Advert

Hande Erçel, İtalya'dan paylaştı! Ayakkabılarının fiyatı dudak uçuklattı

Yaklaşık bir yıldır iş insanı Hakan Sabancı ile mutlu bir ilişki sürdüren Hande Erçel, İtalya'dan paylaştığı fotoğraflarla sosyal medyayı salladı. Ünlü oyuncu, İtalya'da çekilen çarpıcı karelerini ardı ardına paylaşarak yaklaşık iki milyon beğeni kazandı. Aynı zamanda tarzı ve şıklığı ile hayranlarını etkiledi.

Hande Erçel, İtalya'dan paylaştı! Ayakkabılarının fiyatı dudak uçuklattı
KADIN
Yayın Tarihi : 07-11-2023 10:25

Ünlü oyuncu Hande Erçel, son projeleri Burak Deniz ile ekranlarda boy gösterirken, aşk hayatıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Yaz aylarını sevgilisi Hakan Sabancı ile yurt dışında tatil yaparak geçiren 29 yaşındaki Erçel, son olarak 31.2 milyon takipçili Instagram hesabından İtalya'da çekilen pozlarını paylaşarak büyük ilgi gördü.

Erçel'in şıklığı ve tarzı takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutulurken, bu paylaşımın ardından ünlü oyuncunun giydiği kıyafetlerin fiyatı da dikkat çekti. Instagram'da popüler bir sayfa olan 'Fenomenler Ne Giymiş?'in paylaştığı bilgilere göre, Hande Erçel'in giydiği ünlü markanın elbisesinin değeri 17 bin 361 TL iken, ayakkabıları ise 44 bin 152 TL olarak belirlendi.

Bu fiyatlar, ünlü oyuncunun tarzının beğenilmesinin yanı sıra bazı kişiler tarafından eleştiri konusu oldu. Sosyal medyada, "Neden bir ayakkabı elbisenin iki katına mal olur?" gibi yorumlar da yapıldı.

Benzer Haberler
Melisa Aslı Pamuk Paris Moda Haftası’nda Melisa Aslı Pamuk Paris Moda Haftası’nda
Yürüme Analizi Yürüme Analizi
New York Moda Haftası'nın tek Türk modeli Ayça Varlıer oldu New York Moda Haftası'nın tek Türk modeli Ayça Varlıer oldu
Nefesler Kesilmiş Herkes Müge Anlı Ne Zaman Başlayacak Bekliyordu! Olanlar Oldu Nefesler Kesilmiş Herkes Müge Anlı Ne Zaman Başlayacak Bekliyordu! Olanlar Oldu
Cildiniz ışıltısını kaybetmesin Cildiniz ışıltısını kaybetmesin
Sonbahar ve kış aylarının en popüler cilt bakım ve güzellik uygulamaları Sonbahar ve kış aylarının en popüler cilt bakım ve güzellik uygulamaları
ÇOK OKUNANLAR
Şükran Ovalı'nın cesur pozlarına eşi Caner Erkin dayanamadı: Aşksın be aşk
  • 01-11-2023 10:45

Şükran Ovalı'nın cesur pozlarına eşi Caner Erkin dayanamadı: Aşksın be aşk

Mauro Icardi, eşi Wanda Nara'yı kucakladı sosyal medya yıkıldı
  • 02-11-2023 16:37

Mauro Icardi, eşi Wanda Nara'yı kucakladı sosyal medya yıkıldı

Fatih Altaylı o anlara dayanamayıp ağladı!
  • 06-11-2023 11:08

Fatih Altaylı o anlara dayanamayıp ağladı!

  • 06-11-2023 12:36

"Yıldızlar Bana Uzak" dizisinden ilk kareler

Zehra Güneş'in serveti dudak uçuklattı! Dünyanın en zengin kadın voleybolcular listesi
  • 03-11-2023 09:05

Zehra Güneş'in serveti dudak uçuklattı! Dünyanın en zengin kadın voleybolcular listesi