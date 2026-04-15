Hasan Can Kaya Nişan İddialarına Son Noktayı Koydu

Hasan Can Kaya'dan nişan açıklaması geldi! Ünlü komedyen Duygu Karabaş ile nişanlandığı iddialarını yalanladı: "Nişan yapmadık, sadece 50 kişilik bir isteme oldu."

Yayın Tarihi : 15-04-2026 11:23

Ünlü komedyen Hasan Can Kaya, son günlerde magazin dünyasını meşgul eden nişan haberlerine son noktayı koydu. Sevgilisi Duygu Karabaş ile evlilik yolunda ilk adımı attığı konuşulan Kaya, konuya dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Hasan Can Kaya’dan Nişan İddialarına Yanıt

Başarılı komedyen Hasan Can Kaya, hakkında çıkan nişan haberlerini kesin bir dille yalanladı. Yapılan organizasyonun bir nişan töreni olmadığını vurgulayan Kaya, sürecin sadece bir isteme merasimi olduğunu belirtti. Medyada yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyleyen ünlü isim, "Birincisi biz nişan yapmadık" diyerek tartışmaları bitirdi. Kendine has tarzıyla tanınan Kaya, özel hayatıyla ilgili çıkan bu yanlış anlaşılmanın perde arkasını hayranlarıyla paylaştı. Sosyal medyada hızla yayılan nişan görüntülerinin aslında geleneksel bir aile buluşması olduğu ortaya çıktı.

50 Kişilik İsteme Merasimi Nişan Sanıldı

Olayın bir nişan töreni gibi algılanmasının nedenini açıklayan Kaya, kalabalık aile yapısına dikkat çekti. İsteme merasimi için yaklaşık 50 kişilik bir grubun bir araya geldiğini ifade eden ünlü komedyen, bu yoğun katılım nedeniyle bir mekan tuttuklarını söyledi. Ev ortamının bu kadar misafiri ağırlamak için yetersiz kalacağını belirten Kaya, "50 kişi istemeye gideceğimiz için bir yer tutalım dendi, medya da bunu nişan sandı" şeklinde konuştu. Mekan tutulmasının ve kalabalığın dışarıdan bir kutlama gibi göründüğünü kabul eden sanatçı, durumun tamamen pratik nedenlerden kaynaklandığını dile getirdi.

Saat Takmadım ve Abartıyı Sevmem

Nişan iddialarının bir parçası olan takı söylentilerine de değinen Hasan Can Kaya, sürece dair teknik detaylar verdi. Nişan törenlerinde geleneksel olarak takılan saat veya benzeri aksesuarların söz konusu olmadığını belirterek, "Saat de takmadım" dedi. Hayat felsefesi olarak sadeliği benimsediğini vurgulayan ünlü komedyen, lüks ve şatafattan uzak durduğunu ifade etti. Hem kendisinin hem de sevgilisi Duygu Karabaş’ın mütevazı bir yaşam tarzı olduğunu söyleyen Kaya, "Beni tanıyorsunuz, abartılı şeyleri seven biri değilim" diyerek sözlerini tamamladı. Magazin gündemini sarsan bu açıklama, ünlü çiftin şimdilik sadece aileler arasında resmi bir tanışma gerçekleştirdiğini kanıtladı.

