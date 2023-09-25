Her derde deva tarçın! Bilmediğiniz birçok faydası ortaya çıktı

Tarçın baharat haliyle her mutfakta yer alan bir bitki. Ancak tarçın kabuğundan elde edilen yağın faydaları saymakla bitmiyor. Tarçın yağı sayesinde sayısız şikayetten kurtulmak mümkün. Tamamen doğal bir ürün olan tarçın yağının faydalarını öğrendikten sonra evinizden eksik etmeyeceksiniz. İşte tarçın yağının o mucizevi faydaları.

Ağrı ve Kaşıntı Derdine Son

Tarçın yağının iltihabi reaksiyonu ve ödemi azaltan bir özelliğe sahiptir. Bu sayede ağrıyan yerlerinize uyguladığınızda rahatlatma özelliği bulunan tarçın yağı, sinek ve böcek ısırığı sonucu oluşan kaşıntı ve yaraların da hızla geçmesini sağlar. Ancak tarçın yağının kullanımında seyreltme büyük önem taşır. Saf traçın yağı cildinizi tahriş edebileceğinden, zeytin yağı ile karıştırılarak kullanılmalıdır.

Ağız Kokusuna Son Verir

Tarçın yağı kendisine özgü oldukça güçlü bir kokuya sahiptir. Bu sebeple ağzınızda oluşan kötü kokuyu saniyeler içinde söküp atar. Bir bardak suyun içine sadece 5-6 damla tarçın yağı ekleyerek gargara yapmanız durumunda ağız kokusundan kurtulacaksınız. Tarçın yağı kullanımında dikat edilmesi konu ise satın alırken tüketime uygun olan yağların seçilmesi gerekmektedir.

Sakinleştirir

Tarçın yağının kendine özgü aromasının sakinleştirici ve yatıştırıcı özelliği bulunmaktadır. Sinir sistemini rahatlatan tarçın yağı, uyku dengenizi de düzenler ve yeni güne daha rahat ve sakin uyanmanızı sağlar. Tarçın yağını buhar makinası veya kaynayan suya damlatarak ortamı tarçın kokusu ile rahatlatıcı bir hale getirebilirsiniz.

Dudak Dolgunlaştırır

Son zamanlarda genellikle kadınlar daha dolgun dudaklara sahip olmak için birçok yöntem deniyor. Cerrahi müdahaleye kadar giden yöntemler yerine sadece tarçın yağı kullanarak daha dolgun dudaklara sahip olmak mümkün. Vazalin ile karıştırarak dudaklarınıza uygulayacağınız tarçın yağı, kılcal damarları uyarıp kan akışını artıracağından dudaklarınızı daha dolgun gösterecek.

Saçları Güçlendirir ve Dökülmeleri Önler

Saç dökülmesi sorunu yaşayanlar için tarçın yağı kesin çözüm olabilir. Bal ve tarçın yağını karıştırarak bir maske hazırlayın. Bu sakeyi saçınıza uygulayıp bir süre beklediğinizde saçlarınız beslenecek ve dökülmeyi önleyecektir.

Yağ Yakımı ve Kilo Kontrolü Sağlar

Tarçın yağının metabolizma hızını artırmak özelliği bulunmaktadır. Bu özelliği sayesinde kilo kontrolü yapmak isteyenler suyla karıştırılarak tarçın yağını tüketebilir. Bu sayede yağ yakımı sağlayabilirsiniz.