Hande Erçel, İtalya'dan paylaştı! Ayakkabılarının fiyatı dudak uçuklattı

Ünlü oyuncu Hande Erçel, son projeleri Burak Deniz ile ekranlarda boy gösterirken, aşk hayatıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Yaz aylarını sevgilisi Hakan Sabancı ile yurt dışında tatil yaparak geçiren 29 yaşındaki Erçel, son olarak 31.2 milyon takipçili Instagram hesabından İtalya'da çekilen pozlarını paylaşarak büyük ilgi gördü.

Erçel'in şıklığı ve tarzı takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutulurken, bu paylaşımın ardından ünlü oyuncunun giydiği kıyafetlerin fiyatı da dikkat çekti. Instagram'da popüler bir sayfa olan 'Fenomenler Ne Giymiş?'in paylaştığı bilgilere göre, Hande Erçel'in giydiği ünlü markanın elbisesinin değeri 17 bin 361 TL iken, ayakkabıları ise 44 bin 152 TL olarak belirlendi.

Bu fiyatlar, ünlü oyuncunun tarzının beğenilmesinin yanı sıra bazı kişiler tarafından eleştiri konusu oldu. Sosyal medyada, "Neden bir ayakkabı elbisenin iki katına mal olur?" gibi yorumlar da yapıldı.