness Dünya Rekoru kırarak, Guinness Rekorlar Kitabı’na “Dünyanın En Hızlı Piyanisti” olarak adını yazdıran Bence, klasik, pop ve film müziklerini yenilikçi yorumlarıyla harmanlayarak dinleyicilere benzersiz bir deneyim sunuyor.

Bu özel gecede Serra Erkoç’un eşsiz yorumu, dinleyicilere duygusal ve enerjik bir müzik deneyimi vaat ediyor.

Güçlü vokaliyle dinleyiciyi etkisi altına alan Serra Erkoç, Standards with Friends grubunun usta müzisyenleriyle birlikte cazın zarif melodilerini ve Latin müziğinin coşkusunu bir araya getiriyor. Performans boyunca hem klasik caz eserleri hem de Latin ağırlıklı parçalarla geniş bir repertuar sunulacak.

Bu özel etkinlikte Hakan Halit Turgay flütüyle, Rüzgar Turgay kemanıyla ve Özgür Deniz Akalın piyanoyla sahne alarak Sagalassos’un antik mirasını melodilere taşıyor. Üçlü, klasik tınıları modern yorumlarla birleştirerek izleyicilere hem teknik açıdan zengin hem de duygusal açıdan etkileyici bir performans sunuyor. Cumartesi sabahlarınıza renk ve müzik dolu bir başlangıç sağlayacak bu konser, müzikseverler için unutulmaz bir deneyim vadediyor.

Her Cumartesi Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşen Türk Telekom Prime Kahve Konserleri, sanatseverlere hem klasik hem de çağdaş eserlerden oluşan zengin bir repertuvar sunuyor. Sıcak ve samimi atmosferiyle bilinen bu konserler, hafta sonunu keyifli bir şekilde karşılamak isteyenler için özel bir deneyim yaratıyor. Dinleyiciler, kahve eşliğinde müziğin akışına kendilerini bırakırken hem ruhsal hem de görsel bir şölen yaşıyor.

Grup, akustik ve yüksek tempolu sahne performanslarıyla dinleyicilerini unutulmaz anlara taşıyor. 6 yıl aradan sonra konserlerine devam eden Malt, aralarına Kurban grubundan Burak Gürpınar’ı da alarak sahnede yeni bir enerji ve dinamizm yaratıyor. İzleyiciler, Malt’in sahne karizması ve rock ruhunu bir arada deneyimleme fırsatı buluyor.

2006 yılında Cenk Durmazel, Cenk Turanlı ve Barış Ertunç tarafından kurulan Malt, sert ve dinamik rock tarzıyla dikkat çekiyor. Şarkılarındaki ironik ve sorgulayıcı sözler, grubun sahnedeki enerjisiyle birleşerek izleyicilere güçlü bir deneyim sunuyor. İlk albümleri “Kendi Adını Taşıyan İlk Albüm” ve ikinci albümleri “Arıza”, hem duygusal derinliği hem de rock enerjisini yansıtan parçaları içeriyor ve grubun müzikal karakterini net bir şekilde ortaya koyuyor.

“Avrupa’nın Tatlı Suları” projesi kapsamında, Haliç’ten başlayarak Osmanlı etkilerini taşıyan farklı ülkelerin eserlerini keşfeden Taner, bu özel konserde dinleyicileri Türkiye’den başlayıp İpek Yolu boyunca Asya’nın kalbine uzanan bir müzik yolculuğuna çıkaracak. Zengin repertuvarı ve özenle seçilmiş eserleriyle izleyicilere hem tarih hem kültür hem de müzik dolu bir deneyim sunacak.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye’nin önde gelen konser piyanistlerinden biri olan ve Steinway & Sons sanatçısı olarak tanınan Rüya Taner, SAHNE Minoa Pera’da izleyicilerle buluşacak. Uluslararası kariyerinde sergilediği teknik ustalık ve duygusal derinlik, her performansını unutulmaz kılıyor.

Kısa sürede sahne enerjisi ve müzikal yetkinliğiyle öne çıkan grup, genç kuşağın caz tutkusunu temsil ediyor. Hard Bop köklerine sadık kalarak enstrümantal cazın teknik ustalığını ve doğaçlamanın özgürlüğünü ön plana çıkarıyor, izleyicilere hem dinamik hem de sofistike bir müzik deneyimi sunuyor.

2025 yılında İstanbul’da üç genç cazsever tarafından kurulan ThreeBop, trompette Kemal Mutluergil, saksafonda Güneş Onat Gürsoy, kontrbasta Mustafa Efe Tekin ve davulda Yağızcan Yüksekdağ’dan oluşuyor. Grup, Clifford Brown, Kenny Dorham ve Hank Mobley gibi Hard Bop ustalarının izinden giderek bu köklü caz geleneğini günümüze taşıyor. Özgün yorumları ve güçlü sahne performanslarıyla ThreeBop, Hard Bop mirasına taze bir soluk getiriyor.

Konserin ikinci bölümünde ise F. Mendelssohn’un Senfoni No.3 La Minor Op.56 “İskoç” eseri seslendirilecek. Orkestra, Mendelssohn’un romantik armonilerini ve dramatik yapısını özenle aktararak dinleyicilere hem görsel hem işitsel olarak büyüleyici bir deneyim yaşatacak. Bu özel gece, klasik müziğin zengin repertuvarını keşfetmek ve usta müzisyenlerin performansına tanıklık etmek isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor.

Şef Alfonso Scarano yönetiminde sahne alacak İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, 5 Aralık’ta izleyicilerini etkileyici bir konser deneyimine davet ediyor. Konserde, dünyaca ünlü kemancı Robert Lakatos, H. Wieniawski’nin Keman Konçertosu No.1 Fa Diyez Minor Op.14 eserini yorumlayarak izleyicilere teknik ustalık ve duygusal derinlik sunacak. Lakatos’un yorumuyla eser, kemanın zengin tonları ve virtüözitesiyle ön plana çıkacak.

Hit parçaları ve geniş repertuvarıyla Vega, hem geçmişten bugüne en sevilen şarkılarını hem de canlı performansın coşkusunu müzikseverlerle paylaşarak unutulmaz anlar yaşatacak.

Türk alternatif rock müziğinin en özel gruplarından Vega, yıllardır sahnelerde sergilediği güçlü performanslarıyla dinleyicilerin gönlünde ayrı bir yer ediniyor. Grubun kendine has melodik yapısı, duygusal sözleri ve enerjik tavrı, her konserini müzik dolu bir deneyime dönüştürüyor.

Türk pop müziğinin en sevilen isimlerinden Edis, hit şarkıları ve özel sahne şovlarıyla müzikseverlere benzersiz bir deneyim sunacak.

Kanadalı müzik projesi Automelodi, 80’lerin melankolik synthpop ve post-punk ruhunu Fransızca vokaller ve modern elektronik estetikle harmanlayarak 3 Aralık akşamı KadıköySahne’de izleyicilerle buluşuyor. Montreal çıkışlı proje, müzisyen ve prodüktör Xavier Paradis önderliğinde, Wierd Records ve Holodeck Records etiketiyle yayımlanan albümleriyle soğuk ritimleri, melankolik melodileri ve zarif Fransız estetiğini sahneye taşıyor.

Doğu Avrupa’nın enerjisini küresel sahnelere taşıyan sanatçının müziğinde akılda kalıcı ritimler, eğlenceli sözler ve özgün sahne duruşu bir araya geliyor. Vogue’un tabiriyle Tommy Cash, “asi ve sürreal denecek kadar komik.”

Yarının trendlerini bugünden yaşayan, cesareti ve kıvrak zekâsıyla yaratıcılığını tüm dünyaya kanıtlayan Tommy Cash, kitleleri peşinden sürüklüyor. “Espresso Macchiato”nun her yaşa hitap eden bir marşa dönüşmesinin ardından başlattığı “espresso macchiato’lar 1.50 avroya satılsın” kampanyası, Avrupa kafelerinde gerçeğe dönüştü.

Spotify’da 39 milyonu aşan dinlenme, TikTok’ta 2 milyona yakın takipçi… Estonyalı sanatçı Tommy Cash, Eurovision’da seslendirdiği ve üçüncü olduğu “Espresso Macchiato” ile kahve menülerini de ele geçirdi!

Yer: Babylon

Tarih: 6 Aralık 22:00

Kiiōtō’dan “As Dust We Rise”: Lou Rhodes ve Rohan Heath’ten Katmanlı Bir Müzikal Yolculuk Alternatif müzik sahnesinin özgün seslerinden Lou Rhodes ile deneyimli prodüktör ve multi-platin şarkı yazarı Rohan Heath, yeni projeleri Kiiōtō ile duygusal derinliği yüksek bir müzikal evren sunuyor. Mercury Ödülü adayı Lamb’in vokalisti olarak geniş bir hayran kitlesine ulaşan Rhodes’un benzersiz sesi, Heath’in üretken ve çok yönlü müzikal yaklaşımıyla birleşerek As Dust We Rise albümünü ortaya çıkardı. Bu albüm, türler arasında özgürce dolaşan bir ruhla hem şiirsel hem de oldukça modern bir atmosfer yaratıyor. Kiiōtō’nun Oluşum Hikâyesi Kiiōtō, 90’lar Manchester sahnesinin enerjisini taşıyan iki deneyimli müzisyenin yollarının yeniden kesişmesiyle doğdu. İkili, geçmişten gelen birikimlerini yeni bir anlatıma dönüştürürken, kendi iç dünyalarına da daha derin bir kapı aralıyor. Bu nedenle As Dust We Rise yalnızca bir albüm değil; aynı zamanda içsel dönüşümün ve müzikal özgürlüğün dışavurumu hâline geliyor. Rhodes’un samimi vokali ile Heath’in zengin armonik yapıları, albümün her parçasında kendine özgü bir dokuyu ortaya koyuyor. Albümün Temaları ve Müziğin Katmanlı Yapısı As Dust We Rise, ölüm, kayıp, aidiyet ve yeniden doğuş gibi evrensel temaları işlerken, kişisel hikâyeleri de güçlü referanslarla buluşturuyor. Albüm boyunca Bill Evans’ın duygusal müzikal mirası ya da Mary Anning’in ilham veren yaşam öyküsü gibi figürler, şarkıların dokusuna zarif biçimde yerleşiyor. Böylece her parça hem geçmişle bağ kuruyor hem de dinleyeni şu ana taşıyor. Ayrıca Kiiōtō’nun caz, R&B, folk ve elektronik soul arasında gezinen özgün tarzı, albüme çok katmanlı bir ses zenginliği kazandırıyor. Babylon Picks Ruhuyla Buluşan Bir Albüm Kiiōtō, müziği bir tür içsel yolculuğa dönüştüren yaklaşımıyla Babylon Picks serisinin küratöryel çizgisine de uyum sağlıyor. Albüm, dinleyeni yalnızca bir dinleme deneyimine değil; aynı zamanda ruhsal, duygusal ve estetik bir keşfe davet ediyor. Her şarkı, yaşamın kırılganlığına ve yeniden ayağa kalkma gücüne dair güçlü bir ifade sunuyor. Bu nedenle As Dust We Rise, yalnızca tür sınırlarını aşan bir proje değil; aynı zamanda müziğin dönüştürücü gücünü taşıyan bütünlüklü bir sanat eseri olarak öne çıkıyor.

Deafheaven







Yer: Blind

Tarih: 6 Aralık 21:30

Deafheaven İlk Kez İstanbul’da: Blind Sahnesinde Unutulmaz Bir Gece San Francisco çıkışlı post-metal sahnesinin en etkileyici gruplarından Deafheaven, uzun süredir beklenen İstanbul konseriyle müzikseverleri heyecanlandırıyor. Vokal George Clarke, gitaristler Kerry McCoy ve Shiv Mehra, basçı Christopher Johnson ve davulcu Daniel Tracy’den oluşan kadrosuyla grup, 6 Aralık’ta Blind sahnesinde hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Modern metalin sınırlarını yeniden çizen üretimleriyle dünya çapında güçlü bir takipçi kitlesi oluşturan grup, İstanbul’da vereceği ilk konserle şehrin alternatif müzik enerjisini yükseltecek. Deafheaven’ın Müzikal Yolculuğu Grup, 2013 yılında yayımlanan kült albümleri Sunbather ile uluslararası müzik basınında büyük yankı uyandırdı. Albüm, metalin agresif doğasını shoegaze ve post-rock elementleriyle harmanlayarak Rolling Stone ve Pitchfork gibi önemli mecraların listelerinde üst sıralara yerleşti. Böylece Deafheaven yalnızca kendi tarzını güçlendirmedi; aynı zamanda modern metal estetiğine yeni bir yön verdi. Ardından 2018’de çıkan Ordinary Corrupt Human Love, grubun ilk GRAMMY adaylığını kazandırdı ve yaratıcı vizyonunu daha da görünür hâle getirdi. Infinite Granite ile Yeni Bir Sayfa Deafheaven, 2021 tarihli Infinite Granite albümünde daha melodik ve rafine bir anlatım benimsedi. Bu dönem, grubun karanlık tonlarını daha yumuşak dokularla bir araya getirdiği bir dönüşüm olarak dikkat çekti. Böylece grup, hem sadık hayran kitlesinin beklentilerini karşılamayı başardı hem de yeni dinleyicilere kapı araladı. Her albüm, Deafheaven’ın müzikal gelişimini tutarlı fakat cesur bir çizgide sürdürdüğünü gösteriyor. Blind Sahnesinde Özel Bir Performans Dünya turneleri boyunca sahnede oluşturdukları transandantal atmosferle bilinen grup, bu kez İstanbul’da aynı büyüyü yeniden yaratacak. Coachella ve Primavera Sound gibi dev festivallerde sahne alan Deafheaven, Slipknot, Chelsea Wolfe ve Mono gibi önemli isimlerle paylaşılmış sahnelerde büyük beğeni toplamıştı. Bu nedenle İstanbul konseri, grubun sert ama büyüleyici ses evrenini yakından deneyimlemek isteyenler için eşsiz bir fırsat sunuyor. Blind’ın akustik yapısı ve enerjik atmosferiyle birleştiğinde, gecenin unutulmaz bir müzikal deneyime dönüşmesi bekleniyor.



Weval





Yer: Zorlu PSM – %100 Studio

Tarih: 6 Aralık 21:30

Weval, elektronik müziğin sınırlarını 6 Aralık’ta İstanbul’a taşıyor Amsterdam çıkışlı Harm Coolen ve Merijn Scholte Albers ikilisi, Weval olarak 2013’ten bu yana analog sıcaklığını ileri görüşlü ses tasarımıyla birleştirerek, duygusal ve katmanlı prodüksiyonlarıyla dünya çapında tanınıyor. Sinematik yaklaşımları ve hikâye anlatımına olan ilgileri, müziklerini içe dönük elektronika, psikedelik pop ve atmosferik dans müziği arasında özgün bir noktaya taşıyor. Dördüncü albümleri Chorophobia ile dans müziğine odaklanan ikili, on yılı aşkın süredir kendi tarzlarını kulüp ana akımının dışında geliştirmeye devam ediyor. Primavera, Pukkelpop, Lightning in a Bottle ve Lowlands gibi uluslararası festivallerin sahnelerinde yer alan Weval, Paradiso ve Royal Concertgebouw gibi ikonik mekânlarda kapalı gişe performanslar sergileyerek sürükleyici canlı müzik deneyimini kanıtladı. Tek bir türe bağlı kalmadan ilerleyen Weval, 6 Aralık’ta İstanbul’da eşsiz bir performans sunacak. Evgeny Grinko









Yer: Bostancı Gösteri Merkezi

Tarih: 7 Aralık 20:30

Modern klasik müziğin en zarif isimlerinden Evgeny Grinko, yıldızların altında yeniden Türkiye’de! Melankoliyi, dinginliği ve derin duyguları piyanonun tuşlarında buluşturan sanatçı; “Valse”, “Field” ve “Morning in the Garden” gibi dünya çapında sevilen eserlerini bu kez canlı yaylı orkestra eşliğinde seslendirecek. Piyano ile yaylıların uyumunun yarattığı o benzersiz tınıyı deneyimlemek için takviminizde bu geceyi boş bırakın. Bu konser sadece dinlenmeyecek, hissedilecek. Büyük Ev Ablukada

Yer: KüçükÇiftlik Park

Tarih: 7 Aralık 18:30

Büyük Ev Ablukada, yıllarca üzerinde çalıştığı üçüncü stüdyo albümü Defansif Dizayn ile dinleyicilerini şaşırtmayı başarmışken, şimdi de yenilenen konser formatıyla sahnede! Full Faça, Fırtınayt ve Defansif Dizayn albümlerinden şarkılarla şekillenen bu yeni elektrikli konser serisi, alışılmışın dışında bir deneyim sunmaya hazırlanıyor. Festival, farklı türlerden sanatçıların performansları ve dinamik sahne programıyla katılımcılara unutulmaz bir müzik ve eğlence deneyimi vadediyor. Sevil Ulucan Weinstein Solo Keman Resitali

Yer: Grand Pera Tarihi Bina

Tarih: 7 Aralık 18:00

Sevil Ulucan Weinstein , solo keman resitaliyle İstanbul’da sahnede! Keman virtüözü ve akademisyen Sevil Ulucan Weinstein, 20. yüzyılın klasik ve modern eserlerini ustalıkla yorumladığı solo performansıyla dinleyicileri büyüleyecek. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Yaylı Çalgılar bölümünde profesör olarak görev yapan Ulucan, küçük yaşta başladığı keman eğitimini Venyamin Varsavsky ile derinleştirmiş ve Cihat Aşkın, Shlomo Mintz ile Hagai Şaham gibi ünlü ustalardan masterclass deneyimleri edinmiştir. Yurtiçinde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve İstanbul Oda Orkestrası gibi topluluklarla sahne alan sanatçı, Berlin Konzerthaus’ta Prokofiev’in keman konçertosunu seslendirerek uluslararası arenada da kendini kanıtlamıştır. Sevil Ulucan, “Sevdana” albümünden eserler ve seçkin klasik repertuar ile sahnede, kemanın duygusal derinliğini ve teknik inceliklerini bir araya getirerek izleyicilere eşsiz bir müzik deneyimi sunacak. Gece Yolcuları

Yer: Dorock XL

Tarih: 7 Aralık 21:30



Vokal ve perküsyonda Edis İlhan, gitarda ve geri vokalde Uğur Arslantürkoğlu’nun liderliğinde, Gece Yolcuları sahnede unutulmaz bir müzik deneyimi sunuyor. Türkiye’nin pop‑rock sahnesinin önemli temsilcilerinden olan grup, her performansında dinleyicileri hem duygusal hem de coşkulu bir yolculuğa çıkarıyor.

