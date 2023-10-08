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İris Cibre Kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Ne iş yapıyor?

Sosyal medyanın son günlerde en çok konuşulan isimlerinden biri olan İris Cibre gün geçtikçe merak uyandırıyor. İş dünyasının ünlü isimlerinden biri olan İris Cibre hakkında İris Cibre Kimdir? İris Cibre Nereli? İris Cibre Kaç yaşında? İris Cibre Ne iş yapıyor? gibi soruların yanıtı aranıyor.

İris Cibre Kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Ne iş yapıyor?
YAŞAM
Yayın Tarihi : 08-10-2023 13:53

Sosyal medya platformları üzerinde yaptığı çarpıcı yorumlarla tanınan İris Cibre, iş dünyasında uluslararası bir kariyere sahip. Ancak bu başarılı iş kadınının hikayesi, neler yaptığı ve merak edilen diğer detayları nedir? İşte, İris Cibre hakkında bilmeniz gerekenler.

İris Cibre Nereli?

İstanbul'da doğan ve büyüyen İris Cibre, Türkiye ve İspanya vatandaşlıklarına sahip. Newport Üniversitesi İşletme Yönetimi bölümünden mezun olan Cibre, iş dünyasında önemli adımlar atmış, uluslararası deneyimler kazanmıştır.

İris Cibre Kimdir?

Cibre, 1999 yılında İNFO Yatırım'da Hisse Senedi Satıcısı olarak kariyerine başlangıç yaptı. Finans sektöründe sağlam temeller atarak, uluslararası pazarda farklı kademelerde görev aldı. İsrail'in Tel Aviv şehrinde iOption firmasında Ülke Satış Müdürü olarak çalışmış, ardından Kıbrıs'ta KLAS şirketini kurarak Genel Müdürlük pozisyonunu üstlenmiştir. Tayland ve Malezya'da Global Kapital Group'ta İş Geliştirme Direktörü olarak görev alan Cibre, son olarak Karadağ, Podgoriçe'de bir Brokerage House'da Genel Müdür olarak çalışmıştır.

Bu zengin kariyerinin yanı sıra, Cibre, ekonomi, para ve sermaye piyasaları üzerine bilgilerini, kendi adını taşıyan YouTube kanalında takipçileriyle paylaşıyor.

İris Cibre Kaç Yaşında?

Sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olan İris Cibre hakkında kişisel bilgiler çok merak ediliyor. İris Cibre hakkında en çok merak edilen konulardan biri de yaşı. Arama motorlarında en çok arananlar listesinde İris Cibre Kaç Yaşında? sorusu yer alıyor. Ancak İris Cibre hakkında kişisel yaşı gibi kişisel bilgiler paylaşılmıyor. Bu sebeple İris Cibre'nin yaşı tam olarak bilinmiyor.

İris Cibre'nin Kişisel Hayatı

İris Cibre'nin evlilik durumu hakkında kesin bir bilgi bulunmamakla birlikte, sosyal medya hesaplarından anlaşıldığı kadarıyla 2 kız çocuğunun annesidir.

İris Cibre, iş dünyasındaki başarılarının yanı sıra, sosyal medya etkileşimiyle de tanınan bir isim. Takipçilerine ekonomik konularda bilgi sunma amacını sürdüren Cibre, iş ve sosyal medya dünyasında adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor.

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