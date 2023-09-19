Advert

Her Öğrenciye 1.000 TL Ödeme Şekillendi! Devlet Gizli Hazinesini AÇIKLADI

Devlet, belediyeler adeta teyakkuza geçmiş ve ihtiyaç sahibi hanelerin çocuklarına destek ödemesi sunuyor. Bu destekler öğrencinin temel okul ihtiyaçlarını karşılamasında öncülük ederken, bankalar da müşteri kazanmak adına bir çok destek ödemesi sunuyor.

Her Öğrenciye 1.000 TL Ödeme Şekillendi! Devlet Gizli Hazinesini AÇIKLADI
YAŞAM
Yayın Tarihi : 19-09-2023 12:29

Devlet, belediyeler adeta teyakkuza geçmiş ve ihtiyaç sahibi hanelerin çocuklarına destek ödemesi sunuyor. Bu destekler öğrencinin temel okul ihtiyaçlarını karşılamasında öncülük ederken, bankalar da müşteri kazanmak adına bir çok destek ödemesi sunuyor. Kredi kartı başvurusu ya da müşteri olunması durumunda bankalar geri ödeme yapabiliyor. Özellikle de düzenlenen son kampanya çok ilgi çekeceğe benziyor. Kuveyt Turk Bankası'nın düzenlediği kampanya kapsamında okul alışverişlerinin 1.000 TL'si bedavaya geliyor.

Ülkenin öncü katılım bankalarından biri olan Kuveyt Türk Bankası öğrencilere yönelik olarak desteğini de devam ettiriyor. Bankanın kendi kredi kartı olan Sağlam Kartı kullanıcıları eğitim harcamalarında 1000 TL'ye Varan altın puan kazanma fırsatına yakalayabilmekteyken öte yandan vade farksız 5 taksit imkanından da yararlanabiliyor. Yeni başlayan bu kampanya öğrencileri mutlu ettiği kadar Özellikle de tam da okul dönüş masraflarını başladığı Şu günlerde Velinin yüzünü güldüreceğe benziyor. Eylül ayında başlayan eğitim kampanyasının 31 Ekim tarihine kadar geçerli olacağı bankanın resmi internet sitesinde açıklanmış bulunuyor.

Öğrencilere yönelik olarak ödenen bu destekler öğrencinin okul hayatı açısından büyük önem arz etmektedir. Okul masraflarının karşısında önemli rol oynayan Kuveyt Türk öğrenciye 1000 TL kampanyası da öğrencinin Kırtasiye malzemesi gibi temel okul ihtiyaçlarına karşı olmakta ve eğitim hayatlarına daha güvenli devam etmelerini sağlamaktadır. Kuveyt Türk Bankası'nın öğrencilere yönelik olarak sunduğu bin TL altın para kampanyasından faydalanabilmek için sağlam kart ile alışveriş yapmanız gerekmektedir. Bankanın resmi internet sitesinde başvuru ve ödül kazanma gibi konular detaylandırılmış bulunmakta.

Konu ile alakalı yapılan açıklamada ''Kuveyt Türk müşterileri, Sağlam Kart ile tek seferde yaptıkları 750 TL ve üzeri eğitim harcamasında 75 TL olmak üzere 4 farklı işlemde toplamda 300 TL Altın Puan kazanıyor.

Sağlam Kart kullanıcıları, tek seferde yaptıkları her 750 TL ve üzeri giyim alışverişinde 75 TL olmak üzere 4 farklı işlemde toplamda 300 TL Altın Puan kazanıyor.

Sağlam Kart, e-ticaret harcamalarında ise her 1.000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL olmak üzere 2 farklı işlemde toplamda 200 TL Altın Puan kazandırıyor.

Ayrıca kampanya döneminde görüntülü görüşmeyle Kuveyt Türk Mobil’den müşteri olup sonrasında Sağlam Kart alan müşteriler, 200 TL ve üzeri ilk harcamalarına 200 TL Altın Puan kazanacak. '' denilmiştir

 

Benzer Haberler
İnovasyonun Sosyal Yardımla Birleşmesi! 4853 TL Hesaplara Aktarıldı İnovasyonun Sosyal Yardımla Birleşmesi! 4853 TL Hesaplara Aktarıldı
Öğrencinin eğitim hayatını ışıklarda tutacak destek! 3.000 TL 2 Güne Hesaplarda Öğrencinin eğitim hayatını ışıklarda tutacak destek! 3.000 TL 2 Güne Hesaplarda
Asgari Ücrette Sürpriz Zam 14.036 TL Oldu! Meclis Onayladı Asgari Ücrette Sürpriz Zam 14.036 TL Oldu! Meclis Onayladı
Evsizliğin Sonunu Getirecek Sosyal Devrim 300.000 TL Ödeniyor Evsizliğin Sonunu Getirecek Sosyal Devrim 300.000 TL Ödeniyor
Merve Kayaalp kimdir? Merve Kayaalp neden öldü, intihar mı etti? Merve Kayaalp kimdir? Merve Kayaalp neden öldü, intihar mı etti?
Geleceğin Önderlerine Destek! IBAN'a Yatacak 3.000 TL Tüm Öğrencileri İlgilendiriyor Geleceğin Önderlerine Destek! IBAN'a Yatacak 3.000 TL Tüm Öğrencileri İlgilendiriyor
ÇOK OKUNANLAR
Yalı Çapkını 2. Pelo Vakası! Zeynep Sağ Gösterip Sol Vuracak! Seyran'a Dost Ferit'e Aşk Olacak
  • 15-09-2023 20:18

Yalı Çapkını 2. Pelo Vakası! Zeynep Sağ Gösterip Sol Vuracak! Seyran'a Dost Ferit'e Aşk Olacak

Ev sahibi, ünlü rapçi Uzi'nin oturduğu evin halini paylaştı: 4 aylık kirasını ödemeden kaçtı!
  • 18-09-2023 11:35

Ev sahibi, ünlü rapçi Uzi'nin oturduğu evin halini paylaştı: 4 aylık kirasını ödemeden kaçtı!

Kredi Kartı ve Kredilerde Bütçe Planlamanız Zorlaşacak! Vadeler Kısalıp, Faizler O Tarihte Artıyor
  • 15-09-2023 12:14

Kredi Kartı ve Kredilerde Bütçe Planlamanız Zorlaşacak! Vadeler Kısalıp, Faizler O Tarihte Artıyor

Murat Dalkılıç'ı da şaşırtan sürpriz! Bir anda sahneye çıktı ve...
  • 18-09-2023 12:33

Murat Dalkılıç'ı da şaşırtan sürpriz! Bir anda sahneye çıktı ve...

Yargı bu akşam var mı? Yargı dizisi 3. sezon ne zaman başlıyor?
  • 17-09-2023 13:16

Yargı bu akşam var mı? Yargı dizisi 3. sezon ne zaman başlıyor?