İstanbul Ağustos 2025 Etkinlik Takvimi: Konserden Tiyatroya Yazın Tüm Renkleri Bu Ayda!

İstanbul, 2025 Ağustos ayında kültür-sanat severleri dopdolu bir takvimle karşılıyor. Yazın enerjisini şehrin dört bir yanına yayan etkinlikler; konserler, tiyatro oyunları, açık hava sinemaları, stand-up gösterileri ve çok daha fazlasıyla İstanbul’u canlı bir festivale dönüştürüyor.

Ağustos Ayı İstanbul’da Sanatla Buluşuyor

Ağustos boyunca Türkiye’ye ilk kez gelecek ünlü sanatçılar, dünya çapında ses getiren turneler, yepyeni tiyatro projeleri ve sezonun iddialı filmleri İstanbullularla buluşuyor. Üstelik sadece büyük organizasyonlar değil, keşfedilmeyi bekleyen bağımsız sahneler ve sokak etkinlikleri de şehirde kültürel bir mozaik oluşturuyor.

İstanbul Ağustos Ayı Konserleri

Manifest

Yer: Festival Park Yenikapı

Festival Park Yenikapı Tarih: 1 Ağustos 2025 21.00

1 Ağustos 2025 21.00 Bilet: Bubilet

Manifest, hit şarkıları ve etkileyici klipleriyle sosyal medyada büyük ses getirirken, özlediğimiz enerjiyi sahnelere geri taşıyor. Her yeni projeyle heyecanı artıran grup, biletleri günler öncesinden tükenen konserleri ve sürpriz dolu sahne şovlarıyla dikkat çekiyor. Manifest, unutulmaz performansını İstanbul Festivali sahnesinde sergilemeye hazırlanıyor.

Nilüfer

Yer: Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu

Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu Tarih: 1 Ağustos 2025 21.00

1 Ağustos 2025 21.00 Bilet: Biletix

Nilüfer, sevilen şarkıları ve etkileyici sahne performansıyla 1 Ağustos akşamı Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda hayranlarıyla buluşacak.

Kenan Doğulu



Yer: Maximum Uniq Açıkhava

Maximum Uniq Açıkhava Tarih: 1 Ağustos 2025 21.00

1 Ağustos 2025 21.00 Bilet: Biletix

Müziğe tutkuyla bağlı Kenan Doğulu, 1 Ağustos’ta Maximum Uniq Açıkhava sahnesinde 2025 yazının unutulmaz konserlerinden birini vermeye hazırlanıyor. Üretkenliğiyle dikkat çeken sanatçı, enerjisi yüksek performansıyla dinleyicilerine özel bir gece yaşatacak.

Can Gox

Yer: IF Performance Hall Beşiktaş

IF Performance Hall Beşiktaş Tarih: 1 Ağustos 2025 21.30

1 Ağustos 2025 21.30 Bilet: Biletix

Anadolu’nun geleneksel ezgilerini, cazın özgün tınılarıyla buluşturan Can Gox, “Anadolu blues” tarzıyla IF Performance Hall Beşiktaş’ta performans sergilemeye hazırlanıyor.

Bu Gece Boğazdayız

Yer: Tosun Paşa Gemisi

Tosun Paşa Gemisi Tarih: 1 Ağustos-31 Ağustos 20.15

1 Ağustos-31 Ağustos 20.15 Bilet: Biletix

İstanbul Boğazı’nın büyüleyici manzarasında gerçekleşen özel tur, sıradan bir gezi olmanın ötesine geçerek katılımcılara unutulmaz bir eğlence sunuyor. Şehrin simgesi Boğaz’ı keşfederken, göz alıcı doğa manzaralarının yanı sıra geceyi renklendiren şovlar, interaktif etkinlikler ve canlı konserlerle dolu bir deneyim sizleri bekliyor.

Hurts

Yer: Zorlu PSM

Zorlu PSM Tarih: 2 Ağustos 2025 21.30

2 Ağustos 2025 21.30 Bilet: Passo

Yaklaşık iki yıl süren ilk turnelerinde 250.000’in üzerinde bilet satarak geniş bir hayran kitlesi edinen Hurts, 2 Ağustos’ta Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde sevenleriyle buluşacak.

Aleyna Tilki

Yer: Festival Park Yenikapı

Festival Park Yenikapı Tarih: 2 Ağustos 2025 20.00

2 Ağustos 2025 20.00 Bilet: Bubilet

Aleyna Tilki, 2 Ağustos’ta İstanbul Festivali’nde sahne alıyor.

Edis

Yer: Festival Park Yenikapı

Festival Park Yenikapı Tarih: 2 Ağustos 2025 21.30

2 Ağustos 2025 21.30 Bilet: Bubilet

Edis, 2 Ağustos’ta İstanbul Festivali’nde sahne alıyor.

Onur Özdemir

Yer: Roxy Club İstanbul

Roxy Club İstanbul Tarih: 2 Ağustos 2025 22:00

2 Ağustos 2025 22:00 Bilet: Bubilet

Onur Özdemir’in “Raksedip Yarın Yokmuşçasına” albüm konserleri Roxy’de devam ediyor.

Saligia

Yer: Life Park

Life Park Tarih: 2 Ağustos 2025 13.00

2 Ağustos 2025 13.00 Bilet: Biletix

Dünyanın ilk yönetmen albümü Saligia, Ömer Çelik ve Mertcan Sasa imzasıyla sahneye taşınıyor. 7 Ölümcül Günah temasını merkeze alan bu özel konserde, Allame, Ate, BGR, Ceg, Eftalya Yağcı, Feride Hilal Akın, Keişan ve Şehinşah her günahı kendi sahnesinde yorumluyor. Gecenin finalinde ise “Hislerim” ve “La Câlin” gibi hitleriyle tanınan Serhat Durmuş, Türkiye’de ilk kez Saligia için sahne alarak kapanışı yapıyor. Saligia Fest, izleyicileri müziğin karanlık yüzüyle Dantevari bir yolculuğa davet ediyor.

Gökhan Türkmen

Yer: Jolly Joker Kartal İstMarina

Jolly Joker Kartal İstMarina Tarih: 2 Ağustos 2025 21:00

2 Ağustos 2025 21:00 Bilet: Biletix

Türk müziğinin sevilen sesi Gökhan Türkmen, unutulmaz bir konserle sahnede olacak! Kendine has yorumu ve performansıyla, müzikseverlere eşsiz bir gece yaşatmaya hazırlanıyor.

Yol Project

Yer: Swissôtel Chalet Garden

Swissôtel Chalet Garden Tarih: 2 Ağustos 2025 21.00

2 Ağustos 2025 21.00 Bilet: Biletix

Swissôtel Chalet Garden’da yaz konserleri sürüyor. Bu kez sahnede, özgün tarzları ve yüksek enerjileriyle Yol Project var. Pop, funk ve akustik tınıların harmanlandığı sıcak ve samimi bir performans, izleyenleri müzik dolu bir akşama davet ediyor.

Can Bonomo

Yer: BtcTurk Vadi Açıkhava

BtcTurk Vadi Açıkhava Tarih: 2 Ağustos 2025 21.00

2 Ağustos 2025 21.00 Bilet: Biletix

Can Bonomo, 2 Ağustos akşamı BtcTurk Vadi’de sevenleriyle buluşuyor.

An Epic Symphony & Hayko Cepkin

Yer: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu Tarih: 2 Ağustos 2025, 21:00

2 Ağustos 2025, 21:00 Bilet: Bubilet

Bubilet Tarih: 3 Ağustos 2025, 21:00

3 Ağustos 2025, 21:00 Bilet: Bubilet

Uluslararası ödüllü proje An Epic Symphony, Türkiye’nin en güçlü seslerinden Hayko Cepkin’i Night Flight Symphony Orchestra & Choir eşliğinde kendi sahnesine taşıyor. Events Across Turkey imzasını taşıyan konser, klasik müzikle rock sound’unu buluşturarak izleyicilere epik bir deneyim sunuyor. Güçlü vokaller, senfonik düzenlemeler ve görsel şovlarla unutulmaz bir geceye hazır olun!

Candela – Işığın Büyüsü

Yer: Hilltown Küçükyalı Ön Bahçe

Hilltown Küçükyalı Ön Bahçe Tarih: 2 Ağustos 2025 21:00

2 Ağustos 2025 21:00 Bilet: Biletix

2500 mum ışığı altında klasik müziğin büyüsünü yaşamaya hazır mısınız? İstanbul’un kalbinde, sadece bir geceliğine zamanın yavaşladığı bu özel konserde; Mozart, Vivaldi, Chopin ve Bach’ın eserleri yeniden hayat buluyor. Piyanoda Dengin Ceyhan, soprano Işılay Meriç Karataş ve tenor Fatih Kayhan’ın yorumlarıyla duyulara hitap eden unutulmaz bir yolculuk sizleri bekliyor. Göz alıcı dekorasyonlar ve ödüllü sanatçılar eşliğinde, yalnızca orada hissedilecek bir anın parçası olmak için yerinizi şimdiden ayırtın.

Emre Fel

Yer: Festival Park Yenikapı

Festival Park Yenikapı Tarih: 3 Ağustos 2025 20.00

3 Ağustos 2025 20.00 Bilet: Bubilet

Emre Fel, 3 Ağustos’ta İstanbul Festivali’nde sahne alıyor.

Melike Şahin

Yer: Festival Park Yenikapı

Festival Park Yenikapı Tarih: 3 Ağustos 2025 21.30

3 Ağustos 2025 21.30 Bilet: Bubilet

Melike Şahin, 3 Ağustos’ta İstanbul Festivali’nde sahne alıyor.

Jennifer Lopez

Yer: İtalya Başkonsolosluğu Bahçesi

İtalya Başkonsolosluğu Bahçesi Tarih: 5 Ağustos 2025, 22.00

5 Ağustos 2025, 22.00 Bilet: Bubilet

Pop müziğin simge ismi, sahnelerin vazgeçilmez enerjisi Jennifer Lopez, 5 Ağustos’ta İstanbul Festivali sahnesinde olacak.

An Epic Symphony & Mustafa Sandal

Yer: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu Tarih: 6 Ağustos 2025, 21:00

6 Ağustos 2025, 21:00 Bilet: Bubilet

Events Across Turkey’in kült projesi An Epic Symphony, 11. sezonunda Istanbul Night Flight kapsamında sahnelere dönüyor. Bu özel gecede, Türk pop müziğinin efsane ismi Mustafa Sandal, Tuluğ Tırpan ve Özgür Sevinç yönetimindeki Night Flight Symphony Orchestra & Choir eşliğinde unutulmaz bir performansa imza atacak. Klasik müzik ile popun buluştuğu bu etkileyici gösteri, dinleyicilere görsel ve işitsel bir şölen sunmaya hazırlanıyor.

Masego

Yer: Zorlu PSM – Turkcell Sahnesi

Zorlu PSM – Turkcell Sahnesi Tarih: 6 Ağustos 2025 21.30

6 Ağustos 2025 21.30 Bilet: Passo

R&B, hip-hop, soul, caz ve Afrobeat’i yenilikçi bir potada eriten Masego ise, müziğini “trap house jazz” olarak tanımlıyor. Don Toliver, Kaytranada, Yussef Dayes, SiR ve JID gibi isimlerle yaptığı iş birlikleriyle de tanınan sanatçı, 6 Ağustos’ta Turkcell Sahnesi’nde enerji dolu bir gece yaşatacak.

Dedublüman

Yer: Festival Park Yenikapı

Festival Park Yenikapı Tarih: 6 Ağustos 2025 20.00

6 Ağustos 2025 20.00 Bilet: Bubilet

Dedublüman, 6 Ağustos’ta İstanbul Festivali’nde sahne alıyor.

Emir Can İğrek

Yer: Festival Park Yenikapı

Festival Park Yenikapı Tarih: 6 Ağustos 2025 21.30

6 Ağustos 2025 21.30 Bilet: Bubilet

Emir Can İğrek, 6 Ağustos’ta İstanbul Festivali’nde sahne alıyor.

Melis Fis

Yer: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi Tarih: 7 Ağustos 2025 21:00

7 Ağustos 2025 21:00 Bilet: Biletix

7 Ağustos’ta Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu, Melis Fis’in enerjisi yüksek performansıyla unutulmaz bir geceye ev sahipliği yapacak. Kendi tarzını güçlü sahne duruşuyla birleştiren sanatçı, gelenekten moderne, sertten duygusala uzanan repertuarıyla dinleyicilere müzik dolu bir yolculuk sunacak. Bu yazın en çok konuşulacak anlarından birine tanıklık etmek için yerinizi ayırtmayı unutmayın.

