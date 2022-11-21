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Gecce Magazin Haberleri

Hıncal Uluç hayatını kaybetti

Bir süredir sağlık sorunları yaşayan gazeteci, köşe yazarı ve spor yorumcusu Hıncal Uluç, 83 yaşında hayatını kaybetti.

Hıncal Uluç hayatını kaybetti
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 21-11-2022 09:59

Bir süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle yoğun bakıma alınan Hıncal Uluç, İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede 83 yaşında hayatını kaybetti. 

Sağlık sorunları sebebiyle 8 Temmuz'da yoğun bakıma alınan ve sonrasında taburcu edilmesine karşın yeniden yoğun bakıma alınan Hıncal Uluç, 1 aydan fazla süredir hastanede gözetim altındaydı.Hıncal Uluç, uzun yıllardır devam ettiği köşe yazılarıyla Türk gazeteciliğinin usta isimlerinden biri olarak tanınıyordu. 

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 83 yaşında hayatını kaybeden gazeteci, yazar ve spor yorumcusu Hıncal Uluç için başsağlığı mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Vefatını üzüntüyle öğrendiğim, basın dünyamızın önemli isimlerinden gazeteci, yazar ve yorumcu Sayın Hıncal Uluç'a Allah’tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine, okurlarına ve medya camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

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