Parvaz Homay

Yer: MKM Attila İlhan Salonu

Tarih: 7 Aralık 21:00

Parvaz Homay, benzersiz bir opera deneyimiyle sahnede! İranlı besteci, söz yazarı ve vokalist Parvaz Homay, geleneksel Fars klasik müziği ve şiirsel derinliği bir araya getiren performansıyla izleyicileri büyüleyecek. 2005 yılında Mastān Ensemble’i kuran Homay, hem İran hem de uluslararası sahnelerde, Walt Disney Concert Hall gibi prestijli salonlarda sahne alarak hayranlarına unutulmaz deneyimler yaşattı. Parvaz Homay Opera, izleyicileri hem müzik hem de felsefi derinliklerle örülü bir yolculuğa çıkarıyor. Homay’ın etkileyici vokali ve ensemble ile sahnede yarattığı uyum, klasik müzik ve İran kültürünün büyüleyici birleşimini sunuyor. Jay-Jay Johanson



Yer: Blind İstanbul

Tarih: 10 Aralık 21:00

Melankolik sesi ve özgün tarzıyla bir efsane: Jay-Jay Johanson, dinleyicileriyle buluşuyor! “Believe In Us”, “So Tell the Girls That I’m Back In Town” gibi ikonik parçalarıyla hafızalara kazınan sanatçı, trip-hop’tan indie’ye uzanan zengin repertuarıyla büyüleyici bir performans sunacak. Bu özel geceyi kaçırmayın! ADK İstanbul Gençlik Orkestrası

Yer: Kadıköy Süreyya Operası

Tarih: 11 Aralık 20:00

ADK İstanbul Gençlik Orkestrası, Zehra Yıldız anısına sahnede! 11 Aralık Perşembe akşamı Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası’nda gerçekleşecek bu özel konserde, Türk opera sanatının unutulmaz ismi Zehra Yıldız anılacak. Zehra Yıldız Kültür ve Sanat Vakfı ev sahipliğinde ve Ayşegül ile Doğan Karadeniz sponsorluğunda düzenlenen gece, genç ve yetenekli solistlerin performanslarına sahne olacak. Genç orkestra şefi Ramis Sulu yönetiminde, programda hem klasik operanın seçkin aryaları hem de topluluk sahneleri yer alacak. Sedef İlayda Büyükyörük ve Sinem Güç soprano, Berrin Temeloğlu mezzo soprano; Uğur Etiler, Efe Doğrukul ve Utku Güzelgül tenor olarak sahneyi paylaşıyor. Bu anlamlı akşam, hem Zehra Yıldız’ın anısını yaşatacak hem de izleyicilere etkileyici bir müzik deneyimi sunacak. Yaşar

Yer: Jolly Joker Vadistanbul

Tarih: 10 Aralık 21:00

Türk pop müziğinin güçlü sesi Yaşar, sevilen şarkıları ve etkileyici sahne performansıyla müzikseverleri nostaljik bir yolculuğa çıkarıyor. Kendine has yorumu ve duygusal besteleriyle dinleyicilerine unutulmaz anlar yaşatan sanatçı, romantik baladlardan enerjik parçalara uzanan geniş repertuvarıyla sahnede büyüleyici bir atmosfer yaratacak! Emir Ersoy

Yer: Zorlu PSM – touché by N Kolay

Tarih: 10 Aralık 21:00

Grammy ödüllü müzisyenlerle projelere imza atan piyanist Emir Ersoy, Küba ritimleriyle dolu enerjik sahnesiyle müzikseverleri buluşturuyor! Latin cazdan salsaya, timbadan funk’a uzanan geniş repertuvarıyla dikkat çeken piyanist ve besteci Emir Ersoy, ritmik zenginliği ve sahnedeki enerjisiyle her performansında izleyicileri coşturuyor. Müzikal yolculuğunda farklı coğrafyaların renklerini bir araya getiren sanatçı, özgün düzenlemeleriyle sahneye güçlü bir dinamizm katıyor. Bu özel konserde The Cuban Beat projesiyle sahne alacak olan Ersoy, canlı orkestra eşliğinde sıcak melodiler ve dansa davet eden ritimleri bir araya getiriyor. İzleyicilere hem enerjik hem de keyifli bir atmosfer sunacak olan konser, müzik dolu bir gece vadediyor. Pinhani

Yer: IF Performance Hall Beşiktaş

Tarih: 10 Aralık 21:30

‘Dünyadan Uzak’, ‘Ne Güzel Güldün’ ve ‘Hele Bi Gel’ gibi dillere pelesenk olmuş şarkılarıyla müzik dünyasındaki yerlerini sağlamlaştıran Pinhani, sahne alıyor. Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası





Yer: İstanbul Lütfi Kırdar ICEC

Tarih: 11 Aralık 20:00

BİFO’dan yeni yıla klasiklerin büyüsüyle merhaba! Bu yılın yeni yıl konserinde BİFO, Mozart’ın gençlik enerjisini, Fransız operasının zarafetini ve Rus romantizminin duygusal derinliğini aynı sahnede buluşturuyor. Gecenin yıldızı ise dünyaca tanınan Kanadalı piyanist Jan Lisiecki. Henüz genç yaşta büyük orkestralarla sahneye çıkan Lisiecki, kendine özgü zarif tekniği ve duygusal yorumlarıyla klasik müziğin en parlak isimlerinden biri olarak öne çıkıyor. Mozart’ın “Jeunehomme” başlıklı 9. Piyano Konçertosu ile başlayacak konser, klasik dönemden romantizme uzanan etkileyici bir müzikal yolculuk sunacak. İkinci bölümdeyse, dans ve sahne müziğinden oluşan neşeli repertuvarıyla izleyicileri yeni yıl coşkusuna davet eden renkli bir atmosfer sahneye taşınacak. Kalben

Yer: KüçükÇiftlik Park

Tarih: 11 Aralık 16:00

Türk müziğinin özgün seslerinden Kalben, duygu dolu şarkıları ve kendine has yorumuyla sahnesinde! 14 yaşından beri elinden düşürmediği gitarı ve içten sözleriyle dinleyicilerin kalbine dokunan sanatçı, beş albüm ve sayısız teklisiyle müzik yolculuğunu sürdürüyor. Bu özel gecede, en sevilen şarkılarıyla buluşmaya hazır olun! Aşkın Nur Yengi

Yer: Bostancı Gösteri Merkezi

Tarih: 11 Aralık 21:00

Yer: Hayal Kahvesi Aqua Florya

Tarih: 20 Aralık 21:00

Türk pop müziğinin unutulmaz sesi Aşkın Nur Yengi, bu kez senfonik orkestra ile unutulmaz bir geceye hazırlanıyor! Zamana meydan okuyan şarkıları ve senfoni orkestrasının eşsiz performansıyla Aşkın Nur Yengi, Harbiye Açık Hava’da olacak.Her biri hafızalara kazınan eserleriyle gönüllerde taht kuran sanatçı, dinleyicilerine nostalji ve duygu dolu bir müzik şöleni sunmaya hazırlanıyor. Sezen Aksu’nun vokalisti olarak başladığı kariyerinde birçok başarıya imza atan sanatçı, şimdilerde olgunluk çağlarında ve sanatının ustalık dönemini icra ediyor. Siz de Aşkın Nur Yengi konseri için biletinizi alın unutulmaz bir gece yaşayın. Duman

Yer: Klein Phönix

Tarih: 11 Aralık 22:00

DUMAN, 1999’da İstanbul’da kuruldu ve aynı yıl yayımlanan “Eski Köprünün Altında” albümüyle Türk rock müziğinde güçlü bir çıkış yaptı. Ardından gelen tüm albümleriyle listelerde zirveye yerleşen grup, “Her Şeyi Yak”, “Senden Daha Güzel”, “Belki Alışman Lazım” gibi hitleriyle efsaneleşti. 11 yıllık bir aradan sonra çıkan “KUFİ” albümü, hayranlarının uzun süredir beklediği yeni şarkıların özlemini giderdi. Türkiye’de rock denildiğinde akla gelen ilk isimlerden biri olan DUMAN, sahne enerjisi ve unutulmaz performanslarıyla tanınıyor. Grup, klasikleşmiş şarkıları ve yeni albümden parçalarıyla müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatacak. Brek

Yer: Blind İstanbul

Tarih: 11 Aralık 20:00

2018 yazında kendi odasında besteleyip kaydettiği ilk uzunçaları TV Juice ile dream pop, synth pop, new wave ve krautrock etkilerini bir araya getirerek buğulu ve atmosferik bir sound yarattı. 28 Eylül’de çıkan ikinci albümü Mikrodalga Sörfü ile hayran kitlesini daha da büyüten sanatçı, bu kez Türkçe sözlerle sürpriz ve heyecan dolu bir albüm sunuyor. Şimdiye kadar yalnızca kayıtlarından takip edilen müzisyenin ilk canlı performansına şahit olacaksınız. The Raveonettes

Yer: Paribu Art – Ana Sahne

Tarih: 12 Aralık 21:30

Garage Rock’un İkonik İkilisi The Raveonettes İstanbul’da! Danimarka’nın indie rock sahnesinin en etkileyici temsilcilerinden The Raveonettes, 12 Aralık’ta Paribu Art sahnesinde dinleyicilerle buluşuyor. 2001’de Kopenhag’da kurulan ikili, Sune Rose Wagner ve Sharin Foo, 1950’ler ve 60’ların yalın rock sound’unu modern distortion, noise katmanları ve güçlü ritimlerle birleştirerek hem nostaljik hem çağdaş bir müzik dili yaratıyor. Everly Brothers’tan ilham alan vokal armonileri ile Velvet Underground’un karanlık atmosferini harmanlayan grup, suç, aşk, ölüm ve ihanet temalı şarkılarıyla Garage Rock sahnesinin öncü isimlerinden biri haline geldi. Sıla





Yer: Bostancı Gösteri Merkezi

Tarih: 10 Aralık 21:00

Yer: Günay Restaurant

Tarih: 12 Aralık 20:00

Sıla en sevilen şarkılarını seslendirmek için sahneye çıkıyor! Türk pop müziğinin en güçlü seslerinden Sıla, söz yazarı, besteci ve yorumcu kimliğiyle son 15 yılda müzik dünyasına damga vurdu. …Dan Sonra, İmza, Yeni Ay, Şarkıcı gibi albümleri ve “Sevişmeden Uyumayalım”, “Acısa da Öldürmez”, “Kafa”, “Yan Benimle” gibi hitleriyle geniş bir dinleyici kitlesine sahip olan sanatçı, sahne enerjisi ve duygusal performansıyla tanınıyor. Sıla hem en sevilen şarkılarını hem de yeni eserlerini seslendirecek. Şenay Lambaoğlu

Yer: Asa Khai Jazz Club

Tarih: 13 Aralık 21:30

Şenay Lambaoğlu, Asa Khai Jazz Club Konserleri kapsamında sahneye çıkıyor! Bu özel konserde Lambaoğlu’na, piyanoda Kaan Bıyıkoğlu, gitarda Emre Karabulut, bas gitarda Eylem Pelit ve davulda Turgut Alp Bekoğlu eşlik edecek. Asa Khai Jazz Club Sahnesi’nde gerçekleşecek bu buluşma, cazseverler için kaçırılmayacak bir deneyim olacak. Kendine özgü yorumu ve müzikal zenginliğiyle dinleyicilerini türler arası bir yolculuğa çıkaran sanatçı, cazın yanı sıra pop, latin ve rock tınılarını sahnesine taşıyor. Usta müzisyenlerden oluşan ekibiyle büyüleyici bir performansa imza atacak bu özel geceyi kaçırmayın! Ercan Saatçi





Yer: Moda Kayıkhane

Tarih: 12 Aralık 22:00

Yer: Dorock XL Kadıköy

Tarih: 23 Aralık 21:30

Türk pop müziğinin üretken ismi Ercan Saatçi, sahne, stüdyo ve ekranlarda yarım asrı aşan bir sanat yolculuğunu sürdürüyor. İstanbul’da doğup müzikle çocuk yaşta tanışan Ercan Saatçi, mandolinle başlayan serüvenini keman dersleri ve lise yıllarında kurduğu müzik grubuyla pekiştirdi. 1980’lerin sonunda Yavuz Çetin ile kazandığı yarışmalarla dikkat çekti; İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı’nda eğitim gördüğü yıllarda hem besteci hem yorumcu olarak müzik dünyasına adım attı. 1990’larda kurduğu Grup Vitamin ile yakaladığı büyük başarı, onu pop müziğin tanınan yüzlerinden biri haline getirdi. Ardından İzel-Çelik-Ercan ve Uf-Er projeleriyle döneminin hit şarkılarına imza attı. “Sayenizde”, “Tam 14 Saat Oldu” ve “Manşet” albümleriyle solo kariyerine devam eden sanatçı, yüzlerce beste ve düzenlemeye imza atarak Türk pop müziğine kalıcı bir miras bıraktı. Prodüktör kimliğiyle Rec by Saatchi şirketini kurdu; jüri üyeliği yaptığı televizyon yarışmalarıyla da geniş bir kitleye ulaştı. Mert Demir





Yer: Zorlu PSM – Turkcell Sahnesi

Tarih: 12 Aralık 21:00

Müziğiyle farklı janrları bir araya getiren; söz yazarı, besteci, prodüktör ve aranjör Mert Demir, imza attığı başarılı şarkılar ve kendine özgü tarzıyla milyonların beğenisini topluyor. Geçtiğimiz yıl Türkiye ve Avrupa’da biletleri günler öncesinden tükenen konserler veren Mert Demir, kendine has tarzı ve sahne performansıyla seyircisine unutulmaz anlar yaşattı. Mert Demir, 5 aylık sessizliğini yeni albümüyle bozarak dinleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor.



Mabel Matiz







Yer: Ülker Spor ve Etkinlik Salonu

Tarih: 12 Aralık 21:00 Mabel Matiz, kendine özgü tarzı, güçlü sahne performansı ve dillere dolanan şarkılarıyla dinleyicilerine unutulmaz bir müzik deneyimi yaşatıyor. Mabel Matiz, kendine özgü tarzı, derin sözleri ve farklı müzikal dokusuyla Türk pop müziğinin en özgün isimlerinden biri. “A Canım”, “Antidepresan”, “Fırtınadayım” ve “Öyle Kolaysa” gibi parçalarıyla milyonlarca dinleyiciye ulaşan sanatçı, sahne enerjisi ve yenilikçi prodüksiyon anlayışıyla dikkat çekiyor. Yakın dönemde yayınladığı albümü, hem eleştirmenlerden hem de dinleyicilerden büyük övgü topladı. Albüm; pop, elektronik ve Anadolu ezgilerini harmanlayan modern bir sound sunuyor. Mabel Matiz’in prestijli sahnelerdeki konserleri, hem görsel hem de işitsel açıdan titizlikle hazırlanmış bir deneyim olarak biliniyor.



Evrencan Gündüz

Yer: KüçükÇiftlik Park

Tarih: 12 Aralık 18:00

Evrencan Gündüz, enerjik sahne performansı ve eşsiz yorumuyla dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşatmaya hazırlanıyor. Blues, rock ve Anadolu ezgilerini harmanlayan Gündüz, etkileyici vokali ve doğaçlamalarıyla sahnede büyülüyor. Bu müzik şölenine tanık olmak için yerinizi alın!



Flört



Yer: Kadıköy Sahne

Tarih: 12 Aralık 21:30 Flört Müzik Grubu, rock’n roll ruhunu sahneye taşıyor! 2000 yılından günümüze kadar müziğini emek, sabır ve ısrarla dinleyicisiyle buluşturan Flört, samimi şarkıları ve gerçek hayatla kurduğu güçlü bağlarla Türk rock sahnesinde kendine sağlam bir yer edindi. Grup, kayıt teknolojisi tercihleri, sahne duruşundaki özen ve dikkat çekici performanslarıyla izleyicilerini her konserinde etkiliyor. Enerjik ve içten sahne performanslarıyla müzikseverleri rock dünyasının farklı renkleriyle buluşturan Flört, hem eski hem de yeni şarkılarını kapsayan repertuarıyla unutulmaz bir müzik deneyimi sunuyor. Grubun enerjisi ve sahnedeki uyumu, izleyicilere hem nostaljik hem de güncel bir rock yolculuğu yaşatıyor.



La Voix Humaine





Yer: İstanbul Lütfi Kırdar ICEC

Tarih: 11 Aralık 20:00

Barbara Hannigan hem şef hem soprano olarak insan sesinin dönüşümünü merkezine alan etkileyici bir konser sunuyor. Modern müziğin önde gelen yorumcuları arasında gösterilen Barbara Hannigan, Richard Strauss’un Metamorfozlar adlı yapıtını ve Francis Poulenc’in La Voix Humaine’ini aynı programda bir araya getiriyor. Yaylılar için yazılmış Metamorfozlar, hem bireysel hem toplumsal yas duygusunu ifade eden içsel bir dönüşüm öyküsü sunuyor ve bu yönüyle konserin derinlikli altyapısını oluşturuyor. Programın ikinci bölümünde Poulenc’in tek kişilik dramatik monodisi La Voix Humaine, Hannigan’ın güçlü sahne hakimiyetiyle hayat buluyor. Telefon üzerinden yaşanan bir vedanın duygusal kırılmalarını merkezine alan eser, aşk, ayrılık ve yalnızlık temalarını sahneye taşıyor. Bu performansta Delphine Dussaux müzik asistanlığı ve piyano eşliği yaparken, Clemens Malinowski video tasarımıyla yorumun görsel dünyasına katkı sağlıyor.



Kerem Görsev Trio





Yer: Zorlu PSM – touché by N Kolay

Tarih: 12 Aralık 21:00

Kerem Görsev Trio, cazın enerjisini ve tutkusunu sahneye taşıyor. Kontrbasta Volkan Hürsever, davulda Ferit Odman’ın eşlik edeceği trio, geniş repertuarıyla sahnede olacak. 22 albümü ve uluslararası caz sahnesindeki başarılarıyla tanınan Kerem Görsev, dinleyicilere akustik cazın büyüsünü yaşatacak



Saint Levant





Yer: Volkswagen Arena

Tarih: 12 Aralık 21:00

Köklerinden beslenen, sınırları aşan bir ses: Saint Levant ilk kez Türkiye’de! Kudüs’te doğup Gazze’de büyüyen Saint Levant, Arapça, İngilizce ve Fransızca dillerini ustalıkla harmanlayarak oluşturduğu müziğiyle dünya sahnesinde dikkatleri üzerine çekiyor. R&B, hip-hop ve geleneksel Arap ezgilerini birleştiren sanatçı, hem kültürel köklerinden hem de çağdaş müzik akımlarından beslenen kendine özgü tarzıyla dinleyicilere evrensel bir bağ kurma deneyimi sunuyor. İlk EP’si From Gaza with Love ile memleketine duyduğu özlemi ve bağlılığı dile getiren Saint Levant, Love Letters ve Love Letters Deluxe albümleriyle bu duygusal çizgisini derinleştiriyor. Her performansında hikâyesini müzikle anlatan sanatçı, sahnede bireysel anılardan kolektif duygulara uzanan samimi bir atmosfer yaratıyor.



Gotts Street Park





Yer: Babylon

Tarih: 12 Aralık 22:00 Retro ruhu modern dokularla birleştiren Gotts Street Park, soul, R&B ve sinematik tınıları aynı potada eritiyor. Leeds müzik sahnesinden doğan Gotts Street Park; Josh Crocker, Tom Henry ve Joe Harris’ten oluşan dinamik bir üçlü. Grup, analog kayıt geleneğini koruyarak, müziği stüdyo yerine bir “yaşayan organizma” gibi ele alıyor. Sun, Stax ve Muscle Shoals stüdyolarının ilhamını bugünün ses estetiğiyle harmanlayan ekip, sahnede nostaljik olduğu kadar yenilikçi bir enerji yaratıyor. Üyeleri tek tek Kali Uchis, Celeste ve Mabel gibi isimlerle çalışan Gotts Street Park, birlikte ise soul’un sıcaklığını film müziklerinden gelen duygusal derinlikle buluşturuyor. Her performans, canlı kaydın büyüsünü ve duyguların samimiyetini yeniden hissettiriyor.



Şu Güzel İnsanlar









Yer: Babylon

Tarih: 11 Aralık 21:30

LoftCaz, yeni albüm lansmanıyla müziğin üretim ve paylaşım heyecanını bir araya getiren özel bir gece düzenliyor. İstanbul merkezli caz kültürü gazetesi LoftCaz’ın organize ettiği buluşmada, LoftCaz Records bünyesinde üretimlerine devam eden Şu Güzel İnsanlar yeni albümleri “Gün”ü ilk kez dinleyiciyle buluşturuyor. Etkinlik, hem plak şirketinin gelişim yolculuğunu kutlayan hem de kolektif yapının üretim heyecanını paylaşan bir buluşma niteliği taşıyor. Eklektik yaklaşımıyla farklı türler arasında dolaşan Şu Güzel İnsanlar, alternatif rock’tan caz tınılarına, Anadolu etkilerinden deneysel açılımlara uzanan geniş bir müzikal yelpazeyi sahnede yeniden yorumluyor. Samimi performansları ve doğaçlamaya verdikleri alanla tanınan grup, dinleyicileri üretimin merkezine davet eden özgün bir konser deneyimi sunuyor.



Sagopa Kajmer









Yer: Bostancı Gösteri Merkezi

Tarih: 13 Aralık 21:00

ürkçe rapin en özgün kalemlerinden Sagopa Kajmer, verdiği kısa aradan sonra güçlü bir dönüş yaptı. “Kağıt Kesikleri” albümü, duygu derinliği ve lirik zekâsıyla dinleyiciyi bir kez daha içine çekiyor. Arabesk müziğin efsanevi ismi Mine Koşan ile yaptığı “Geceler” düeti ise türler arasında kurduğu köprüyle müzikseverleri şaşırtıyor. Ardından gelen “İstesem de Söyleyemem” teklisi, Sagopa’nın iç dünyasına dair yeni ipuçları veriyor. Melankoliyle örülü sözler ve incelikli beat’ler, onu rap sahnesinde yeniden ayrıcalıklı bir yere taşıyor. Sago hayranları için geri sayım başladı. Yeni şarkılar, sahne enerjisi ve yılların birikimiyle Sagopa Kajmer, müziğini özleyenlerle buluşmaya hazırlanıyor.



Redd







Yer: IF Performance Hall Beşiktaş

Tarih: 13 Aralık 22:00 Türk rock müziğinin en sevilen gruplarından Redd, güçlü şarkıları ve etkileyici sahnesiyle sevenleriyle buluşuyor! Alternatif rock sound’unu zengin sözlerle harmanlayan grup, sevilen şarkılarının yanı sıra unutulmaz bir atmosfer sunmaya hazırlanıyor.