Adamlar

Yer: Festival Park Yenikapı

Festival Park Yenikapı Tarih: 7 Ağustos 2025 20.00

7 Ağustos 2025 20.00 Bilet: Bubilet

Adamlar, 7 Ağustos’ta İstanbul Festivali’nde sahne alıyor.

maNga

Yer: Festival Park Yenikapı

Festival Park Yenikapı Tarih: 7 Ağustos 2025 20.00

7 Ağustos 2025 20.00 Bilet: Bubilet

maNga, 7 Ağustos’ta İstanbul Festivali’nde sahne alıyor.

Chalet Akustik Geceler

Yer: Swissotel The Bosphorus

Swissotel The Bosphorus Tarih: 8 Ağustos 2025, 21.00

8 Ağustos 2025, 21.00 Bilet: Biletix

Boğaz kıyısında ışıklar azalıyor, sesler yumuşuyor… Swissôtel The Bosphorus’un göz alıcı Chalet Garden’ında gerçekleşen “Akustik Geceler” serisi, yıldızların altında zarif ve dingin bir müzik deneyimi sunuyor. Doğayla iç içe bu özel atmosferde, özenle seçilmiş akustik repertuvarlar ruhunuza dokunurken, eşlik eden özel menülerle gece tüm duyulara hitap ediyor.

Emre Altuğ

Yer: BtcTurk Vadi Açıkhava

BtcTurk Vadi Açıkhava Tarih: 8 Ağustos 2025 21:00

8 Ağustos 2025 21:00 Bilet: Biletix

Emre Altuğ 8 Ağustos Cuma akşamı BtcTurk Vadi’de sevenleriyle buluşuyor.

Ayna

Yer: IF Performance Hall Beşiktaş

IF Performance Hall Beşiktaş Tarih: 8 Ağustos 2025 21:30

8 Ağustos 2025 21:30 Bilet: Biletix

Biletix Yer: Mask Beach

Mask Beach Tarih: 15 Ağustos 2025 21.15

15 Ağustos 2025 21.15 Bilet: Biletix

Ayna, 8 Ağustos Cuma akşamı IF Beşiktaş Sahnesi’nde, 15 Ağustos akşamı ise Mask Beach’te sizlerle!

Dolu Kadehi Ters Tut

Y er: Festival Park Yenikapı

Festival Park Yenikapı Tarih: 8 Ağustos 2025 20.00

8 Ağustos 2025 20.00 Bilet: Bubilet

Dolu Kadehi Ters Tut, 8 Ağustos’ta İstanbul Festivali’nde sahne alıyor.

Duman

Yer: Festival Park Yenikapı

Festival Park Yenikapı Tarih: 8 Ağustos 2025 20.00

8 Ağustos 2025 20.00 Bilet: Bubilet

Duman, 8 Ağustos’ta İstanbul Festivali’nde sahne alıyor.

Full Moon Beats

Yer: Swissotel The Bosphorus

Swissotel The Bosphorus Tarih: 9 Ağustos 2025 15.00

9 Ağustos 2025 15.00 Bilet: Biletix

9 Ağustos’ta Swissôtel The Bosphorus İstanbul’da, dolunayın büyüsünde efsanevi bir gece sizi bekliyor! Full Moon Partisi, Paax Tulum, Anatolian Sessions, MT Axel, Pupa ve Ollie’in etkileyici setleriyle ritmi zirveye taşıyor. Gökyüzünün aydınlattığı bu özel gecede dansa katılın, enerjinizi serbest bırakın ve ışığınızla geceye renk katın!

Wardruna

Yer: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu Tarih: 9 Ağustos 2025 21.00

9 Ağustos 2025 21.00 Bilet: Biletix

Kuzeyin mistik ezgileri 9 Ağustos’ta Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda hayat buluyor! Nordik folk sahnesinin öncülerinden Wardruna, Epifoni ve Stagepass iş birliğiyle İstanbul’a geliyor. Viking çağının ruhunu sahneye taşıyan grup; güçlü vokaller, geleneksel enstrümanlar ve hipnotik tınılarla izleyiciyi zamanın ötesine sürüklüyor. Vikings, Game of Thrones ve Assassin’s Creed: Valhalla gibi yapımlardan tanınan Wardruna, yeni albümleri Birna ile doğa ve kadim geleneklere adanmış etkileyici bir performansa imza atmaya hazırlanıyor.

Sedef Sebüktekin

Yer: Blind İstanbul

Blind İstanbul Tarih: 9 Ağustos 2025 21.30

9 Ağustos 2025 21.30 Bilet: Biletix

Alternatif sahnenin sevilen ismi Sedef Sebüktekin, 9 Ağustos’ 2025’te’ta Blind sahnesinde özel bir konserle dinleyicisiyle buluşuyor.

Mor ve Ötesi

Yer: Festival Park Yenikapı

Festival Park Yenikapı Tarih: 9 Ağustos 2025 21.00

9 Ağustos 2025 21.00 Bilet: Biletix

Mor ve Ötesi, 8 Ağustos’ta İstanbul Festivali’nde sahne alıyor.

Michael Kiwanuka

Yer: Bonus Parkorman

Bonus Parkorman Tarih: 10 Ağustos 2025 20.00

10 Ağustos 2025 20.00 Bilet: Biletix

Grammy ve Brit adaylığı ile Mercury Ödülü sahibi Michael Kiwanuka, beş yılın ardından yayımladığı Small Changes albümünü takiben 10 Ağustos’ta Bonus Parkorman’da düzenlenen Pozitif Vibrations’ta sahne alacak.

Paul Sanchez

Yer: Swissotel The Bosphorus

Swissotel The Bosphorus Tarih: 10 Ağustos 2025 20:30

10 Ağustos 2025 20:30 Bilet: Biletix

Latin rüzgarı 10 Ağustos akşamı Swissôtel The Bosphorus Chalet Garden’da esiyor! Grammy ve Latin Grammy adayı trompet virtüözü Paul Sánchez’in liderliğindeki Paul Sánchez & The Latin All Stars, Jazz & Chill sahnesinde Latin caz, salsa ve Küba ritimlerini sahneye taşıyor. Küba ve Ekvador’dan gelen usta müzisyenlerle kurulan grup, doğaçlamalar ve yüksek enerjili performanslarıyla izleyicilere unutulmaz bir gece yaşatacak. Yıldızların altında dansa ve Latin ezgilerine kapılmaya hazır olun.

Gülşen

Yer: Festival Park Yenikapı

Festival Park Yenikapı Tarih: 10 Ağustos 2025 21.30

10 Ağustos 2025 21.30 Bilet: Biletix

Gülşen, 10 Ağustos’ta İstanbul Festivali’nde sahne alıyor.

Rüya Gibi Bir Gece

Yer: Festival Park Yenikapı

Festival Park Yenikapı Tarih: 12 Ağustos 2025 21:30

12 Ağustos 2025 21:30 Bilet: Biletix

Müyorbir’in 25. kuruluş yılına özel düzenlenen “Rüya Gibi Bir Gece”, müziğin farklı renklerini tek sahnede buluşturuyor. Cem Adrian’ın vokalleri, Gökhan Türkmen’in modern dokunuşları, Hande Yener’in enerjisi ve Kubat’ın geleneksel ezgilere kattığı yorum bu özel geceyi unutulmaz kılacak. Melek Mosso’nun içten sesiyle duygular yoğunlaşırken, Nükhet Duru zarafetiyle geçmişten bugüne bir müzik köprüsü kuracak. Yıldızlarla dolu bu konser, müzikseverlere büyüleyici bir deneyim sunmaya hazırlanıyor.

Sertab Erener

Yer: Festival Park Yenikapı

Festival Park Yenikapı Tarih: 13 Ağustos 2025 21.30

13 Ağustos 2025 21.30 Bilet: Biletix

Sertab Erener, 13 Ağustos’ta İstanbul Festivali’nde sahne alıyor.

Simge Sağın

Yer: Festival Park Yenikapı

Festival Park Yenikapı Tarih: 14 Ağustos 2025 20.00

14 Ağustos 2025 20.00 Bilet: Biletix

Simge Sağın, 14 Ağustos’ta İstanbul Festivali’nde sahne alıyor.

Mabel Matiz

Yer: Festival Park Yenikapı

Festival Park Yenikapı Tarih: 14 Ağustos 2025 21.30

14 Ağustos 2025 21.30 Bilet: Biletix

Mabel Matiz, 14 Ağustos’ta İstanbul Festivali’nde sahne alıyor.

Aytaç Doğan & İsmail Tunçbilek

Yer: Blind İstanbul

Blind İstanbul Tarih: 15 Ağustos 2025 21.30

15 Ağustos 2025 21.30 Bilet: Biletix

Aytaç Doğan ve İsmail Tunçbilek, 15 Ağustos’ta Blind İstanbul sahnesini paylaşacak. İki virtüöz, bestelerini ve en sevilen düzenlemelerini icra edecek. Müzik resitaline sahne olacak bu geceyi kaçırmayın!

Erika Lundmoen

Yer: Holly Stone Beyoğlu – Fitaş Sahnesi

Holly Stone Beyoğlu – Fitaş Sahnesi Tarih: 15 Ağustos 2025 21.30

15 Ağustos 2025 21.30 Bilet: Biletix

2000’li yılların başında müzik sahnesine adım atan ve özgün tarzıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Erika Lundmoen, güçlü ve duygusal vokaliyle bir neslin ruhuna dokunmayı başardı. Kişisel deneyimlerini ve toplumsal temaları şarkılarına yansıtan sanatçı, ilk Türkiye konseri için 15 Ağustos akşamı Beyoğlu Holly Stone’da sahne alacak. Özellikle “Яд (Yad)” adlı şarkısıyla ülkemizde büyük ilgi gören Lundmoen, dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşatmaya hazırlanıyor.

Sagopa Kajmer

Yer: Festival Park Yenikapı

Festival Park Yenikapı Tarih: 15 Ağustos 2025 21.30

15 Ağustos 2025 21.30 Bilet: Biletix

Sagopa Kajmer, 15 Ağustos’ta İstanbul Festivali’nde sahne alıyor.

İlyas Yalçıntaş

Yer: Hayal Kahvesi Aqua Florya

Hayal Kahvesi Aqua Florya Tarih: 15 Ağustos 2025 22.00

15 Ağustos 2025 22.00 Bilet: Biletix

Biletix Yer: Mask Beach

Mask Beach Tarih: 22 Ağustos 2025 22.00

22 Ağustos 2025 22.00 Bilet: Biletix

Türk pop müziğinin sevilen sesi İlyas Yalçıntaş, 15 Ağustos ve 22 Ağustos’ta İstanbul’da sevenleriyle buluşuyor.

Mert Demir

Yer: KüçükÇiftlik Park

KüçükÇiftlik Park Tarih: 16 Ağustos 2025 21.00

16 Ağustos 2025 21.00 Bilet: Biletix

Mert Demir, beş aylık sessizliğin ardından 2025’in ilk İstanbul konseriyle sahnelere dönüyor. Yeni albümünün lansmanını 16 Ağustos akşamı KüçükÇiftlik Park’ta gerçekleştirecek olan sanatçı, geçtiğimiz yıl aynı mekânda 15 bin kişiye unutulmaz bir gece yaşatmıştı. Bu özel konser, hem yeni şarkıların ilk kez dinleneceği anlara hem de Mert Demir’in sahne enerjisine tanıklık edecek.

Nil Karaibrahimgil

Yer: Yapı Kredi bomontiada

Yapı Kredi bomontiada Tarih: 16 Ağustos 2025 21.00

16 Ağustos 2025 21.00 Bilet: Biletix

Nil Karaibrahimgil, 16 Ağustos’ta müzikseverlere unutulmaz bir gece sunuyor! 2000 yılında Nil Dünyası albümüyle müzik dünyasına adım atan ünlü sanatçı, yıllar içinde Pırlanta, Sevişmek ve Kek gibi hit şarkılarıyla kendine has bir tarz oluşturdu. Enerjik sahne performansları ve renkli kişiliğiyle büyük bir takipçi kitlesine sahip olan Nil Karaibrahimgil, bu özel konserinde en sevilen şarkılarıyla dinleyicilerini büyüleyecek.

Brujeria

Yer: Holly Stone Beyoğlu

Holly Stone Beyoğlu Tarih: 16 Ağustos 2025 20.00

16 Ağustos 2025 20.00 Bilet: Bubilet

Meksika’nın efsane death metal grubu Brujeria, Europa Verano 2025 turnesi kapsamında 16 Ağustos’ta Holly Stone Fitaş Sahnesi’nde sahne alacak. Sert ritimler, karanlık vokaller ve sahne enerjisiyle Brujeria, İstanbul’daki metal tutkunlarına unutulmaz bir gece yaşatacak.

