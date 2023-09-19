İnovasyonun Sosyal Yardımla Birleşmesi! 4853 TL Hesaplara Aktarıldı

Aile ve sosyal hizmetler Bakanlığı tarafından sunulan bir destek ödemesi de sed yardımları olarak bilinmektedir düzenli olarak sunulan set yardımları her ayın belirli günlerinde hak sahibinin hesaplarını aktarılmaktadır. Sosyal ve ekonomik destek başlığı altında yapılan destek ödemeleri Özellikle de çocuklu haneleri sunulmakta iken 4853 TL'ye para destek ödemesinin Eylül ayı ödemelerinin hesapları aktarıldığı bakanlık tarafından açıklanmış bulunmaktadır.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklama da destek ödemelerinin hesaplara aktarıldığı bilgisi sunulmuştur. Yapılan açıklama da "Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesiyle aileleri yalnız bırakmıyoruz. SED ile ailelerin, çocuklarının temel gereksinimlerini ve eğitim giderlerini karşılıyoruz. Bu doğrultuda SED hizmetinden yararlanan çocuklarımız için ailelerin hesaplarına eylül 2023 ödemesi olarak toplam 579 milyon lira yatırdık" denilmiştir.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş çocukların Özellikle de sosyal bakımdan desteklenmesi ve eğitim giderleri konusunda destek sağlanması için Eylül ayı içerisinde ödemenin daha fazla yapılacağı açıklanmıştı. Aile bütünlüğünün korunması ve çocuğun daha sağlıklı ortamda eğitim hayatına devam edilebilmesi için sosyal ve ekonomik destek başlığı altında her ay düzenli ödeme yapılmaktadır. En son yılbaşında zam yapılan sosyal ve ekonomik destek ödemeleri 2023 Temmuz ayında memur maaşlarına yapılan yüzde 17.44 zam oranında zamlanmıştır. SED ödemesinin hesaplara aktarılıp aktarılmadığını e-devlet hesabınıza girerek Sosyal Hizmetler sayfasında sorgulayabilirsiniz. SED çocuk yardımından faydalanmak isteyen hanelerin belirli şartları taşımaları gerekmektedir. Hanede bulunan çocuk sayısına göre yapılan destek ödemesinde en önemli faktör gelir durumu olarak bilinmektedir. Başvurular Aile ve Sosyal Hizmetler İl müdürlüklerine bizzat yapılmaktadır. Öte yandan e-devlet sistemi üzerinde sosyal destekler sayfasından da başvuru tamamlanabilmektedir. Başvurunun tamamlanabilmesi için ise istenen belgeler bakanlık tarafından açıklanmıştır

* Dilekçe

* T.C. kimlik numarası beyanı

* Gerektiğinde alınacak sağlık raporu, öğrenci belgesi

* İŞKUR ve meslek kurslarına başvurduğuna dair belge