Fındıkkıran Balesi

Yer: İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu

Tarih: 13, 14 Aralık

Karlar altındaki büyülü sahneler, rengarenk kostümler, görkemli dekorlar ve Tchaikovsky’nin zamansız müzikleriyle Fındıkkıran, 1892’deki prömiyerinden bu yana dünyanın en sevilen klasik bale eserlerinden biri. Köklü tarihiyle Kafkasya’nın en önemli sanat kurumlarından biri olan Gürcistan Devlet Balesi, bugüne dek dünyanın dört bir yanında sahne aldı. New York Times tarafından “kusursuz” olarak nitelendirilen topluluk, 2008 yılında Edinburgh Uluslararası Festivali’nde kazandığı Herald Angels Ödülü ile uluslararası başarısını taçlandırdı. 2024’te Londra Coliseum’daki gösterileriyle de büyük yankı uyandıran topluluk, her sahneye çıktığında zarafet ve gücü bir arada sunuyor. Gripin

Yer: Life Park

Tarih: 13 Aralık 18:30

2001’den bu yana Türk rock müziğinin önemli temsilcilerinden biri olan Gripin, İstanbul çıkışlı dört kişilik bir grup. Birol Namoğlu’nun vokalde yer aldığı ekip, sahne performansları ve duygusal şarkı sözleriyle tanınıyor. “Hikayeler Anlatıldı” albümüyle geniş kitlelere ulaşan grup, “M.S. 05.03.2010”, “Yalnızlığın Çaresini Bulmuşlar” gibi yapımlarla müzik kariyerini güçlendirdi. Son yıllarda da üretkenliğini sürdüren Gripin, 2024 ve 2025’te yayımladıkları single ve remix çalışmalarıyla listelerde yer bulmaya devam etti.



Night Tapes



Yer: Salon İKSV

Tarih: 11 Aralık 21:30

Night Tapes, loş Londra gecelerinde başlayan kayıtlarının ardından sınırları aşan özgün bir elektronik pop dili oluşturuyor. Güney Londra’da aynı evi paylaşan Max Doohan, Sam Richards ve Iiris Vesik’in gece doğaçlamalarını kasetlere kaydetmeleriyle temelleri atılan Night Tapes, ilk etapta glitch ve efekt odaklı elektronik müzikle ilgilenen üç prodüktörün ortak yaratım alanına dönüştü. Doohan’ın daha şarkı formuna yakın bir müzik üretme fikri doğrultusunda grup birlikte çalışmaya başladı ve geleneksel enstrümanlarla synth’lerin bir araya geldiği dream pop çizgisi oluştu. İlk parçaları Dream ile müzikal yönleri belirginleşti, ardından Londra’nın bitmeyen gecelerinde kaydedilen üretimler grup kimliğini güçlendirdi. “Drifting” adlı parçaları milyonlarca dinlenmeye ulaşarak geniş bir dinleyici kitlesine erişti. Ardından müzikleri DIY, NME, Gorilla vs Bear, BBC Radio 1, BBC 6 Music ve daha birçok platformda yer buldu. 26 Eylül’de çıkan son albümleri portals//polarities, turne sırasında ve sınırlı olanaklarla kaydedildi; koşulların getirdiği sadeleşme, yaratıcılığı öne çıkardı. Duyguların kelimeler kadar sesle aktarıldığı bu albüm synth-pop, ambient, shoegaze ve trip-hop etkilerini bir arada taşıyor. Grup ilk albümlerinin turnesi kapsamında Salon İKSV’de müzikseverlerle buluşuyor.



Murat Cem Orhan & Evrim Özkaynak & Mert Fırat – İkinci Yeni Şarkılar





Yer: ENKA Oditoryumu

Tarih: 11 Aralık 20:30

“İkinci Yeni Şarkılar” ile Türk şiirinin sahnedeki büyüsü! “İkinci Yeni Şarkılar”, orkestra şefi ve besteci Murat Cem Orhan tarafından modern Türk şiirini müzik, tiyatro ve edebiyatın ortak diliyle sahneye taşıyan özgün bir yapıt. Edip Cansever, Turgut Uyar ve Cemal Süreya’nın şiirlerinden yola çıkarak Tomris Uyar ile hayali diyaloglar kurgulayan eser, şairlerin hayallerini, özlemlerini ve sözlerini sahnede yeni bir biçimde yaşatıyor. Kurgusu edebiyat araştırmacısı Sevengül Sönmez tarafından hazırlanan yapıt, şiir ile tiyatral anlatımı bir araya getiriyor. Projede şairleri Mert Fırat canlandırıyor ve şarkıları seslendiriyor; Evrim Özkaynak ise Tomris Uyar’ı yorumluyor. Murat Cem Orhan’a sahnede Özcan Yılmaz (keman), Burak Kayan (viyola) ve Burak Ayrancı (viyolonsel) eşlik ediyor. İzleyiciler, Türk edebiyatının en güçlü şairleriyle bir kadının iz bırakan hikâyesini, müzik ve tiyatral anlatımın birleşiminde çok katmanlı bir deneyim olarak deneyimleyecek.



Teoman Varoluşçuluk 101 “a musical persona stand up”







Yer: Zorlu PSM – Turkcell Sahnesi

Tarih: 13 Aralık 21:00

﻿Teoman Varoluşçuluk 101 etkinliği Bayhan Müzik Organizasyonuyla, Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde sanatseverlerle buluşacak. Teoman, hayatın trajedisi, komedisi, gündelik hayatın felsefesi ve felsefesizliği, kişisel tarihi, başarısızlıkları ve insanlık durumu hakkında, müzikli bir gösteri sunuyor.

Cansu Nihal Akarsu Quintet







Yer: Asa Khai Jazz Club

Tarih: 12 Aralık 21:30

Cansu Nihal Akarsu ile Cazın Büyüsünü Asa-Khai’de Yaşayın! Uluslararası platformlarda kendini kanıtlamış ve Nardis Genç Caz Vokal Yarışması birincisi olan Cansu Nihal Akarsu, Kenan Doğulu sahnelerindeki unutulmaz performansının ardından Asa-Khai’de cazseverlerle buluşuyor. Sahnedeki enerjisi ve etkileyici yorum gücüyle dinleyicileri derin bir müzikal yolculuğa çıkaracak Akarsu, her notada duyguyu ve ritmi bir araya getiriyor. Bu özel gecede Akarsu’ya, New York, Atina ve İstanbul caz sahnelerinde adını duyurmuş kontrbas virtüözü Apostolos Sideris ve alanlarında deneyimli diğer yaratıcı müzisyenlerden oluşan güçlü bir kadro eşlik ediyor. Barış Arslan saksafonda, Adem Gülşen piyano ve Efe Oğur davulda, Akarsu’nun vokalini destekleyerek unutulmaz bir caz deneyimi sunuyor.



İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası DenizBank Konserleri 80. Yıl Konseri

Yer: Türk Telekom Opera Salonu

Tarih: 12 Aralık 20:00

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, DenizBank Konserleri kapsamında 80. Yıl Konseri ile sahne alıyor. Şef Murat Cem Orhan yönetiminde gerçekleşecek konserde, vurmalı çalgılar sanatçısı Aykut Köselerli, ney icracısı Burcu Karadağ ve kanun sanatçısı Hakan Güngör sahneye çıkarak orkestrayla eşsiz bir uyum sergileyecek. Konserin programında Cemal Reşit Rey’in “Türkiyem’den Bölümler”i ve Fazıl Say’ın “İstanbul Senfonisi Op.28”i yer alıyor; her iki eser de hem teknik hem de duygusal açıdan zengin bir dinleti sunuyor. Orkestra, klasik Türk müziği unsurlarını modern orkestrasyonla buluştururken, solo sanatçıların performanslarıyla izleyicilere hem görsel hem işitsel açıdan etkileyici bir deneyim yaşatıyor. Bu özel konser, orkestranın 80 yıllık mirasını kutlayan anlamlı bir buluşma niteliği taşıyor.



La Bohème – İstanbul Devlet Opera ve Balesi





Yer: Türk Telekom Opera Salonu

Tarih: 13, 20, 27 Aralık 20:00

La Bohème, 19. yüzyıl Paris’inin bohem yaşamını ve aşkın dokunaklı yanlarını sahneye taşıyor. İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Giacomo Puccini’nin ölümsüz eseri La Bohème’i yepyeni prodüksiyonuyla sahneliyor. Rodolfo ve Mimì’nin tutkulu aşkı, Marcello, Schaunard ve Colline gibi karakterlerin yoksulluk içindeki bohem yaşamı; dostluk, hayaller ve sanat tutkusu eşliğinde izleyicilere aktarılıyor. Her perdede değişen duygusal tonlarla, aşkın coşkusu ve ayrılığın acısı izleyiciye derin bir opera deneyimi sunuyor. Yiğit Günsoy’un rejisiyle sahnelenen bu prodüksiyon, Puccini’nin Illica ve Giacosa’nın librettosuyla yarattığı eşsiz melodileri günümüz izleyicisine taşıyor. Opera, hayatın umut dolu başlangıcını ve kaçınılmaz gerçeklerini, karakterlerin yaşadıkları üzerinden sahneye taşıyarak La Bohème’in neden 129 yıldır dünyanın en çok sahnelenen eserlerinden biri olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.



Kiko Loureiro







Yer: Blind

Tarih: 12 Aralık 21:30

Kiko Loureiro, uzun soluklu kariyerinin birikimini güçlü bir set listesiyle İstanbul’da izleyiciyle buluşturuyor. Angra ve Megadeth dönemlerindeki unutulmaz performanslarıyla dünya çapında pek çok gitariste ilham veren Kiko Loureiro, solo grubuyla gerçekleştirdiği turne kapsamında sahne alacak. Metal sahnesindeki güçlü yorumculuğunun yanı sıra besteci kimliğiyle de öne çıkan Loureiro, teknik ustalığı ve karakteristik gitar tonu sayesinde türler arasında köprü kuran özgün bir müzikal dünya yaratıyor. 35. yıl turnesinde Loureiro, kariyerini şekillendiren Angra ve Megadeth klasikleri ile solo çalışmalarından seçkileri aynı programda buluşturuyor. Ayrıca psikoloji ve teknoloji temalarını ele alan yeni albümü “Theory of Mind”dan parçalar da repertuvarda yer alıyor. Bruno Valverde, Felipe Andreoli ve Luiz Rodrigues’in sahnedeki katkılarıyla zenginleşen performans, Loureiro’nun bestelerindeki dinamizmi güçlü bir canlı yorumla dinleyiciye aktarıyor.



Marvel Stüdyoları Infinity Saga Canlı Konser Deneyimi





Yer: Volkswagen Arena

Tarih: 14 Aralık 19:00

Marvel kahramanlarının epik yolculuğu, canlı orkestrayla sinematik bir deneyime dönüşüyor. Marvel Sinematik Evreni’nin 23 filmine dayanan Infinity Saga Concert Experience, İstanbul Film Orkestrası eşliğinde dev ekranda unutulmaz bir gösterim sunuyor. Iron Man, Captain America, Thor ve Avengers’ın efsanevi anları, Tesseract’ın gizeminden Tony Stark’ın fedakârlığına kadar her sahne, canlı orkestra performansıyla yeniden canlanıyor. Alan Silvestri, Christophe Beck, Danny Elfman, Henry Jackman, Ludwig Göransson ve Pinar Toprak gibi ünlü bestecilerin film müzikleri, klasik parçalar ve sürprizlerle birleşerek izleyicilere hem sinema hem de konser deneyimini aynı anda yaşatıyor. Bu etkinlik, Marvel hayranları ve canlı müzik tutkunları için kaçırılmayacak bir deneyim sunuyor.



Ragıb Narin





Yer: Zorlu PSM – Turkcell Platinum Sahnesi

Tarih: 14 Aralık 21:00

Ragıb Narin, samimi ve modern pop yorumuyla sahnede unutulmaz bir deneyim sunuyor. Genç ve üretken Türk pop müziği sanatçısı Ragıb Narin, yayınladığı tekliler ve enerjik sahne performanslarıyla kısa sürede geniş bir hayran kitlesi kazandı. “Sevda Çiçeği” ile müzik dünyasına adım atan Narin, “Gecekondu”, “Mavi”, “Vur Beni”, “Narin Narin” ve diğer popüler şarkılarıyla dijital platformlarda milyonlarca dinlenmeye ulaştı. Beş yıllık üretim sürecinde biriktirdiği repertuarını sahnede canlı olarak paylaşacak sanatçı, pop müziğe getirdiği samimi ve modern yorumuyla izleyicilere güçlü bir performans vadediyor.



Lin Pesto



Yer: Blind İstanbul

Tarih: 15, 16 Aralık 21:00

Nostaljik tınılar, puslu vokaller ve duygu yüklü sözleriyle melankolik pop’un güçlü ismi Lin Pesto, ilk uzunçaları KABUL’ün lansman konseriyle sahnede! Ankara doğumlu sanatçı, müziğe olan ilgisini YouTube’da paylaştığı cover’lar ve kendi besteleriyle ortaya koydu. Bülent Ersoy’un Maazallah şarkısına getirdiği yorumla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Lin Pesto, 2019’da prodüktörlüğünü Taner Yücel’in üstlendiği synth-pop ağırlıklı ilk kısaçaları SON’u yayımladı. 2024’te “Üzgün” ve “Gözyaşı Odası” teklileriyle sessizliğini bozan sanatçı, şimdi ise melankolik ve samimi hikâyelerle örülü KABUL albümünü sahneye taşıyor.

Eluveitie







Yer: Zorlu PSM – Turkcell Sahnesi

Tarih: 17 Aralık 21:30

Kelt mitolojisinin mistik ruhunu modern metalin güçlü tınılarıyla birleştiren Eluveitie, dinleyicilerini büyüleyici bir müzikal yolculuğa davet ediyor. İsviçre Alplerinden doğan Eluveitie, kurucusu Chrigel Glanzmann önderliğinde folk metal sahnesinin en özgün seslerinden biri haline geldi. Melodik death metal ile geleneksel Kelt ezgilerini harmanlayan grup, Slania, Helvetios ve Origins gibi albümlerle dünya çapında bir hayran kitlesine ulaştı. Akustik çalışmaları Evocation I ve Evocation II ise grubun duygusal derinliğini ve mitolojik anlatım gücünü ön plana çıkardı. 2025’te yayımlanan yeni albümleri ÀNV, Eluveitie’nin iki on yılı aşan yaratıcı yolculuğunda yeni bir sayfa açıyor. Albüm, Kelt mitlerinin sembolik dünyasını modern çağın duygusal diliyle yeniden yorumluyor. Bu dönemin temsilcisi olan Premonition adlı tekli ise grubun hem köklerine bağlı hem de evrimini sürdüren müzikal kimliğini gözler önüne seriyor.



Emir Can İğrek





Yer: JJ Arena

Tarih: 5 Aralık 21:00

Yer: Hayal Kahvesi Aqua Florya

Tarih: 17 Aralık 22:00

Türk alternatif pop-rock sahnesinin güçlü söz yazarı ve yorumcusu Emir Can İğrek, kendine has hikâye anlatımı ve duygusal şarkı sözleriyle bir kez daha sahnede! “Kor”, “Nalan”, “Ali Cabbar” ve “Beyaz Skandalım” gibi hitleriyle geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan sanatçı, konserinde hem sevilen parçalarını hem de sürpriz şarkılarını seslendirecek. Güçlü vokali, samimi sahne enerjisi ve izleyiciyle kurduğu yakın bağ sayesinde her konseri adeta bir ortak söyleme deneyimine dönüşen Emir Can İğrek, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatmaya hazırlanıyor.



Elif Çağlar Quartet

Yer: Asa Khai Jazz Club

Tarih: 17 Aralık 21:30

Elif Çağlar ile Cazın Gücü Asa Khai’de Buluşuyor! Türkiye caz sahnesinin öncü isimlerinden Elif Çağlar, güçlü yorumları ve uluslararası başarılarıyla ilk kez Asa Khai sahnesinde dinleyicilerle buluşuyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde caz kompozisyonu eğitimi alan Çağlar, New York’ta Queens College / Aaron Copland School of Music’te caz performansı üzerine yüksek lisansını tamamlayarak ödülle mezun olan ilk Türk sanatçı unvanını kazandı. Efsanevi Sheila Jordan’ın öğrencisi olarak kariyerini uluslararası arenada sürdüren Çağlar, dünya çapında pek çok önemli caz sahnesinde performans sergiledi. Bu özel gecede Çağlar, hem kendi özgün bestelerini hem de caz standartlarını izleyicilerle paylaşacak. Piyano tuşlarında Can Çankaya, bas gitarda Eylem Pelit ve davulda Ediz Hafızoğlu’nun eşlik edeceği performans, cazseverler için unutulmaz bir akşam vaat ediyor.

Ana Moura

Yer: İş Sanat İş Kuleleri Salonu

Tarih: 18 Aralık 20:30



Portekiz’in en güçlü sesi Ana Moura, fadoyu modern dünyayla buluşturuyor!

UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’nde yer alan fado geleneğini 21. yüzyıla taşıyan Ana Moura, İş Sanat sahnesinde dinleyicileriyle buluşuyor. Moura, hem geçmişin izlerini hem de günümüzün ritimlerini bir araya getirerek türü farklı bir boyuta taşıyor. Sanatçının son albümü Casa Guilhermina, anne tarafından Afrika köklerine ve elektronik müziğin çağdaş dünyasına açılan bir yolculuk sunuyor. Portekiz’in en ünlü sesi olarak tanınan Moura, konserinde en sevilen şarkılarını seslendirerek unutulmaz bir geceye imza atacak. Hey! Douglas







Yer: KüçükÇiftlik Park

Tarih: 6 Aralık 18:30

Yer: Blind İstanbul

Tarih: 19 Aralık 21:00

Hey! Douglas, psychodelic rock ve funk tınılarını bir araya getiriyor! VEYasin’in Türkiye sahnesine kazandırdığı Hey! Douglas projesi, 60’lar ve 70’lerin psychedelic rock ve pop kültüründen ilham alıyor. Grup, coğrafi ezgileri break beat, disco ve funk ritimleriyle harmanlayarak dinleyicilere zengin ve katmanlı bir müzik deneyimi sunuyor. Hem geçmişten ilham alan hem de modern elektronik dokunuşlarla güncellenen bu performans, Hey! Douglas’ın sahne enerjisi ve yaratıcı düzenlemeleriyle unutulmaz bir deneyime dönüşüyor.



Murat Karahan









Yer: Zorlu PSM

Tarih: 18 Aralık 21:00

Kariyerinin başından itibaren Berlin Staatsoper, Wiener Staatsoper, Arena di Verona, Teatro Real Madrid, Bolshoi Tiyatrosu ve Münih Bayerische Staatsoper gibi dünyanın en prestijli opera evlerinde sahneye çıkan Karahan, Zorlu PSM’de dinleyicileriyle buluşacak. 2018 – 2023 yılları arasında Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü olarak görev yapan Karahan, sanata sunduğu katkılarla İtalya Cumhuriyeti Üstün Hizmet Liyakat Nişanı’na layık görüldü. Arena di Verona’daki performansları, dünya çapındaki konserleri ve Pavarotti Özel Ödülü ile uluslararası alanda öne çıkan sanatçı, aynı zamanda Türkiye’de gerçekleşen sayısız konser ve opera temsilinin yanı sıra, kurucusu olduğu Limak Filarmoni Orkestrası ile Türk müziğini çok sesli yorumlarla dünyaya taşıyor; “Zeki Müren Şarkıları” projesiyle on binlerce seyirciye ulaşmaya devam ediyor.



ZHU





Yer: Volkswagen Arena

Tarih: 19 Aralık 22:00

Elektronik müziğin gizemli dehası ZHU, karanlık ritimlerle büyülemeye devam ediyor. San Francisco doğumlu DJ, prodüktör ve vokalist ZHU, ilk çıkış parçası “Faded” ile dünya çapında yankı uyandırarak elektronik müzik sahnesine hızlı bir giriş yaptı. Kimliğini uzun süre gizli tutarak gizemli bir persona yaratan sanatçı, derin house tınılarını pop, synth ve elektronik ögelerle harmanladığı üretimleriyle global sahnede özgün bir yer edindi. Coachella başta olmak üzere dünyanın önde gelen festivallerinde performans sergileyen ZHU, Generationwhy, Ringos Desert ve Dreamland 2021 albümleriyle müziğini sürekli yenileyen bir yaratıcılığın temsilcisi haline geldi. Her prodüksiyonda dinleyiciyi karanlık ritimlerin içinden duygusal bir keşfe davet ediyor.