Limp Bizkit

Yer: Ataköy Marina Açık Hava

Ataköy Marina Açık Hava Tarih: 17 Ağustos 2025 21.00

17 Ağustos 2025 21.00 Bilet: Biletix

Rock müziğin efsanevi grubu LIMP BIZKIT, sadece bir gece için İstanbul’a geliyor! 40 milyonu aşan albüm satışı ve Grammy adaylıklarıyla türün en etkili isimlerinden biri olan grup, orijinal kadrosuyla sahne alacak. Fred Durst liderliğinde; John Otto, Sam Rivers, Wes Borland ve DJ Lethal, “Break Stuff”, “Rollin’”, “My Way” gibi ikonik parçalarıyla enerjiyi zirveye taşıyacak. Kaos, nostalji ve saf rock ruhuyla dolu bu özel geceyi kaçırmayın!

Levent Yüksel

Yer: Maximum Uniq Açıkhava

Maximum Uniq Açıkhava Tarih: 19 Ağustos 2025 21.00

19 Ağustos 2025 21.00 Bilet: Biletix

Levent Yüksel 30. Yıl Senfonik Konseri, 19 Ağustos’ta Maximum Uniq Açıkhava’da olacak. Usta sanatçı, kariyeri boyunca seslendirdiği en sevilen şarkılarını bir kez daha yorumlayacak.

Çelik

Yer: Mask Beach

Mask Beach Tarih: 20 Ağustos 2025 22.30

20 Ağustos 2025 22.30 Bilet: Biletix

90’ların efsanevi yıldızı Çelik, unutulmaz şarkılarıyla Mask Beach’te. Geçmişten bugüne uzanan kariyerinin en sevilen şarkılarının eşliğinde dinleyicilerine unutulmaz bir konser yaşatacak olan Çelik, sahne performansı ve repertuarıyla geceye damgasını vuracak.

Halsey

Yer: Festival Park Yenikapı

Festival Park Yenikapı Tarih: 21 Ağustos 2025 21.00

21 Ağustos 2025 21.00 Bilet: Biletinial

Amerikalı pop müzik ikonu Halsey, 2022’de verdiği ve hafızalara kazınan konserinin ardından, enerjik performansıyla bir kez daha Türkiye’de sahne alacak. Alternatif rock, elektronik ve pop müziği harmanlayan Halsey, 21 Ağustos’ta Festival Park Yenikapı’da hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatacak. Sanatçı, bu performansı “Istanbul Experiences” adıyla konser kaydı olarak yayınlayacak.

L’Imperatrice

Yer: KüçükÇiftlik Park

KüçükÇiftlik Park Tarih: 21 Ağustos 2025 15:00

21 Ağustos 2025 15:00 Bilet: Bubilet

“Matahari” ve “Tako Tsubo” ile Fransız popunun çağdaş yüzü haline gelen L’Impératrice, modern disko estetiğinin öncü temsilcilerinden biri olarak KüçükÇiftlik Park sahnesinde olacak.

Aleyna Tilki

Yer: Jolly Joker Kartal İstMarina

Jolly Joker Kartal İstMarina Tarih: 22 Ağustos 2025 21.00

22 Ağustos 2025 21.00 Bilet: Biletix

Türk pop müziğinin genç ve güçlü sesi Aleyna Tilki, etkileyici sahne şovları ve yüksek enerjisiyle hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. En sevilen hitlerini canlı dinleyip, unutulmaz bir geceye tanıklık etmek isteyen herkes bu özel konsere davetli!

Apocalyptica

Y er: KüçükÇiftlik Park

KüçükÇiftlik Park Tarih: 22 Ağustos 2025 19:00

22 Ağustos 2025 19:00 Bilet: Bubilet

Apocalyptica, ‘PLAYS METALLICA VOL. 2’ turu kapsamında 22 Ağustos’ta İstanbul Küçükçiftlik Park’ta sahne alıyor!

Avi Kaplan

Y er: İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı

İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Tarih: 22 Ağustos 2025 20:30

22 Ağustos 2025 20:30 Bilet: Passo

DenizBank VoiceUp A Cappella Festivali’nin gala gecesi, müzikseverler için benzersiz bir buluşmaya sahne olacak. Dünyaca ünlü vokalist Avi Kaplan, Türkiye’de ilk kez sahneye çıkıyor. Pentatonix’in kurucularından olan Kaplan, derin ve karakteristik sesiyle hayranlarına unutulmaz bir konser vadediyor.

Kadebostany

Yer: Swissotel The Bosphorus

Swissotel The Bosphorus Tarih: 23 Ağustos 2025 15.00

23 Ağustos 2025 15.00 Bilet: Biletix

Pop müziği sıradışı bir evrende yeniden tanımlayan Kadebostany, 23 Ağustos’ta Swissôtel The Bosphorus’un doğayla iç içe atmosferinde GSF sahnesine konuk oluyor. Güçlü prodüksiyonları ve ikonik sahne enerjisiyle dikkat çeken grup, festivalin en unutulmaz anlarından birine imza atmaya hazırlanıyor. Ritmin yükseldiği bu özel performans için geri sayım başladı!

Charlotte De Witte

Yer: KüçükÇiftlik Park

KüçükÇiftlik Park Tarih: 23 Ağustos 2025 17:00

23 Ağustos 2025 17:00 Biletler: Bubilet

Charlotte de Witte ve Enrico Sangiuliano 23 Ağustos’ tarihinde’ta Flexanima sunumu ile KüçükÇiftlik Park sahnesinde!

James Arthur

Yer: Life Park

Life Park Tarih: 23 Ağustos 2025 21.00

23 Ağustos 2025 21.00 Bilet: Biletix

Milyonların kalbine dokunan sesi, derinlikli sözleri ve sahnedeki etkileyici duruşuyla James Arthur, 23 Ağustos akşamı Lifepark İstanbul sahnesinde! Impossible, Say You Won’t Let Go, Train Wreck ve Rewrite the Stars gibi hitleriyle dünya çapında sold-out konserlere imza atan sanatçı, The Pisces World Tour kapsamında İstanbul’a geliyor. Avrupa ve Amerika turnelerinde biletleri günler öncesinden tükenen bu özel performans için geri sayım başladı!

Zeynep Bastık

Yer: BtcTurk Vadi Açıkhava

BtcTurk Vadi Açıkhava Tarih: 23 Ağustos 2025 21.00

23 Ağustos 2025 21.00 Bilet: Biletix

Zeynep Bastık, 23 Ağustos akşamı, BtcTurk Vadi’de sevenleriyle buluşuyor.

Ercan Saatçi ile Çok Akustik

Yer: Maximum Uniq Açıkhava

Maximum Uniq Açıkhava Tarih: 23 Ağustos 2025 21.00

23 Ağustos 2025 21.00 Bilet: Biletix

Büyük ilgi gören ‘Çok Akustik’ programını sahnelere taşıyan müzisyen ve yapımcı Ercan Saatçi, 23 Ağustos akşamı konuğu Fırat Tanış ile birlikte ilk kez Maximum Uniq Açıkhava’nın sahnesinde muhteşem bir konsere imza atacak.

Rafet El Roman

Yer: Mahsus Sahne

Mahsus Sahne Tarih: 23 Ağustos 2025 22.15

23 Ağustos 2025 22.15 Bilet: Biletix

Oturma düzeninde, yemekli bir sahnede Rafet El Roman dinlemek ister misiniz? El Roman, 23 Ağustos akşamı Mahsus Sahne’de sizlerle!

Yaşar

Yer: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu Tarih: 25 Ağustos 2025 21.00

25 Ağustos 2025 21.00 Bilet: Biletix

Türk pop müziğinin duayen isimlerinden Yaşar, unutulmaz şarkıları ve sürprizlerle dolu sahne performansıyla bu yaz Harbiye Açık Hava’da.

DIIV

Yer: Blind İstanbul

Blind İstanbul Tarih: 26 Ağustos 2025 20.30

26 Ağustos 2025 20.30 Bilet: Biletix

Biletix Yer: Blind İstanbul

Blind İstanbul Tarih: 27 Ağustos 2025 20.30

27 Ağustos 2025 20.30 Bilet: Biletix

Post-punk ve shoegaze sahnesinin en etkileyici gruplarından Brooklyn çıkışlı DIIV, 26-27 Ağustos tarihlerinde %100 Müzik katkılarıyla Blind sahnesinde.

Khruangbin

Yer: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu Tarih: 26-27 Ağustos 21.00

26-27 Ağustos 21.00 Bilet: Biletix

Gitarda Mark Speer, davulda DJ Johnson ve bas gitarda Laura Lee’den oluşan Houston/ Teksas çıkışlı Khruangbin, 26 ve 27 Ağustos tarihlerinde Harbiye’de sahne alacak.

Yüzyüzeyken Konuşuruz

Yer: Maximum Uniq Açıkhava

Maximum Uniq Açıkhava Tarih: 29 Ağustos 2025 21.00

29 Ağustos 2025 21.00 Bilet: Biletix

Yüzyüzeyken Konuşuruz 29 Ağustos’ta Maximum Uniq Açıkhava’da! Konser için yerinizi şimdiden alın.

Sıla

Yer: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu Tarih: 30 Ağustos 2025 21.00

30 Ağustos 2025 21.00 Bilet: Biletix

Türk popunun sevilen ismi Sıla, bu yaz Harbiye Açık Hava’da sahneye çıkıyor. “Saki”, “Yan Benimle”, “Kafa” ve “Boş Yere” gibi hit parçalarıyla Sıla, güçlü yorumuyla unutulmaz bir gece yaşatacak.

İstanbul Ağustos Ayı Tiyatroları

Hizmetçiler

Yer: Moda Sahnesi

Moda Sahnesi Tarih: 1-2-3 Ağustos 2025 20.30

1-2-3 Ağustos 2025 20.30 Bilet: Bilet

Yıllardır Hanımefendi’ye hizmet eden Solange ve Claire, itaatle şekillenmiş yaşamlarının sınırına gelmiştir. Tapınır gibi bağlı oldukları Hanımefendi’yi öldürme kararı, sıradan bir geceyi kaos ve hesaplaşmanın arenasına çevirir. Roller değişir, maskeler düşer, arzular dizginlerinden boşanır. Şiddetin serbest kaldığı bu gece, yıkımla gelen özgürlüğün ve gücün çarpıcı yüzünü ortaya koyar.

Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz

Yer: Moda Komedi Kulübü

Moda Komedi Kulübü Tarih: Çeşitli tarihler (2-31 Ağustos)

Çeşitli tarihler (2-31 Ağustos) Bilet: Biletix

Aziz Nesin’in eseri Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz Ünlü oyuncu Metin Zakoğlu tarafından yepyeni ve interaktif yorumu karşınızda.

Mahşer-i Cümbüş

Yer: Trump Sahne

Trump Sahne Tarih: 2-15-23-30 Ağustos 2025 20.30

2-15-23-30 Ağustos 2025 20.30 Bilet: Biletix

Türkiye’de Modern Doğaçlama Tiyatro’nun öncüsü olan Mahşer-i Cümbüş, bir başka ilke daha imza atarak 2007 yılında Türkiye’nin ilk doğaçlama şov programı “Anında Görüntü Show”u ekranlara taşıdı ve Türk televizyonlarında yepyeni bir dönem başladı. Türkiye’de modern doğaçlama tiyatronun öncüsü olan Mahşer-i Cümbüş, tiyatroseverler ile buluşmaya devam ediyor.

Haybeden Gerçeküstü Aşk

Yer: Hilltown Seyirlik Sahne

Hilltown Seyirlik Sahne Tarih: 3 Ağustos 2025 20:00

3 Ağustos 2025 20:00 Bilet: Bubilet

Yılmaz Erdoğan’ın kaleme aldığı ve iki kişilik bir oyun olarak sahneye uyarlanan “Haybeden Gerçeküstü Konuşmalar”, kadın ve erkek ilişkilerinin başlangıcından sona kadar uzanan sürecini eğlenceli bir dille ele alıyor. Günümüz ilişkilerinden kesitlerle herkesin kendinden bir parça bulabileceği bu komedi, mizahi tespitleriyle kahkahalar eşliğinde düşündürüyor. İlişkilerin evrimi ve trajikomik dinamiklerini gözler önüne seren bu keyifli oyun, izleyenlere unutulmaz bir tiyatro deneyimi sunuyor.

Herkes Kocama Benziyor

Yer: Kadıköy Belediyesi Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi

Kadıköy Belediyesi Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi Tarih: 3 Ağustos 2025 21.00

3 Ağustos 2025 21.00 Bilet: Biletix

Avustralyalı yazar Kendall Feaver’ın kaleminden çıkan metin, bir çocuğun ruhsal dünyasından hareketle modern psikiyatrinin sınırlarını ve insanın kendini bulma çabasını sorguluyor. “Çoğunlukla Bazen”, çocuk yaşta yaşadığı kayıpların ardından ilaçlarla susturulan Anna’nın isyanını, kelimelerle ördüğü bir başkaldırıya dönüştürüyor.

