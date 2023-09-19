Her Öğrenciye 1.000 TL Ödeme Şekillendi! Devlet Gizli Hazinesini AÇIKLADI

Devlet, belediyeler adeta teyakkuza geçmiş ve ihtiyaç sahibi hanelerin çocuklarına destek ödemesi sunuyor. Bu destekler öğrencinin temel okul ihtiyaçlarını karşılamasında öncülük ederken, bankalar da müşteri kazanmak adına bir çok destek ödemesi sunuyor. Kredi kartı başvurusu ya da müşteri olunması durumunda bankalar geri ödeme yapabiliyor. Özellikle de düzenlenen son kampanya çok ilgi çekeceğe benziyor. Kuveyt Turk Bankası'nın düzenlediği kampanya kapsamında okul alışverişlerinin 1.000 TL'si bedavaya geliyor.

Ülkenin öncü katılım bankalarından biri olan Kuveyt Türk Bankası öğrencilere yönelik olarak desteğini de devam ettiriyor. Bankanın kendi kredi kartı olan Sağlam Kartı kullanıcıları eğitim harcamalarında 1000 TL'ye Varan altın puan kazanma fırsatına yakalayabilmekteyken öte yandan vade farksız 5 taksit imkanından da yararlanabiliyor. Yeni başlayan bu kampanya öğrencileri mutlu ettiği kadar Özellikle de tam da okul dönüş masraflarını başladığı Şu günlerde Velinin yüzünü güldüreceğe benziyor. Eylül ayında başlayan eğitim kampanyasının 31 Ekim tarihine kadar geçerli olacağı bankanın resmi internet sitesinde açıklanmış bulunuyor.

Öğrencilere yönelik olarak ödenen bu destekler öğrencinin okul hayatı açısından büyük önem arz etmektedir. Okul masraflarının karşısında önemli rol oynayan Kuveyt Türk öğrenciye 1000 TL kampanyası da öğrencinin Kırtasiye malzemesi gibi temel okul ihtiyaçlarına karşı olmakta ve eğitim hayatlarına daha güvenli devam etmelerini sağlamaktadır. Kuveyt Türk Bankası'nın öğrencilere yönelik olarak sunduğu bin TL altın para kampanyasından faydalanabilmek için sağlam kart ile alışveriş yapmanız gerekmektedir. Bankanın resmi internet sitesinde başvuru ve ödül kazanma gibi konular detaylandırılmış bulunmakta.

Konu ile alakalı yapılan açıklamada ''Kuveyt Türk müşterileri, Sağlam Kart ile tek seferde yaptıkları 750 TL ve üzeri eğitim harcamasında 75 TL olmak üzere 4 farklı işlemde toplamda 300 TL Altın Puan kazanıyor.



Sağlam Kart kullanıcıları, tek seferde yaptıkları her 750 TL ve üzeri giyim alışverişinde 75 TL olmak üzere 4 farklı işlemde toplamda 300 TL Altın Puan kazanıyor.



Sağlam Kart, e-ticaret harcamalarında ise her 1.000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL olmak üzere 2 farklı işlemde toplamda 200 TL Altın Puan kazandırıyor.



Ayrıca kampanya döneminde görüntülü görüşmeyle Kuveyt Türk Mobil’den müşteri olup sonrasında Sağlam Kart alan müşteriler, 200 TL ve üzeri ilk harcamalarına 200 TL Altın Puan kazanacak. '' denilmiştir