Marcel Dettmann







Yer: Zorlu PSM – %100 Studio

Tarih: 19 Aralık 21:30

Berlin techno sahnesinin öncü ismi Marcel Dettmann, minimal ve sert ritimleriyle elektronik müziği duygusal bir yolculuğa dönüştürüyor. Dettmann, küçük bir Doğu Almanya kasabasında başlayan müzik yolculuğunu, Berlin’in kült mekanları Berghain ve Hard Wax ile taçlandırdı. Depeche Mode, The Cure ve Front 242 gibi efsanelerden ilham alan sanatçı, MDR ve Bad Manners plak şirketleri aracılığıyla techno’nun sınırlarını zorluyor ve yeni yeteneklere alan açıyor. Ostgut Ton etiketiyle yayımladığı albümler, single’lar ve remix’ler, Marcel Dettmann’ın çok yönlü yaklaşımını ortaya koyarken, Junior Boys, Fever Ray ve Moderat gibi isimlerle yaptığı iş birlikleri de sanatçının elektronik müzikteki çeşitliliğini gösteriyor. Kulüp sahnesinin ötesinde çağdaş dans ve ses tasarımı projelerinde de adından söz ettiren Dettmann, setlerinde sert ve minimal tınıları sürprizli ve duygusal dokunuşlarla harmanlayarak dinleyicilerini unutulmaz bir geceye davet ediyor.



Melike Şahin







Yer: Bostancı Gösteri Merkezi – Zorlu PSM

Tarih: 20 Aralık, 27 Aralık, 28 Aralık 21:00

Kendine has güçlü vokali, etkileyici sahne enerjisi ve geniş hayran kitlesiyle Türk müzik sahnesinin en özel isimlerinden biri olan Melike Şahin, sevilen şarkılarını seslendirecek. Grammy’e başvuran Melike Şahin, Akkor albümü ile “en iyi global müzik albümü”, “en iyi ses mühendisliği (klasik dışı)” ve “en iyi immersive audio albümü” dallarında, şarkısı “Canın Beni Çekti” ile de “en iyi global müzik performansı” kategorisinde değerlendirilmeye kabul edildi.



Cello Paradiso ile Müziğin Dansı





Yer: Grand Pera Emek Sahnesi

Tarih: 20 Aralık 20:00

Cello Paradiso, müziğin dansla buluştuğu özel bir konserle sahneye çıkıyor. İstanbul’da yaşamlarını sürdüren dört çellistin bir araya gelmesiyle kurulan Cello Paradiso, farklı dönem ve kültürlerin eserlerinden oluşan geniş repertuvarıyla dinleyicilerini zengin bir müzikal yolculuğa davet ediyor. Müzik aracılığıyla güçlenen bu birliktelik, doğa sevgisinden seyahate, hayvanlardan edebiyata uzanan ortak ilgi alanlarıyla daha da derinleşiyor. Grup üyeleri bireysel olarak solo performanslarını ve akademik çalışmalarını sürdürürken, sahnede çellonun sunduğu ifade alanını paylaşmayı ve sosyal projelere katkı sağlamayı da amaç ediniyor. Bu özel gecede Cello Paradiso’yu izleyicilerle buluşturan sahne düzenlemesi Yavuz Özdel’e ait. Konser, müziğin dansla iç içe geçtiği estetik bir ambiyans sunarken, bale sanatçıları Sibel Sürel ve İlke Kodal’ın performansları sahneye görsel bir boyut katıyor. Hayatın müzikle ve paylaşımla güzelleştiğini hatırlatan bu buluşma, izleyenlere bütün duyulara hitap eden yoğun bir konser deneyimi vadediyor.



Rafet El Roman









Yer: Bahçeşehir Kültür Merkezi

Tarih: 20 Aralık 20:30

Türk pop müziğinin simge isimlerinden Rafet El Roman sevenleriyle buluşuyor. Duygusal şarkı sözleri, kendine has vokal tarzı ve sahnedeki güçlü duruşuyla yıllardır dinleyicilerine enfes performanslar sunan sanatçı; “Seni Seviyorum”, “Yalancı Şahidim” ve “Bana Sen Lazımsın” ve daha birçok hit şarkısıyla akıllarda yer etti. El Roman, Türkiye’nin dört bir yanında verdiği konserlerle hayranlarıyla buluşmaya devam ediyor. Hem geçmişin romantik tınılarını hem de modern dokunuşları bir araya getirdiği sahne performansları, müzikseverler için unutulmaz anlar vadediyor.



Gaye Su Akyol

Yer: KüçükÇiftlik Park

Tarih: 20 Aralık 18:30

Anadolu müziğini saykodelik altyapılar ve punk tınılarıyla sentezleyip kendine has bir tarz oluşturan Gaye Su Akyol, sevenlerini harika bir geceye davet ediyor. Kozmik Anadolu etkinliği çerçevesinde sahneye çıkacak GSA, “Bir günlük müzik ritüeli” sloganıyla sevenleriyle buluşacak. Gaye Su Akyol, 30 Ocak 1985’te İstanbul’da dünyaya geldi ve sanatçı bir ailede büyüdü; babası Muzaffer Akyol ressamdır. İlkokul ve lise eğitimini İstanbul’da tamamlayan Akyol, üniversiteyi 2002-2007 yılları arasında Yeditepe Üniversitesi’nde antropoloji eğitimi alarak tamamladı. Müziğe genç yaşta adım atan Gaye Su Akyol, ortaokul yıllarından itibaren çeşitli müzik faaliyetlerinde bulundu. İlk olarak Seni Görmem İmkânsız grubuyla tanınan sanatçı, deneysel yaklaşımı ve özgün tarzıyla dikkat çekti. Erdem Özkan Quintet

Yer: Asa Khai Jazz Club

Tarih: 20 Aralık 21:30

Modern caz vokalin güçlü yorumcusu Erdem Özkan, Asa-Khai sahnesinde etkileyici bir konserle müzikseverlerle buluşuyor. Asa-Khai, caz standartlarını çağdaş bir dille yeniden ele alan Erdem Özkan’ı ağırlıyor. Sanatçı, “Get Around” albümünde kurduğu hikâye odaklı anlatımı sahneye taşıyarak her şarkıyı duygu ve detayla işlenmiş bir performansa dönüştürüyor. Sıcak sahne enerjisiyle modern vokalin öne çıkan isimlerinden biri haline gelen Özkan, cazın hem geçmişine hem bugününe dokunan bir yolculuk sunuyor. Gecede Özkan’a Türkiye caz sahnesinin deneyimli isimlerinden oluşan güçlü bir ekip eşlik ediyor. Saksafonda Yahya Dai, piyanoda Kaan Bıyıkoğlu, kontrbasta Enver Muhamedi ve davulda Ayhan Öztoplu sahnede teknik ustalıklarını sergileyerek konseri daha da zengin bir müzikal deneyime dönüştürecek. ADK İstanbul Gençlik Quartet

Yer: Grand Pera Tarihi Bina

Tarih: 21 Aralık 18:00

21 Aralık Pazar günü gerçekleşecek konserde, genç kuartet Mozart’ın Re minör Yaylı Kuartet No. 15, K. 421 ve Dvořák’ın Fa Majör “Amerikan” Kuarteti, Op. 96 eserlerini yorumlayacak. Tarihi salonda gerçekleştirilecek bu özel performans, klasik müziğin iki önemli eserini bir araya getirerek izleyicilere hem teknik hem de duygusal açıdan zengin bir deneyim sunuyor. Konser, genç müzisyenlerin enerjisi ve ustalıkla işlenmiş repertuvarıyla müzikseverlere seçkin bir akşam yaşatmayı vaat ediyor. Tarihi salonun ambiyansı ve kuartetin uyumu, izleyicilere unutulmaz bir klasik müzik deneyimi sunacak. ADK İstanbul Gençlik Quartet, Ayşegül & Doğan Karadeniz sponsorluğunda Grand Pera Tarihi Salon’da sahne alıyor.



Home Alone In Concert (Evde Tek Başına Film Gösterimi)









Yer: Zorlu PSM – Turkcell Sahnesi

Tarih: 21 Aralık 19:30

Evde Tek Başına’nın unutulmaz müzikleri, canlı orkestra ve koro eşliğinde tatil keyfini ikiye katlıyor. Dünyaca ünlü besteci John Williams’ın neşeli ve büyüleyici eserleri, Şef Caleb Young yönetimindeki 80 kişilik senfoni orkestrası ve 60 kişilik koro ile canlı olarak sahneleniyor. Macaulay Culkin’in canlandırdığı 8 yaşındaki Kevin McCallister, ailesi tatildeyken evde tek başına kalır ve evini iki sakar hırsıza karşı savunmak zorunda kalır. Tüm aileyi kahkaha ve sıcak anlarla buluşturan bu özel etkinlik, Türkçe dublajlı film gösterimi ve canlı müzik performansıyla unutulmaz bir yılbaşı tatili deneyimi sunuyor.



Yüksek Sadakat







Yer: Life Park

Tarih: 21 Aralık 18:30



Türk rock müziğinin öncü gruplarından Yüksek Sadakat, enerjik sahne performanslarıyla dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşatacak. Hem yıllardır hafızalarda yer eden hit şarkılarıyla hem de yeni eserleriyle sahnede olacak grup, müzikseverleri bir araya getirerek coşkulu bir atmosfer yaratacak. Bu özel geceyi kaçırmayın!

Mixtape 90’lar 2000’ler Türkçe Pop Parti Yılbaşı Özel

Yer: Jolly Joker Vadistanbul

Tarih: 22 Aralık 23:50

90’lar ve 2000’lerin unutulmaz Türkçe pop şarkılarıyla yılbaşı coşkusu Mixtape Partisi’nde başlıyor Mixtape 90’lar 2000’ler Türkçe Pop Yılbaşı Partisi, nostalji tutkunlarını bir araya getiriyor. Katılımcılar, o dönemin hit şarkıları eşliğinde dans edecek, arkadaşlarıyla keyifli anlar paylaşacak ve yeni yıla dopdolu bir enerjiyle merhaba diyecek. Mekân, özel ışık ve sahne şovlarıyla gecenin atmosferini unutulmaz kılıyor. Bu özel parti, hem eski favori şarkılarını yeniden yaşamak hem de yılbaşı gecesini müzik ve eğlence dolu bir şekilde kutlamak isteyenler için kaçırılmayacak bir deneyim sunuyor. Borusan Quartet ile Yeni Yıl Konseri

Yer: ENKA Oditoryumu

Tarih: 23 Aralık 20:30

Borusan Quartet, 23 Aralık’ta ENKA Oditoryumu’nda yeni yılı müzikle karşılayan özel bir konserle sahneye çıkıyor. Borusan Quartet, yılın son günlerine yaklaşırken dinleyicilere klasik müzikle zenginleşen bir akşam sunmak için ENKA Oditoryumu’nda buluşuyor. Konserin ilk bölümünde Bulgar besteci Marin Goleminov’un renkli karakterler taşıyan “Five Sketches for String Quartet” adlı eseri ve Fazıl Say’ın dramatik anlatımıyla öne çıkan “Divorce, op.29” yapıtı seslendirilecek. Bu bölüm, duygusal geçişleri ve modern yorumu bir araya getiren güçlü bir müzikal çizgi sunuyor. Aradan sonra sahnede tangonun efsanevi bestecisi Astor Piazzolla’nın dünyasına yolculuk başlayacak. “La muerte del Angel”, “Celos”, “Adios Nonino”, “Oblivion”, “Jeanne y Paul”, “Adios Jorge” ve “Chant et Fugue” gibi unutulmaz eserler, Piazzolla’ya özgü tutku dolu ritimler ve melankolik melodilerle dinleyicilere farklı bir dinamizm yaşatacak. Gecenin finali, klasik müziğin oda formu ile tangonun dramatik yapısını buluşturan güçlü bir etki yaratmayı amaçlıyor. Opera Latte ile Yılbaşı Özel

Yer: Minoa Pera

Tarih: 24 Aralık 19:00

Opera Latte, yılbaşı özel konseriyle izleyicileri müzik dolu bir geceye davet ediyor. 2019 yılında Burcu Arpacıoğlu ve Ekin Naz Kaptan tarafından kurulan Opera Latte, klasik müzik eğitimlerinin yanı sıra caz standartları, müzikaller, film müzikleri ve tangolardan oluşan geniş repertuvarıyla farklı konseptlerde konserler sunuyor. Duo, sahnedeki anlatımlı performanslarıyla her eseri hem teknik hem de duygusal açıdan izleyicilere etkileyici bir şekilde aktarıyor. 2022’den bu yana All Saints Moda Kilisesi’nde düzenli konserler veren Opera Latte, aynı zamanda Sveti Stefan Kilisesi, Adalar Festivali ve Moda Deniz Kulübü gibi çeşitli mekânlarda da sahne alarak geniş bir dinleyici kitlesine ulaşıyor. Bu yılbaşı özel konseri, klasik melodilerden Christmas şarkılarına, film müziklerinden tangolara uzanan renkli repertuvarıyla izleyicilere unutulmaz bir müzik deneyimi sunacak. Beyaz Hayvanlar

Yer: Blind İstanbul

Tarih: 24 Aralık 20:00

Beyaz Hayvanlar, sevilen şarkılarını İstanbul sahnesinde çalıyor. Hasan İnceler ve Erman Çağlar tarafından Ozan Akyol tamamen saf dışı bırakılarak kurulan Beyaz Hayvanlar, indie-folk ve Türkçe slow-pop tarzındaki özgün şarkılarıyla tanınıyor. Gitarda ve vokalde Hasan İnceler, elektro gitarda Erman Çağlar ve klavyede Göksel Elbüken’den oluşan grup, Ozan Akyol’a bas gitar bile çaldırmıyor; brutal vokal zaten hak getire… 2017’de yayınladıkları ilk albümleri “İnceler Galeri” ile dinleyicisine dokunan Beyaz Hayvanlar, hem besteci hem şarkı yazarı kimliğini ön plana çıkarıyor. Ozan Akyol ise ön plana çıkamıyor çünkü grupta değil. İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası DenizBank Konserleri Yeni Yıl Konseri

Yer: Türk Telekom Opera Salonu

Tarih: 26 Aralık 20:00

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, DenizBank Konserleri Yeni Yıl Özel Konseri ile sahneye çıkıyor. Yılın son konserinde, şef Hasan Niyazi Tura yönetimindeki İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, izleyicileri müzik dolu bir akşama davet ediyor. 2008 yılında dört kadın solist tarafından kurulan ve uluslararası alanda büyük beğeni kazanan Le Div4s, sahnedeki etkileyici performanslarıyla konseri unutulmaz kılacak. Orkestra, opera aryaları, film müzikleri, valsler ve sevilen şarkılardan oluşan renkli repertuvarıyla izleyicilere coşku dolu bir deneyim sunuyor. Le Div4s’in güçlü yorumları ve orkestranın dinamik performansı, yılbaşına özel bu konserde izleyicilere görsel ve işitsel açıdan büyüleyici bir deneyim yaşatacak. Hem klasik hem de popüler müzik öğelerini bir araya getiren konser, yılın kapanışını özel bir şekilde kutlamak isteyen müzikseverler için ideal bir etkinlik sunuyor.



Brenda Berin Quintet

Yer: Asa Khai Jazz Club

Tarih: 26 Aralık 21:30

Asa-Khai sahnesi, soul’un sıcaklığı, cazın incelikli dokusu ve funk ile R&B’nin ritmik enerjisini bir araya getiren özel bir performansa ev sahipliği yapıyor. Güçlü sahne duruşu ve etkileyici vokaliyle dinleyicileri her zaman müziğin içine çeken Brenda Berin, bu konserde hem geçmişten izler taşıyan hem de güncel tınılarla zenginleşen bir repertuvarla izleyicilerin karşısında olacak. Yorum gücü, içten anlatımı ve müziği sahnede bir hikâyeye dönüştüren üslubuyla bu geceyi sıra dışı bir deneyime dönüştürmeye hazırlanıyor. Konserde Brenda Berin’e Türkiye’nin başarılı caz müzisyenlerinden oluşan seçkin bir ekip eşlik ediyor. Sahnedeki uyumları ve kolektif performanslarıyla dinleyicilere hem duygusu yüksek hem de enerjisi güçlü bir müzikal atmosfer sunacaklar. Asa-Khai, Brenda Berin’in duygulu vokali ve modern caz tınılarıyla unutulmaz bir geceye hazırlanıyor.



Onur “Onurr” Özdemir

Yer: Blind İstanbul

Tarih: 26 Aralık 21:00

Kariyerine rock grubu “Sakin” ile başlayan ve ardından yoluna “Onurr” ismiyle devam eden Onur Özdemir, yeni albümü ile sahneye çıkıyor. Onur Özdemir, “raksedip yarın yokmuşcasına” adını verdiği albümünü tanıtmak için sahnede olacak. Yalın “Bir Büyülü Gece”

Yer: Volkswagen Arena



Tarih: 28, 29 Aralık 21:00

Türk pop müziğinin en sevilen isimlerinden Yalın, “Bir Büyülü Gece” konser serisiyle karşınızda! Kendine özgü romantik şarkıları ve güçlü sahne performansıyla dinleyicilerine unutulmaz anlar yaşatan sanatçı, görkemli sahne tasarımı ve etkileyici repertuvarıyla büyüleyici bir atmosfer sunacak. Bu büyüleyici geceyi kaçırmayın!



Aleyna Tilki

Yer: Life Park

Tarih: 27 Aralık 18:30

Türk pop müziğinin genç ve güçlü sesi Aleyna Tilki, etkileyici sahne şovları ve yüksek enerjisiyle hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. En sevilen hitlerini canlı dinleyip, unutulmaz bir geceye tanıklık etmek isteyen herkes bu özel konsere davetli! Bedük

Yer: KüçükÇiftlik Park

Tarih: 27 Aralık 18:30

Bedük ile Elektronik Dans Müziği Yeni Yıl Akşamında KüçükÇiftlik Park’ta Canlanıyor! KüçükÇiftlik Park’ın Yeni Yıl Kasabası’nda Bedük sahne alıyor. Elektronik dans müziğinin öncülerinden olan Serhat Bedük, enerjik performansları ve kendine özgü sahne imajıyla izleyicilere unutulmaz bir gece yaşatacak. Canlı enstrümanlarla zenginleştirdiği performansları, etkileyici görsel sunumları ve interaktif klipleriyle elektronik müzik tutkunlarını büyüleyecek. 2004 yılında “Nefes Almak Zor” albümüyle müzik yolculuğuna başlayan Bedük, “Even Better”, “Dance Revolution” ve “Go” gibi albümleriyle elektronik dans müziğinde Türkiye’nin önde gelen isimlerinden biri haline geldi. “Automatik” ve “Electric Girl” gibi hit parçalarıyla geniş bir hayran kitlesi edinen sanatçı, sahnedeki enerjisi ve yenilikçi projeleriyle her performansını benzersiz kılıyor.

Fazıl Say: Türkiye Prömiyerleri “Mozart ve Mevlana” ve “Mother Earth”

Yer: Volkswagen Arena

Tarih: 27 Aralık 21:00

Fazıl Say ile Geleneksel Yıl Sonu Konseri, 27 Aralık’ta Volkswagen Arena’da! Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, her yıl olduğu gibi bu yıl da unutulmaz bir yıl sonu konseri ile sahnede olacak. Türkiye prömiyeri gerçekleştirilecek “Mother Earth” piyano konçertosu, iklim krizine dikkat çeken dramatik anlatımıyla izleyicilerle buluşacak. Şef Nil Venditti yönetimindeki Fazıl Say Festival Orkestrası, bu özel esere eşlik ederek gecenin açılışını büyüleyici bir performansla yapacak. Gecenin ikinci bölümünde ise Say’ın “Mozart ve Mevlana” adlı büyük yapıtı ilk kez Türkiye’de sahneleniyor. Soprano Görkem Ezgi Yıldırım, mezzosoprano Ezgi Karakaya, tenor Mert Süngü ve bas Burak Bilgili’nin yanı sıra ney sanatçısı Burcu Karadağ ve kudümde Aykut Köselerli, Fazıl Say Festival Orkestrası & Korosu eşliğinde dinleyicilere eşsiz bir müzik ziyafeti sunacak. Bu konser, klasik müzik tutkunları için hem görsel hem işitsel olarak unutulmaz bir deneyim vadediyor.

90’lar Türkçe Pop Yılbaşı Partisi

Yer: Jolly Joker Kıyı İstanbul

Tarih: 31 Aralık 21:00

90’lar Türkçe Pop Yılbaşı Partisi ile nostalji dolu bir eğlence seni bekliyor! 31 Aralık’ta gerçekleşecek bu özel parti, 90’lar ve 2000’lerin unutulmaz pop şarkıları eşliğinde yılbaşı coşkusunu doruklara taşıyor. Katılımcılar, nostaljik hitlerle dans ederken, arkadaşlarıyla eğlenceli anlar paylaşacak ve yeni yılı enerjik bir atmosferde karşılayacak. Mekan, sahne ve ışık gösterileriyle geceyi unutulmaz kılıyor; hem nostalji hem de yılbaşı heyecanını bir arada sunuyor.