Plastik Aşklar

Yer: BtcTurk Vadi Açıkhava

BtcTurk Vadi Açıkhava Tarih: 3 Ağustos 2025 21.00

3 Ağustos 2025 21.00 Bilet: Biletix

Plastik Aşklar, iki kadının hayatın yapaylıklarına karşı verdikleri komik ve dokunaklı mücadeleyi sahneye taşıyor. Biri avam ama alaturka, diğeri ise saf ve geleneklerden uzak bu iki kadın, Hıdırellez gecesinde yolları kesişince kendi baharlarını yeniden keşfediyor. Ödüllü komedi, izleyicilere kahkaha dolu anlar sunarken, aşk ve yaşam üzerine düşündürüyor. Sımsıcak bir hikaye…

Pembe Pırlantalar

Yer: Kadıköy Belediyesi Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi

Kadıköy Belediyesi Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi Tarih: 4 Ağustos 2025 21.00

4 Ağustos 2025 21.00 Bilet: Biletix

Biletix Yer: BtcTurk Vadi Açıkhava

BtcTurk Vadi Açıkhava Tarih: 10 Ağustos 2025 21:00

10 Ağustos 2025 21:00 Bilet: Biletix

Biletix Yer: Trump Sahne

Trump Sahne Tarih: 20 Ağustos 2025 21.00

20 Ağustos 2025 21.00 Bilet: Biletix

Serkan Üstüner’in yönettiği, Michael Pertwee’nin yazdığı ve Gencay Gürün’ün Türkçeye çevirdiği iki perdelik komedi Pembe Pırlantalar, izleyenlere kahkaha dolu bir gece vaat ediyor. Kadınlarla ilişkilerinde acemi bir kuyumcu ve çapkın ortağının, isimlerden arabalara kadar uzanan karışıklıklarla dolu maceraları, eğlenceli bir karmaşaya dönüşüyor.

Sevgili Arsız Ölüm Dirmit

Yer: Maximum Uniq Açıkhava

Maximum Uniq Açıkhava Tarih: 5 Ağustos 2025 21.00

5 Ağustos 2025 21.00 Bilet: Biletix

Sevgili Arsız Ölüm – Dirmit, köyden kente göç eden bir ailenin, değişen hayatla mücadelesini en küçük kızları Dirmit’in gözünden anlatıyor. Geleneklerin gölgesinde, merakı ve direnciyle var olmaya çalışan Dirmit, kendine özgü yollarla zorluklara karşı duruyor. Nezaket Erden’in sahnelediği yapım, izleyiciyi direnişin, özgürlüğün ve hayal gücünün izinde bir yolculuğa çıkarıyor.

1984 – Büyük Gözaltı

Yer: Mecidiyeköy Özel Tiyatrolar Derneği Sahnesi

Mecidiyeköy Özel Tiyatrolar Derneği Sahnesi Tarih: Çeşitli tarihler (6 Ağustos 2025-31 Ağustos 2025 18.00)

Çeşitli tarihler (6 Ağustos 2025-31 Ağustos 2025 18.00) Bilet: Biletix

1984 – Büyük Gözaltı, Mecidiyeköy Özel Tiyatrolar Derneği Sahnesi’nde seyirciyle buluşuyor.

Yaşayanlar Kulübü

Yer: Sahne Beşiktaş

Sahne Beşiktaş Tarih: 6 Ağustos 2025 20.30

6 Ağustos 2025 20.30 Bilet: Biletix

Yaşayanlar Kulübü, hayatın yükü ve sorumlulukların gölgesinde daha iyisini arayanlara kapılarını aralıyor; hayallerin gerçeğe dönüştüğü, dönüşümün birlikte mümkün olduğu bir alan sunuyor.

39 Buçuk Basamak

Yer: Kadıköy Belediyesi Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi

Kadıköy Belediyesi Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi Tarih: 6 Ağustos 2025 21.00

6 Ağustos 2025 21.00 Bilet: Biletix

Ulusal bir insan avının hedefi olan John, Haydarpaşa’dan kalkan Anadolu Ekspresi’ne binerek kaçışa koyulur. “Dünyanın Ortası”na, Nasreddin Hoca’nın eşeğinin iz bıraktığı Akşehir’e doğru yol alırken, aradığı serüven bu kez onun peşindedir.

Sunay Akın – Memleket Kumaşı

Yer: Kadıköy Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro

Kadıköy Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro Tarih: 7 Ağustos 2025 21:00

7 Ağustos 2025 21:00 Bilet: Bubilet

Sunay Akın, yeni gösterisi Memleket Kumaşı ile seyircisini şiirin dokusunda bir yolculuğa çıkarıyor. Sümerlerden günümüze uzanan şiir tarihinin izini süren Akın, ünlü şairlerin dizelere dönüşmüş hayatlarından az bilinen hikâyeleri gün yüzüne çıkarıyor. Kendi tanıklıklarıyla da zenginleştirdiği bu anlatıda, izleyiciyi tarihe bu kez şiirin penceresinden bakmaya davet ediyor.

Fırat Tanış ile Gelin Tanış Olalım

Yer: Trump Sahne

Trump Sahne Tarih: 7 Ağustos 2025 21.00

7 Ağustos 2025 21.00 Bilet: Biletix

Biletix Yer: Kadıköy Belediyesi Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi

Kadıköy Belediyesi Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi Tarih: 12 Ağustos 2025 21.00

12 Ağustos 2025 21.00 Bilet: Biletix

Semih Çelenk’in yazdığı ve yönettiği “Gelin Tanış Olalım”da Fırat Tanış’ bir Abdal hikayesi ile sahneye çıkıyor.

Nilgün Belgün’le Aşk ve Komedi

Yer: BtcTurk Vadi Açıkhava

BtcTurk Vadi Açıkhava Tarih: 9 Ağustos 2025 21:00

9 Ağustos 2025 21:00 Bilet: Biletix

Biletix Yer: Kadıköy Belediyesi Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi

Kadıköy Belediyesi Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi Tarih: 14 Ağustos 2025 21.00

14 Ağustos 2025 21.00 Bilet: Biletix

Nilgün Belgün’ün hayatından kesitler, anılar ve yıllara yayılan sahne deneyimi… “Nilgün Belgün’le Aşk ve Komedi” müzikle, dansla ve bolca kahkahayla harmanlanan bir gösteri. Sanatçının büyük ilgi gören İçimdeki Kadın Aşk ve Komedi adlı kitabından sahneye uyarlanan bu özel gösteride, Nilgün Belgün kimi zaman hüzünlü, kimi zaman eğlenceli anılarını seyirciyle paylaşıyor; dansları ve şarkılarıyla sahnede hayat buluyor. Hem eğlenceli hem duygusal bu yolculukta, seyirci hem gülecek hem de sanatçının hikâyesine tanıklık edecek.

Bir Kadının Yaşamından 24 Saat

Yer: B-B-S Sahne Yenibosna

B-B-S Sahne Yenibosna Tarih: 9 Ağustos 2025 20:30

9 Ağustos 2025 20:30 Bilet: Passo

Bir Kadının Yaşamından 24 Saat, Monte Carlo’da geçen bir geceyi ve intiharın eşiğindeki başarısız bir diplomatla karşılaşan bir kadının 24 saatlik dönüm noktasını anlatıyor. Bu zaman dilimi, kadının hayatındaki en heyecanlı anları barındırırken, nihayetinde hayal kırıklığı ve derin bir üzüntüyle sonlanıyor. Sürükleyici bir drama, beklentilerle gerçeklerin çatıştığı ve karakterlerin içsel karmaşalarının su yüzüne çıktığı unutulmaz bir hikaye sunuyor.

Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu

Yer: Pera Palace Hotel – Grand Pera Balo Salonu

Pera Palace Hotel – Grand Pera Balo Salonu Tarih: 10 Ağustos 2025 12:00

10 Ağustos 2025 12:00 Bilet: Passo

Zweig’in büyüleyici hikayesi, Pera Palace Hotel’in ihtişamlı Grand Pera Balo Salonu’nda izleyicilerle buluşacak.

Bir Baba Hamlet

Yer: Kadıköy Belediyesi Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi

Kadıköy Belediyesi Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi Tarih: 10 Ağustos 2025 20:30

10 Ağustos 2025 20:30 Bilet: Biletix

Biletix Yer: Büyükçekmece Kültürpark Kemal Sunal Amfi Tiyatro

Büyükçekmece Kültürpark Kemal Sunal Amfi Tiyatro Tarih: 29 Ağustos 2025 21:00

29 Ağustos 2025 21:00 Bilet: Biletix

“Bir Baba Hamlet”, Shakespeare’in başyapıtını sahnelemeye çalışan iki oyuncunun komik çabalarını konu alıyor. Kaos ve eğlencenin hakim olduğu bu oyunda, oyuncuların Hamlet’i sahneye koyma çabası izleyiciyi güldürürken, tiyatro yapmanın büyüsüne dair keyifli bir yorum sunuyor. Sebastian Seidel’in mizahi metni ve Baba Sahne’nin enerjik yorumu, izleyicilere unutulmaz bir deneyim vadediyor.

Aşk Listesi

Yer: Kadıköy Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro

Kadıköy Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro Tarih: 11 Ağustos 2025 21.00

11 Ağustos 2025 21.00 Bilet: Biletix

Biletix Yer: BtcTurk Vadi Açıkhava

BtcTurk Vadi Açıkhava Tarih: 15 Ağustos 2025 21.00

15 Ağustos 2025 21.00 Bilet: Biletix

Oktay ve Kenan’ın hayatlarını sonsuza dek değiştirecek bir hediye ile karşı karşıya kaldıkları bu hikaye, hayalinizdeki aşkı tarif etmenin ne kadar zor olduğunu sorguluyor. Kenan’ın yazdığı 10 özellik, Melis’i kapısına getirecek ve aşk, beklenmedik bir şekilde ortaya çıkacaktır.

Anlat Bakalım

Yer: Hop Sahne

Hop Sahne Tarih: 13 Ağustos 2025 20:30

13 Ağustos 2025 20:30 Yer: Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro

Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro Tarih: 21 Ağustos 2025 21.00

21 Ağustos 2025 21.00 Bilet: Biletinial

Suç dünyasının acımasız kuralları içinde duygusal biri olmak… Sizce bu mümkün mü? Ünlü bir mafya babası, büyük bir sorunla karşı karşıya: Adam öldüremiyor! Çünkü fazlasıyla duygusal… Çözüm arayışı onu bir psikiyatristin kapısına götürüyor. Bu terapi seansı, psikiyatrist ve sevgilisinin de hayatını altüst edecek olayların fitilini ateşliyor.





Drakula

Yer: Maximum Uniq Açıkhava

Maximum Uniq Açıkhava Tarih: 14 Ağustos 2025 21.00

14 Ağustos 2025 21.00 Bilet: Biletix

Yılın en çok beklenen prodüksiyonu Okan Bayülgen’den Drakula, BKM ve Kabare Dada ortak yapımıyla sahnede. Bram Stoker’ın ölümsüz eseri Drakula’yı yeniden yorumlayan ve yöneten Okan Bayülgen, tarihin en ikonik karakterlerinden Drakula’yı canlandırırken, Van Helsing rolünde Hayko Cepkin sahne alıyor. Hikaye, romanın 77 yıl sonrasına, geçmişe ait kritik bir döneme taşınıyor. Oyunun etkileyici atmosferine, sahnedeki canlı orkestrada Kurtalan Ekspres’in bas gitaristi Ahmet Güvenç de eşlik ediyor.

Takımyıldızları

Yer: Minoa Pera

Minoa Pera Tarih: 15 Ağustos 2025 20:30

15 Ağustos 2025 20:30 Bilet: Bubilet

Minoa ve KAOS işbirliğiyle sahnelenen Takımyıldızları, İngiliz yazar Nick Payne’in kaleminden çıkan, aşkın ve zamanın paralel evrenlerdeki yankılarını keşfe çıkan unutulmaz bir deneyim sunuyor. Özge Erdem ve Kemal Kayaoğlu’nun performanslarıyla hayat bulan oyun, bir partide tanışan iki insanın romantik ilişkisini, her seçimin ve her kararın aynı anda farklı evrenlerde nasıl şekillendiğini sorguluyor.

Sezon boyunca Beyoğlu’nun kültürel kalbinin attığı Tarihi Meşrutiyet Binası’nda yer alan Minoa Pera’da sahnelenecek yapım, izleyiciyi evrenler arası bir yolculuğa davet ediyor.

