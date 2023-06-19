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Gecce Magazin Haberleri

Havuzda uzun süre kalmayın!

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte serinlemek için havuzları tercih edenleri uyaran Dermatoloji Uzm. Dr. Aycan Özden Sezgin, başta yüksek klor, metil siloksan olmak üzere havuzlardaki kimyasalların sağlığı olumsuz etkilediğini hatırlattı.

Havuzda uzun süre kalmayın!
Yayın Tarihi : 2023-06-19 15:10

Sıcak yaz günleriyle birlikte serinlemenin en pratik yollarından biri de havuzlar. Artık tatil merkezlerinin yanısıra ortak yaşam alanları sitelerin bile vazgeçilmezlerinden olan yüzme havuzları hakkında önemli uyarılarda bulunan Dermatoloji Uzm. Dr. Aycan Özden Sezgin, kimyasallarla dolu havuz suyunun cilde olumsuz etkilerini sıraladı.

 

KANSER RİSKİ VAR!

Havuz sularının klor başta olmak üzere sağlığımızı tehdit eden birçok kimyasalı içinde barındırdığını belirten Sezgin, bu kimyasal maddelerin; cilt kuruluğu, göz kızarıklığı, kaşıntı, cilt üzerinde yanma hissi, kızarıklığa yol açtığını söyledi. Sezgin, “Bunun gibi cilt rahatsızlıklarının yanı sıra; burunda tahriş, öksürük, boğazda yanma,baş ağrısı şeklinde başlayıp ve temas süresi arttıkça öksürük,nefes darlığı,hırıltılı solunum,göğüs ağrısı gibi daha ciddi sorunlara sebep olabilir. Özellikle kapalı yüzme havuzlarında meydana gelen bu rahatsızlıkların yanısıra uzun süre maruz kalınan klor, kanserojen risk taşır” dedi.

SUDAKİ BÜYÜK TEHLİKE

Ayrıca duş almadan havuza girildiğinde kişisel bakım ve şampuan gibi ev temizlik ürünlerinde bulunan metil siloksanın deriden havuz suyuna karışması ile havuzdaki diğer kişilerin deri ve kılcal damarlardan emilerek, ardından havuz suyundan ortam havasına karışması ile solunum yoluyla vücuda alınmaktadır. Günlük maruz kalma dozu farklı vücut ağırlıkları nedeniyle bebek ve çocuklarda yetişkinlere göre daha fazla olmaktadır. Metil siloksanların üreme, bağışıklık ve sinir sistemi üzerine olumsuz etkileri gösterilmiştir. Bu risk kapalı havuz ortamlarında çok daha belirgin yüksek bulunmuştur.

HEMEN DUŞ ALIN

Serinlemek için havuza girenlerin suda uzun süre kalmamakla birlikte hemen duş almalarını öneren Sezgin, “Eğer tatildeyseniz havuz yerine denize girmeniz sağlığınız açısından daha az risk taşıyacaktır. Havuz tercih edilecekse kapalı havuz ortamlarından çok açık havuzların tercih edilmesi daha az riskli olacaktır” ifadelerini kullandı.

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