The Orchestra Lords of The Sound

Yer: Zorlu PSM – Turkcell Sahnesi

Tarih: 30 Aralık 21:00

Lords of the Sound, Yüzüklerin Efendisi müziklerini canlı senfonik yorumla Türkiye sahnelerine taşıyor. Ukraynalı senfonik orkestra Lords of the Sound, Howard Shore’un Yüzüklerin Efendisi film üçlemesi için bestelediği ödüllü müzikleri yeni programı ile Türkiye’de dinleyicilerle buluşturuyor. Tolkien’in evrenine özgü melodiler, orkestranın güçlü performansıyla sahnede yeniden canlanırken izleyiciler kendilerini Orta Dünya’nın duygusu, atmosferi ve anlatısının içinde hissedecek. Konser boyunca hobbitlerin ritmik ve neşeli melodilerinden elflerin lirik şarkılarına, Mordor’un gerilim yüklü seslerinden epik orkestrasyonlara uzanan zengin bir müzikal akış sunulacak. Yaklaşık iki saat sürecek olan bu özel akşam, hem film müziklerinin hayranlarına hem de senfonik konser tutkunlarına unutulmaz bir deneyim yaşatmayı hedefliyor. IF New Year Party

Yer: IF Performance Hall Beşiktaş

Tarih: 31 Aralık 21:30

31 Aralık’ta IF Performance Hall Beşiktaş’ta yeni yıl coşkusu müzik ve eğlenceyle buluşuyor Yılın en özel gecesi, IF Performance Hall Beşiktaş’ta unutulmaz bir kutlamaya dönüşüyor. Katılımcılar, canlı performanslar, DJ setleri ve sürpriz sahne şovlarıyla yeni yıla enerji dolu bir başlangıç yapacak. Mekân, etkileyici ışıklandırma ve özel dekorasyonuyla yılbaşı atmosferini doruklara taşıyor. Bu özel gece, dostlarınızla keyifli vakit geçirmek, dans etmek ve müzikle dolu bir yılbaşı deneyimi yaşamak için eşsiz bir fırsat sunuyor. Eğlenceli aktiviteler, özel ikramlar ve interaktif etkinlikler geceyi daha da unutulmaz kılacak.

Ata Demirer Yılbaşı Gazinosu

Yer: Tersane İstanbul

Tarih: 31 Aralık 19:00

Ata Demirer ile yılbaşı gecesi Rixos Tersane İstanbul’da unutulmaz bir eğlence başlıyor Yeni yılı Ata Demirer’in yılbaşı gazinosu ve özel repertuvarından oluşan solo performansıyla, Rixos Tersane İstanbul’un kendine has atmosferinde karşılıyoruz. Gecenin biletlerine yılbaşı için hazırlanan özel menü ve limitsiz içecek servisi dahil.



İstanbul Aralık Ayı Tiyatroları



Seyfi Bey

Yer: Çeşitli Sahneler

Tarih: 1, 2, 3, 4, 24, 26 Aralık 2025

Armağan Çağlayan’ın Seyfi Dursunoğlu’na hayat verdiği bu özel oyun, Huysuz Virjin karakteriyle Türkiye eğlence dünyasında devrim yaratan bir ikonu sahneye taşıyor. Celal Kadri Kınoğlu’nun rejisiyle sahnelenen eser, bir kış gecesi Günay Restoran kulisinde başlayarak izleyiciyi ortak geçmişin hatıralarına ve geleceğin hayallerine davet ediyor. Hem duygu yüklü hem de mizahi bir yolculuk sunan bu yapım, ustaya bir saygı duruşu niteliğinde.



anlı Kabare

Yer: Çeşitli Sahneler

Tarih: 1, 9, 21, 28 Aralık 2025

Kanlı Kabare, kara mizahı ve canlı müziği bir araya getirerek izleyiciyi İstanbul’un unutulmaz bir meyhanesine davet ediyor. Gündelik hayatın çatışmalarını sahneye taşıyan oyun, göç, kimlik ve ihanet gibi derin temaları işliyor. Hikâye; farklı sosyal kökenlerden gelen kadınların yaşamlarına, mücadelelerine ve içsel hesaplaşmalarına odaklanıyor. Aysel, Alev, Matilda, Kader ve Haluk karakterleri üzerinden güç, direnç ve hayatta kalma çabaları keskin diyaloglarla aktarılıyor. Canlı müzik eşliğinde ilerleyen bu interaktif kabare, seyircisini bir yandan düşündürürken diğer yandan dinamik bir sahne deneyimi yaşatıyor. Tiyatro ve müziğin iç içe geçtiği bu anlatım, izleyenleri hem duygusal hem de eğlenceli bir atmosferin içine çekiyor. Ama Değil, Rağmen

Yer: Çeşitli Sahneler

Tarih: 2, 6, 7 Aralık 2025

İclal Aydın, tek perde ve tek kişilik monodramıyla sahnede izleyicilerle buluşuyor. Sahnenin merkezinde İclal Aydın’ın çalışma odası yer alıyor; odada yazılmış romanlar, okunan kitaplar, heykeller, resimler ve fotoğraflar bir araya geliyor. İlk bakışta kişisel bir anlatı gibi görünen hikâyeler, izleyici ilerledikçe ülkemizin ortak hafızasında saklı değerli duyguları ve deneyimleri ortaya çıkarıyor. İclal Aydın’ın anlattıklarıyla, memleketin dört bir yanından gelen güzellikleri hatırlıyor ve unutturulanlarla yüzleşiyoruz. “Yeni dünya” dayatmalarının hafızamızdaki değerleri unutturmaya çalıştığını fark eden izleyiciler, bazen gözyaşlarına, bazen kahkahalara tanık oluyor. Gösteri boyunca, her şeye rağmen birbirimizi ve kendimizi hatırlamamızın önemine vurgu yapılıyor. Bizi birleştiren değerler yok olmuyor; tıpkı “ölmez ağaç” gibi kökü toprakta oldukça filiz vermeye devam ediyor.



Bir Baba Hamlet

Yer: Süleyman Seba Kültür ve Sanat Merkezi (Fulya Sanat)

Tarih: 3 Aralık 20:30



“Bir Baba Hamlet”, Shakespeare’in başyapıtını sahnelemeye çalışan iki oyuncunun komik çabalarını konu alıyor.

Kaos ve eğlencenin hakim olduğu bu oyunda, oyuncuların Hamlet’i sahneye koyma çabası izleyiciyi güldürürken, tiyatro yapmanın büyüsüne dair keyifli bir yorum sunuyor. Sebastian Seidel’in mizahi metni ve Baba Sahne’nin enerjik yorumu, izleyicilere unutulmaz bir deneyim vadediyor. 7 Kocalı Hürmüz









Yer: Çeşitli Sahneler

Tarih: 3, 7, 18 Aralık 2025

7 Kocalı Hürmüz, Müjdat Gezen’in yorumuyla sahnede izleyicilerle buluşuyor. Türk mizahının önemli isimlerinden Sadık Şendil’in kaleminden çıkan müzikal, farklı meslek ve tiplerden altı kocası olan Hürmüz’ün yedinci kocasıyla evlenmesiyle yaşanan olayları mizahi bir dille sahneye taşıyor. İzleyiciler, renkli karakterler, sürprizlerle dolu olay örgüsü ve eğlenceli diyaloglarla unutulmaz bir tiyatro deneyimi yaşıyor. Barış Dinçel’in dekor tasarımı, Başak Özdoğan’ın kostümleri ve Anadolu Ateşi’nin koreografisiyle sahneye taşınan yapım, TiyatroTR prodüksiyonuyla Onurcan Taş ve Mehmet Uslu’nun yapımcılığında sunuluyor.



Dublörün Dilemması





Yer: Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi (BAKSM)

Tarih: 3 Aralık 20:30

Murat Menteş’in aynı adlı romanından uyarlanan bu oyun, Nuh Tufan’ın absürd ve trajikomik serüvenini sahneye taşıyor. Murat Menteş’in aynı isimli romanından uyarlanan oyun, Nuh Tufan’ın başından geçen sıra dışı olayları konu alıyor. Konservatuvarı terk ettikten sonra çeşitli işlerle uğraşan fakat bir türlü başarılı olamayan Nuh, yakın arkadaşı İbrahim Kurban’ın buluşuyla kendini hiç beklemediği olaylar zincirinin içinde buluyor. Oyun, izleyicilere hem kahkaha hem de düşündürücü anlar sunuyor. Sercan Özinan’ın uyarlayıp yönettiği oyunda Abdurrahman Merallı, Çetin Kaya, Deniz Işın, Ediz Akşehir ve Tekin Ezgütekin sahne alıyor.



Hayatı Hikâye Olan Adam Sait Faik





Yer: Çeşitli Sahneler

Tarih: 5 Aralık, 19 Aralık 2025

Tiyatrocu ve çocuk kitapları yazarı Özgür Özgülgün, “Hayatı Hikâye Olan Adam Sait Faik” adlı oyunuyla, edebiyatımızın özgün isimlerinden Sait Faik Abasıyanık’ın izini sürüyor. Faik’in ada insanlarını, doğayı, hayvanları ve İstanbul’u anlattığı öyküleri, tiyatronun büyüsüyle sahnede hayat buluyor. Özgülgün, sadece bir anlatıcı değil, hikâyelerin içinden geçerek evrensel insanlık halleriyle izleyiciyi buluşturuyor. Yazarın yalın ve derin öykülerini sahneye taşırken, her yaştan izleyiciye hitap eden bu özel yapım, dekoru, ışığı ve müziğiyle unutulmaz bir deneyim sunuyor.



Seni Seviyorum İyi Ki Ayrılmışız

Yer: Çeşitli Sahneler

Tarih: 5 Aralık, 9 Aralık, 17 Aralık, 20 Aralık 2025

Yıllar sonra bir düğün salonunda karşılaşan eski eşler, geçmişleriyle yüzleşirken beklenmedik bir yolculuğa çıkar. Biri damat, diğeri düğün organizatörü olarak aynı organizasyonu tamamlamak zorunda kaldıklarında, anılar ve duygular yeniden gün yüzüne çıkar. Geçmiş hesaplaşmalar ve komik tesadüflerle dolu bu buluşma, mutlu son kavramını sorgularken izleyiciyi kahkahaya ve duygu dolu anlara davet ediyor. Veda Yemeği

Yer: Çeşitli Sahneler

Tarih: 6 Aralık, 21 Aralık, 24 Aralık 2025



İlişkilerin, dostlukların ve toplumsal maskelerin sorgulandığı “Veda Yemeği” sahnede!



Matthieu Delaporte ve Alexandre De La Patellière’nin kaleminden çıkan, Ahmet Kazanbal’ın yönetmenliğini üstlendiği “Veda Yemeği”, seyirciyi hem güldüren hem de düşündüren bir hikâyeye davet ediyor. Oyunun kadrosunda İlhan Şen, Fırat Çelik ve Pınar Gülkapan yer alıyor.



Bir davetin ardına gizlenmiş hesaplaşmalar, biten dostluklar ve zorunlu nezaket ilişkileri… “Veda Yemeği”, sosyal maskelerin ardındaki gerçek yüzleri ortaya çıkarırken, dostluk kavramını mizahın keskin diliyle yeniden tartışmaya açıyor. Eğlenceli ama bir o kadar da sarsıcı bu kara komedi, seyirciye samimi bir yüzleşme sunuyor.

Mahşer-i Cümbüş





Yer: Trump Sahne

Tarih: 6 Aralık 20:30

Türkiye’de modern doğaçlama tiyatronun öncüsü Mahşer-i Cümbüş, sahnede enerjisiyle fark yaratıyor! 2001 yılında Ankara Üniversitesi Tiyatro Bölümü öğrencileri tarafından kurulan Mahşer-i Cümbüş, aynı yıl Ankara Tenedos Kafe’de “Tiyatro Sporu” gösterileriyle seyirciyle buluştu. 2003 yılında İstanbul’a taşınarak faaliyetlerini burada sürdüren ekip, modern doğaçlama tiyatronun Türkiye’deki öncüsü olarak “Tiyatro Sporu”yu seyirciyle buluşturmanın yanı sıra kendi sahnesi Mahşer-i Cümbüş Hayalhanesi’ni açtı. Bugüne kadar 2000’in üzerinde “Tiyatro Sporu” ve 300’ün üzerinde “Beyin Fırtınası” gösterisi gerçekleştirerek izleyicilere eşsiz performanslar sundu. Ekip, 2007 yılında Türkiye’nin ilk doğaçlama şov programı “Anında Görüntü Show”u ekranlara taşıyarak televizyon dünyasında da yeni bir dönemin kapılarını araladı. Mahşer-i Cümbüş’ün sahnesinde Özlem Türay, Ayça Işıldar Ak, Ayhan Taş, Burak Satıbol ve Yiğit Arı’nın dinamik performansları, izleyicilere hem kahkaha hem de unutulmaz bir tiyatro deneyimi vadediyor.



Ağaçlar Ayakta Ölür

Yer: Çeşitli Sahneler

Tarih: 7 Aralık, 11 Aralık, 23 Aralık

Casona’nın yazdığı bu derinlemesine dokunmuş oyun, kayıpların, yalanların ve bağların kırılganlığını sorguluyor. Bir ailenin torunuyla yeniden bağ kurma çabası, gerçek ile yalan arasında sıkışan bir dünyanın dramatik yansımasıdır. Büyükanne, bir yalanın içinde yaşamayı kabul ederken, gerçek torununun ortaya çıkması, her şeyin altüst olmasına yol açacaktır.

Oyuncular: Güzide: Nevra Serezli – Cevdet: Aziz Sarvan – Zeynep: Meral Asiltürk – Asım: Önder Atakanlı – Hakan: Murat Şahan – Gülnaz: Meltem Özlevent Koku

Yer: Çeşitli Sahneler

Tarih: 8 Aralık, 17 Aralık 20:30

Koku, Halil Sezai’nin performansıyla sahnede izleyicilerle buluşuyor. Sahne, insan hafızasında en derine işleyen ve en geç unutulan kokuların peşinden giden görünmez bir ruhun varoluş çabasına tanıklık ediyor. Bir koku bir anıyı canlandırır, bir anı bir suçun izini sürer ve insan bu izde kendini keşfeder. Gösteri, bir annenin, bir babanın, bir çocuğun, bir aşkın, bir günahın ve bir hatıranın birbirine karıştığı, bulanık bir iç hesaplaşmayı sahneye taşıyor. Gerçekle hayalin, suçla kefaretin, sevgiyle nefretin iç içe geçtiği bu dramatik hikaye, kokunun belleğinde kaybolmuş bir ruhun son provası olarak izleyiciye aktarılıyor. Seyirciler yalnızca tanık olmakla kalmıyor; suçun kokusunu alma ve karakterin içsel yolculuğunu deneyimleme fırsatı buluyor. Fırat Tanış ile Gelin Tanış Olalım

Yer: Çeşitli Sahneler

Tarih: 8 Aralık, 9 Aralık, 16 Aralık, 18 Aralık

Gelin Tanış Olalım, türkülerin ve deyişlerin içtenlikle yankılandığı, seyirciyi hem duyguda hem düşüncede yakalayan bir türkü müzikali… Kadim ozanların sesleriyle örülen bu sahne, bir ritüel havasında izleyiciyi içsel bir yolculuğa davet ediyor. Fırat Tanış, sesiyle, sözüyle bu yolculuğun rehberi olurken; Semih Çelenk’in yazıp yönettiği bu özel gösteride, bir Abdal hikâyesiyle karşımıza çıkıyor. Türkülere gönlünüzden geldiği gibi eşlik edebileceğiniz bu deneyim, aynı zamanda toplu bir terapi niteliğinde.

Salih Bademci – Sesler

Yer: Çeşitli Sahneler

Tarih: 8 Aralık, 23 Aralık

Salih Bademci’den “Sesler” ile tek kişilik unutulmaz bir sahne deneyimi. Hafızamızda iz bırakan, unutamadığımız sesleri hatırlamak mümkün mü? Koku gibi hafızası olan sesler, ağlamadan gülmeye, hıçkırıklardan kahkahaya kadar tüm duyguları içinde barındırır. Sessizlikte bile güçlü bir çığlık barındıran sesler, geçmişten geleceğe kadar uzanan binlerce anıyı taşır. Kerem Kurdoğlu’nun metnini kaleme aldığı ve Mehmet Birkiye’nin yönettiği “Sesler”, Salih Bademci’nin tek kişilik performansıyla sahnede hayat buluyor. İstanbul Tiyatro Festivali’nin “İstanbul Mon Amour” projesi kapsamında sipariş edilen oyun, yılın en iddialı yapımlarından biri olarak izleyicilerle buluşuyor. Alevli Günler



Yer: Çeşitli Sahneler

Tarih: 9 Aralık, 22 Aralık 2025

Alevli Günler, üç arkadaşın hem güldüren hem düşündüren hikâyesiyle sahnede! Çocukluklarından beri ayrılmamış olan üç yakın arkadaş—biri mahallenin kasabı, biri muhasebeci, biri Türk kültürü profesörü—hayatın zorluklarıyla yüzleşiyor. İçlerinden biri kanserle mücadele ederken, inançları gereği öldükten sonra yakılmak ister, ancak düzenin katı kurallarıyla karşı karşıya gelir. Başvurdukları her yerde yaşanan anlaşmazlıklar, beklenmedik durumlar ve absürt olaylar, izleyiciyi hem güldürür hem düşündürür. Irmak Bahçeci’nin kaleminden çıkan ve Yıldıray Şahinler’in yönettiği oyunda Levent Ülgen, Güven Kıraç, Erkan Can ve Bahtiyar Engin sahne alıyor. İki perdeden oluşan ve yaklaşık 120 dakika süren performans, mizah ile duyguyu bir araya getiren etkileyici bir tiyatro deneyimi sunuyor.



Öteki









Yer: Caddebostan Kültür Merkezi Büyük Salon

Tarih: 9 Aralık 20:30

Kendinle yüzleşmenin en tuhaf, en çarpıcı hali: ‘Öteki’ sahnede! Bir gün karşınızda size tıpatıp benzeyen ama sizin zıddınız olan birini görseniz ne olurdu? Fiziksel olarak birebir aynı, ama karakter olarak tamamen karşıt; nefret ettiğiniz özellikleri taşıyan, buna rağmen sizden daha hızlı yükselen, daha kolay sevilen biri… Bu kişi hem sizin karanlık yansımanız hem de en büyük rakibiniz olabilir. Emin Alper’in Dostoyevski’nin “Öteki” adlı eserinden sahneye uyarladığı ilk tiyatro oyunu, izleyiciyi kimlik, kıskançlık ve benlik çatışmasının derinliklerine çekiyor. Cem Yiğit Üzümoğlu, Erdem Şenocak, Derya Karadaş ve Gökhan Yıkılkan’ın güçlü performansları; Deniz Göktürk Kobanbay’ın sahne tasarımı, Ahmet Sesigürgil’in ışığı ve Okan Kaya’nın ses düzeniyle birleşerek izleyiciye karanlık mizahın sınırlarında bir tiyatro deneyimi sunuyor.



39 Buçuk Basamak







Yer: Beşiktaş Belediyesi Akatlar Kültür Merkezi

Tarih: 10 Aralık 20:30



Ulusal bir insan avının hedefi olan John, Haydarpaşa’dan kalkan Anadolu Ekspresi’ne binerek kaçışa koyulur. “Dünyanın Ortası”na, Nasreddin Hoca’nın eşeğinin iz bıraktığı Akşehir’e doğru yol alırken, aradığı serüven bu kez onun peşindedir.

Eğlenceli Cinayetler Kumpanyası – Sette Cinayet

Yer: Dada Salon Kabarett İstanbul

Tarih: 10 Aralık 20:30

Eğlenceli Cinayetler Kumpanyası, yeni interaktif oyunu “Sette Cinayet” ile sahnede izleyiciyi film setinde geçen gizemli bir cinayetin içine davet ediyor. 2015’ten bu yana Türkiye’nin ilk interaktif polisiye oyun formatını sahneleyen ekip, Selin Atasoy’un kaleminden çıkan ve Okan Bayülgen’in yönettiği “Sette Cinayet” ile seyircisine unutulmaz bir deneyim sunuyor. Oyun, büyük bir film setinde işlenen gizemli bir cinayeti konu alıyor. Ülkenin en önemli üç kadın oyuncusunun rol aldığı müzikal çekimlerinin son iki gününde, başrol oyuncusu Arya Sönmez’in beklenmedik ölümü sette kaosu tetikliyor. Set ekibi, filmin zamanında tamamlanmasını isteyen prodüktör Utku’nun baskısı altında, yeraltı dünyasının deneyimli temizlikçisi Barbaros’u yardıma çağırmak zorunda kalıyor. Barbaros, olağanüstü hafızası, keskin zekası ve sıradışı kişiliğiyle hem cinayeti çözmek hem de setin enerjisini dengelemek için mücadele ediyor. Sinema dünyasının egolarıyla çatışan, psikopat katiller ve acımasız işverenlerle dolu bu ortamda, izleyiciler hem sürükleyici bir polisiye deneyimine hem de komik, beklenmedik durumlarla dolu interaktif bir oyuna tanık oluyor. Eğlenceli Cinayetler Kumpanyası, “Sette Cinayet” ile izleyicilere film setinde geçen gizemli bir cinayeti çözme ve interaktif deneyim yaşama fırsatı sunuyor.





