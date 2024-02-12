Hande Erçel ve Hakan Sabancı, Begüm Akkaya'nın doğum günü partisinde eğlencenin tadını çıkardı!

Hande Erçel, şu anda Hakan Sabancı ile ilişki yaşayan ve oyuncu arkadaşı Begüm Akkaya'nın doğum günü partisine katıldı.

Hande Erçel ve Hakan Sabancı, Begüm Akkaya'nın doğum günü partisinde eğlencenin tadını çıkardı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 12-02-2024 09:08

Türkiye'nin sevilen oyuncularından Hande Erçel ve sevgilisi Hakan Sabancı, son zamanlarda sık sık birlikte görüntülenmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde ünlü oyuncu Begüm Akkaya'nın doğum günü partisine katılan çift, gecenin tadını çıkardı.

Doğum günü partisinde keyifli anlar yaşayan Hande Erçel ve Hakan Sabancı, fotoğraf karelerinde de bolca gülümsemeyi ihmal etmedi. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda çiftin neşeli halleri dikkat çekti. Parti boyunca samimi tavırlarıyla göz kamaştıran çift, etrafındakilerin de ilgisini çekti.

Gecede, Hande Erçel'in yakın arkadaşları da Hakan Sabancı'ya sıcak yaklaşımlar sergiledi. Fotoğraf karelerini görenler, çiftin mutluluğunu ve birbirlerine olan sevgilerini görmekten büyük bir keyif aldı. Özellikle Hande Erçel'in çevresinin Hakan Sabancı'yı benimsemesi, çiftin ilişkisinin sağlam temeller üzerine kurulu olduğunu gösterdi.

 

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