Holding dizisinin afişi yayınlandı

ATV’nin yeni iddialı dizisi Holding, perşembe akşamı izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Limon Yapım imzalı ve Barış Yöş’ün yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin yayınlanan afişi ve güçlü oyuncu kadrosu, şimdiden dikkatleri üzerine çekti.



Başrollerini Erdal Özyağcılar, Tuğba Sunguroğlu, Caner Topçu, Melisa Döngel, Mustafa Üstündağ, Öznur Serçeler ve Macit Koper gibi isimlerin paylaştığı Holding, zengin bir ailenin karmaşık ilişkilerini ve karanlık sırlarını etkileyici bir hikâyeyle ekrana taşıyor.

Dizide, Kadınlar Dünya Serbest Dalış rekortmeni Aydan’ın (Tuğba Sunguroğlu) hikâyesi merkezde yer alıyor. Aydan, beklenmedik bir şekilde büyük bir holding ailesinin içine çekiliyor ve bu dönüşüm ailenin derinlere gömülü sırlarını gün yüzüne çıkarıyor. İhanet, kıskançlık ve taht kavgalarının bolca yer aldığı dizi, izleyicilere ters köşelerle dolu bir serüven vaat ediyor.

Holding, yalnızca güçlü hikâyesiyle değil, aynı zamanda karakterler arasındaki dinamiklerle de dikkat çekiyor. Aydan’ın aileye dahil olması, herkesin maskesini düşürürken, izleyicilere entrikalarla örülü bir dünya sunuyor.

Perşembe akşamları yayınlanacak olan Holding, iddialı başlangıcı ve sürükleyici atmosferiyle sezonun en çok konuşulan dizilerinden biri olmaya aday.