İş Bankası'ndan Müşterilere Özel Kampanya: 1 Yıl Boyunca Ücretsiz İşlemler!

İş Bankası'ndan Müşterilere Özel Kampanya: 1 Yıl Boyunca Ücretsiz İşlemler!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 05-02-2024 18:48

İş Bankası, müşteri portföyünü genişletmek ve mevcut müşterilerine ek avantajlar sunmak amacıyla yeni bir kampanya başlattı. Banka, "Müşteri Olmak İstiyorum" özelliğiyle İşCep kullanıcılarına sunduğu avantajlarla dikkat çekiyor. Bu kampanya kapsamında müşteriler, 1 yıl boyunca ücretsiz EFT/Havale işlemleri yapabilecekleri gibi bir dizi ayrıcalıktan da faydalanabilecekler. İş Bankası'nın başlattığı kampanyanın detayları oldukça çekici. "Müşteri Olmak İstiyorum" özelliğiyle İşCep üzerinden başvuran bireysel ve esnaf/gerçek kişi tacir müşteriler, 1 yıl süresince ücretsiz işlem yapma imkanına sahip olacaklar. Ancak, kampanya bazı kısıtlamalara tabi tutulmuş durumda.

Kampanya kapsamında müşterilere tanımlanan istisna, tek seferde en fazla 50.000TL işlemleri için geçerli olacak. Mesai dışı FAST işlemleri ve tatil günlerinde yapılan EFT/FAST işlemleri ise istisna kapsamı dışında tutulmuş durumda. Ayrıca, mesai dışı ve geç saatlerde (İş günlerinde saat 16:00 sonrası) gerçekleştirilen EFT/FAST işlemleri, EFT saatleri dışında yapılan işlemler, cebe havale, çoklu ve talimatlı para transferi ile K.K.T.C Şubelerinin dahil olduğu transfer işlemleri de kampanya istisnası dışında yer alıyor.

İstisna tanımlamaları, İşCep üzerinden "Müşteri Olmak İstiyorum" özelliği ile başvuruda bulunan müşterilere, başvurudan itibaren 7 iş günü içinde yapılacak. Bu ayrıcalıklar, İşCep ve İnternet Şubesi'nden gerçekleştirilecek işlemler için geçerli olacak.

İş Bankası'nın başlattığı bu kampanya, müşterilerine sunulan avantajlarla dikkat çekiyor. 1 yıl boyunca ücretsiz EFT/Havale işlemleri gibi cazip fırsatlarla müşteri kitlesini genişletmeyi hedefleyen banka, aynı zamanda kampanya kapsamındaki detaylarla şeffaf bir yaklaşım sergiliyor. Ancak, müşterilerin dikkat etmeleri gereken belirli kısıtlamalar bulunuyor. Bu kampanya, İş Bankası'nın müşteri odaklı politikasının bir yansıması olarak öne çıkıyor.

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