Muhammed Ali

Yer: Ara Sahne

Ara Sahne Tarih: 16 Ağustos 2025 20.30

16 Ağustos 2025 20.30 Bilet: Biletinial

Yaşadığı dönüşümün dışına itilen kim varsa, kırılan bir camla bir gencin sıkılı yumruğu arasında saklanıyor. Toplumsal temsiliyet, ailevi teslimiyet ve bireysel özgürlük üçgeninde genç Muhammed Ali, hayatını böcek kabuklarıyla birlikte lam ve lamel arasına sıkıştırıp keşfetmeye çalışıyor.

Quasimodo – Notr Dame’ın Kamburu

Yer: Hop Sahne

Hop Sahne Tarih: 16 Ağustos 2025 21.00

16 Ağustos 2025 21.00 Bilet: Biletix

Yaşam bir anlığına Tanrı ile eşdeğer olsaydı? Hayatın içinde bulduğumuz, bulduğumuzu sandığımız veya bulmayı umduğumuz Yüce Ruh, eğilip fısıldasaydı tüm akışı kulak borumuza… Her şey ne olurdu? İnsan ve yaşamı parçalanamaz bir bütün mü? Dönsek düne, bugün yine aynı mı olurdu? Yarını değiştiren kim? Kimindir bu zamana diz çöktüren sözlerin sesi…

Spiritua – Futura Nuovo Arte – Yaşanmış Bir Zamanın Bugünden Anlatısı

Yer: BtcTurk Vadi Açıkhava

BtcTurk Vadi Açıkhava Tarih: 17 Ağustos 2025 21.00

17 Ağustos 2025 21.00 Bilet: Biletix

Spiritua, çocuk ve gençlerin sınırları yıkmasının hikayesi…

Harika Şeyler Listesi

Yer: Kadıköy Belediyesi Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi

Kadıköy Belediyesi Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi Tarih: 17 Ağustos 2025 21.00

17 Ağustos 2025 21.00 Bilet: Biletix

Dünyadaki en harika şeylerin listesiyle başlayan bir çocukluk notu, zamanla yaşamın kendisine tutunan bir anlatıya dönüşüyor. Annesinin hastaneye kaldırıldığını öğrenen bir çocuğun, ona umut olmak için kaleme aldığı liste; dondurmadan su savaşına, geç saatlere kadar televizyon izlemeye izin verilmesine kadar basit mutlulukları hatırlatıyor. Bora Akkaş’ın performansıyla 75 dakika izleyiciyi yaşamaya değer şeyleri yeniden keşfetmeye çağırıyor

Hey Gidi Günler

Yer: Kadıköy Belediyesi Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi

Kadıköy Belediyesi Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi Tarih: 18 Ağustos 2025 21.00

18 Ağustos 2025 21.00 Bilet: Biletix

“Bizim atmaya kıyamadığımız anılarımız var” diyerek yola çıkan Süheyl ve Behzat Uygur, yıllarca biriktirdikleri acı-tatlı anılarını bu interaktif gösteride paylaşıyor. Eski fotoğraflar, videolar, şarkılar ve bol kahkaha eşliğinde ilerleyen gösteride, seyircinin de anılarını anlattığı eğlenceli “Atıyorum” bölümü yer alıyor. Anılarla şarkıların buluştuğu bu nostaljik yolculukta siz de yerinizi alın!

Aydınlıkevler

Yer: Maximum Uniq Açıkhava

Maximum Uniq Açıkhava Tarih: 20 Ağustos 2025 21.00

20 Ağustos 2025 21.00 Bilet: Biletix

Yapımını BKM’nin üstlendiği, Demet Akbağ’ın devleşen performansı ile Yılmaz Erdoğan’ın kalemini buluşturan ‘Aydınlıkevler’ üç senedir ara vermeden kapalı gişe oyunlarına devam ediyor.

Hayatı Hikaye Olan Adam Sait Faik

Yer: AKM Tiyatro Salonu

AKM Tiyatro Salonu Tarih: 23-24 Ağustos 2025 19.00

23-24 Ağustos 2025 19.00 Bilet: Biletix

Tiyatrocu ve çocuk kitapları yazarı Özgür Özgülgün, “Hayatı Hikâye Olan Adam Sait Faik” adlı oyunuyla, edebiyatımızın özgün isimlerinden Sait Faik Abasıyanık’ın izini sürüyor.

Kürk Mantolu Madonna

Yer: Kadıköy Belediyesi Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi

Kadıköy Belediyesi Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi Tarih: 24 Ağustos 2025 21.00

24 Ağustos 2025 21.00 Bilet: Biletix

Sabahattin Ali’nin unutulmaz eseri Kürk Mantolu Madonna, İstanbul Tiyatro Topluluğu tarafından sahneye taşınıyor.

Berfu & Eser Yenenler – Çift Terapisi

Yer: BtcTurk Vadi Açıkhava

BtcTurk Vadi Açıkhava Tarih: 24 Ağustos 2025 21:00

24 Ağustos 2025 21:00 Bilet: Bubilet

Berfu ve Eser Yenenler’in stand-up gösterisi tadındaki tiyatro gösterisi “Çift Terapisi” seyircisiyle buluşuyor. İkilinin evlilik hayatı, ikili ilişkiler, anne baba olmak ile ilgili anlatacakları hem sizleri çok güldürecek hem de terapi etkisi yaratacak.

Ölün Bizi Ayırana Dek

Yer: Kadıköy Belediyesi Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi

Kadıköy Belediyesi Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi Tarih: 26 Ağustos 2025 21.00

26 Ağustos 2025 21.00 Bilet: Biletix

Cansu ve Serdar, boşanma kararı aldıkları gece bir kutlama partisinin ardından kendilerini aynı yatakta ve salonda bir cesetle bulurlar. Geceye dair hiçbir şey hatırlamayan çift, hem birbirlerini hem de ilişkilerini sorgularken, bir yandan da “Hangimiz katil?” sorusunun peşine düşer. Komedi, dram ve gerilimin iç içe geçtiği oyun, izleyicilere sürprizlerle dolu bir hikaye sunuyor.

Evlilikte Ufak Tefek Cinayetler

Yer: Kadıköy Belediyesi Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi

Kadıköy Belediyesi Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi Tarih: 27 Ağustos 2025 21.00

27 Ağustos 2025 21.00 Bilet: Biletix

Evlilikte Ufak Tefek Cinayetler, bir çiftin yıllar içinde biriken sırları, yalanları ve çatışmaları üzerinden evlilik kurumunu mercek altına alıyor. Gizemli bir kaza sonrası hafızasını kaybeden Gilles, eşi Lisa’nın anlattıklarıyla kim olduğunu ve evliliklerini yeniden keşfetmeye çalışırken, gerilim giderek tırmanıyor. Gerçek ile manipülasyonun iç içe geçtiği psikolojik dram, evlilikte güven, sadakat ve güç dengelerini sorgulayan çarpıcı bir hesaplaşmaya dönüşüyor.

Harem Kabare

Yer: Kadıköy Belediyesi Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi

Kadıköy Belediyesi Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi Tarih: 28 Ağustos 2025 21.00

28 Ağustos 2025 21.00 Bilet: Biletix

Harem Kabare efsanesi, Okan Bayülgen’in yazıp yönettiği çarpıcı bir gösteriyle geri dönüyor! Yurt içi ve yurt dışında yüzbinlerce seyirciye ulaşan yapım, canlı orkestrası eşliğinde sahneye çıkıyor ve müziğin gücüyle izleyiciyi koltuğunda bırakmıyor. Merve Sevi, Selin Atasoy, Didem Sökmen, Nazlı Kurbal ve Kayra Ural’ın hayat verdiği farklı, eğlenceli, karanlık, vahşi ve tanıdık kadın karakterler, seyirciyi hem şaşırtacak hem de güldürecek.

Şıngır Şıngır Beyoğlu – Ali Poyrazoğlu

Yer: Kadıköy Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro

Kadıköy Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro Tarih: 31 Ağustos 2025 21:00

31 Ağustos 2025 21:00 Bilet: Bubilet

Ali Poyrazoğlu’nun doğaçlama oyunu, dram, trajedi ve yaşanmışlıklar hepsi aynı sahnede. Muhteşem bir akış ve uzun süre etkisinden çıkamayacağınız bir sohbetle anlatıyor, ağlatıyor, güldürüyor…

İstanbul Ağustos Ayı Açık Hava Sinemaları

The Roof’ta Açık Hava Sineması

Yer: The Ritz-Carlton, The Roof

Film: 5 Ağustos 2025, Benjamin Button'ın Tuhaf Hikayesi – Biletino 12 Ağustos 2025, Yeşil Yol – Biletino 19 Ağustos 2025, Casablanca – Biletino 26 Ağustos 2025, Amelie – Biletino



The Ritz-Carlton İstanbul’un terası The Roof, bu yaz da açık hava sineması etkinlikleriyle şehre renk katıyor. Eşsiz bir manzara eşliğinde, keyifli bir akşam geçirmek isteyenleri bekleyen bu özel etkinliklerde, her film gösterimiyle birlikte sıcak popcorn ikramı da var. The Roof’un zarif atmosferinde, yaz gecelerini unutulmaz kılacak sinema deneyimini kaçırmayın.

Conrad İstanbul Bosphorus Açık Hava Sineması

Yer: Conrad İstanbul Bosphorus

Filmler: 2 Ağustos 2025, Ölü Ozanlar Derneği – Biletix 9 Ağustos 2025, Yıldızlararası – Biletix 16 Ağustos 2025, Yukarı Bak – Biletix 23 Ağustos 2025, Casablanca – Biletix 30 Ağustos 2025, Özel Bir Kadın – Biletix



Şehrin tam merkezinde, geçmişin büyüsünü ve sinemanın eşsiz atmosferini bir arada yaşayabileceğiniz nostaljik bir açık hava sineması… Yıldızların altında, unutulmaz bir sinema gecesi için yerinizi hemen ayırtın.

Feriye Açık Hava Sineması

Yer: Feriye Sarayı

Filmler: 5 Ağustos 2025, Skyfall – Biletinial 12 Ağustos 2025, Benjamin Button'un Tuhaf Hikâyesi – Biletinial 19 Ağustos 2025, Passenger – Biletinial 26 Ağustos 2025, Babam ve Oğlum – Biletinial



Feriye, tarihi dokusu ve Boğaz manzarasıyla yaz akşamlarına hayat katıyor! Kült film seçkileriyle İstanbul’da açık hava sinema deneyimi sunan Feriye, bu muhteşem etkinliğe sizleri bekliyor. GetirFinans ana sponsorluğunda gerçekleşen ve sınırlı sayıda biletin satışta olduğu bu benzersiz geceyi kaçırmamak için hemen yerinizi ayırtın!

Zorlu PSM Pluxee Sinema Günleri

Yer: Zorlu PSM Vestel Amfi

Filmler: 4 Ağustos 2025, Leon – Bilet 11 Ağustos 2025, June-John – Bilet



Swissotel The Bosphorus

Yer: Swissotel The Bosphorus – İstanbul

Filmler: 4 Ağustos 2025 21.00 Ölümlü Dünya 1 – Passo 11 Ağustos 2025 21.00 Moulin Rouge – Passo 18 Ağustos 2025 21.00 Bohemian Rhapsody – Passo 25 Ağustos 2025 21.00 Amelie – Passo



İstanbul Ağustos Ayı Stand-Up Gösterileri

Yoshi Enomoto

Yer: BKM Mutfak Comedy Club Kadıköy

BKM Mutfak Comedy Club Kadıköy Tarih: 1 Ağustos 2025 19.00

1 Ağustos 2025 19.00 Bilet: Biletinial

Ülkenin en eğlenceli isimlerinden, kendine has tarzı ve enerjisiyle Yoshi Enomoto, tek kişilik stand-up gösterisiyle sahne alıyor! Mizahın sınırlarını zorlayan bu özel gecede kahkahalar havada uçuşacak. Kaçırmayın!

Alpay Erdem

Yer: BKM Mutfak Comedy Club Beşiktaş

BKM Mutfak Comedy Club Beşiktaş Tarih: 2 Ağustos 2025 19.00

2 Ağustos 2025 19.00 Yer: BKM Mutfak Comedy Club Kadıköy

BKM Mutfak Comedy Club Kadıköy Tarih: 15 Ağustos 2025 19.00

15 Ağustos 2025 19.00 Bilet: Bubilet

Mizah dergilerinin sevilen ismi Alpay Erdem, kendine özgü anlatım tarzıyla stand-up sahnesine damgasını vuruyor! Hayatın absürtlüğünü incelikli bir tavırla işleyen Alpay, izleyicilere hem kahkaha dolu anlar hem de unutulmaz bir performans sunuyor. Eğlence garantili bu gösteriyi kaçırmayın!

