İslam Memiş karun kadar zengin yapacak yatırımları açıkladı!

İslam Memiş, son zamanlarda yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Özellikle FED faiz kararı sonrası altın, dolar ve gümüş gibi yatırımların kısa süreli düşüş yaşayacağını ve ardından hızla yükseleceğini belirtti. Bu açıklamalarıyla birçok yatırımcının dikkatini çeken Memiş, karun kadar zengin yapacak yatırımlar hakkında önemli ipuçları verdi.

Altın, yıllardır güvenli liman olarak görülen bir yatırım aracıdır. İslam Memiş, altının kısa süreli bir düşüş yaşayacağını belirtirken, uzun vadede değerinin artacağını vurguladı. Dolayısıyla, yatırımcılar altın alım-satım işlemlerine dikkat etmeli ve düşüş dönemlerini fırsata çevirmelidir.

Dolar, dünya genelinde en çok kullanılan para birimlerinden biridir. Memiş, FED faiz kararı sonrası doların da kısa süreli bir düşüş yaşayacağını ifade etti. Ancak, uzmanlar doların hızla toparlanacağını ve değer kazanacağını tahmin ediyor. Bu nedenle, dolar yatırımları yapmak isteyenler için düşüş anlarında alım yapmanın avantajlı olabileceğini söyleyebiliriz.

Gümüş, genellikle altınla birlikte düşünülen bir yatırım aracıdır. İslam Memiş, gümüşün de altın ve dolar gibi kısa süreli bir düşüş yaşayacağını belirtti. Ancak, gümüşün uzun vadede değer kazanacağını ve yatırımcılarına kar sağlayacağını vurguladı. Bu nedenle, gümüş yatırımları yapmak isteyenler için düşüş anlarını takip etmek önemlidir.

İslam Memiş’in bu açıklamaları, yatırımcılar için önemli bir rehber niteliği taşımaktadır. Ancak, her yatırım aracının kendi riskleri ve avantajları bulunmaktadır. Bu nedenle, yatırımcılar kendi risk toleranslarına ve yatırım stratejilerine uygun şekilde hareket etmelidir.

İşte İslam Memiş'in açıklamaları

"Bu hafta para piyasaları için oldukça önemli. Dışarıda Fed'in, içeride ise TCMB'nin faiz kararları takip edilecek. Merkez bankalarının faiz kararları nedeniyle bu hafta volatilite oldukça yüksek olacak. ABD Merkez Bankası (Fed) Çarşamba akşamı faiz kararını açıklayacak. Fed'in Kasım ayında faizleri pas geçeceğini ve 25 baz puan artıracağını tahmin ediyorum. Geçtiğimiz hafta dolar endeksi (dxy) 105 seviyesinin üzerini test etti ve dolar karşısındaki enstrümanlar değer kaybetti. Bu hafta bir ters rüzgar esebilir.

Yani bu hafta (Fed sonrası) uluslararası piyasalarda dolar değer kaybederken, dolara karşı enstrümanlar değer kazanabilir. Dolar endeksinde 104,50-106,0 seviyesini takip edeceğim. Fed'in faiz kararı sonrası 104,50'nin altına düşebilir."

İslam Memiş yatırım araçlarında beklediği bant aralıklarını ise şu şekilde açıkladı: "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz artırımına gideceği kesin. Ancak kaç baz puan faiz artıracağı belli değil. Kapalı kutu olduğu için kimse bilmiyor!

Piyasadaki genel kanı politika faizinin 500 baz puan artırılacağı yönünde. Bu hafta hangi bant aralıklarını takip edeceğim?

7 bin 961 puandan kapandı. Benim 7.750-7.500 ve 7.150 puanlık tahminimde bir değişiklik yok. Zaman zaman tepki alımları görsek de dipte ihlal edilen alanların test edilmesi gerekiyor. Uzun vadede pozitif ancak kısa vadede negatif beklentim devam ediyor.

Yön yukarı. 26,80-27,20 lira aralığını takip edeceğim. 1,06-1,08 bant aralığı geçerliliğini koruyor. Bu hafta iyi alım fırsatları ile önümüzde durmaya devam ediyor. Orta ve uzun vadede olumlu beklentim devam ediyor.

Kapanışını 1,923 dolar seviyesinden gerçekleştirdi. Bu hafta 1.910-1.950 dolar aralığını takip edeceğim. Düşüşlerin kalıcı olmayacağını tahmin ediyorum.

23,03 dolardan kapanış gerçekleştirdi.

22,80-24,80 dolar aralığını takip edeceğim.

Hızlı yükselişlere hazırım.

Düşüşlerin kalıcı olmayacağını ve yükselişin hızlanacağını tahmin ediyorum. Altın ve gümüşün gram fiyatı bana göre oldukça ucuz kaldı. İlk fırsatta yükseliş trendine gireceğini düşünüyorum. Trend yukarı."

İslam Memiş’in karun kadar zengin yapacak yatırımları hakkındaki açıklamaları, yatırımcılar için önemli bir fırsat olabilir. Altın, dolar ve gümüş gibi yatırımların kısa süreli düşüş yaşayacağı ve ardından hızla yükseleceği öngörülmektedir. Ancak, yatırım kararlarınızı vermeden önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmanız ve uzman görüşlerini takip etmeniz önemlidir. Yatırımlarınızı yaparken riskleri göz önünde bulundurmalı ve buna göre stratejilerinizi belirlemelisiniz.