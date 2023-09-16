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İş Bankası'ndan 18-25 Yaş Arası Gence Müjde! Ödemeler Ekimde Hesaplarda

Zaman zaman düzenlediği kampanyalar ile tercih sebebi olan İş Bankası müşterinin lehine olacak bir kampanya daha sundu.

İş Bankası'ndan 18-25 Yaş Arası Gence Müjde! Ödemeler Ekimde Hesaplarda
YAŞAM
Yayın Tarihi : 16-09-2023 09:57

Bankalar arasındaki rekabet ortamı gün gün artmaya devam ediyor. Düzenlenen kampanyalar vatandaşın lehine olurken, bu sayede de bankalar yeni müşteri kazanıyor. Zaman zaman düzenlediği kampanyalar ile tercih sebebi olan İş Bankası müşterinin lehine olacak bir kampanya daha sundu. İş Bankası; Arkadaşına Öner kampanyası ile birlikte 300 TL ödeme yapacağını açıkladı. İş Bankası düzenlediği kampanya kapsamında bankaya yeni müşteri Taşıyan müşterilerine özel cazip bir kampanya başlattı. İş Bankası'nın arkadaşına Öner kampanyasında sunduğu ödeme miktarı ₺300 olarak açıklandı.

İş Bankası arkadaşına Öner kampanyası 15 Eylül 30 Eylül tarihleri arasında geçerli olacak iken önerdiği kişinin İŞcep uygulamasına girip müşteri olmak istiyorum özelliğini kullanması ile müşteri olması durumunda referans müşteri 300 TL'ye varan maksimum puan kazanabilecek.

İş Bankası'nın düzenlediği kampanyadan yararlanabilmek için yapılması gerekenler bankanın resmi internet sitesinde açıklanmış bulunmaktadır. İş Bankası müşteri olunması durumunda İşCep uygulamasına Giriş yaparak arkadaşına Öner seçeneğinden Önermek istediğiniz arkadaşınızın cep telefonu numarasını girmeniz sonrasında arkadaşınıza davet gitmiş oluyor. Arkadaşınız da kendisine iletilen referans numarası üzerinden İş Bankası müşterisi olabiliyor. İş Bankası müşterisi olması akabinde işcepte davet kodunun girilmesi durumunda 300 TL maxi puan kazanılıyor.

İş Bankası arkadaşını Öner kampanyası 18-25 yaş aralığında yer alan bireyler için geçerlidir. İş Bankasına kendi referansı ile üye olan her bir kişi için 150 TL maxi puan toplamda ₺300 maxi puan kazanılabilmektedir. 16 Ekim 2023 tarihinde hesabınıza tanımlanacak olan Maksi puanlarınızı Yıl sonuna kadar kullanabilirsiniz. Referansınız ile İş Bankası'na müşteri olan her bir arkadaşınız için 150 TL puan kazanırken arkadaşlarımız da bu durumdan kazançlı çıkacak. Bu kazançlar arasında faizsiz taksitli nakit avans kampanyalarından faydalanabileceği gibi ücretsiz EFT havale işlemleri de gerçekleştirilebilecek.

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