Alim Şermet

Yer: Infiniti Sahne

Infiniti Sahne Tarih: 2 Ağustos 2025 19.05

2 Ağustos 2025 19.05 Bilet: Biletix

2 yıldır stand-up sahnesinde ter döken Alim Şermet, cüretkâr tek kişilik gösterisiyle karşınızda. Mizahını kanla, terle, ateşle yoğurdu; şimdi o kahkahaları sahnede patlatma zamanı!

S-ekstra

Yer: Awaken Event

Awaken Event Tarih: 2 Ağustos 2025 20:00

2 Ağustos 2025 20:00 Yer: The Mentalist Pub – Beşiktaş

The Mentalist Pub – Beşiktaş Tarih: 8 Ağustos 2025 20:30

8 Ağustos 2025 20:30 Bilet: Bubilet

Deliriyo Muyuz yayınlarından tanıdığımız Kübra Sevimgin, bu kez stand-up sahnesinde izleyiciyle buluşuyor. Yeni gösterisi S – Ekstra Stand-up ile kendine özgü mizah anlayışını ve enerjik sahne performansını sahneye taşıyan Sevimgin, izleyicilerine keyifli ve unutulmaz bir akşam vadediyor. Sürprizlere açık, kahkahası bol bu gösteriyi kaçırmayın.

Seda Yüz

Yer: Moda Sahnesi Büyük Salon

Moda Sahnesi Büyük Salon Tarih: 3 Ağustos 2025 20:30

3 Ağustos 2025 20:30 Bilet: Biletinial

Seda Yüz, mizahi bakış açısıyla sahneye koyduğu tek kişilik stand-up gösterisiyle sevenleriyle buluşuyor! Samimi ve etkileyici anlatımıyla günlük hayatın absürtlüklerini sahneye taşıyan komedyen, kahkaha dolu anlarla izleyicilerine unutulmaz bir deneyim sunuyor.

Murat Onur Öner

Yer: DOZ Stage

DOZ Stage Tarih: 3 Ağustos 2025 20:00

3 Ağustos 2025 20:00 Bilet: Bubilet

Hayatta en istikrar sağladığı şeyin insanları güldürmek olduğunu fark eden Murat Onur Öner, çoklu kişiliklerinden sıyrılıyor ve ilk tek kişilik stand-up gösterisi FUNNY DÜNYA ile seyircisiyle buluşuyor.

Bir Adamla İlişkiler – Tevfik Urgancıoğlu

Yer: Moda Komedi Kulübü

Moda Komedi Kulübü Tarih: 5-26 Ağustos 2025 20.30

5-26 Ağustos 2025 20.30 Bilet: Biletix

Seyirciyle birlikte şekillenen doğaçlama interaktif gösteride, her biri farklı formatta eğlenceli oyunlar izleyicilerin katılımıyla sahneleniyor; ilişkiler üzerine konuşulan ve her defasında yalnızca o geceye özgü bir deneyime dönüşen bir gösteri.

Miray Akovalıgil

Yer: Kadıköy Belediyesi Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi

Kadıköy Belediyesi Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi Tarih: 5 Ağustos 2025 21.00

5 Ağustos 2025 21.00 Bilet: Biletix

Miray Akovalıgil, başarı kavramını kariyer, aşk ve sağlık gibi farklı açılardan ele aldığı stand-up gösterisiyle sahneye çıkıyor. Keskin mizahı ve samimi anlatımıyla izleyicileri kahkahalarla düşündüren sanatçı, hayata dair alışılmış kalıpları sorgulamaya davet ediyor.

Lady Malumat – Tuba Ulu

Yer: BKM Mutfak Comedy Club Kadıköy

BKM Mutfak Comedy Club Kadıköy Tarih: 8 Ağustos 2025 19.00

8 Ağustos 2025 19.00 Bilet: Biletinial

Yıllarca Türkiye’nin önde gelen reklam ajanslarında yaratıcı fikirler üreten, ödüllerle dolup taşan bir kariyeri geride bırakan Lady Malumat, dört yıl önce sahneye adım atarak komedyenliğe başladı. Yaklaşık on yıl süren drama eğitiminin ardından oyuncu olmak yerine hikâyelerini sahnede anlatmayı seçti. Reklam yazarlığıyla başlayan anlatıcılığı şimdi stand-up gösterileriyle sürdürüyor. Zekâ dolu esprileri, sivri dili ve samimi üslubuyla Lady Malumat, izleyicileri kahkahaya ve düşünceye davet ediyor.

Benyunusyılmaz

Yer: Trump Sahne

Trump Sahne Tarih: 8 Ağustos 2025 20.00

8 Ağustos 2025 20.00 Bilet: Bubilet

Yunus Yılmaz, sahnede peri kanatlarını takıyor ve mikrofonuyla eğlenceye kanat açıyor! Olay Yeri İnceleme stand-up gösterisinde, sıradan olaylara bambaşka bir gözle bakarak komik şakalarla bezeli, lakayıt ama düşündüren bir yolculuğa çıkarıyor.

Musti Kusti – Kara Mizah

Yer: BKM Mutfak Comedy Club Beşiktaş

BKM Mutfak Comedy Club Beşiktaş Tarih: 9 Ağustos 2025 19:00

9 Ağustos 2025 19:00 Yer: BKM Mutfak Comedy Club Kadıköy

BKM Mutfak Comedy Club Kadıköy Tarih: 16 Ağustos 2025 19:00

16 Ağustos 2025 19:00 Bilet: Bubilet

Musti Kusti, Senegalli bir komedyen olarak Türkiye’nin dört bir yanını keşfetmiş ve buradaki ilginç insanlarla yaşadığı deneyimleri mizah dolu bir şekilde sahneye taşıyor. Türkçeyi sonradan öğrenmiş olmanın verdiği tatlı zorluklarla, gözlemlerini kendine has üslubuyla anlatırken, kahkahalarla eğlendirecek. Anadolu’nun farklı renkleri ve insanları üzerine eğlenceli bir bakış açısı arıyorsanız, bu gösteri tam size göre!

Yunus Emre Gündüz – Varınca Ara

Yer: BKM Mutfak Comedy Club Kadıköy

BKM Mutfak Comedy Club Kadıköy Tarih: 10 Ağustos 2025 20.00

10 Ağustos 2025 20.00 Yer: Mentalist Pub

Mentalist Pub Tarih: 15 Ağustos 2025 20.30

15 Ağustos 2025 20.30 Bilet: Biletinial

YouTube’da yayınladığı “Kemikleşmiş Travma” gösterisiyle yüz binlerce izlenmeye ulaşan Yunus Emre Gündüz; sosyal medyada paylaştığı karikatürler, animasyonlar ve podcast’leriyle de geniş bir takipçi kitlesine ulaştı.

“Varınca Ara” adını verdiği bu yeni gösterisinde ise ilişkilerden şehir hayatına, arkadaşlıktan politikaya uzanan eğlenceli hikâyeler ve keskin gözlemlerle sahnede izleyiciyle buluşuyor. Süresi 60 ila 90 dakika arasında değişen gösteri, kahkaha ile gerçeğin iç içe geçtiği bir yolculuğa davet ediyor.

Baturay Özdemir

Yer: Atlas 1948 Sahnesi

Atlas 1948 Sahnesi Tarih: 10 Ağustos 2025 19:00

10 Ağustos 2025 19:00 Bilet: Bubilet

Baturay Özdemir, sahnedeki cesur şakaları ve kendine has tarzıyla yıllardır büyük ilgi görüyor. Yerli ve Kirli, Cevap Hakkı ve Biraz Daha gibi gösterileriyle milyonlarca izleyiciye ulaşan komedyen, şimdi yeni gösterisiyle Türkiye turnesine hız kesmeden devam ediyor. Mizahi zekâsıyla her gösteride izleyenleri güldürmeye devam eden Baturay, bu kez farklı bir mizah anlayışıyla karşınızda.

Yusuf Bilal Altıntaş – Entel Maganda

Yer: Kadıköy Sineması

Kadıköy Sineması Tarih: 15 Ağustos-30 Ağustos 2025 21.00

15 Ağustos-30 Ağustos 2025 21.00 Bilet: Bubilet

Yusuf Bilal, Entel Maganda ile sahnede! Ne sağcı ne solcu, sadece çıkarlarına odaklanan bu komedyen, politik ve sosyal konuları mizahi bir dille ele alırken, “Bayan” yerine “Kadın” derken aslında iki tarafı da göz ardı edip “Dişi” diyor. Ekonomik, politik ve sanat perspektifinden orta yolculuk felsefesini mizahla harmanlayarak paylaşıyor. Hem düşündürecek hem güldürecek bu gösteriyi kaçırmayın!

Berkan Aytekin

Yer: Motto Sahne

Motto Sahne Tarih: 15-30 Ağustos 2025

15-30 Ağustos 2025 Bilet: Biletinial

Berkan Aytekin’in tek kişilik stand-up gösterisi seyirciyle buluşuyor!

Aşkım Kapışmak

Yer: BtcTurk Vadi Açıkhava

BtcTurk Vadi Açıkhava Tarih: 16 Ağustos 2025 21:00

16 Ağustos 2025 21:00 Bilet: Bubilet

Aşkım Kapışmak’ın ilişkiler üzerine hazırladığı yeni gösterisi İlişkiler Komedisi sahnede! Kahkaha, müzik, dans ve toksik ilişkilerden aile dizimine kadar birçok konuyu eğlenceli bir şekilde işlediği bu gösteri, aşk ve mutluluk üzerine yeni farkındalıklar sunuyor.

Ali Rıza Tanyeli

Yer: Hayal Kahvesi Aqua Florya

Hayal Kahvesi Aqua Florya Tarih: 22 Ağustos 2025 20:30

22 Ağustos 2025 20:30 Yer: Şişli Tiyatrosu

Şişli Tiyatrosu Tarih: 29 Ağustos 2025 20:30

29 Ağustos 2025 20:30 Bilet: Bubilet

M.Ö. 180’de Marcus Aurelius’un kaleme aldığı düşünceler, 2024’te Urfalı Ali Rıza’nın sahnesinde yeniden hayat buluyor! Kariyer yolculuğunu öğütler ve ağıtlarla harmanlayan, yöresel tatsızlıkla süsleyen Ali Rıza, “Kendime Düşünceler” adlı tek kişilik gösterisiyle izleyiciyi kahkahaya ve sorgulamaya davet ediyor. Tarih, ironi ve mizahın buluştuğu bu performansı kaçırma!

Morkomedyen

Yer: Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro

Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro Tarih: 25 Ağustos 2025, 21:00

25 Ağustos 2025, 21:00 Bilet: Biletinial

Astrolojiden kuantuma, kadın-erkek ilişkilerinden cinselliğe kadar hayatın cesur başlıklarını mizahın sınır tanımadığı bir dille ele alan gösteri; tabuların kırıldığı, kahkahaların eksik olmadığı unutulmaz bir akşama davet ediyor.

Özgür Turhan – Yenisi

Yer: Moda Sahnesi Büyük Salon

Moda Sahnesi Büyük Salon Tarih: 27 Ağustos 2025 20:30

27 Ağustos 2025 20:30 Bilet: Biletinial

Özgür Turhan, yeni gösterisi “Yenisi” ile sezona enerjik bir başlangıç yapıyor! Bu taze gösterisinde, günlük yaşamın sıradan anlarını mizahi bir dille ele alarak izleyicileri güldürmeyi hedefliyor. Kendi yaşamından kesitler ve gözlemleriyle dolu olan “Yenisi”, hem eğlenceli hem de düşündürücü anekdotlarla dolu.

İlker Gümüşoluk

Yer: Kartal Sanat Tiyatrosu

Kartal Sanat Tiyatrosu Tarih: 28 Ağustos 2025 20:30

28 Ağustos 2025 20:30 Bilet: Bubilet

İlker Gümüşoluk, tek kişilik gösterisiyle izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Türkiye’nin dört bir yanında 15 yıldır 1000’den fazla sahne alan Gümüşoluk, gösterisinde ikili ilişkilerden hayata dair gözlemlerine kadar birçok eğlenceli hikaye ve tespitini paylaşıyor. Hayata kahkahalarla bakacağınız bu gösteriyi kaçırmayın!

İstanbul Ağustos Ayı Festivalleri

Dark Sun Metal Festival

Yer: KüçükÇiftlik Park

KüçükÇiftlik Park Tarih: 1-2 Ağustos 2025 19:00

1-2 Ağustos 2025 19:00 Bilet: Biletix

1-2 Ağustos 2025’te KüçükÇiftlik Park’ta gerçekleşecek Dark Sun Festival, Epifoni ve URU ortaklığıyla ve +1 katkılarıyla metal tutkunlarını bir araya getiriyor. Brezilya’dan Hollanda’ya uzanan uluslararası kadrosuyla festivalin başlıca isimleri Sepultura ve Epica olacak.

