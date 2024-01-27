Haftanın Ekonomik Özeti: BIST 100 Değer Kazandı, Altın Fiyatları Geriledi, Dolar ve Euro Yükseldi!

Geçen hafta finans piyasalarında yaşanan gelişmeler, BIST 100 endeksindeki yükseliş, altın fiyatlarındaki değişimler ve döviz kurlarındaki hareketlilikle dikkat çekiyor. Haftayı önceki kapanışa göre yüzde 4,37 değer kazanarak tamamlayan BIST 100 endeksi, altın fiyatlarındaki azalışla birlikte, dolar ve eurodaki yükselişle bir karışık tabloyu ortaya koydu.

BIST 100 Endeksi ve Haftalık Değerlendirme:

BIST 100 endeksi, hafta içinde en düşük 7.915,48 ve en yüksek 8.347,58 puanı gördükten sonra önceki hafta kapanışına göre yüzde 4,37 değer kazanarak 8.346,28 puandan haftayı tamamladı. Bu gelişme, piyasalardaki yatırımcıların dikkatini çekerken, endeksin gelecekteki hareketleri merakla bekleniyor.

Altın Fiyatlarındaki Değişim:

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,10 azalışla 1.967 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 0,14 azalarak 13 bin 220 liraya geriledi. Çeyrek altının satış fiyatındaki hafif düşüş de altın piyasasındaki oynaklığı yansıtıyor.

Döviz Kurlarındaki Hareketlilik:

Dolar ve euro bu hafta değer kazanarak yatırımcıların dikkatini çekti. ABD doları yüzde 0,39 artarak 30,3100 liraya, avro ise yüzde 0,33 artışla 32,9860 liraya yükseldi. Döviz kurlarındaki bu yükseliş, uluslararası ekonomik faktörler ve global piyasa dinamikleriyle birlikte değerlendirilmeye devam edecek.

Yatırım Fonları ve Değer Kazanma:

Yatırım fonları ve bireysel emeklilik fonları da bu hafta değer kazanarak yatırımcılara pozitif bir tablo sundu. Yatırım fonları yüzde 1,30, bireysel emeklilik fonları ise yüzde 1,30 değer kazandı. En çok kazandıran fon kategorisi ise yüzde 2,54 ile "Hisse Senedi" fonları oldu. Bu durum, yatırımcıların risk iştahının devam ettiğini gösteriyor.

Haftanın ekonomik özeti, piyasalarda yaşanan hareketliliği yatırımcılara sunarken, gelecek haftalarda dikkat edilmesi gereken faktörleri de beraberinde getiriyor. BIST 100 endeksindeki değer kazanımı, altın fiyatlarındaki düşüş, döviz kurlarındaki yükseliş ve fon performansları, ekonomik gelişmelerin izlenmesini gerektiriyor. Yatırımcılar, global ve yerel ekonomik dinamikleri takip ederek, portföylerini en iyi şekilde yönetmeye devam edecekler.