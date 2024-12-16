Hamilelikte Hangi Egzersizler Güvenlidir? Sağlıklı Bir Gebelik İçin İpuçları

Op. Dr. Uzay Lebe, gebelikte düzenli egzersizin doğum sürecini kolaylaştırabileceğini ve anne adaylarının kendilerini daha iyi hissetmelerini sağladığını belirterek, "Egzersiz, gebelik boyunca kilo kontrolüne yardımcı olur, bel ve sırt ağrılarını hafifletir, uyku kalitesini artırır ve doğuma fiziksel olarak hazırlık sağlar. Ancak egzersiz programına başlamadan önce mutlaka doktorunuzla görüşmeli ve sağlık durumunuza uygun bir plan oluşturmalısınız." dedi. Hangi Egzersizler Tercih Edilmeli? Dr. Lebe, anne adaylarının kendilerini rahat hissettikleri ve gebelik dönemine uygun egzersiz türlerini seçmeleri gerektiğini vurguladı. Önerdiği bazı egzersizler şunlar: Yürüyüş: Hafif tempoda düzenli yürüyüş, hem fiziksel sağlığı destekler hem de stresi azaltır.

Yüzme: Anne adaylarının suda daha hafif hissetmesi, yüzmeyi ideal bir egzersiz haline getirir. Eklem sağlığını destekler ve bel ağrılarını hafifletir.

Hamile Yogası: Nefes ve hareketin birleştiği yoga, vücudu doğuma hazırlar ve zihinsel rahatlama sağlar.

Pilates: Pelvik taban kaslarını güçlendiren pilates, sırt ağrılarını hafifletirken duruşu iyileştirir.

Düşük Tempolu Aerobik: Hamilelik öncesinde aerobik yapanlar için modifiye edilmiş düşük tempolu hareketler tercih edilebilir. Dr. Lebe, egzersiz sırasında vücudu dinlemenin ve aşırı efordan kaçınmanın önemli olduğunun altını çiziyor: "Egzersiz sırasında baş dönmesi, nefes darlığı, karın ağrısı gibi şikayetleriniz olursa mutlaka egzersizi bırakıp doktorunuza danışın. Gebelik süreciniz boyunca güvenli egzersizler yaparak hem kendi sağlığınızı hem de bebeğinizin sağlığını destekleyebilirsiniz.”