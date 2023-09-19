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Hani Bitmişti! Meteoroloji Ardı Ardına Uyardı! Bu Sefer Perperişan Edecek

Bu yaz şüphesiz yüzyılın en sıcak yazı idi. 50 dereceye ulaşan sıcaklar vatandaşı evinden dışarı çıkarmaz iken tam geçti bitti derken meteoroloji genel müdürlüğü tekrardan uyarıda bulundu.

Hani Bitmişti! Meteoroloji Ardı Ardına Uyardı! Bu Sefer Perperişan Edecek
YAŞAM
Yayın Tarihi : 19-09-2023 18:50

Yaz boyu vatandaşı perişan eden sıcaklıklar ağustos ayının bitmesi ile birlikte etkisini azaltmaya başlamıştı. Vatandaş heyecanla kış ayına gelmesini Beklerken Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarih de vererek son bir uyarıda bulundu. Sıcak havalar bitti zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Eylül ayı serin başlasa da gidişat öyle durmayacak. 

 Meteorolojiye göre Eylül ayında serin havayı bekleyen vatandaşın bir süre daha beklemeye devam edeceğini belirtti. Eylül ayının hastalık ayı olduğu bilinirken bir sıcak bir soğuk geçmesi bekleniyor. Hava Forum tarafından yeni bir sıcak hava dalgasının ülkemize giriş yapacağı tarih verildi. Yapılan paylaşımda "22 Eylül cuma günü gölgede Adana, Kozan'da 40, Eskişehir Sarıcakaya'da ise 39 derece bekleniyor. Ankara 31, Bursa 30, Gaziantep 36, Kocaeli 30, İstanbul 29, İzmir 30, Şanlıurfa 38, Antalya 33, Aydın 36, Sivas 31, Muğla 34, Konya 31, Edirne 31 derece..." denildi.

Çöl Tozu Yolda

 Aynı tarih aralığında ise meteorolojik kaynakların değerlendirmelerine göre Suriye üzerinden ülkemize çöl tozunu gireceği ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde etkisini göstereceği açıklandı. Diyarbakır, Şanlıurfa, Elazığ, Bingöl ve Malatya gibi illerde etkisini gösterecek olan çöl tozuna karşı yapılan uyarılarda balkon cam araç temizliği gibi aktivitelerden uzak durulması gerektiği bildirildi

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