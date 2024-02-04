İntibak Zammı Geldi! Bu Hafta Hesaplara Farklı Maaş Yatacak!

Emeklilere müjde niteliğinde bir gelişme yaşandı. Sosyal Güvenlik uzmanları, seçim öncesi emekli maaşlarında kökten bir iyileştirme yapılacağını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla emekli maaşlarına 8.000 TL'lik ekstra intibak zammı yapılacak. Bu haber, milyonlarca SSK ve bağ-kur emeklisini heyecanlandırdı.

Emekli Maaşlarına Yüzde 49.25 Zam Geldi!

Ocak 2024 itibarıyla SSK ve bağ-kur emeklilerine yüzde 37.57 enflasyon zammı ve yüzde 11.68 refah payı zammı yapıldı. Bu sayede tüm emeklilerin maaşları yüzde 49.25 oranında arttı. Bu zammın ardından emekliler, Ocak-Haziran döneminde maaşlarını bu yeni oran üzerinden alacaklar.

İlave Zam Farkı Ödemeleri Başlıyor: Detaylar Açıklandı!

Ancak Ocak ayı maaşlarına bu zam yetişmediği için, ilave zam farkı ödemeleri gündeme geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ilave zam kararının resmi gazetede yayınlanmasıyla birlikte SSK emeklilerine 6 Şubat Salı günü, bağ-kur emeklilerine ise 7 Şubat Çarşamba günü zam farkı ödemelerinin yapılacağını açıkladı.

Emekliye Ekstra İntibak Zammı Yolda: Heyecan Dorukta!

Zam farkı ödemeleriyle birlikte, emeklilere bir sürpriz daha müjdelendi. Sosyal Güvenlik uzmanları, yerel seçim öncesi emekli maaşlarına intibak zammı yapılacağını öne sürdü. Emekliye intibak zammı miktarı da açıklandı ve emekli kök maaşına tam 8.000 TL'lik ekstra zamın yolda olduğu belirtildi.

Emekliye İntibak Zammı Ne Zaman Gelecek?

Sosyal Güvenlik uzmanlarına göre, intibak zammı 10 Mart tarihinde gerçekleştirilecek. Yani, yerel seçimler öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli maaşlarına yeni bir ilave artış yapma planını hayata geçirecek.

En Düşük Emekli Maaşı 12.000 TL Olabilir: Talepler Dinleniyor!

Son dakika haberine göre, en düşük emekli maaşı konusunda yeni bir zam planı yapıldı. Geçtiğimiz günlerde 7.500 TL'den 10.000 TL'ye yükseltilen en düşük emekli maaşı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emeklilerden gelen talepleri dikkate alarak 12.000 TL'ye çıkabilir. Benzer bir durum geçtiğimiz yılda yaşanmış ve seçim öncesi en düşük emekli maaşı 2.000 TL artırılmıştı.