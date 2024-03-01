İş Bankası Müşterilerine Özel Kampanya: 1 Yıl Boyunca Ücretsiz İşlem Fırsatı

İş Bankası, müşterilerine yönelik cazip bir kampanyayla gündeme geldi. "Müşteri Olmak İstiyorum" özelliğiyle İşCep'ten İş Bankası müşterisi olanlar, 1 yıl boyunca ücretsiz EFT/Havale imkanının yanı sıra bir dizi ayrıcalıktan yararlanacaklar.

İş Bankası'nın kampanya açıklamasına göre, İşCep üzerinden "Müşteri Olmak İstiyorum" özelliğiyle İş Bankası müşterisi olan bireysel ve esnaf/gerçek kişi tacir müşteriler, 1 yıl süresince ücretsiz işlem avantajından faydalanabilecekler. Ancak, kampanya detaylarında belirli şartlar bulunmaktadır.

Kampanya kapsamında, tek seferde en fazla 211.100 TL'lik işlemler ücretsiz olacak ve bu istisna, 1 yıl boyunca geçerli olacaktır. Ancak, mesai dışı FAST işlemleri ile tatil günlerinde yapılan EFT/FAST işlemleri istisna kapsamı dışında tutulmuştur.

İş Bankası'nın sunmuş olduğu bu kampanya, müşterilere önemli avantajlar sunmaktadır. Özellikle, ücretsiz EFT/Havale imkanı, müşterilerin işlem maliyetlerini düşürerek tasarruf etmelerine olanak tanıyacaktır. Ayrıca, İşCep'in kolay kullanımı ve mobil bankacılık avantajları da müşteri memnuniyetini artıracaktır.

İş Bankası'nın müşterilerine sunduğu bu özel kampanya, bankanın müşteri odaklı yaklaşımını ve yenilikçi hizmet anlayışını göstermektedir. Müşterilere sağlanan bu avantajlar, banka ile olan ilişkilerini güçlendirecek ve müşteri memnuniyetini artıracaktır. Bu kampanya ile İş Bankası, müşteri portföyünü genişletmeyi ve rekabetçi bir konumda bulunmayı hedeflemektedir.