İlk gün Helak’ın karanlık death metal tınılarıyla başlayacak, ardından punk-hardcore sahnesinin yerli efsanesi Radical Noise sahneyi devralacak. Gecenin finalini ise enerjisiyle yıllardır sahneleri titreten Sepultura yapacak. İkinci gün Knight Errant’ın senfonik metal performansıyla başlayacak, ardından Danimarkalı Myrkur gotik-folk dokunuşlarıyla sahne alacak. Finalde ise Epica, görkemli sahnesi ve Simone Simons’un etkileyici vokaliyle festivali zirvede bitirecek.

İstanbul Festivali

Yer: Festival Park Yenikapı

Festival Park Yenikapı Tarih: 1-17 Ağustos 21.00

1-17 Ağustos 21.00 Bilet: Biletix

Yılın en enerjik etkinliği İstanbul Festivali, 17 gün boyunca her gün 16.00’dan itibaren şehrin kalbinde kapılarını açıyor! Sanatçılar sahne alacak, espor ve 3×3 basketbol turnuvalarıyla heyecan doruğa çıkacak. Sahnede DJ Diesel (Shaquille O’Neal), Edis, Aleyna Tilki, Melike Şahin, Emre Fel, Jennifer Lopez, Emir Can İğrek, Dedublüman, Manga, Adamlar, Duman, Mor ve Ötesi, Gülşen, Cem Adrian, Hande Yener, Sertab Erener, Mabel Matiz, Simge, Sagopa Kajmer, Yıldız Tilbe, Semicenk gibi muhteşem isimler olacak.

Burgazada Music Festival

Yer: Cennet Bahçesi Burgazada

Cennet Bahçesi Burgazada Tarih: 2-3 Ağustos 18.00

2-3 Ağustos 18.00 Bilet: Biletix

İlk kez 2019’da düzenlenen Burgazada Music Festival, dördüncü yılında yine Cennet Bahçesi’nin eşsiz doğasında müzik tutkunlarını ağırlıyor. A Project Partner ve Byzantion Records iş birliğiyle gerçekleşen etkinlik, doğayla iç içe, türler arasında cesur geçişler sunan seçkisiyle katılımcılara unutulmaz bir atmosfer vadediyor.

The Groove Festival

Yer: Swissotel The Bosphorus

Swissotel The Bosphorus Tarih: 3 Ağustos 2025 15:00

3 Ağustos 2025 15:00 Bilet: Biletix

Swissotel The Bosphorus’un atmosferinde ilk kez gerçekleşecek The Groove Festivali, müzik tutkunlarını ve yaratıcı ruhları bir araya getiriyor. Şehrin kalbinde, doğayla iç içe bir ortamda düzenlenen festival; gün boyu süren müzik seçkileriyle ruhunuza dokunurken, atölyeler, workshoplar ve renkli pazar alanlarıyla kültürel bir keşif alanı sunuyor.

Downtown Beach Party

Yer: Klein Phönix

Klein Phönix Tarih: 8 Ağustos 2025 20.00 – 9 Ağustos 2025 04.00

8 Ağustos 2025 20.00 – 9 Ağustos 2025 04.00 Bilet: Biletino

8 Ağustos Cuma gecesi, şehrin tam kalbinde, Maslak Oto Sanayi’nin atmosferinde yer alan KLEIN Phönix’te sınırları zorlayan bir plaj partisine hazır olun! Betonun ortasında kurgulanan sahil havası, yapay kumlar ve özgür plaj ruhuyla buluşuyor. Plaj kıyafetleriyle katılım sağlanacak olan Downtown Beach Party, 2025’in en iddialı etkinliklerinden biri olmaya aday. Endüstriyel mimari içinde tropikal bir kaçış sunan bu gece; müzik, eğlence ve atmosferiyle unutulmaz bir deneyim vadediyor.

Yavaş Fest

Yer: Life Park

Life Park Tarih: 15-16 Ağustos 2025 18.00

15-16 Ağustos 2025 18.00 Bilet: Biletix

Yavaş Fest’te 15 Ağustos’ta Kaan Tangöze, Kalben ve Tuğkan; 16 Ağustos’ta Bülent Ortaçgil, Birsen Tezer ve Hüsnü Arkan sahne alacak.

Craft Brew Fest

Yer: Swissotel The Bosphorus

Swissotel The Bosphorus Tarih: 16 Ağustos 2025 15.00

16 Ağustos 2025 15.00 Bilet: Biletino

Bira tutkunlarına özel lezzet dolu bir gün! 16 Ağustos’ta Swissôtel The Bosphorus İstanbul’da gerçekleşecek Craft Brew Fest, butik bira çeşitleriyle damakları şenlendirirken, canlı müzik performanslarıyla keyfi zirveye taşıyor. Gün boyunca sürecek festivalde, bira kültürünün en seçkin örneklerini tadacak, yaz akşamına yakışır unutulmaz anlar yaşayacaksınız.

90’lar Türkçe Pop Fest

Yer: Life Park

Life Park Tarih: 17 Ağustos 2025 17.00

17 Ağustos 2025 17.00 Bilet: Bubilet

90’lı yıllarda zirvesini yaşayan Türkçe popun en sevilen sanatçılarına ve şarkılarına eşlik etmek için bu partiyi kaçırmayın! Sahnede Çelik, Yonca Evcimik, Mansur Ark, Reyhan Karaca, Ümit Sayın, Cartel’den Erci-e ve Kabus Kerim olacak.

90’lar Türkçe Pop Fest

Yer: Çeşitli mekanlar (Muhsin Ertuğrul Sahnesi, Lütfi Kırdar, Metrohan, Arter Arka Bahçe, kiliseler ve parklar)

Çeşitli mekanlar (Muhsin Ertuğrul Sahnesi, Lütfi Kırdar, Metrohan, Arter Arka Bahçe, kiliseler ve parklar) Tarih: 19-24 Ağustos 2025

Dünyanın sesleri İstanbul’da bu festivalde buluşuyor! 19–24 Ağustos 2025’te gerçekleşecek DenizBank VoiceUp A Cappella Festivali, 25 ülkeden 600 müzisyeni İstanbul’un dört bir yanındaki sahnelerde buluşturacak. Koro şefi Başak Doğan’ın kurucusu olduğu Vokal Akademi’nin 120 kişilik gönüllü ekibiyle hayata geçirdiği festival; Muhsin Ertuğrul Sahnesi, Lütfi Kırdar, Metrohan, Arter Arka Bahçe, kiliseler ve parklarda gerçekleşecek konserler, atölyeler ve panellerle şehri bir haftalığına vokal müziğin kampüsüne dönüştürecek.

Garage Sale Festival

Yer: Swissotel The Bosphorus

Swissotel The Bosphorus Tarih: 23 Ağustos 2025 15.00

23 Ağustos 2025 15.00 Bilet: Biletix

Moda, müzik ve sürdürülebilirliği bir araya getiren Garage Sale Festival, 23 Ağustos’ta Swissôtel The Bosphorus Chalet Garden’ın atmosferinde geri dönüyor. Ünlü markalar ve tasarımcı ürünlerine özel indirimlerle ulaşabilir, vintage alanlarında özel parçalar keşfedebilirsiniz. Gün boyu sürecek sürdürülebilirlik odaklı atölyeler ve zengin müzik performanslarıyla dolu bu festivalde KADEBOSTANY, Madrigal, Engin, Orkun Bozdemir, Diana Swan ve This is Inanc sahnede olacak.

Empire of the Sun – Babylon Soundgarden

Yer: Bonus Parkorman

Bonus Parkorman Tarih: 30 Ağustos 2025 15.00

30 Ağustos 2025 15.00 Bilet: Biletix

30 Ağustos’ta Feel Real sunumuyla Bonus Parkorman’da gerçekleşecek Babylon Soundgarden, müzikle doğayı bir araya getiriyor. Empire of the Sun, Türkiye’deki ilk konseriyle sahne alırken; Franc Moody’nin enerjik seti ve Good Neighbours’ın indie-pop tınıları festivale renk katacak. Sürpriz isimlerle dolu lineup, tek günlük bu deneyimi unutulmaz hale getirecek.

Nordinary Festival

Yer: Swissotel The Bosphorus

Swissotel The Bosphorus Tarih: 31 Ağustos 2025 15.00

31 Ağustos 2025 15.00 Bilet: Biletix

Şehrin merkezinde, doğayla iç içe Chalet Garden’da gerçekleşecek Nordinary Festival, yazın son günlerinde müzik ve yaratıcılıkla dolu bir gün sunuyor. Paptircem, elektronik indie pop melodileriyle, Soft Analog ise disco, synth pop ve indie dance karışımı performansıyla sahnede olacak. Türk elektronik müziğinin öncülerinden Bedük, enerjik sahnesiyle festivale güçlü bir imza atacak.

Festival boyunca yaratıcı atölyeler, lezzet durakları, NOR. Cocktails’in özel kokteylleri ve sürpriz deneyimler sizi bekliyor. Ruhunu canlandırmak ve yazı coşkuyla kapatmak isteyenler için Nordinary Festival ideal bir seçenek.

Manifestival

Yer: Life Park

Life Park Tarih: 30-31 Ağustos 2025 13.00

30-31 Ağustos 2025 13.00 Bilet: Bubilet

Hit şarkıları, dans ve müziğin birleştiği sahne şovları ve sosyal medyada yarattığı fırtınayla yazın en çok konuşulan ismi olan Manifest, sahne performansını bir kez daha sadece bir konserden çıkarıp 48 saatlik dev bir festival deneyimine dönüştürüyor.

İstanbul Ağustos Ayı Spor Etkinlikleri

FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası

Türkiye – Bulgaristan

Yer: ZorluPSM Vestel Amfi

ZorluPSM Vestel Amfi Tarih: 25 Ağustos 2025 15.30

25 Ağustos 2025 15.30 Bilet: Passo

Türkiye – Kanada

Yer: ZorluPSM Vestel Amfi

ZorluPSM Vestel Amfi Tarih: 27 Ağustos 2025 12.00

27 Ağustos 2025 12.00 Bilet: Passo

2025 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’nda Filenin Sultanları sahaya çıkıyor! Türkiye – Bulgaristan maçı 25 Ağustos’ta; Türkiye – Kanada maçı ise 27 Ağustos’ta Zorlu PSM’nin sevilen açık hava mekanı Vestel Amfi’de. Bu muhteşem turnuvayı kaçırmayın!

İstanbul Ağustos Ayı Atölyeleri

İtalya’da Bir Yaz Akşamı

İtalyan yaz akşamlarının sıcaklığı ve Akdeniz mutfağının aromalarıyla dolu bir geceye davetlisiniz.

Yer: Eataly Mutfak Atölyesi

Eataly Mutfak Atölyesi Tarih: 1-15-29 Ağustos 2025 19.00

1-15-29 Ağustos 2025 19.00 Bilet: Biletix

Dünya Mutfağı ve Yemek Stilistliği Atölyesi

Yer: Highlights in Istanbul Workshops

Highlights in Istanbul Workshops Tarih: 1-5 Ağustos 2025 14.00

1-5 Ağustos 2025 14.00 Bilet: Bubilet

“Dünya’dan Tatlar” atölyesiyle farklı kültürlerin mutfaklarına lezzetli bir yolculuğa çıkın! Kişiye özel hazırlanan menülerle Fransız, Uzak Doğu, Akdeniz ve Latin Amerika mutfaklarını keşfedecek; profesyonel şef eşliğinde hem teknikleri öğrenecek hem de sunum becerilerinizi geliştireceksiniz.

Dansın Ritmi

Yer: Hodjapasha Gösteri ve Etkinlik Merkezi

Hodjapasha Gösteri ve Etkinlik Merkezi Tarih: 2-30 Ağustos 2025 20.30

2-30 Ağustos 2025 20.30 Bilet: Biletix

Osmanlı saray dansları, Anadolu’nun farklı bölgelerinden ezgiler, oryantal figürler ve ritm şov, çağdaş bir koreografiyle sahneleniyor. 360 derece görsel efektler, göz alıcı kostümler ve tarihi atmosfer eşliğinde izleyicilere unutulmaz bir deneyim sunuluyor. Gösteri öncesinde fuaye alanındaki “Dervish Experience” sergisini de gezebilirsiniz.

