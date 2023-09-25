iPhone 15 ve iPhone 15 Pro Max : Gürcistan Fiyatları Açıklandı!

iPhone 15 serisi, Türkiye'de yüksek bir taleple karşılaşmaya devam ederken, Gürcistan fiyatlarının daha uygun olması, Türkiye'den birçok kişinin Gürcistan'a iPhone almaya gitmeyi düşünmesine neden oluyor. Bu yazımızda, iPhone 15 serisinin Gürcistan'da ve Türkiye'de fiyatlarını karşılaştırdık.

Apple'ın en yeni modeli iPhone 15, hem Türkiye'de hem de Gürcistan'da büyük bir ilgiyle karşılandı. Fakat Türkiye'de yüksek vergi oranları ve kur farkı nedeniyle iPhone fiyatları, bazı komşu ülkelerdekinden daha yüksek olabiliyor. Bu nedenle birçok kişi, fiyat karşılaştırması yaparak ürünü daha uygun fiyata nereden alabileceğini araştırıyor.

Gürcistan iPhone 15 Fiyatları ve Türkiye Fiyatları

Model Gürcistan Fiyatı (TL) Türkiye Fiyatı iPhone 15 (128 GB) 31.503 TL 49.999 TL iPhone 15 (256 GB) 35.342 TL 53.999 TL iPhone 15 (512 GB) 42.412 TL 61.999 TL iPhone 15 Plus (128 GB) 35.645 TL 56.999 TL iPhone 15 Plus (256 GB) 39.382 TL 60.999 TL iPhone 15 Plus (512 GB) 46.452 TL 68.999 TL iPhone 15 Pro (128 GB) 40.392 TL 64.999 TL iPhone 15 Pro (256 GB) 44.432 TL 68.999 TL iPhone 15 Pro (512 GB) 52.513 TL 76.999 TL iPhone 15 Pro (1 TB) 59.584 TL 84.999 TL iPhone 15 Pro Max (256 GB) 47.968 TL 76.999 TL iPhone 15 Pro Max (512 GB) 55.038 TL 84.999 TL iPhone 15 Pro Max (1 TB) 63.624 TL 92.999 TL

Yukarıda verilen tablo, iPhone 15 serisi için Gürcistan ve Türkiye fiyatlarını karşılaştırmaktadır. Gördüğümüz gibi özellikle üst model iPhone'ların Türkiye'deki fiyatları, Gürcistan'a göre daha yüksek bir seviyede. Bu da birçok kişinin Gürcistan'dan iPhone almayı düşünmesine sebep oluyor.

Görüldüğü üzere, Gürcistan'da iPhone fiyatları Türkiye'ye kıyasla oldukça uygun. Ancak dikkat edilmesi gereken en önemli konu, Gürcistan'dan alınan telefonun Türkiye'ye getirildiğinde IMEI kaydının yapılması gerektiği ve bunun için de yaklaşık 20.000 TL ödeme yapılması gerektiği.

Bununla birlikte, Gürcistan'da alışveriş yaparken Tax Free sistemi sayesinde %12 vergi iadesi alınabiliyor. Ancak bu iadenin alınıp alınmadığına dair bir seçenek olduğu için, yukarıdaki tabloda bu oranı hesaba katmadık.

Son olarak, Gürcistan'daki iSpace mağazalarında şu anda iPhone 15 ve iPhone 15 Plus modelleri için ön siparişe özel indirimli fiyatlar sunulduğunu ve bu fırsattan yararlanabileceğinizi belirtelim.

Gürcistan'dan iPhone almak ekonomik bir avantaj sağlayabilir, fakat bu avantajın gerçekten değerli olup olmadığını belirlemek için tüm masrafları dikkate almanız gerekiyor. Özellikle yüksek kapasiteli modellerde fiyat farkının daha belirgin olduğunu görmekteyiz. Ancak alışveriş yapmadan önce tüm detayları iyice araştırmakta fayda var.