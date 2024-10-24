Hazal Subaşı ve Oğuzhan Koç: "Her şey çok güzel gidiyor, mutluyuz"

Başarılı oyuncu Hazal Subaşı ve şarkıcı sevgilisi Oğuzhan Koç, önceki gün katıldıkları bir etkinlikte objektiflere yansıdı. İkilinin kısa süre önce başlayan ilişkisi magazin dünyasında büyük yankı uyandırırken, Subaşı etkinlikte birlikteliğiyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Hazal Subaşı, “Her şey çok güzel gidiyor, mutluyuz” diyerek ilişkilerinin yolunda olduğunu belirtti.

Gecede Defne Samyeli ve Cem Davran gibi ünlü isimler de yer alırken, Hazal Subaşı etkinliğe yakın arkadaşı Gizem Karaca ile katıldı. İçeride sevgilisi Oğuzhan Koç ile buluşan Subaşı, arkadaşlığı hakkında da övgü dolu sözler sarf etti. Gizem Karaca ile dostluklarının uzun süreli olduğunu vurgulayan Subaşı, “Gizem’le çok güzel bir arkadaşlığımız var. Böyle zamanlarda birbirimize destek oluruz, aramızda küslük olmaz, bu yüzden dostluğumuz uzun süredir devam ediyor” dedi.

Gece boyunca neşeli tavırlarıyla dikkat çeken çift, mutlu anlarını basınla paylaşırken, ilişkilerinin sağlam adımlarla ilerlediği gözlerden kaçmadı.