Güney İtalya’yı Keşfediyoruz Napoli Yemekleri

Yer: Eataly Mutfak Atölyesi

Eataly Mutfak Atölyesi Tarih: 2-23 Ağustos 2025, 19.00

2-23 Ağustos 2025, 19.00 Bilet: Biletix

Eataly Mutfak Atölyesi, Napoli lezzetlerini keşfetmek isteyenler için özel bir deneyim sunuyor. Pizzanın doğduğu şehirden ilham alan bu atölyede, Napoli mutfağının karakteristik tarifleriyle tanışma ve bu tariflerin inceliklerini öğrenme fırsatı var. Menüde Napoli usulü levrek “Orata all’acqua pazza”, siyah zeytin, sarımsak ve domatesle hazırlanan “Puttanesca” makarna ve Capri’nin meşhur bademli çikolatalı tatlısı “Torta Caprese” yer alıyor.

İtalyan Parti

Yer: Eataly Mutfak Atölyesi

Eataly Mutfak Atölyesi Tarih: 6-13-20-27 Ağustos 2025, 19.00

6-13-20-27 Ağustos 2025, 19.00 Bilet: Biletix

İtalyan atıştırmalıkları ve yaz kokteylleriyle dolu bu keyifli atölyede, lezzetli sunumların ve ferahlatıcı içeceklerin püf noktalarını keşfetme zamanı. Renkli bir parti sofrası kurmak isteyenler için hazırlanan bu workshop’ta, sebzeli ve fümeli bruschetta çeşitlerinden kızarmış mozzarella toplarına, klasik tiramisudan ilham alan kokteyllere kadar her detay İtalyan esintileriyle dolu. Menüde: sebzeli bruschetta, fümeli bruschetta, kızarmış mozzarella topları, tiramisu (hazır malzeme ile yapım gösterimi), Aperol Spritz ve Tiramisu Martini var.

Boğaz’da Yoga

Yer: Sait Halim Paşa Yalısı

Sait Halim Paşa Yalısı Tarih: 6-13-20-27 Ağustos 2025, 09.00

6-13-20-27 Ağustos 2025, 09.00 Bilet: Biletix

Boğaz manzarası eşliğinde ruhunuzu ve bedeninizi dinlendirebileceğiniz bir yoga seansına davetlisiniz. Sait Halim Paşa Yalısı’nda, YogaŞala eğitmeni Duygu Erokan ile her çarşamba sabahı gerçekleştirilecek Vinyasa Yoga derslerinde, doğa ile iç içe huzurlu bir anı keşfedin. Her seviyeden katılımcıya açık bu dersle, hem bedeninizi hem de zihninizi dengelemeye hazırlanın.

Ev Yapımı Burger

Yer: Eataly Mutfak Atölyesi

Eataly Mutfak Atölyesi Tarih: 8-21 Ağustos 2025, 19.00

8-21 Ağustos 2025, 19.00 Bilet: Biletix

Ev yapımı malzemelerle hazırlayacağınız nefis hamburgerin sırlarını keşfedin! Eataly Mutfak Atölyesi’nde, yumuşacık köftesi, ev yapımı sosları ve eşlikçileriyle birlikte, çok sevdiğiniz hamburgeri bir profesyonel gibi yapmayı öğreneceksiniz.

Fırat Devecioğlu ile Psikofelsefe

Yer: THINK House

THINK House Tarih: 9 Ağustos 2025, 20.30

9 Ağustos 2025, 20.30 Bilet: Biletix

THINK House, düşünce dünyanıza yeni bir pencere açıyor. Jung, Freud ve Engin Geçtan’ın izinde, psikoloji ve felsefenin kesişiminde bir yolculuğa davetlisiniz. Fırat Devecioğlu’nun anlatımıyla “kırılganlık, cesaret ve ilişkiler” üzerine keşfe çıkıyoruz. Türkiye’de psikofelsefe workshoplarını başlatan ilk oluşum olan THINK House, bu etkinlikte insan doğasının şifrelerine farklı bir gözle bakmanızı sağlıyor. Düşünmeye, sorgulamaya ve yeniden anlamaya hazırsanız, yerinizi ayırtmayı unutmayın.

Sinagogta Bir Akşam

Yer: Bet Yaakov Sinagogu

Bet Yaakov Sinagogu Tarih: 10 Ağustos 2025, 15.00

10 Ağustos 2025, 15.00 Bilet: Biletix

Gecenin başlangıç noktası, Bet Yaakov Sinagogu’nun tarihi atmosferi. Bahçede kurulan sofrada geleneksel Sefarad mutfağından tatlar var. Kaybolmaya yüz tutmuş tariflerin öyküleri eşliğinde, bu kültüre özgü pişirme yöntemleri ve Koşer mutfağının incelikleri keşfedilecek.

Ekmek Sanatı

Yer: Eataly Mutfak Atölyesi

Eataly Mutfak Atölyesi Tarih: 16 Ağustos 2025 13.00

16 Ağustos 2025 13.00 Bilet: Biletix

“Ekmek yapmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!” dedirtecek bir deneyim! Eataly Mutfak Atölyesi’nde gerçekleşecek “Ekmek Sanatı” workshop’unda, La Panetteria’daki Eataly ekmeklerinin sırrı açıklanıyor. Katılımcılar, mutfaklarına ilham verecek Rustik Ceviz-Zeytin ve Otto ekmeğini adım adım öğrenme fırsatı bulacak.

Şef Gibi Et

Yer: Eataly Mutfak Atölyesi

Eataly Mutfak Atölyesi Tarih: 28 Ağustos 2025 19.00

28 Ağustos 2025 19.00 Bilet: Biletix

Şeflerin eşsiz et pişirme sırlarını keşfetmeye hazır mısınız? İtalyan mutfağından ilham alan teknikleri öğrenerek, sofranızın yıldızı olacak lezzetleri evinizde hazırlamak için “Şef Gibi Et” workshopu sizi Eataly Mutfak Atölyesi’nde bekliyor! Menüde ossobuco, gremolata, polenta, cotoletta milanese, mevsim salatası ve hardal citronette var.

İstanbul Maratonu

Yer: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Metrobüs Durağı Önü

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Metrobüs Durağı Önü Tarih: 2 Kasım 2025

2 Kasım 2025 Bilet: Kayıt

Asya’dan Avrupa’ya uzanan, dünyanın kıtalar arası tek maratonu yaklaşıyor! 47. İstanbul Maratonu, 2 Kasım’da koşulacak. İstanbul’un kalbinde düzenlenecek maratonda yer almak için hemen kaydınızı yapın. İstanbul Maratonu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün Anadolu yakası girişinden start alacak.

Kurumsal Koşu Kategorisi için [email protected] adresinden bilgi alabilirsiniz. Her sene renkli görüntülere sahne olan halk koşusu ise yine ücretsiz olacak. Fuar kapsamında ayrıca 1 Kasım günü Çocuk Maratonu koşulacak.

Luvcat

Yer: Zorlu PSM

Zorlu PSM Tarih: 4 Eylül 2025 21.30

4 Eylül 2025 21.30 Bilet: Passo

Büyülü ses katmanları ve teatral sahne performansıyla Luvcat, izleyicileri müzik ve hikâyenin iç içe geçtiği eşsiz bir evrene davet ediyor.

K-Pop Festival 2 – KARD & YOUNG POSSE

Yer: Life Park

Life Park Tarih: 6 Eylül 2025 15.00

6 Eylül 2025 15.00 Bilet: Passo

K‑Pop tutkunlarını yeniden bir araya getirecek büyük gün yaklaşıyor. Geçtiğimiz yıl Life Park’ta düzenlenen ve binlerce kişiyi coşkuyla buluşturan festival, bu kez KARD ve YOUNG POSSE ile çok daha güçlü geliyor.

Franz Ferdinand

Yer: JJ Arena

JJ Arena Tarih: 13 Eylül 2025 22.00

13 Eylül 2025 22.00 Bilet: Biletix

Indie rock hit’leriyle Franz Ferdinand, 13 Eylül’de JJ Arena Ataşehir’e unutamayacağınız bir konser için geliyor!

Scott Bradlee’s Postmodern Jukebox

Yer: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu Tarih: 15 Eylül 2025 21.00

15 Eylül 2025 21.00 Bilet: Biletix

Retro müziği sevenlerin kalbinde ayrı bir yeri olan Postmodern Jukebox yeniden Türkiye’de. YouTube’da milyarları bulan izlenmeleriyle dünya çapında bir fenomene dönüşen bu ekip, modern şarkılara bambaşka bir ruh katıyor.

Ennio Morricone & Nino Rota

Yer: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu Tarih: 4 Ekim 2025 21:00

Ennio Morricone ve Nino Rota, dünya film müziğinin efsaneleri olarak kabul ediliyor. Onların çalışmalarına adanmış olan bu gösteri, iki büyük bestecinin kariyerlerinin en önemli dönemlerini gözler önüne serecek. 60’lı yılların unutulmaz şarkılarından, Sergio Leone’nin filmleri için yazılan melodilere ve Hollywood yapımları için bestelenen eserlerine kadar geniş bir yelpazede, Morricone ve Rota’nın müzikleri izleyicilere sunulacak.

Barry Can’t Swim

Yer: Zorlu PSM – Turkcell Sahnesi

Zorlu PSM – Turkcell Sahnesi Tarih: 26 Eylül 2025 21.30

26 Eylül 2025 21.30 Bilet: Passo

Çoklu enstrümanist, prodüktör ve DJ Barry, gerçek adıyla Joshua Mainnie, 26 Eylül’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde dinleyicilerine unutulmaz bir gece sunmaya hazırlanıyor.

Gizmo Varillas

Yer: Babylon

Babylon Tarih: 26 Ekim 2025 21:30

26 Ekim 2025 21:30 Bilet: Biletinial

İspanyol şarkı yazarı ve müzisyen Gizmo Varillas, The World in Colour Tour kapsamında Babylon’da!

Latin ritimlerinden folk melodilerine, indie tınılardan neşeli ve umut dolu sözlere uzanan enerjisiyle tanınan Varillas, sahnede renkli ve özgün bir dünya sunuyor. Manu Chao, Bob Marley ve Paul Simon gibi isimlerden ilham alan sanatçı; müziğinde kültürlerarası bir köprü kurarken, dinleyicisini daima iyi hissettiren bir deneyimle karşılıyor.

TV dizilerinden reklam kampanyalarına birçok projede yer bulan parçalarıyla uluslararası başarı yakalayan Gizmo Varillas, 2025 boyunca Avrupa’yı kapsayan büyük turnesinin bir parçası olarak Babylon sahnesinde.

Baby Lasagna

Yer: IF Performance Hall Beşiktaş

IF Performance Hall Beşiktaş Tarih: 13 Kasım 2025 21.30

13 Kasım 2025 21.30 Bilet: Biletix

Eurovision’da kitleleri etkisi altına alan enerjik sahnesiyle dikkat çeken Baby Lasagna, “Meow Back Tour” kapsamında ilk Türkiye konseri için 13 Kasım’da IF Performance Hall Beşiktaş sahnesine geliyor.

Peter Bence

Yer: Zorlu PSM Turkcell Sahnesi

Zorlu PSM Turkcell Sahnesi Tarih: 4 Aralık 2025 21:00

4 Aralık 2025 21:00 Bilet: Biletinial

Dünyanın En Hızlı Piyanisti” Peter Bence, “Pianosphere” Turnesi Kapsamında İstanbul’da! Dünyaca ünlü ödüllü piyanist, besteci ve prodüktör Peter Bence, müziğin sınırlarını zorlayan ustalığıyla 4 Aralık’ta Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde! StagePass organizasyonuyla gerçekleşecek bu konserde, sanatçının büyük ilgi gören Pianosphere turnesi kapsamında müzikseverlerle buluşacak.

La Femme

Yer: JJ Arena

JJ Arena Tarih: 1 Kasım 2025 21:00

La Femme’in yurtdışı festivallerinden tasdikli dillere destan canlı performansı ayağınıza geliyor: Fransız saykedelik punk grubu La Femme 1 Kasım’da JJ Arena Ataşehir’de; new wave, elektro, punk ve disco aynı sahnede! Makinelerle rock’a, kesintisiz dans ve eğlenceye hazır olun.

Bagjan Oktabr

Yer: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu Tarih: 2 Eylül 2025 21:00

Bu yaz, dünyaca ünlü çellist Bagjan Oktyabr, ünlü programı “Ruh Terapisi” ile dünya turnesi kapsamında sevilen Türkiye’yi ziyaret edecek.

The Rasmus

Yer: IF Performance Hall Beşiktaş

IF Performance Hall Beşiktaş Tarih: 6 Kasım 2025 21:30

Alternatif rock ve gotik esintili sound’uyla dünya çapında büyük bir hayran kitlesine sahip olan The Rasmus, 6 Kasım’da İstanbul’a geliyor!