Doktor Bana Bir Çare

Yer: Kartal Sanat Tiyatrosu

Tarih: 10 Aralık 20:30

Psikoterapist Sorgun Olgun, danışanlarının bilinçaltını onarmaya çalışırken kendi yarım kalmış hayatıyla yüzleşmek zorunda kalır. Bir yanda annesinin bitmeyen baskısı, diğer yanda birbirinden renkli danışanlar ve yıllar sonra karşısına çıkan eski bir aşk, onu giderek daha da zor bir denklemin içine sürükler. Durumu karmaşıklaştıran ise temizlikçi Zehra ve eşi Şehmus’un beklenmedik şekilde dahil olmasıdır. Absürt diyaloglar, hiciv dolu sahneler ve bolca kahkaha ile oyun, seyircisini terapi odasının sınırlarını aşarak insan ruhunun derinliklerinde keyifli bir yolculuğa çıkarıyor. “Doktor Bana Bir Çare”, insan ruhunun karmaşasını kahkahalarla sahneye taşıyor.



Tartuffe

Yer: İstanbul Tiyatrosu Ataşehir

Tarih: 11 Aralık 20:30

Moliere’in zamansız klasiği Tartuffe, Inspera Bodrum sahnesinde izleyiciyle buluşuyor. Melek Didem Boy’un güncel çevirisi ve yönetmen Gevher Viter’in liderliğinde sahnelenen oyun, iki perdeden oluşuyor ve toplam 2 saat süren gösteri boyunca 12 kişilik yetenekli oyuncu kadrosu ile sahneleniyor. İzleyicilere hem kahkaha dolu hem de düşündürücü bir deneyim sunan Tartuffe, ikiyüzlülük, toplumsal değerler ve insan ilişkileri üzerine evrensel bir bakış getirirken, sahte dindarlığın ve maskelenmiş niyetlerin mizahi ve etkileyici portresini çiziyor. İki yüzlülük ve mizahın buluştuğu Tartuffe, Bodrum’da sahneleniyor!



Celile (Nazım Hikmet’in Annesi)

Yer: Hilltown Seyirlik Sahne

Tarih: 11 Aralık 20:30



Feminen Art Fest 2023 Onur Ödülü, “Yılın En İyi Kadın Performansı” ve “Yılın Tiyatro Kadın Oyuncusu” ödüllerinin sahibi Celile, sahnelerde yankılanmaya devam ediyor. Türkiye’nin pek çok şehrinde izleyiciler tarafından ayakta alkışlanan oyun, Ayşegül Yalçıner’in güçlü performansıyla Yeni Tiyatro Dergisi tarafından da “Yılın En İyi Kadın Performansı” ödülüne layık görüldü.

Nazım Hikmet’in annesi ve Osmanlı’nın ilk kadın nü ressamı Celile Hanım, bu oyunda yalnızca ünlü bir şairin annesi ya da yasak bir aşkın kadını olarak değil; dönemin baskılarına rağmen sesini duyuran, sanatını ve sevgisini özgürce yaşayan bir kadın olarak karşımıza çıkıyor. Nazım’ın hapisteki yıllarında evladının özgürlüğü için mücadele eden, Galata Köprüsü’nde eylem yapacak kadar cesur, aynı zamanda sanatını yaşamın merkezine koyan bir kadın portresi çiziliyor. Bir annenin direnişi, bir kadının cesareti, bir sanatçının hikayesi: Celile.



Kadınlık Bizde Kalsın – Sevme Beni

Yer: Çeşitli Sahneler

Tarih: 7 Aralık, 11 Aralık, 17 Aralık 2025

“Kadınlık Bizde Kalsın / Sevme Beni” yıllar sonra yeniden sahnede! Yılmaz Erdoğan’ın 1993’te kaleme aldığı ve rekor izleyici sayısıyla tiyatro tarihine geçen “Kadınlık Bizde Kalsın”, 31 yıl aradan sonra yeniden yazılarak sahnelere dönüyor. Günümüzde de güncelliğini koruyan kadın cinayetleri, şiddet, taciz ve istismar gibi toplumsal yaraları sahneye taşıyan eser, seyircisine hem derin bir yüzleşme hem de güçlü bir dayanışma çağrısı sunuyor. Özer Arslan’ın yönettiği oyunda, Türk tiyatrosunun usta ismi Yasemin Yalçın ile İlyas İlbey rol alıyor. Kadınların eşitlik ve özgürlük mücadelesine sahneden ses veren oyun, sert ama gerçekçi diliyle seyirciyi sarsarken umutlu bir yarın için de güçlü bir mesaj veriyor. “Kadınlık Bizde Kalsın / Sevme Beni”, tiyatroseverlere unutulmaz bir deneyim vadediyor. Toz

Yer: Çeşitli Sahneler

Tarih: 12 Aralık 19:00-21:00, 15 Aralık 19:00-21:00

TOZ, 5. sezonuyla tiyatro sahnesine geri dönüyor!



Afife Tiyatro Ödüllü “TOZ”, Kasım 2021’den bu yana 300’ün üzerinde temsille izleyicilerden büyük ilgi gördü ve 5. sezonunda Zerrin Tekindor’un etkileyici performansıyla tiyatro sahnesinde yeniden hayat buluyor. Oyun, büyük şehir sokaklarında büyüyen Handan’ın hikâyesini konu alıyor. Güzel bir ev kadını olan annesi ve titiz bir avukat olan babasının tek çocuğu olarak büyüyen Handan, sokakların ve evin karmaşası içinde kendi yolunu bulmaya çalışırken, kafasında ve kalbinde yankılanan seslerle geçmişten bugüne uzanan bir içsel yolculuğa çıkıyor. Handan’ın çocukluğundan yetişkinliğine uzanan serüveni, annesi Feri’nin hafızadan gelen öyküleriyle birleşerek 1960’lardan günümüze uzanan bir anlatıya dönüşüyor. Murat Mahmutyazıcıoğlu’nun kaleminden çıkan, çok kişiyle kesişen bu tek kişilik kadın oyunu, Hira Tekindor’un yönetmenliğinde Zerrin Tekindor’un sahne performansıyla izleyiciye duygu dolu ve etkileyici bir deneyim sunuyor. Adile Naşit “Bir Kahkahanın Ardındaki Gözyaşı”

Yer: Çeşitli Sahneler

Tarih: 5 Aralık, 6 Aralık, 12 Aralık 20:30

Kahkahaların ardındaki gözyaşını sahneye taşıyan unutulmaz bir Adile Naşit hikâyesi! Türk tiyatrosu ve sinemasının sevilen yüzü Adile Naşit, bu kez sahnede yeniden hayat buluyor. Kahkahalarının ardında sakladığı kırılganlık, yaşamındaki dönüm noktaları, başarıları ve bilinmeyen yönleri, seyirciyle buluşuyor. Emrah Uslu’nun yazıp yönettiği, Dilek Denizdelen’in sahnedeki güçlü performansıyla hayat bulan bu özel yapım; seyircisini hem kahkaha hem de gözyaşıyla dolu bir yolculuğa davet ediyor. Mutlu Aile Tablosu

Yer: Duru Tiyatro Watergarden Performans Merkezi

Tarih: 12 Aralık 20:00

Orta yaşlarının ortasında sıradan bir hayat süren Elaine ve Ken Haber, yılların getirdiği alışkanlıkların arasında sıkışıp kalmış bir çifttir. Yetişkin çocuklarının da yönlendirmesiyle, aslında birbirlerine hiç uygun olmadıklarını ve hayatı ellerinden kaçırdıklarını fark ederler. Bu düşünceyle rutini kırmaya çalışsalar da, attıkları her adım onları daha karmaşık ve eğlenceli bir girdabın içine sürükler. Haber çiftinin hayatlarını yeniden şekillendirme çabası, seyirciyi hem güldüren hem düşündüren bir hikâyeye dönüşüyor. Mizah dolu sahneler, çarpıcı karakter dinamikleri ve tempolu olay örgüsüyle oyun, evlilik ve aile kavramlarına farklı bir bakış açısı sunuyor. Şıngır Şıngır Beyoğlu – Ali Poyrazoğlu

Yer: Çeşitli Sahneler

Tarih: 13 Aralık, 13 Aralık 20:30

Ali Poyrazoğlu’ndan genel istek, ısrar ve tehditler üzerine “Şıngır Şıngır Beyoğlu”! Ali Poyrazoğlu’nun doğaçlama oyunu, dram, trajedi ve yaşanmışlıklar hepsi aynı sahnede. Muhteşem bir akış ve uzun süre etkisinden çıkamayacağınız bir sohbetle anlatıyor, ağlatıyor, güldürüyor… Ali Poyrazoğlu diyor ki;

“…Sahnenin tozu da tıpkı kar gibi inanılmaz bir büyüyle örter her şeyi. Kar yağıp örtse de izlerin zihnimizdeki uzantısı kalır. Giderken iz bırakır sevdiğimiz oyuncular, yazarlar, şairler, seyirciler… Bıraktığımız izler sizin içindir, sizlerindir… Düş gücü denizlerinin korsanıdır seyirciler, oyuncular. İstedikleri limana demir atarlar…"



Takımyıldızları

Yer: Minoa Pera

Tarih: 14 Aralık, 19 Aralık, 28 Aralık 2025

Minoa ve KAOS işbirliğiyle sahnelenen Takımyıldızları, İngiliz yazar Nick Payne’in büyüleyici kaleminden çıkan, aşkın ve zamanın paralel evrenlerdeki yankılarını keşfe çıkan unutulmaz bir deneyim sunuyor. Özge Erdem ve Kemal Kayaoğlu’nun olağanüstü performanslarıyla hayat bulan oyun, bir partide tanışan iki insanın romantik ilişkisini, her seçimin ve her kararın aynı anda farklı evrenlerde nasıl şekillendiğini sorguluyor. Sezon boyunca Beyoğlu’nun kültürel kalbinin attığı Tarihi Meşrutiyet Binası’nda yer alan Minoa Pera’da sahnelenecek bu derinlikli yapım, izleyiciyi evrenler arası bir yolculuğa davet ediyor.



ulaşıkçılar

Yer: Çeşitli Sahneler

Tarih: 14 Aralık 19:30, 19 Aralık 19:30

Restoranın en dip, en ıslak, en gürültülü yerinde yemek artıklarının, kirli tabakların, buharın ve sabunun arasında hayatta kalmaya çalışan üç kadının hikayesini anlatan “Bulaşıkçılar”, seyirciyle buluşuyor. Kanadalı oyun yazarı Morris Panych’in kaleme aldığı, Işıl Kasapoğlu’nun yönetmenliğinde sahneye taşınan oyunda Özge Özpirinçci, Ahsen Eroğlu, Şebnem Sönmez ve Ekin Eryılmaz rol alıyor. Yukarıda ustaca ayarlanmış bir kaos, uçup giden zamanın içinde eriyen muhabbetler sürerken alttakilerin öyküsünü anlatan “Bulaşıkçılar,” seyirciyi sistemin kıyısında sıkışmış kadınların hem trajik hem komik dünyasına doğru bir yolculuğa çıkarıyor. Absürt mizah ve çarpıcı gerçekliğin iç içe geçtiği oyunda sadece bulaşık yıkamayan, bastırılmış hayallerini, susturulmuş öfkelerini suya sabuna karıştırarak yeniden var eden kadınların öyküsü anlatılıyor.



Geç Kalanlar

Yer: Trump Sahne

Tarih: 15 Aralık 20:30

Affetmenin iyileştirici gücüyle yüzleşmeye davet! Adları olmayan üç kadın ve bir erkek, bir gecenin sabahında aynı mekânda buluşur. Her biri kendi geçmişiyle hesaplaşırken, konuşmalar derinleştikçe açılan yaralar ve kabullenildikçe kapanan izler ortaya çıkar. Sahne, hem gizlediklerimizi hem de görmezden geldiklerimizi gözler önüne seren bir aynaya dönüşür. Pervin Ünalp’in kaleminden çıkan ve sahnelendiği her yerde büyük ilgi gören “Geç Kalanlar”, Çiçek Dilligil, Ece Özdikici, Ümit Erlim ve Tuba Oral’ın güçlü performanslarıyla izleyiciyle buluşuyor. Mekanikleşen ilişkiler, kopmuş bağlar ve unutulmuş duygular üzerinden “neyi kaybettik, ne doğru, ne yanlış?” sorularını sorduran oyun, kara mizah ve komediyi ustalıkla harmanlıyor. Ferhangi Bir Yaşam

Yer: Ses 1885 Ortaoyuncular Tiyatrosu

Tarih: 15 Aralık 20:00

“Ferhangi Bir Yaşam” belgeseli, Ferhan Şensoy’un iz bırakmış sanat yolculuğunu Ses Tiyatrosu’na taşıyor. Porte Film yapımcılığında, Selçuk Metin yönetmenliğinde ve ENKA Sanat’ın desteğiyle hazırlanan belgesel, iki gün boyunca seyirciyle buluşacak. Daha önce gün yüzüne çıkmamış arşiv görüntüleri eşliğinde, yalnızca Şensoy’un tiyatro anlayışı değil; aynı zamanda düşünce dünyası, yaşam görüşü ve yazarlık yönü de derinlemesine aktarılıyor. Sanatçının sahnedeki ustalığını olduğu kadar, kalemiyle yarattığı evreni de gözler önüne seren yapım, izleyenlere hem bir belgesel hem de bir anı yolculuğu sunuyor. Ses Tiyatrosu’ndaki gösterim, Şensoy’un mirasına adanmış özel bir buluşma niteliği taşıyor. Kadın Kafası

Yer: Çeşitli Sahneler

Tarih: 5 Aralık, 15 Aralık, 23 Aralık 20:30

“Kadın ve erkek arasında yüz yıllardır bitmeyen bir savaş” diye başlarlar klasik cümleye… Peki bu bir savaş değil de gereklilikse? Yani kadının erkeğe, erkeğin kadına ihtiyaç duydukları bir dünyada beklentiler karşılanmadığı için ters düştülerse… Hangi toplumsal sınıf, sosyo ekonomik ve kültürel farklılıkları temsil etseler de kadın ve erkek aynı şeylere başta farklı tepkiler verip sonunda aynı noktada buluşuyorlarsa işte. Kadın Kafası da tam bu noktada izleyicinin kafasını ve zihnini güldürerek açıyor. Çocukluk arkadaşı olan Aylin, Betül, Beyza ve Sevil’in bir akşam evde kız kıza oturup sohbet etmeye ve hayatlarındaki erkekleri çekiştirmeye başlamalarıyla eğlence başlıyor. İşin garip tarafı anlatılan, hayal edilen adamlarla hayallerini yıkan adamlar ne kadar da birbirine benziyor. Seyirciye düşense kendi hayatlarına bakıp düşünmek, bolca kahkaha atmak ve kadın kafasına erişmek. Süt Kardeşler

Yer: Çeşitli Sahneler

Tarih: 12 Aralık 20:30, 16 Aralık 20:30, 21 Aralık 19:00

Süt Kardeşler ile nostalji dolu bir komedi deneyimi sizi bekliyor! Türk Tiyatrosu’nun duayeni Nejat Uygur tarafından uyarlanan ve sonrasında sinemaya da aktarılan bu klasik eser, Süheyl & Behzat Uygur Tiyatrosu’nun modern yorumuyla yeniden sahnede hayat buluyor. Bahriyeli iki askerin izin kağıtlarını bilerek değiştirmesiyle başlayan karışıklık, Bahriyeli Komutan Gazanfer’in müdahalesiyle çözüme kavuşuyor. Oyun, geleneksel Türk Tiyatrosu örneklerini sahne, dekor ve kostümleriyle bir araya getirerek izleyiciyi 1950’li yıllara götürüyor. Behzat Uygur ve Süheyl Uygur’un ustaca performansları, Nejat Uygur’un mirasını günümüz seyircisine aktaran güçlü bir sahne deneyimi sunuyor. Ömer Yılmaz, Nurten İnan, Manolya Sülün Denizkuşu, Ekin Gezer ve Sefa Alper Öztürk’ün katkılarıyla sahnelenen oyun, hem kahkaha dolu hem de nostaljik bir tiyatro akşamı vadediyor.

Fora

Yer: Maximum UNIQ Hall

Tarih: 17 Aralık 20:30

“Fora” oyunu, aile bağları ve kuşak çatışmalarını sahneye taşıyor! Hikmet Hükümenoğlu’nun kaleme aldığı, Mert Öner’in yönettiği ve Luz Creative yapımı olan Fora, bir restoranda masa başında geçen, komedi öğelerinin yoğun olduğu bir aile hikâyesi anlatıyor. Şerif Erol, Şenay Gürler, Kubilay Aka, Aslı İnandık, Şükran Ovalı ve Eray Karadeniz gibi iddialı bir oyuncu kadrosuna sahip olan oyunun eğlenceli, sesli ve hareketli olan afişi de dikkat çekiyor. Fora, izleyicisini bir ailenin geçmişle hesaplaşmasına, uzun bir aradan sonra bir araya gelen bir anne, baba, kız kardeş, oğul ve sevgilinin aile fertlerinin içsel çatışmalarına ve iletişim kopukluklarına tanıklık etmeye davet ediyor. Her karakter, içinde sıkıştığı kalıplarla yüzleşirken komik ve dokunaklı anlar yaşatıyor. Gerçekçi diyaloglar, sıcak sahneler ve incelikli mizahı ile modern şehir insanının yalnızlığı, aidiyet duygusu ve yeniden başlama cesareti üzerine düşündüren bir anlatı kuruyor. Cimri

Yer: Fişekhane Ana Sahne

Tarih: 7 Aralık 18:00, 17 Aralık 20:30

Semaver Kumpanya’nın kalıpları yıkan modern yorumuyla “Cimri” oyunu Serkan Keskin’in muhteşem performansı ve Sezin Bozacı’nın hayran bırakan oyunculuğuyla 9. sezonunda kapalı gişe oynamaya devam ediyor. Tansu Biçer’in yönettiği 17.Yüzyılda yaşamış Fransız komedya yazarı Moliere ‘in ünlü eseri “Cimri” deneyimi için biletleri tükenmeden al. “Dünyadaki insanların en az insan olanı; yeryüzündeki canlıların en katı yüreklisi, pintilerin en pintisidir. Onun sevmesinden kuru, onun okşamasından kısır bir şey olamaz. Vermek öylesine zoruna gider ki, selam bile vermez kimseye, onu bile alır; yalnız alır…” Böyle betimliyor onu tanıyanlar Cimri’yi… Kimdir bu Cimri? Gerçekten de dedikleri kadar acımasız, katı yürekli, pinti ve kötü müdür? İnsan doğuştan mı böyle olur? Sadece yazılmış bir karakter midir? Etrafımızda var mıdır böyleleri? Nasıl bir şey olurdu böylesi bir insanla yaşamak? Cırcır Böcekleri, İtler ve Biz

Yer: Caddebostan Kültür Merkezi Büyük Salon

Tarih: 18 Aralık 20:30

Cırcır Böcekleri, İtler ve Biz ile iki kardeşin modern dünyadaki mücadelelerine tanık olun. Sam Shepard’ın 1980 yılında yazdığı ve günümüze uyarlanan “True West” oyunu, Cırcır Böcekleri, İtler ve Biz adıyla sahnede hayat buluyor. Oyun, kentli ve eğitimli bir senarist ile ormana sığınmış özgür ruhlu bir hırsız olan iki kardeşin birbirini keşfetme ve dönüşme hikayesini anlatıyor. Kent ile doğa, sanat ile ticaret, eğitim ile cehalet, hayaller ile gerçekler arasındaki çatışmaları derinlemesine işleyen oyun, izleyiciye güçlü bir dramatik deneyim sunuyor. 75 dakikalık tek perdede sahnelenen oyun, insanın kendi yarattığı sistem içinde nasıl sıkıştığını ve bu tuzaktan kurtulup kurtulamayacağını sorgulatıyor. Kalmak mı daha zor, yoksa gitmek mi? Shepard’ın keskin metni, Yıldırım Türker’in çevirisi ve Mert Öner’in yönetmenliğiyle Serhat Teoman, Buğra Gülsoy, Burak Sarımola ve Ayşe Lebriz Berkem’in performanslarıyla sahnede buluşuyor. Shirley Valentine

