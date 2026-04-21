İrem Derici Cihangir’de Görüntülendi: “Sakin İrem Olmaya Kararlıyım!”

Ünlü şarkıcı İrem Derici, geçtiğimiz akşam nişanlısı Melih Konukçu ile birlikte Cihangir sokaklarında objektiflere yansıdı. Keyifli halleriyle dikkat çeken sanatçı, yeni projesinin başarısını kutlamak için dışarı çıktıklarını belirtti. Sosyal medya paylaşımları ve dobra açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Derici, magazin muhabirleriyle gerçekleştirdiği sohbette yine kendine has üslubuyla esprili yanıtlar verdi.

"Yıkılana Kadar İçmedik"

Son çalışması olan "Yıkılana Kadar İçerim" adlı şarkısının kutlamasını yaptıklarını söyleyen şarkıcı, esprili bir dille muhabirlere takıldı. Şarkısının ismine atıfta bulunan ünlü isim, "Yeni şarkımı kutladık ama siz gelirsiniz diye yıkılana kadar içmedik" ifadelerini kullanarak çevresindekileri güldürdü. Sanatçı, yeni projesinin heyecanını yaşadığını ve dinleyicilerinden gelen geri dönüşlerden oldukça memnun olduğunu dile getirdi.

Burcu Güneş Polemiğine Yanıt

Muhabirlerin, geçtiğimiz günlerde yaşanan polemik sonrası Burcu Güneş'i sosyal medyada takibe almasını hatırlatması üzerine İrem Derici dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Güneş'i aslında uzun süredir takip ettiğini belirten Derici, "Ben zaten takipteydim. O beni hiç takip etmedi. Olsun, kalsın öyle; arada sesini duyuyoruz. Şarkılar söylüyor, güzel oluyor" sözleriyle durumu değerlendirdi. Aralarındaki gerilimi tırmandırmak yerine daha ılımlı bir tavır sergilemeyi tercih eden şarkıcının bu yaklaşımı gözden kaçmadı.

Hedef "Sakin İrem" Olmak

Kariyeri boyunca hırçın ve tartışmacı kimliğiyle de ön plana çıkan ünlü sanatçı, bu yıl için radikal bir karar aldığını duyurdu. Yeni dönemdeki kişisel hedeflerinden bahseden İrem Derici, polemiklerden uzak durmak istediğini vurguladı. Derici, "Ben bu yıl sakin İrem olmak istiyorum, tek dileğim bu" diyerek hayatında yeni bir sayfa açtığının sinyallerini verdi. Nişanlısı ile mutlu bir beraberlik sürdüren şarkıcının, kariyerinde de daha huzurlu bir çizgide ilerlemeyi planladığı anlaşıldı.