Yer: Çeşitli Sahneler

Tarih: 7 Aralık 20:30, 18 Aralık 20:30, 19 Aralık 20:30, 26 Aralık 20:30

Evlenmiş, iki çocuk yetiştirmiş Shirley Bradshow, hayatın gündelik akışına ve belirlenmiş kalıplarına kendini bırakarak kadın kimliğinden uzaklaşmıştır. Sumru Yavrucuk’un tek kişilik komedi oyunu Shirley, hayallerini unutan Shirley Valentine’nin kendini yeniden keşfetme hikayesini sahneye taşıyor. Günlük hayatın sıkıcılığı içinde kaybolan Shirley, cesur bir adımla hayatının kontrolünü ele alıyor. Willy Russell’ın eserinden uyarlanan ve müzikli bir anlatımla sunulan bu eğlenceli oyun, Yavrucuk’un etkileyici performansıyla izleyiciye keyifli bir deneyim vadediyor. Sunay Akın – Memleket Kumaşı

Yer: Sancaktepe Sahnesi

Tarih: 18 Aralık 20:00

Eskiyen fikirler, değişen hayatlar ve kaybolan incelikler bir arada! Sunay Akın, yeni gösterisi Memleket Kumaşı ile seyircisini şiirin dokusunda bir yolculuğa çıkarıyor. Sümerlerden günümüze uzanan şiir tarihinin izini süren Akın, ünlü şairlerin dizelere dönüşmüş hayatlarından az bilinen hikâyeleri gün yüzüne çıkarıyor. Kendi tanıklıklarıyla da zenginleştirdiği bu anlatıda, izleyiciyi tarihe bu kez şiirin penceresinden bakmaya davet ediyor. Leyla ile Mecnun Değil

Yer: Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi

Tarih: 18 Aralık 20:00

Boşanma davalarına bir gün kala, en sevdikleri dostlarının cenazesinde buluşan Kadın ve Adam, didişmelerin, gülüşmelerin ve derin sorgulamaların arasında hayatın karmaşıklığını keşfediyor. Sevgi, öfke, mutluluk ve tükenişin iç içe geçtiği bu oyun, izleyicilere insan ilişkilerine dair unutulmaz bir yolculuk vadediyor. Kaktüs Çiçeği

Yer: Torium Sahne

Tarih: 18 Aralık 20:30

Cactus Flower, romantik komediyle sahnede izleyicilerle buluşuyor. Paris’in ünlü diş hekimi Julien, yalanlarla başlayan ilişkisi ciddileşince durumu kurtarmak için gittikçe daha fazla oyun ve yalana başvurur. Asistanı Stephanie ise, hem işini hem de doktoru düzene sokmakla görevlidir ve kendini çapkın doktorun planlarının içinde bulur; ona asla hayır diyemez. Bu beklenmedik durumlar, sahnede hem kahkaha hem romantizm dolu bir deneyim yaratıyor. Kemal Başar’ın yönetmenliğinde sahnelenen oyunun koreografisini dünyanın sayılı koreograflarından Nikolay Manolov üstleniyor. Romantik komedide Korel Cezayirli ve Eylem Şenkal’a Yağmur Vural, Kemal Başar, Köksal Ünal, Kerem Gökçer ve İsak Behar eşlik ediyor. Barillet ve Gredy’nin dünyaca ünlü metni, Hollywood’da Cactus Flower adıyla film uyarlamasıyla Akademi Ödülü kazanmıştı.

Cihat Tamer Ve Zihni Göktay ile Bir Varmış Bir Yokmuş

Yer: Çeşitli Sahneler

Tarih: 19 Aralık 20:00, 21 Aralık 20:00

Cihat Tamer ve Zihni Göktay’ın 60 yıllık muhteşem hikâyesi, “Bir Varmış Bir Yokmuş” müzikli gösterisiyle sahneye taşınıyor! Tiyatrodan sinemaya, kabarelerden dizilere uzanan bu yolculuk, izleyicilere acı-tatlı anılarla dolu bir deneyim sunacak. Sanat Yönetmenliğini Serkan Budak’ın üstlendiği gösteri, müzik ve şarkılar eşliğinde masalsı bir atmosfer yaratırken, halkın kalbinde taht kurmuş iki ustanın yaşamlarına dair derin bir bakış sunuyor. Üçü Bir Arada

Yer: Caddebostan Kültür Merkezi Büyük Salon

Tarih: 19 Aralık 20:30

Üçü Bir Arada, kaybedenlerin anlatılmayan hikâyelerini sahneye taşıyor. Hiç kimsenin bir yere gitmediği bir yol hikâyesi olarak tanımlanan oyun, yaşanmamış aşkların düşleriyle mahvolmuş hayatları, unuttukça kabuk bağlayan yaraları, babasını sevmenin yollarını ararken yolda helak olan oğulları ve bitiş çizgisini göğüsleyemeyenleri anlatıyor. Erkeklikle sınanan erkeklerin, mutsuzluğa abone kaybetmeye yazgılı doğanların, kendi içlerinde kaybolanların ve zamana yabancılaşanların hikâyeleri, sahnede dikkatli izleyiciye tüm ayrıntılarıyla aktarılıyor. Kadınlar, zaferler, kayıplar, aşklar, aileler ve platonik sevdalar da bu anlatının içinde yer alıyor. Üçü Bir Arada, karanlıkta kalanların, yaşamak için her zaman bir bahane bulanların ve kalabalık içinde yalnızlaşanların hikâyesini sahneye taşıyor. Sevip kavuşulamayan kadınlar, erken kaybedilen anneler ve tüm yaraların kaynağı kadınların yanı sıra, kaybetmeye fanatik, ağır hasarlı adamların hikâyeleri de oyunun merkezinde yer alıyor. Celil Nalçakan, Cem Davran ve Onur Özaydın’ın performanslarıyla hayat bulan bu eser, Yunus Emre Gümüş’ün kaleminden izleyiciye unutulmaz bir tiyatro deneyimi sunuyor. Plastik Aşklar

Yer: Mall of İstanbul MOİ Sahne

Tarih: 19 Aralık 20:30

Oya Başar ve Begüm Birgören’in etkileyici performanslarıyla izleyiciyi kahkahaya boğan samimi ve cesur bir komedi sahnede. Plastik Aşklar, yaşamın tam içinden kopup gelen iki kadının hikayesi üzerinden modern ilişkilerin yapay yüzünü sorgulayan sıcak ve yer yer taşlamacı bir komedi. Bir yanda eğitimli, güçlü, alaturka mizahi yönü ağır basan bir kadın; diğer yanda çekingen, gelenekleri bile tam tanımayan saf ve kırılgan bir karakter. İkilinin farklı yaşam tecrübeleri ve bakış açıları, modern dünyanın ilişkilerde yarattığı kırılmalarla yüzleşirken eğlenceli diyaloglarla sahnede şekilleniyor. Hıdırellez gecesinde yolları kesişen bu iki kadının, kendi içlerindeki yaralarla hesaplaşmaları, umutlarını yeniden hatırlamaları ve belki de yeni bir bahara adım atmaları oyuna güçlü bir duygusal derinlik katıyor. Oya Başar ve Begüm Birgören’in sahne enerjisi, izleyiciyi hem kahkahaya boğuyor hem de insanın kendisiyle barışma hâlinin ne kadar zor ama bir o kadar gerekli olduğunu hatırlatıyor. Güzel Son

Yer: Çevre Tiyatrosu

Tarih: 20 Aralık 20:30

Orhan Veli, Melih Cevdet, Nurullah Ataç, Sait Faik, Suat Derviş, Halim Şefik, Lambo ve Aslında Hepimizin İhtiyacı Olan Bir Güzel Son… Güzel Son, edebiyat ve sanatın ölümsüzlüğünü kutlayan büyüleyici bir buluşma. Hakan Tabakan’ın kaleme aldığı bu oyun, Orhan Veli, Melih Cevdet, Nurullah Ataç, Sait Faik ve Suat Derviş gibi edebiyatın dev isimlerini Mösyö Lambo’nun meyhanesinde bir araya getiriyor. Halim Şefik Güzelson’un gizemli davetiyle başlayan gece, edebi sohbetlerin, hüzünlerin ve neşeli anların izini sürerek izleyicilere geçmişe özlem ve zamansız bir bağ sunuyor. Teselli değil, bir kutlama: Şairler ölür ama şiirler yaşar; hayat geçici, sanat sonsuzdur. Miyav

Yer: Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi (BAKSM)

Tarih: 20 Aralık 15:00

Miyav, kukla tiyatrosunun sıcak ve duygusal dünyasını sahneye taşıyor. Bu Yapım’ın üçüncü prodüksiyonu olan Miyav, Arjantinli kukla sanatçısı Tito Lorefice’in yönetiminde sahneleniyor. Burcu Görek’in kaleme aldığı eser, Arjantinli besteci Mauricio Perez Mondador’un özgün müzikleriyle destekleniyor ve ailece keyifle izlenebilecek bir hikaye sunuyor. Yapım, iki kedi ve iki insanın yollarının kesişmesini ve küçük tesadüflerin nasıl büyük dostluklara kapı aralayabileceğini anlatıyor. Olaylar, Doktor Salih’in işten yorgun dönerken tramvayı fark etmemesiyle başlıyor. Tramvay sürücüsü Sinem’in son anda frene basması, ikilinin yollarını kesiştiriyor ve birbirlerinden etkilenmelerine yol açıyor. Ancak bu karşılaşma Sinem’in sadık dostu Minnoş’u kaybetmesine neden oluyor. Sokakta yalnız kalan Minnoş, Salih’in peşine takılarak onun evine gidiyor ve zamanla Salih’e arkadaşlık ederek ona iyi geliyor. Burada Minnoş, İbrişim ve diğer sokak kedileriyle tanışıyor ve aralarında sıcak bir bağ gelişiyor. Hikaye ilerledikçe, Minnoş ve İbrişim, Sinem ve Salih’in yeniden bir araya gelmesine yardımcı oluyor. Küçük kediler sayesinde insanların dünyasındaki tesadüfler, mizah ve duyguyla sahnede hayat buluyor. Miyav, günlük hayatın sihirli ve dokunaklı anlarını, hem çocuklar hem yetişkinler için eğlenceli bir dille izleyiciye sunuyor. Othello

Yer: Moda Sahnesi

Tarih: 20 Aralık 16:00, 21 Aralık 16:00

Othello, Shakespeare’in ölümsüz trajedisi Caner Cindoruk ile sahnede! William Shakespeare’in başyapıtlarından biri olan Othello, bu sezon Caner Cindoruk’un etkileyici performansıyla izleyicilerle buluşuyor. Emine Ayhan’ın dilimize kazandırdığı çeviri, oyunun aşk, kıskançlık ve ihanet temalarını güçlü bir şekilde yansıtırken, aynı zamanda politika, sınıf farkları ve kimlik meselelerini de derinlemesine ele alıyor. Sahnedeki yoğun duygusal çatışmalar ve karakterlerin karmaşık ilişkileri izleyiciyi derin bir tiyatro deneyimine davet ediyor. Kemal Aydoğan’ın yönetmenliğinde sahnelenen Othello, özenli sahne tasarımı, kostümler ve ışık kullanımıyla oyunun dramatik etkisini artırıyor. Profesyonel oyuncu kadrosu ve sahne dili, Shakespeare’in klasik eserini günümüz izleyicisine güçlü ve akıcı bir biçimde aktarıyor.





piritua – Futura Nuovo Arte – Yaşanmış Bir Zamanın Bugünden Anlatısı

Yer: Çeşitli Sahneler

Tarih: 4 Aralık 20:30, 21 Aralık 20:30

Arda Aydın’ın kaleminden çıkan ve yönetmenliğini üstlendiği SPIRITUA, Biraderler Yapım ve İdil Türkmenoğlu’nun yapımcılığında, klasik tiyatro kodlarını kırarak Türkiye sahne sanatları için benzersiz bir deneyim sunuyor. Tek perdelik bu çarpıcı yapım, Shakespeare’in Hamlet, Macbeth, Othello, Kral Lear ve III. Richard gibi başyapıtlarından ilham alırken Truva Savaşı’nın mitolojik derinliğini de çağdaş bir perspektifle ele alıyor. Bu sentez, geleneksel metinlerin evrenselliğini günümüz estetik anlayışıyla buluşturarak geçmişle geleceğin çatışmadığı, aksine birbirini dönüştürdüğü bir anlatı inşa ediyor. SPIRITUA, 70 dakikalık bir sahne deneyimi vadederken popüler müziklerin ritmi, dinamik dans koreografileri, yenilikçi sahne teknolojileri ve çarpıcı görsellerle tiyatronun ifade olanaklarını genişletiyor. Prodüksiyon, görsel, işitsel ve duygusal katmanlarıyla izleyiciyi etkileyen bütüncül bir sanat eseri olarak konumlanıyor. Bu yenilikçi sahneleme anlayışı, Türk tiyatrosuna genç ve cesur bir soluk getiriyor.



Shakespeare’in trajedileriyle mitolojiyi, genç oyuncuların enerjisiyle çağdaş sahne estetiğini buluşturan SPIRITUA seyirciyle buluşacak.



Oyunun Oyunu

Yer: Maximum UNIQ Hall

Tarih: 22 Aralık 20:30

Bir tiyatro topluluğunun ilk gösterim öncesi yaşadığı tam bir kaos! Dekor devrilir, kapılar sıkışır, replikler birbirine girer, kuliste kıskançlık krizleri patlak verir ama perde açılmak zorundadır. Michael Frayn’ın dünya çapında efsaneleşen farsı Noises Off’tan uyarlanan “Oyunun Oyunu”, tiyatronun önünü de arkasını da aynı anda sahneye taşıyor. Seyirci, hem oyunun içindeki oyunu hem de sahne arkasındaki deliliği izlerken kahkahalara boğuluyor. DK Yapım & Good Directions Entertainment tarafından sahnelenen yapım; hızlı temposu, zekice kurgusu ve müthiş oyunculuklarıyla tiyatroseverlere “felaket komedisi” tadında unutulmaz bir deneyim sunuyor. Tiyatronun sahnesiyle kulisi arasındaki çizgiyi kaldıran kahkaha fırtınası: “Oyunun Oyunu”!



Aydınlıkevler

Yer: Maximum UNIQ Hall

Tarih: 24 Aralık 20:30

Yapımını BKM’nin üstlendiği, Demet Akbağ’ın devleşen performansı ile Yılmaz Erdoğan’ın kalemini buluşturan ‘Aydınlıkevler’ üç senedir ara vermeden kapalı gişe oyunlarına devam ediyor. İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin çeşitli illerinde sahnelenen, her oyun ayakta alkışlanan ‘Aydınlıkevler’, 70’li yılların samimiyetini sahneye aktarıyor. Seyircileri soğuk Ankara günlerine doğru yolculuğa çıkaran oyun, bir babaanne ile torunun hayatından, zamansız ama ‘her zamana ait’ bir hikaye anlatıyor. Yönetmenliğini Serdar Biliş’in, proje yapımcılığını Nisan Ceren Özerten’in üstlendiği; Cem Yılmazer imzalı sahne tasarımı, Tuluğ Tırpan’ın orijinal besteleri ve Mustafa Olgan’ın sahnedeki canlı müzikleriyle de beğeni toplayan ‘Aydınlıkevler’in kadrosunda genç kuşağın yetenekli oyuncuları Sevda Baş, Nebi Tolga Yılmaz, Barkın Sarp, Ömer Güneş ve usta oyuncu Caner Alkaya da yer alıyor. Martı Mıyım?

Yer: Zorlu PSM – %100 Studio

Tarih: 24 Aralık 20:30

“Martı Mıyım?”, Çehov’un klasik oyununu bugüne taşıyan yenilikçi bir uyarlamayla izleyiciyle buluşuyor. Anton Çehov’un ünlü “Martı” metninden yola çıkan oyun, günümüz insanının başarı, şöhret, aşk, para ve varoluş sorgulamalarını sahneye taşıyor. Dinlemenin yerini sürekli konuşmanın aldığı, eylemlerin zaman kaybına dönüştüğü bir dünyada; oyun, seyirciye “biz de Çehov karakteri miyiz?” sorusunu yöneltiyor. Beş oyuncunun bir arada hem geçmişi hem bugünü hem de geleceği sahneye taşıdığı bu yorum, zamanı ve mekanı bükerek seyirciyi düşünsel bir yolculuğa çıkarıyor. Türkiye’nin içinden geçtiği dönemlere de dokunan oyun, hem sorgulayan hem de ironik bir bakış açısıyla dikkat çekiyor. Şebbaz

Yer: Çeşitli Sahneler

Tarih: 24 Aralık 20:30, 26 Aralık 20:30 “Şebbaz”, gölge oyununu gerçek oyunculukla harmanlayan, masalsı ve hareketli bir sahne deneyimi sunuyor. Perdeyle hayalin, ışıkla suretin bir araya geldiği dev bir perde oyunuyla gerçek oyuncuların maharetli performanslarını sahnede birleştiren “Şebbaz”, seyircisiyle buluşuyor. Karakterleri ve tasvirleriyle kökünü bu toprakların binlerce yıllık kadim geleneğinden alan cesur, masalsı ve şenlikli bir dostluk hikayesi anlatan “Şebbaz”, İstanbul, Ankara, Bursa ve İzmir’de sahne alacak. Ahmet Sami Özbudak tarafından kaleme alınan, Emrah Eren’in yönetmenliğini üstlendiği oyunda Erdem Akakça ve Fatih Koyunoğlu oyunculuklarıyla dikkat çekiyor. “İnandığımız bir dünyanın içinden mi geçmekteyiz, yoksa böyle bir dünyaya mı inandırıldık?” sorusunu soran oyunda çelebilerle cazular, ustalar ve çıraklar, zalimler ve mazlumlar, zenneler ve kamburlar, hamamlar ve çatılar, korkaklar ve cesurlar, cümle mahlukat bir de iki şebbaz yedi tepeli şehirde temaşaya bekliyor. “Şebbaz” seyirci için sıra dışı, heyecan verici, yenilikçi bir oyun.

Harem Kabare

Yer: Dada Salon Kabarett İstanbul

Tarih: 24 Aralık 20:30

Harem Kabare efsanesi, Okan Bayülgen’in yazıp yönettiği çarpıcı bir gösteriyle geri dönüyor! Yurt içi ve yurt dışında yüzbinlerce seyirciye ulaşan bu unutulmaz yapım, canlı orkestrası eşliğinde sahneye çıkıyor ve müziğin gücüyle izleyiciyi koltuğunda bırakmıyor. Merve Sevi, Selin Atasoy, Didem Sökmen, Nazlı Kurbal ve Kayra Ural’ın hayat verdiği farklı, eğlenceli, karanlık, vahşi ve tanıdık kadın karakterler, seyirciyi hem şaşırtacak hem de güldürecek. “Bu kadınlar sizsiniz, geçmişiniz, belki de geleceğiniz!” diyen Bayülgen, geceyi sadece izlemekle kalmayacağımızı, bizzat yaşayacağımızı vaat ediyor. Peki, sahnede bu adam ne olacak? Tepelesinler mi, sevsinler mi, yoksa öldürsünler mi? Bu kararın nasıl verileceğini hep birlikte keşfedeceğiz!



Haybeden Gerçeküstü Aşk

Yer: Çeşitli Sahneler

Tarih: 27 Aralık 20:00, 28 Aralık 20:00

Yılmaz Erdoğan’ın kaleme aldığı ve iki kişilik bir oyun olarak sahneye uyarlanan “Haybeden Gerçeküstü Konuşmalar”, kadın ve erkek ilişkilerinin başlangıcından sona kadar uzanan sürecini eğlenceli bir dille ele alıyor. Günümüz ilişkilerinden kesitlerle herkesin kendinden bir parça bulabileceği bu komedi, mizahi tespitleriyle kahkahalar eşliğinde düşündürüyor. İlişkilerin evrimi ve trajikomik dinamiklerini gözler önüne seren bu keyifli oyun, izleyenlere unutulmaz bir tiyatro deneyimi sunuyor. Müfettişler

Yer: DasDas Sahne

Tarih: 27 Aralık 20:30

Müfettişler, baskıcı sistemleri sahneye taşıyor! Tiyatro.iN’in yeni oyunu “Müfettişler”, 1972 yılında Melih Cevdet Anday tarafından kaleme alınmış uyumsuz dört oyundan biri olarak, modern çalışma hayatının ve baskıcı sistemlerin yarattığı kutuplaşma, sıkışmışlık ve çaresizlik duygusunu sahneye taşıyor. Oyunda, insanın özgürce yaşayabileceği eşit bir dünya hayali ve bu hayale ulaşmak için eyleme geçme fikri izleyiciye aktarılıyor; eylemin kendisi, bir sonuç ya da zafer değil, umudun doğuşunu simgeliyor. Engin Hepileri’nin sahneye koyduğu oyunda Aslıhan Gürbüz, Erkan Kolçak Köstendil, Kadir Çermik ve Burak Altay gibi deneyimli oyuncular rol alıyor. Işık ve dekor tasarımı Cem Yılmazer’e, müzikler Kenan Doğulu’ya, kostüm çizimleri Çevren Günger’e, hareket tasarımı ise Büşra Firidin’e ait. Kreatörlüğünü Mehmet Birkiye’nin üstlendiği oyun, 28. İKSV Tiyatro Festivali’nin açılışında sahnelenerek seyircilerle buluştu ve festivalin ardından İstanbul başta olmak üzere çeşitli şehirlerde gösterimlerine devam ediyor. Müfettişler, modern tiyatro teknikleri, özgün görsel tasarımı ve Türkiye’de tiyatro sahnelerinde ilk kez kullanılacak özel ışık sistemi ile izleyicilere hem düşündüren hem de estetik açıdan etkileyici bir deneyim sunuyor. İstanbul Aralık Ayı Stand-Up Gösterileri Özgür Turhan

Yer: Çeşitli Sahneler

Tarih: 4 Aralık 20:30, 17 Aralık 20:30, 27 Aralık 20:30

Anlatanadam

Yer: Çeşitli Sahneler

Tarih: 6 Aralık 21:00, 13 Aralık 20:30, 16 Aralık 20:30, 18 Aralık 20:30

Anlatanadam, sahnede komediyle buluşuyor. Rabarba’nın vazgeçilmez konuklarından ve Türkiye’nin en çok izlenen mizah programlarından Meksika Açmazı’nın sevilen ismi Anlatanadam, 90 dakikalık ve iki perdelik stand-up gösterisiyle izleyicilerini kahkaha dolu bir yolculuğa çıkarıyor. Gösteride, günlük yaşamdan kesitler, birbirinden komik hikayeler ve keskin tespitlerle izleyicilerle sıcak bir bağ kuruluyor. Mizahın her tonunu sahnede deneyimleyen Anlatanadam, enerjisi ve özgün üslubuyla izleyenleri eğlenceli ve düşündürücü anlarla buluşturuyor. Özgür Turhan, Yepyenisi adlı stand up şovuyla sahnelere dönüyor. Özgür Turhan, önceki stand up prodüksiyonlarıyla büyük bir takipçi kitlesi edindikten sonra bu kez Yepyenisi adlı gösterisiyle sezona taze bir başlangıç yapıyor. Mizahındaki gözlem gücü, gündelik hayatı sade ama çarpıcı bir dille yorumlama biçimi ve sahnedeki doğal akışıyla dikkat çeken komedyen, yeni anlatıları ve güncellenmiş hikayeleriyle izleyicisini yeniden karşılamaya hazırlanıyor. Yepyenisi turunda sahne temposu yüksek, seyirciyle iletişimin güçlü olduğu, doğaçlamanın sıkça yer aldığı bir performans kurgulanıyor. Turhan, önceki gösterilerinden izler taşısa da tamamen yeni bir akış inşa ederek izleyicisine taze bir sahne deneyimi sunuyor. Türkiye’nin farklı şehirlerinde devam eden turne, hem sıkı takipçiler hem de onu ilk kez izleyecek olanlar için eğlenceli bir atmosfer vadediyor.



Okan Çabalar

Yer: Duru Tiyatro Watergarden Performans Merkezi

Tarih: 7 Aralık 20:30

Sevilen komedyen Okan Çabalar, stand-up gösterisiyle izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Eğlenceli ve enerjik performansıyla tanınan Çabalar, yeni şovunda seyircilerine yine kahkahalarla dolu bir gece yaşatacak. Miray Akovalıgil “Ya Bende Bir Şey Yoksa?”

Yer: Çeşitli Sahneler

Tarih: 4 Aralık 20:30, 5 Aralık 20:00

Miray Akovalıgil, başarıyı mizahın ışığında sahneye taşıyor. Miray Akovalıgil, kariyer, aşk ve sağlık gibi farklı alanlardan başarı kavramını sorgulatan stand-up gösterisiyle izleyicileriyle buluşuyor. Keskin mizahı ve samimi anlatımıyla sahnede, hayata dair alışılmış kalıpları sorgularken izleyicilere hem kahkaha hem de düşündürücü anlar sunuyor. Bu eğlenceli ve ilham dolu gösteri, 15 dakikalık ara dahil olmak üzere toplam 130 dakika süren performansıyla hem güldürmek hem düşündürmek isteyenler için unutulmaz bir deneyim yaratıyor. Seda Yüz

Yer: Şişli Tiyatrosu

Tarih: 5 Aralık 20:30

Seda Yüz, mizahi bakış açısıyla sahneye koyduğu tek kişilik stand-up gösterisiyle sevenleriyle buluşuyor! Samimi ve etkileyici anlatımıyla günlük hayatın absürtlüklerini sahneye taşıyan komedyen, kahkaha dolu anlarla izleyicilerine unutulmaz bir deneyim sunuyor.

Hayrettin ile Kaos Show

Yer: Çeşitli Sahneler

Tarih: 4 Aralık 20:00, 31 Aralık 21:00

Hayrettin ile Kaos Show, Hop Sahne’de eğlenceyi doruklara taşıyor. YouTube’da izlenme rekorları kıran Hayrettin ile Kaos Show, sosyal medyada tanıdığımız yüzleri ve ünlü isimleri bir araya getirerek sahnede bambaşka bir enerji yaratıyor. Program, izleyiciyi tahmin edilemez sürprizlerle dolu anlara dahil ederek klasik eğlence anlayışını tamamen değiştiriyor. Kaos Show, interaktif yapısı ve beklenmedik gelişmeleriyle izleyicilere kahkaha dolu, unutulmaz bir gece sunuyor. Hop Sahne’de gerçekleşecek bu gösteri, eğlenceyi sahnede deneyimlemek isteyen herkes için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor. Doğu Demirkol

Yer: Çeşitli Sahneler

Tarih: 4 Aralık 20:30, 7 Aralık 20:00, 9 Aralık 20:30

Ahlat Ağacı, Ölümlü Dünya ve Bayi Toplantısı’ndaki unutulmaz performanslarının ardından, “Doğu” dizisinin ilk sezonunu tamamlayan Doğu Demirkol, yeni tek kişilik gösterisiyle yeniden sahnede!



Türkiye, Avrupa, Amerika ve dünyanın farklı şehirlerinde kapalı gişe oynayan stand-up gösterisiyle geniş bir hayran kitlesi edinen komedyen; kendi yaşamından, toplumsal gözlemlerinden ve bu topraklara özgü absürt olaylardan beslenen mizah anlayışıyla seyircisine hem kahkaha hem de düşündürücü anlar vaat ediyor.



Bu sezon da seyirciyle buluşacak olan Demirkol, sahnede yine keskin gözlemleri, kendine has üslubu ve samimi enerjisiyle izleyenleri kahkaha tufanına sürükleyecek. Yusuf Bilal Altıntaş – Entel Maganda

Yer: Çeşitli Sahneler

Tarih: 10 Aralık 20:30, 13 Aralık 21:30, 27 Aralık 21:30

Yusuf Bilal, Entel Maganda ile sahnede! Ne sağcı ne solcu, sadece çıkarlarına odaklanan bu komedyen, politik ve sosyal konuları mizahi bir dille ele alırken, “Bayan” yerine “Kadın” derken aslında iki tarafı da göz ardı edip “Dişi” diyor. Ekonomik, politik ve sanat perspektifinden orta yolculuk felsefesini mizahla harmanlayarak paylaşıyor. Hem düşündürecek hem güldürecek bu gösteriyi kaçırmayın!



KALT’ın Sunumu

Yer: Şişli Tiyatrosu

Tarih: 10 Aralık 21:00, 11 Aralık 21:00

Ozan Akyol ve Erman Çağlar, sahnede hayatı masaya yatırıyor. Hayatın bizlere sunduğu irili ufaklı birçok meseleyi, 10 yıllık KALT tecrübesi ve kalitesiyle Ozan Akyol ve Erman Çağlar sahneye taşıyor. Gösteride, günlük yaşamın detayları, mizahi bakış açıları ve sıcak anlatımla izleyicilere sunularak hem düşündürücü hem de keyifli bir deneyim yaşatılıyor. İlker Gümüşoluk

Yer: Çeşitli Sahneler

Tarih: 5 Aralık 20:30, 11 Aralık 20:30, 24 Aralık 20:30

İlker Gümüşoluk, tek kişilik gösterisiyle izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Türkiye’nin dört bir yanında 15 yıldır 1000’den fazla sahne alan Gümüşoluk, gösterisinde ikili ilişkilerden hayata dair gözlemlerine kadar birçok eğlenceli hikaye ve tespitini paylaşıyor. Hayata kahkahalarla bakacağınız bu gösteriyi kaçırmayın! Baturay Özdemir

Yer: Çeşitli Sahneler

Tarih: 11 Aralık 20:30, 16 Aralık 20:30

Baturay Özdemir, sahnede cesur mizahıyla yeniden izleyiciyle buluşuyor. Yıllardır sahnelerde kendine has tarzı ve cesur şakalarıyla büyük ilgi gören Baturay Özdemir, önceki gösterileri “Yerli ve Kirli” ile “Cevap Hakkı” sayesinde milyonlarca izleyiciye ulaştı. Şimdi ise yeni gösterisi “Şeytan Çocuk” ile sahneye çıkarak mizah dolu yolculuğunu sürdürüyor. Enerjik performansı ve sivri zekâsıyla Özdemir, izleyicilere hem kahkaha hem de düşündürücü anlar sunuyor. Deniz Göktaş

Yer: DasDas

Tarih: 8 Aralık 20:30, 20 Aralık 17:00

Deniz Göktaş, yeni tek kişilik stand-up gösterisiyle izleyicisiyle buluşuyor! Youtube’da yayınlanan “Selam Selam” gösterisi ve “Deniz Göktaş’a Ayıracak Vaktim Yok” podcast’i ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan komedyen, 2023’ten bu yana sürdürdüğü ikinci tek kişilik stand-up performansını sahneye taşıyor. Göktaş, sivri dili, gündelik hayattan yakaladığı detaylar ve samimi anlatımıyla seyircilerine kahkahalarla dolu bir akşam vadediyor. Ali Congun – Adliye Çayı

Yer: Çeşitli Sahneler

Tarih: 13 Aralık 20:30, 21 Aralık 21:00, 24 Aralık 20:30

Ali Congun, yeni stand up gösterisi “Adliye Çayı” ile BKM Mutfak Comedy Club sahnesinde! “Şehir Eliti” ve “Aşk Acısı” gösterileriyle büyük beğeni toplayan Ali Congun, bu kez günlük hayatın absürtlüğünü, adliye koridorlarının mizahi yanını ve insan ilişkilerinin tuhaf hallerini sahneye taşıyor. Keskin gözlemleri, samimi anlatımı ve sürpriz esprileriyle izleyiciyi kahkahaya boğan Congun, yeni gösterisi Adliye Çayı ile yine unutulmaz bir stand up deneyimi vadediyor. Bengi Apak

Yer: DasDas Sahne

Tarih: 12 Aralık 20:30

Bengi Apak, “Büyülü Değil” adlı tek kişilik stand-up gösterisiyle kahkaha dolu bir performans sunuyor! Bengi Apak, sahnede podcastin enerjisini taşımaya devam ediyor. Türkiye’nin en eski ve çok dinlenen ödüllü komedi podcasti O Tarz Mı? ile tanınan Apak, geçen sezondan bu yana kapalı gişe sahnelediği ve büyük ilgi gören stand-up şovuyla izleyicileriyle buluşuyor. Büyülü Değil adlı gösterisinde, özel olmaya, büyülü anlara, kabak lifine ve sumaklı soğanlara isyan eden Bengi, kendine has mizah anlayışıyla seyircilere keyifli anlar yaşatıyor. Berfu & Eser Yenenler – Çift Terapisi

Yer: Sancaktepe Sahnesi

Tarih: 20 Aralık 20:30 Berfu ve Eser Yenenler’in stand-up gösterisi tadındaki tiyatro gösterisi “Çift Terapisi” seyircisiyle buluşuyor. Berfu & Eser Yenenler’in stand-up gösterisi tadındaki tiyatro gösterisi “Çift Terapisi”, yeni sezonda yenilenmiş haliyle seyircisiyle buluşuyor. Eser ve Berfu’nun evlilik hayatı, ikili ilişkiler, anne baba olmak ile ilgili anlatacakları hem çok güldürecek hem de terapi etkisi yaratacak.

Erkekler Gülemez

Yer: Bahane Kültür Atölye

Tarih: 20 Aralık 20:30

Ayşegül Kaplan, kadın izleyiciler için özel stand-up gösterisiyle sahnede! Sosyal medyada “Kız Kafası” konseptiyle binlerce kadın izleyiciye ulaşan Ayşegül Kaplan, bu kez tek kişilik stand-up gösterisiyle sahneye çıkıyor. Gündelik yaşamın büyük bir bölümünü oluşturan kadın-erkek ilişkilerini yalnızca kadın bakışıyla ve açık, şeffaf bir dille ele alan gösteri, erkeklerin tekelinde olmadığını kanıtlıyor. Sadece kadın izleyicilere açık olan bu performans, kahkaha dolu anlar ve zekice yorumlarla dolu, kadınların kendi deneyimlerini sahnede yeniden keşfedeceği eğlenceli bir akşam sunuyor. Uraz Kaygılaroğlu “Still Standing”

Yer: Duru Tiyatro Watergarden Performans Merkezi

Tarih: 21 Aralık 20:00

Uraz Kaygılaroğlu sahnede kamera arkası hayatını paylaşıyor. Hobiler, enişteler, kargaşalar ve mükemmel bir baba olma çabası… Uraz Kaygılaroğlu, Still Standing adlı tek kişilik gösterisinde, kamera arkasındaki hayatını izleyiciyle buluşturuyor. Gösteri, günlük yaşamın eğlenceli detaylarını ve oyuncunun samimi yorumlarını sahneye taşıyarak hem güldürüyor hem düşündürüyor. Still Standing, 130 dakikalık iki perdelik performansıyla izleyicilere unutulmaz bir sahne deneyimi sunuyor. Yasemin Sakallıoğlu “Doğru Koca Nasıl Seçilir?”

Yer: Bostancı Gösteri Merkezi

Tarih: 25 Aralık 20:30

Yasemin Sakallıoğlu “Doğru Koca Nasıl Seçilir” isimli oyunu ile seyirciyle buluşacak! Yasemin Sakallıoğlu, “Doğru Koca Nasıl Seçilir?” isimli tek kişilik gösterisinde; aile ilişkileri, kadın–erkek dinamikleri ve bu ilişkilerin psikolojik yansımalarını, kendi hayatından hikâyelerle harmanlayarak sahneye taşıyor. Kendi kendisiyle dalga geçmeyi de ihmal etmeyen Sakallıoğlu, birbirinden renkli tiplemeleri ve sürpriz sahne anlarıyla seyirciye kahkaha dolu bir akşam vaat ediyor. Günlük hayattaki tanıdık durumların absürtlüğünü esprili diliyle aktaran genç komedyenin gösterisinin biletleri satışta. Hazır olun; bu gösteri, “doğru koca” arayışını bambaşka bir gözle görmenizi sağlayacak. İstanbul Aralık Ayı Festivalleri KüçükÇiftlik Park’ın Yeni Yıl Kasabası

Yer: KüçükÇiftlik Park

Tarih: 6 Aralık – 28 Aralık

KüçükÇiftlik Park Yeni Yıl Kasabası şehirde büyülü bir kış deneyimi sunuyor. Şehrin merkezinde, ışıklar ve melodiler eşliğinde yeni yıl ruhunu kutlamak isteyenleri KüçükÇiftlik Park’ın Yeni Yıl Kasabası bekliyor. Özenle tasarlanmış alanlar, interaktif aktiviteler, eğlenceli atölyeler ve seçkin lezzetler, çocuklardan yetişkinlere herkese hitap eden oyun alanlarıyla birleşerek unutulmaz bir atmosfer yaratıyor. Açık hava sahnesinde gerçekleştirilecek konserler ise yeni yıl coşkusuna ortak oluyor. Program: 6 Aralık Kargo ve Hey! Douglas, 7 Aralık Büyük Ev Ablukada, 11 Aralık Kalben, 12 Aralık Evrencan Gündüz ve 2Much, 13 Aralık Nova Norda ve Can Moltı, 14 Aralık Ayhan Sicimoğlu ve Latin All Stars ile Müjde Kızılkan, 18 Aralık Ozbi, 19 Aralık Mirkelam ve Babazula, 20 Aralık Gaye Su Akyol, 21 Aralık Can Ozan ve Deniz Sipahi, 24 Aralık Koro İstanbul, 25 Aralık Yeni Türkü ve Özge Fışkın, 26 Aralık Dolu Kadehi Ters Tut, 27 Aralık Bedük ve Emir Yargın Klas Pop, 28 Aralık ise Dedublüman ve Sattas sahne alıyor. İstanbul Wonder Village

Yer: Life Park

Tarih: 5 Aralık – 28 Aralık

İstanbul Wonder Village ile yeni yıla coşkulu bir başlangıç yapın.

Şehir yeni yılı karşılamaya hazırlanırken, İstanbul Wonder Village Life Park’ta ışıl ışıl bir kış deneyimi sunuyor. Her yıl binlerce kişiyi bir araya getiren bu kış marketi, ışıklarla dolu alanları, eğlenceli aktiviteleri ve canlı performanslarıyla yeni yılın büyüsünü hissettirecek. Ziyaretçiler; atlı karınca, dönme dolap, çarpışan araba, buz pateni, konserler, tiyatro ve film gösterimleri gibi etkinliklerle dolu dolu bir gün yaşayacak. Program: 5 Aralık Edis, 6 Aralık Jabbar ve Can Gox, 7 Aralık M Lisa ve Aydeed, 13 Aralık Gripin, 14 Aralık Zeynep Bastık, 20 Aralık Selin Geçit, 21 Aralık Yüksek Sadakat, 26 Aralık Pinhani, 27 Aralık Aleyna Tilki ve 28 Aralık Sefo sahnede olacak. Christmas Market – The Green Park Hotels & Resorts

Yer: The Green Park Hotels & Resorts

Tarih: 27 Aralık – 28 Aralık

Pendik Green Park’ta yılın en büyülü Christmas Market’i seni bekliyor! 27 – 28 Aralık tarihlerinde Pendik Green Park, yılın en ışıltılı ve eğlenceli Christmas Market’ine ev sahipliği yapıyor. Bembeyaz ışıklarla süslenmiş sokaklar, sıcacık çikolata kokuları ve rengârenk hediyelik stantlarla dolu bu etkinlik, hem alışveriş hem de eğlenceyi bir arada sunuyor. Ailecek keyifli zaman geçirebileceğiniz oyun alanları, sürpriz aktiviteler ve interaktif gösterilerle dolu bir atmosferde yeni yıl ruhunu doyasıya hissedeceksiniz. Festival boyunca DJ performansları ve müzik şöleni eşliğinde sokak lezzetleri, gurme tatlar ve özel kokteyllerle tadına doyulmaz bir deneyim yaşayacaksınız. Çocuklar için oyun alanları ve yetişkinler için lezzet duraklarıyla planlanan etkinlik, sevdiklerinizle unutulmaz anlar biriktirmenizi sağlayacak. El emeği hediyelikler, interaktif show’lar ve eğlenceli aktivitelerle dolu bu iki günlük festival, Pendik’te yeni yılı karşılamanın en keyifli yolu olacak. Zorlu Yılbaşı Festivali

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 21 Aralık – 30 Aralık

Zorlu PSM’nin sahne performanslarından sürpriz müzisyen buluşmalarına uzanan dopdolu içeriklerinin, Hybrid Community’nin deneyim tasarımındaki tecrübesiyle buluştuğu ‘Dear New Year’ yılbaşı festivali, 21-30 Aralık tarihlerinde misafirlerini Zorlu PSM’de ağırlayacak.

22 Aralık – CAN ÇAYLAK

22 Aralık – BARRİSCELLO

23 Aralık – HAYALİNDEKİ ELF’İ YARAT

23 Aralık – ŞOKOPOP QUIZ NIGHT

24 Aralık – DEAR NEW YEAR: 2026’YA DANSLA GİR!

24 Aralık – MELİS KARADUMAN

27 Aralık – YENİ YILA ÖZEL KOKTEYLLER ATÖLYESİ

28 Aralık – 2MUCH

29 Aralık – ALİCAN ÖYKE



